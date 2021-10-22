У Росії вибухнув пороховий завод, загинули 16 осіб. ВIДЕО

У цеху з виробництва пороху на заводі з виробництва синтетичних волокон "Еластик" у Рязанській області стався вибух.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на "Интерфакс".

За даними видання, загинули 16 осіб. Під час обстеження місця пожежі живих не виявлено.

У МНС РФ повідомили, що загалом у цеху перебувала зміна із 17 осіб, одну людину госпіталізовано.

Серед основних версій того, що сталося, - порушення технологічних процесів. Як стверджують у МНС, "загрози населенню немає". Пожежу на заводі локалізовано.

Вибух із жертвами на пороховому заводі в Рязанській області стався на площах приватної компанії, яка розташовується на території ФГУП Завод синтетичних волокон "Еластик".

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