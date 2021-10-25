В России разбился очередной самолет. ВИДЕО авиакатастрофы

В Московской области России разбился легкомоторный самолет.

Как сообщает Цензор.НЕТ, самолет Аэропракт-22 вылетел с аэродрома "Ватулино" и сразу рухнул у аэроклуба "Аэроклассика", после чего произошел пожар. Пилот и пассажр погибли в результате катастрофы. Просшествие зафиксировали очевидцы.

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