Пункти COVID-вакцинації відкрилися на залізничних вокзалах в Івано-Франківську та Маріуполі. ВИДЕО
В Івано-Франківську та Маріуполі на вокзалах відкрилися пункти вакцинації проти коронавірусу COVID-19.
Як передає Цензор.НЕТ, про це "Укрзалізниця" повідомляє у фейсбуку.
"Плюс два: на вокзалах Івано-Франківська та Маріуполя відкрилися пункти вакцинації!", - йдеться в повідомленні.
Отримати щеплення в розташованих на вокзалах пунктах вакцинації можна безкоштовно.
"Вакцинуйся! Безпечна подорож - спільна відповідальність", - наголошують в "Укрзалізниці".
Топ коментарі
+9 Eugen Mk
показати весь коментар23.10.2021 13:16 Відповісти Посилання
+6 Tui Yii
показати весь коментар23.10.2021 13:50 Відповісти Посилання
+3 Салаутдин
показати весь коментар23.10.2021 13:22 Відповісти Посилання
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Канешна, акакже, антитела появляються уже через пять секунд после укольчика, ога.
Они спорят кто эффективнее руководить страной
Брежнев предлагает - попробуйте накормить кошку горчицей
Рейган хватает кошку и запихивает горчицу ей в пасть, кошка царапается, но проглатывает
- Это насилие! - скептически констатирует Брежнев.
Тэтчер кладет горчицу между двумя толстыми кусками колбасы, кошка съедает.
- Это обман! - скептически констатирует Брежнев.
Брежнев мажет горчицей кошке под хвостом, и кошка с воем вылизывает.
Брежнев: "Вот так у нас, добровольно и с песнями!"
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