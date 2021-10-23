Европейский газ - это величайший обман, Украина всегда пользовалась российским, - Тимошенко. ВИДЕО

Для Украины не существует никакого европейского газа, она всегда пользовалась российским.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом рассказала в прямом эфире на телеканале "НАШ" лидер фракции ВО "Батькивщина" Юлия Тимошенко.

"Для Украины не существует никакого европейского газа. Когда в 2014 году нам объявили, что Украина будет потреблять европейский газ, пусть они мне покажут, где он в Европе добывается и где мы можем его взять. Я хочу сейчас проинформировать страну, это был большой обман, никакого европейского газа не было, они сделали фиктивную трубу, но газ шел русский. Просто вся пропаганда, которая делалась в это время, должна была говорить, что это европейский газ и этот газ поставляли через европейского посредника, который сегодня нам известен, потому что расследование со сменой президента не произошло. Президент изменился, а вся политика, которая делалась извне в отношении Украины и внутри осталась такой, как она была", - рассказала Тимошенко.

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Также она отметила, что газа сейчас в Украине нет и необходимо его покупать по высокой цене.

"Кто отвечает за то, что теперь из бюджета надо взять деньги, которые лучше было бы потратить на здравоохранение и на пенсии, и отдать НАК "Нафтогазу" за то, что кто-то протупил летом. Это тупость", - сказала она.