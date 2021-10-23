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Пункти COVID-вакцинації відкрилися на залізничних вокзалах в Івано-Франківську та Маріуполі. ВИДЕО

В Івано-Франківську та Маріуполі на вокзалах відкрилися пункти вакцинації проти коронавірусу COVID-19.

Як передає Цензор.НЕТ, про це "Укрзалізниця" повідомляє у фейсбуку.

"Плюс два: на вокзалах Івано-Франківська та Маріуполя відкрилися пункти вакцинації!", - йдеться в повідомленні.

Отримати щеплення в розташованих на вокзалах пунктах вакцинації можна безкоштовно.

"Вакцинуйся! Безпечна подорож - спільна відповідальність", - наголошують в "Укрзалізниці".

Також дивіться: На київському вокзалі працюють два пункти вакцинації від COVID-19. ФОТО

Автор: 

вокзал (290) Івано-Франківськ (523) Маріуполь (3243) Укрзалізниця (6898) COVID-19 (19765) коронавірус (19923)


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Топ коментарі
+9
"Вакцинируйся! Безопасное путешествие - общая ответственность", - подчеркивают в "Укрзализныце"

Канешна, акакже, антитела появляються уже через пять секунд после укольчика, ога.
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23.10.2021 13:16 Відповісти
+6
100% - ширнулся и сразу безопасен. Да разве кто то задумываеться вообще над этим.
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23.10.2021 13:50 Відповісти
+3
странно,вакцину на шару получить мона,а копеешный тест - нет..
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23.10.2021 13:22 Відповісти
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https://dumskaya.net/news/bozhya-apteka-tut-lechat-rak-kovid-i-teh-komu-ne-153203/?fbclid=IwAR0ciRTg-ASeYB1U9cd2Xa4IN76-******************************* В центре Одессы открылась «божья» аптека Московского патриархата: здесь обещают вылечить рак, ковид и повысить потенцию
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23.10.2021 13:14 Відповісти
"Вакцинируйся! Безопасное путешествие - общая ответственность", - подчеркивают в "Укрзализныце"

Канешна, акакже, антитела появляються уже через пять секунд после укольчика, ога.
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23.10.2021 13:16 Відповісти
100% - ширнулся и сразу безопасен. Да разве кто то задумываеться вообще над этим.
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23.10.2021 13:50 Відповісти
справка появлятся, а остальное неважно
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23.10.2021 14:28 Відповісти
І не факт що виробиться до другої дози..
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23.10.2021 19:46 Відповісти
странно,вакцину на шару получить мона,а копеешный тест - нет..
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23.10.2021 13:22 Відповісти
Навіщо тести, якщо є диво вкацина від рятівників Світу?? Ви що, безвідповідаьні? Дарма, чи що, Білл Гейтс виділив на це міліарди власних, важкою працею зароблених доларів ?
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23.10.2021 17:07 Відповісти
и на ж/д вокзале Днепра... кроме Днепра, пункты тестирования работают еще на 10 железнодорожных вокзалах страны: Киев, Львов, Харьков, Одесса, Запорожье, Мукачево, Кривой Рог, Винница и Полтава.
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23.10.2021 13:28 Відповісти
И всё-таки они народ сделали. После того,как они запретили свободное перемещение и лишение права на работу, очереди на вакцинацию сразу выросли . Люди стоят в очередях по 2-3 часа.https://www.zhitomir.info/news_203429.html
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23.10.2021 13:41 Відповісти
Проходит встреча Брежнева, Рейгана и Тэтчер
Они спорят кто эффективнее руководить страной
Брежнев предлагает - попробуйте накормить кошку горчицей
Рейган хватает кошку и запихивает горчицу ей в пасть, кошка царапается, но проглатывает
- Это насилие! - скептически констатирует Брежнев.
Тэтчер кладет горчицу между двумя толстыми кусками колбасы, кошка съедает.
- Это обман! - скептически констатирует Брежнев.
Брежнев мажет горчицей кошке под хвостом, и кошка с воем вылизывает.
Брежнев: "Вот так у нас, добровольно и с песнями!"
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23.10.2021 14:22 Відповісти
Бугага)) хочешь ехать плати вакцинируйся
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23.10.2021 14:44 Відповісти
Организм ослабевает под действием вакцины, а в поезде уколотые тихие убийцы-разносчики ковида едут. Круто.
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23.10.2021 16:50 Відповісти
А шо у нас по нормальному делается? Всё через жопу
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23.10.2021 22:54 Відповісти
 
 