У Росії розбився літак. ВІДЕО авіакатастрофи
У Московській області Росії розбився легкомоторний літак.
Як повідомляє Цензор.НЕТ, літак Аеропракт-22 вилетів з аеродрому "Ватуліно" і відразу впав біля аероклубу "Аерокласика", після чого сталася пожежа. Пілот і пасажир загинули в результаті катастрофи. Подію зафіксували очевидці.
Топ коментарі
+41 Павло ШОвте
показати весь коментар25.10.2021 14:01 Відповісти Посилання
+36 офшор 95 без табу
показати весь коментар25.10.2021 13:51 Відповісти Посилання
+32 A San
показати весь коментар25.10.2021 13:49 Відповісти Посилання
Вхід на форум Цензор.НЕТ
Будь ласка, зачекайте...
Для входу за паролем, перейдіть за посиланням
Використання імені користувача в якості логіну більше не підтримується!
Забули пароль або логін? Відновити пароль
Забули пароль або логін? Відновити пароль
Наверное уже где-то есть инфа о том, что полетать хотел глава региона/ген.директор и/или чего-нибудь/мажоритарный акционер нехилой компании и т.п.