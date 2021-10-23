Пункты COVID-вакцинации открылись на ж/д вокзалах в Ивано-Франковске и Мариуполе. ВИДЕО

В Ивано-Франковске и Мариуполе на вокзалах открылись пункты вакцинации против коронавируса COVID-19.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом "Укрзализныця" сообщает в Фейсбуке.

"Плюс два: на вокзалах Ивано-Франковска и Мариуполя открылись пункты вакцинации!", - говорится в сообщении.

Получить прививку в расположенных на вокзалах пунктах вакцинации можно бесплатно.

"Вакцинируйся! Безопасное путешествие - общая ответственность", - подчеркивают в "Укрзализныце".

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