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Пункты COVID-вакцинации открылись на ж/д вокзалах в Ивано-Франковске и Мариуполе. ВИДЕО
В Ивано-Франковске и Мариуполе на вокзалах открылись пункты вакцинации против коронавируса COVID-19.
Как передает Цензор.НЕТ, об этом "Укрзализныця" сообщает в Фейсбуке.
"Плюс два: на вокзалах Ивано-Франковска и Мариуполя открылись пункты вакцинации!", - говорится в сообщении.
Получить прививку в расположенных на вокзалах пунктах вакцинации можно бесплатно.
"Вакцинируйся! Безопасное путешествие - общая ответственность", - подчеркивают в "Укрзализныце".
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+9 Eugen Mk
показать весь комментарий23.10.2021 13:16 Ссылка
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показать весь комментарий23.10.2021 13:22 Ссылка
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