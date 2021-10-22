Ураганный ветер в Москве снес часть стены Кремля. ВИДЕО

Порыв ветра в Москве снес часть стены Кремля - один из зубцов, украшающих сооружение по верхней кромке.

Как сообщает Цензор.НЕТ, по сообщениям очевидцев, причиной обрушения стало то, что порыв ветра обрушил установленные у стены строительные леса, и конструкция следом обрушила часть выступающей кирпичной кладки.

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