У Росії розбився літак. ВІДЕО авіакатастрофи

У Московській області Росії розбився легкомоторний літак.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, літак Аеропракт-22 вилетів з аеродрому "Ватуліно" і відразу впав біля аероклубу "Аерокласика", після чого сталася пожежа. Пілот і пасажир загинули в результаті катастрофи. Подію зафіксували очевидці.

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