У Росії вибухнув пороховий завод, загинули 16 осіб. ВIДЕО
У цеху з виробництва пороху на заводі з виробництва синтетичних волокон "Еластик" у Рязанській області стався вибух.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на "Интерфакс".
За даними видання, загинули 16 осіб. Під час обстеження місця пожежі живих не виявлено.
У МНС РФ повідомили, що загалом у цеху перебувала зміна із 17 осіб, одну людину госпіталізовано.
Серед основних версій того, що сталося, - порушення технологічних процесів. Як стверджують у МНС, "загрози населенню немає". Пожежу на заводі локалізовано.
Вибух із жертвами на пороховому заводі в Рязанській області стався на площах приватної компанії, яка розташовується на території ФГУП Завод синтетичних волокон "Еластик".
Топ коментарі
+70 MausMike
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+52 акаб акабіч
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+46 Підлога Маккартні
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-Ты откуда?
-Я с самолета. А ты?
-А я с порохового завода.