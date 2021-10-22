Ураганний вітер у Москві зніс частину стіни Кремля. ВIДЕО
Порив вітру в Москві зніс частину стіни Кремля - один із зубців, що прикрашають спорудження по верхній кромці.
Як повідомляє Цензор.НЕТ, за повідомленнями очевидців, причиною обвалення стало те, що порив вітру повалив встановлені біля стіни будівельні ліси, і конструкція слідом обрушила частину цегляної кладки, що виступала.
Топ коментарі
+81 Злий Грицько
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+64 Ksenia VB
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+55 Василий СПРУТ
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другий пішов
На Рашке, такое невозможно - максимум на что способно их народное "недовольство" - это разбить лбами "красную площадь" отвешивая протестные поклоны
А люди на площади как ни в чём не бывало ....
А от цікаво: облізле ********* вже нагатило в штанці чи... ще у процесі?
Батько наш Бандера !
Україна Мати !!!!
"Кремль - це витвір понадлюдської злотворної істоти. Слава в рабстві - такою є алегорія цієї шайтанської споруди".
(с) Барон де Кюстин, «Россия в 1839 году»
Успеют ли рукожопы якобы славяне восстановить зубья на стене к юбилею?
Здесь этих стен стоять не должно!
Так пусть они рухнут, рухнут, рухнут!
Обветшавшие давно.
И если ты надавишь плечом,
И если мы надавим вдвоём,
То стены рухнут, рухнут, рухнут
И свободно мы вздохнём!