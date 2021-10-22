Ураганный ветер в Москве снес часть стены Кремля. ВИДЕО
Порыв ветра в Москве снес часть стены Кремля - один из зубцов, украшающих сооружение по верхней кромке.
Как сообщает Цензор.НЕТ, по сообщениям очевидцев, причиной обрушения стало то, что порыв ветра обрушил установленные у стены строительные леса, и конструкция следом обрушила часть выступающей кирпичной кладки.
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+81 Злий Грицько
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показать весь комментарий22.10.2021 15:32 Ссылка
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другий пішов
На Рашке, такое невозможно - максимум на что способно их народное "недовольство" - это разбить лбами "красную площадь" отвешивая протестные поклоны
А люди на площади как ни в чём не бывало ....
А от цікаво: облізле ********* вже нагатило в штанці чи... ще у процесі?
Батько наш Бандера !
Україна Мати !!!!
"Кремль - це витвір понадлюдської злотворної істоти. Слава в рабстві - такою є алегорія цієї шайтанської споруди".
(с) Барон де Кюстин, «Россия в 1839 году»
Успеют ли рукожопы якобы славяне восстановить зубья на стене к юбилею?
Здесь этих стен стоять не должно!
Так пусть они рухнут, рухнут, рухнут!
Обветшавшие давно.
И если ты надавишь плечом,
И если мы надавим вдвоём,
То стены рухнут, рухнут, рухнут
И свободно мы вздохнём!