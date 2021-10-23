Пункти COVID-вакцинації відкрилися на залізничних вокзалах в Івано-Франківську та Маріуполі. ВИДЕО

В Івано-Франківську та Маріуполі на вокзалах відкрилися пункти вакцинації проти коронавірусу COVID-19.

Як передає Цензор.НЕТ, про це "Укрзалізниця" повідомляє у фейсбуку.

"Плюс два: на вокзалах Івано-Франківська та Маріуполя відкрилися пункти вакцинації!", - йдеться в повідомленні.

Отримати щеплення в розташованих на вокзалах пунктах вакцинації можна безкоштовно.

"Вакцинуйся! Безпечна подорож - спільна відповідальність", - наголошують в "Укрзалізниці".

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