УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Застосунок для Android Застосунок для iOS RSS
10299 відвідувачів онлайн
Новини Відео
19 399 124

У Росії вибухнув пороховий завод, загинули 16 осіб. ВIДЕО

У цеху з виробництва пороху на заводі з виробництва синтетичних волокон "Еластик" у Рязанській області стався вибух.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на "Интерфакс".

За даними видання, загинули 16 осіб. Під час обстеження місця пожежі живих не виявлено.

У МНС РФ повідомили, що загалом у цеху перебувала зміна із 17 осіб, одну людину госпіталізовано.

Серед основних версій того, що сталося, - порушення технологічних процесів. Як стверджують у МНС, "загрози населенню немає". Пожежу на заводі локалізовано.

Вибух із жертвами на пороховому заводі в Рязанській області стався на площах приватної компанії, яка розташовується на території ФГУП Завод синтетичних волокон "Еластик".

Читайте на "Цензор.НЕТ": Причиною вибуху на арсеналі в Калинівці стала диверсія, вивчається причетність спецслужб РФ, - Венедіктова

Автор: 

вибух (4507) росія (65883) Рязань (16)


Поділитися:
Читайте Цензор.НЕТ у Facebook
Топ коментарі
+70
показати весь коментар
22.10.2021 11:54
+52
показати весь коментар
22.10.2021 11:54
+46
Этот праздник ПОРОХОМ пропах!!!!
показати весь коментар
22.10.2021 11:53
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Сторінка 2 з 2
показати весь коментар
22.10.2021 12:31 Відповісти
тут интересна реакция охраны - горит и буй с ним, никто с места не тронулся...
показати весь коментар
22.10.2021 12:35 Відповісти
Ця новина зробила цей сонячний день ще більш ясравим і чудовим.Слава Україні і батько наш Бандера!
показати весь коментар
22.10.2021 12:36 Відповісти
А что на это ответит Воронеж?
показати весь коментар
22.10.2021 12:37 Відповісти
Воронєж відповість черговим великим прибиранням у бомбосховищах...
показати весь коментар
22.10.2021 12:46 Відповісти
А зря. Лучше бы самовыпилились тоже. Неужели в целом Воронеже нет ничего, что можно взорвать или сжечь?
показати весь коментар
22.10.2021 12:49 Відповісти
пятница молодец. есть повод выпить бокальчик пива за здоровье усопших! да еще и заводик не простой. спасибо тебе Боженкьа
показати весь коментар
22.10.2021 12:44 Відповісти
Чудова новина... особливо для п"ятниці Буде що святкувати на вихідні
показати весь коментар
22.10.2021 12:45 Відповісти
І що ви не кажіть, а кацапи вміють підняти настрій патріотам Матінки-України...
показати весь коментар
22.10.2021 12:49 Відповісти
Блин я уже волноваться начал, что-то давно в рахе ничего не падало и не взрывалось, там стабильность должна быть
показати весь коментар
22.10.2021 12:58 Відповісти
всего 16 фрагов, малотато будет
показати весь коментар
22.10.2021 12:59 Відповісти
"Тихо прийшов, тихо пішов...")))
показати весь коментар
22.10.2021 13:03 Відповісти
подъезд к заводику классичесий кацапский, яма на яме
показати весь коментар
22.10.2021 13:06 Відповісти
А зачем России порох ? Строить тоннели ? Нет. Убивать людей.
ТАК ПОЛУЧИТЕ !
показати весь коментар
22.10.2021 13:46 Відповісти
Воно,звісно,потрібно було б поспівчувати,але я не буду.
показати весь коментар
22.10.2021 14:10 Відповісти
Ничего не поделаешь ,порох вещь такая ,может и рвануть ,от и рвануло ..
показати весь коментар
22.10.2021 14:52 Відповісти
Мабуть хтось від кацапорогих сірники не сховав. От таке горе. Ми не тільки плагали, а ще й ржали довго довго. Так оно і є - свято, що ПОРОХОМ пропахло. Святкуэмо з вами - мокшанє
показати весь коментар
22.10.2021 14:54 Відповісти
Встречаются два чувака в небе, первый летит в низ, второй в верх
-Ты откуда?
-Я с самолета. А ты?
-А я с порохового завода.
показати весь коментар
22.10.2021 15:37 Відповісти
показати весь коментар
22.10.2021 15:42 Відповісти
Отличная пятничная новость!
показати весь коментар
22.10.2021 16:05 Відповісти
Кива выразит соболезнование дружискому нариду.
показати весь коментар
22.10.2021 16:19 Відповісти
В цехе по производству пороха на заводе по производству синтетических волокон "Эластик" в Рязанской области произошел взрыв. Источник:
показати весь коментар
23.10.2021 00:06 Відповісти
С.ка... один ушел... (
показати весь коментар
23.10.2021 01:36 Відповісти
Свинособаки сдохли от того, чем собирались убивать других людей. Очень символично. Да и вообще прекрасная новость.
показати весь коментар
23.10.2021 22:02 Відповісти
Сторінка 2 з 2
 
 