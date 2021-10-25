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В России разбился очередной самолет. ВИДЕО авиакатастрофы

В Московской области России разбился легкомоторный самолет.

Как сообщает Цензор.НЕТ, самолет Аэропракт-22 вылетел с аэродрома "Ватулино" и сразу рухнул у аэроклуба "Аэроклассика", после чего произошел пожар. Пилот и пассажр погибли в результате катастрофы. Просшествие зафиксировали очевидцы.

Смотрите также на "Цензор.НЕТ: 30-й по счету самолет разбился в России в этом году - 19 человек погибло. ФОТО

Автор: 

авиакатастрофа (1725) россия (96139) самолет (3639)


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Топ комментарии
+41
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25.10.2021 14:01 Ответить
+36
мать-одиночку из Сыктывкара оштрафовали на 350 тысяч рублей за комментарии в соцсетях о Путине. Если это не фашизм, то что?
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25.10.2021 13:51 Ответить
+32
Радости нет. Но и сожаления никакого нет. Сухость какая-то с 2013 года.
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25.10.2021 13:49 Ответить
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Два. Пасажир був.
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26.10.2021 09:45 Ответить
"Який жах" (с).
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25.10.2021 15:01 Ответить
Вот она!!!! Мощь!!!
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25.10.2021 15:01 Ответить
Пялот відчув себе так, ніби він за штурвалом винищувача мчиться "укропов бонбіть", динаміка злету про це красномовно свідчить. А очєвідци мабуть знімали це відео лаптем.
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25.10.2021 15:11 Ответить
Судя по картинке, там был какой-то не рядовой пассажир. Там сначала был взрыв, просто из-за качества это не очень видно. Ну и съемка, если это не с камеры наблюдения, велась именно в ожидании этого события.
Наверное уже где-то есть инфа о том, что полетать хотел глава региона/ген.директор и/или чего-нибудь/мажоритарный акционер нехилой компании и т.п.
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25.10.2021 15:27 Ответить
Камень с неба зацепил ))
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25.10.2021 15:43 Ответить
вдарився об небесну твердь
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26.10.2021 13:21 Ответить
Аэроклассика. Если что название клуба.
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25.10.2021 16:08 Ответить
нормальное крж
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25.10.2021 18:24 Ответить
Та і йух з ними.
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25.10.2021 18:30 Ответить
Намагався прочитати новину та так і не зміг з"ясувати в чому вона. Хто в курсі поясніть, будьласка, в чому новина ???
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25.10.2021 18:36 Ответить
Згодний з вами, типове та закономірне явище не може бути новиною.
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25.10.2021 23:01 Ответить
тем более, шо аеропракт22 антоновский)))
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26.10.2021 02:02 Ответить
Вы грубо ошибаетесь. Аероракт - детище Юрия Яковлева. Он лет 25 назад был сотрудником Антонов, но создал своё КБ и весьма успешно занимался постройкой ультралайтов.
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26.10.2021 09:00 Ответить
Кацап - не брехне то не дихне.
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26.10.2021 09:33 Ответить
Та хоч двадцять два рази антоновський а керували їм рукожопі кацапські ріпоїди. Ти згоден, кацап ???
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26.10.2021 10:51 Ответить
Так держать, ребята!
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26.10.2021 09:31 Ответить
Єх , "жаль" задорнов рано "пішов", тут матеріал для жартів попер пачками...
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26.10.2021 09:33 Ответить
Літак український але, як я розумію, з 2014 не проходив регламентного обслуговування. Схоже не витримали елементи конструкції і він замахав крилами.
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26.10.2021 09:51 Ответить
Нарешті нормальний комент про причину.
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26.10.2021 10:32 Ответить
Це додаткове підтвердження що кацапоїди ніщо без України, і вони це розуміють і невідпускають, вчепившись нам в горло.
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26.10.2021 11:37 Ответить
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26.10.2021 11:08 Ответить
на расии и в небе строят стены... такое впечатление, что самолет на эту самую стену и напоролся...
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26.10.2021 12:24 Ответить
Ну Аэропракт, -это украинский самолет, конструкции Яковлева (Юрия)
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26.10.2021 13:51 Ответить
Может быть там погибли нормальные ребята,но почему-то плакать не хочется...
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26.10.2021 13:52 Ответить
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