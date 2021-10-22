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Ураганный ветер в Москве снес часть стены Кремля. ВИДЕО

Порыв ветра в Москве снес часть стены Кремля - один из зубцов, украшающих сооружение по верхней кромке.

Как сообщает Цензор.НЕТ, по сообщениям очевидцев, причиной обрушения стало то, что порыв ветра обрушил установленные у стены строительные леса, и конструкция следом обрушила часть выступающей кирпичной кладки.

Смотрите также на "Цензор.НЕТ": "О, як люблю тебе - ти спалена Москва", - актеры юмористического шоу "Наші без Раші" спели патриотическую песню. ВИДЕО

Автор: 

кремль (729) москва (3089) погода (2819)


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Топ комментарии
+81
Дивився б і дивився...
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22.10.2021 15:32
+64
Вітер зі Львова подув..
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22.10.2021 15:48
+55
НАЧАЛО
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22.10.2021 15:32
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Мало, очень мало
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22.10.2021 17:13 Ответить
"Вчера приснился сон прекрасный- москва сгорела целиком. Пожар на площади на краснсой,и тлеет бывший избирком. Никто не выжил- все сгорели, все Pussy,путин и собчак, и у стены кремлевской ели горели ох###енно так." (с)
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22.10.2021 17:23 Ответить
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22.10.2021 17:24 Ответить
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22.10.2021 17:26 Ответить
Черный лебедь?
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22.10.2021 17:31 Ответить
Краще би знесло весь кремль зі всіма кремлівськими упирями 😠
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22.10.2021 18:01 Ответить
НЕ ОСТАНАВЛИВАЙТЕСЬ,,,,,,,пусть сильнее грянет буря!!!!!!
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22.10.2021 18:06 Ответить
Це знак свише
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22.10.2021 18:09 Ответить
Благое дело начало. А оно пошло.
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22.10.2021 18:38 Ответить
На ремонт стены будет выделено 320 млрд рублей налогов российский граждан
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22.10.2021 19:28 Ответить
Башни мордора начали рушится
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22.10.2021 19:31 Ответить
Дрібниця, але приємно. Обнадіює.
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22.10.2021 19:37 Ответить
В нас також починалося все з вітру...

другий пішов
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22.10.2021 19:41 Ответить
ну как тут не поверить в высшие силы?
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22.10.2021 23:32 Ответить
Скорше, це розважаються їхні опоненти - лихі парфуми.
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23.10.2021 05:04 Ответить
Не ну вы сравнили!!! Ветер ветром, но снес Януковича не ветер, а народное недовольство!
На Рашке, такое невозможно - максимум на что способно их народное "недовольство" - это разбить лбами "красную площадь" отвешивая протестные поклоны
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23.10.2021 14:59 Ответить
НачалосЬ!!!
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22.10.2021 20:08 Ответить
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22.10.2021 20:59 Ответить
Да прямо: "УРАГАННЫЙ ветер"....
А люди на площади как ни в чём не бывало ....
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22.10.2021 21:15 Ответить
Кремль лишился зуба
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22.10.2021 22:13 Ответить
Почалося
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22.10.2021 22:18 Ответить
Ім'я урагану - "Байрактар"?
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22.10.2021 23:10 Ответить
и это только начало песни-"Батько наш Бандера,,,"
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22.10.2021 23:44 Ответить
Залишились тільки літери USA. )))

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23.10.2021 00:20 Ответить
Это не ветер... Х#йло под коксом сума сходит...
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23.10.2021 00:40 Ответить
О, лихі парфуми дали знати про себе.
А от цікаво: облізле ********* вже нагатило в штанці чи... ще у процесі?
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23.10.2021 05:01 Ответить
хороший знак!
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23.10.2021 07:32 Ответить
Как говорится "слепили из говна и палок"
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23.10.2021 07:42 Ответить
Сразу понятно, что 500 лет назад итальянцы когда кремль строили специально в раствор больше песка положили, это их бандеровцы купили, так и хотят московитам гадость устроить
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23.10.2021 07:56 Ответить
Приємно знати, що вітер теж щось понімає в цій жизні і посилає кацапам недвозначні сигнали. )
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23.10.2021 08:54 Ответить
Майор Вихор?!!
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23.10.2021 09:01 Ответить
Дак коронавірус же...Старий Пиня чихнув.
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23.10.2021 10:03 Ответить
...швидше перднув полонієм.
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23.10.2021 13:45 Ответить
Початок кінця імперії
Батько наш Бандера !
Україна Мати !!!!
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23.10.2021 10:22 Ответить
Слава Степану Андрiйовичу Бандерi!
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23.10.2021 12:23 Ответить
)(уйло в розбушувався - прикмета з верху.

"Кремль - це витвір понадлюдської злотворної істоти. Слава в рабстві - такою є алегорія цієї шайтанської споруди".


(с) Барон де Кюстин, «Россия в 1839 году»
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23.10.2021 13:43 Ответить
2 ноября 2021 года 300 летие наРФии вообще то!
Успеют ли рукожопы якобы славяне восстановить зубья на стене к юбилею?
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23.10.2021 14:04 Ответить
жаль что маленькое, мерзкое, плешивое ***** рядом не прогуливалось!
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23.10.2021 15:12 Ответить
огонька не хватает для комфортного просмотра
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23.10.2021 15:23 Ответить
Хай би його весь знесло,бажано до пекла,цю сатанинську споруду...
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23.10.2021 15:58 Ответить
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23.10.2021 20:06 Ответить
Позитивные новости из России. Взорвался военный завод. 17 трупов. Рухнул военный спутник. Горят склады с боеприпасами
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23.10.2021 21:08 Ответить
Давай разрушим эту тюрьму!
Здесь этих стен стоять не должно!
Так пусть они рухнут, рухнут, рухнут!
Обветшавшие давно.
И если ты надавишь плечом,
И если мы надавим вдвоём,
То стены рухнут, рухнут, рухнут
И свободно мы вздохнём!
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23.10.2021 23:10 Ответить
Я вимагаю продовження бенкету!
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23.10.2021 23:38 Ответить
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