В России разбился очередной самолет. ВИДЕО авиакатастрофы
В Московской области России разбился легкомоторный самолет.
Как сообщает Цензор.НЕТ, самолет Аэропракт-22 вылетел с аэродрома "Ватулино" и сразу рухнул у аэроклуба "Аэроклассика", после чего произошел пожар. Пилот и пассажр погибли в результате катастрофы. Просшествие зафиксировали очевидцы.
Топ комментарии
+41 Павло ШОвте
показать весь комментарий25.10.2021 14:01 Ответить Ссылка
+36 офшор 95 без табу
показать весь комментарий25.10.2021 13:51 Ответить Ссылка
+32 A San
показать весь комментарий25.10.2021 13:49 Ответить Ссылка
Вход на форум Цензор.НЕТ
Пожалуйста, подождите...
Для входа по паролю, перейдите по ссылке
Использование имени пользователя в качестве логина больше не поддерживается!
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
Наверное уже где-то есть инфа о том, что полетать хотел глава региона/ген.директор и/или чего-нибудь/мажоритарный акционер нехилой компании и т.п.