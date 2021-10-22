Ураганний вітер у Москві зніс частину стіни Кремля. ВIДЕО

Порив вітру в Москві зніс частину стіни Кремля - один із зубців, що прикрашають спорудження по верхній кромці.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, за повідомленнями очевидців, причиною обвалення стало те, що порив вітру повалив встановлені біля стіни будівельні ліси, і конструкція слідом обрушила частину цегляної кладки, що виступала.

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