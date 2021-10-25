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У Росії розбився літак. ВІДЕО авіакатастрофи

У Московській області Росії розбився легкомоторний літак.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, літак Аеропракт-22 вилетів з аеродрому "Ватуліно" і відразу впав біля аероклубу "Аерокласика", після чого сталася пожежа. Пілот і пасажир загинули в результаті катастрофи. Подію зафіксували очевидці.

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": Тридцятий за рахунком літак розбився у Росії цього року - 19 осіб загинуло. ФОТО

Автор: 

авіакатастрофа (1101) росія (66021) літак (2957)


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Топ коментарі
+41
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25.10.2021 14:01 Відповісти
+36
мать-одиночку из Сыктывкара оштрафовали на 350 тысяч рублей за комментарии в соцсетях о Путине. Если это не фашизм, то что?
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25.10.2021 13:51 Відповісти
+32
Радости нет. Но и сожаления никакого нет. Сухость какая-то с 2013 года.
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25.10.2021 13:49 Відповісти
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Два. Пасажир був.
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26.10.2021 09:45 Відповісти
"Який жах" (с).
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25.10.2021 15:01 Відповісти
Вот она!!!! Мощь!!!
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25.10.2021 15:01 Відповісти
Пялот відчув себе так, ніби він за штурвалом винищувача мчиться "укропов бонбіть", динаміка злету про це красномовно свідчить. А очєвідци мабуть знімали це відео лаптем.
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25.10.2021 15:11 Відповісти
Судя по картинке, там был какой-то не рядовой пассажир. Там сначала был взрыв, просто из-за качества это не очень видно. Ну и съемка, если это не с камеры наблюдения, велась именно в ожидании этого события.
Наверное уже где-то есть инфа о том, что полетать хотел глава региона/ген.директор и/или чего-нибудь/мажоритарный акционер нехилой компании и т.п.
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25.10.2021 15:27 Відповісти
Камень с неба зацепил ))
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25.10.2021 15:43 Відповісти
вдарився об небесну твердь
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26.10.2021 13:21 Відповісти
Аэроклассика. Если что название клуба.
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25.10.2021 16:08 Відповісти
нормальное крж
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25.10.2021 18:24 Відповісти
Та і йух з ними.
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25.10.2021 18:30 Відповісти
Намагався прочитати новину та так і не зміг з"ясувати в чому вона. Хто в курсі поясніть, будьласка, в чому новина ???
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25.10.2021 18:36 Відповісти
Згодний з вами, типове та закономірне явище не може бути новиною.
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25.10.2021 23:01 Відповісти
тем более, шо аеропракт22 антоновский)))
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26.10.2021 02:02 Відповісти
Вы грубо ошибаетесь. Аероракт - детище Юрия Яковлева. Он лет 25 назад был сотрудником Антонов, но создал своё КБ и весьма успешно занимался постройкой ультралайтов.
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26.10.2021 09:00 Відповісти
Кацап - не брехне то не дихне.
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26.10.2021 09:33 Відповісти
Та хоч двадцять два рази антоновський а керували їм рукожопі кацапські ріпоїди. Ти згоден, кацап ???
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26.10.2021 10:51 Відповісти
Так держать, ребята!
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26.10.2021 09:31 Відповісти
Єх , "жаль" задорнов рано "пішов", тут матеріал для жартів попер пачками...
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26.10.2021 09:33 Відповісти
Літак український але, як я розумію, з 2014 не проходив регламентного обслуговування. Схоже не витримали елементи конструкції і він замахав крилами.
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26.10.2021 09:51 Відповісти
Нарешті нормальний комент про причину.
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26.10.2021 10:32 Відповісти
Це додаткове підтвердження що кацапоїди ніщо без України, і вони це розуміють і невідпускають, вчепившись нам в горло.
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26.10.2021 11:37 Відповісти
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26.10.2021 11:08 Відповісти
на расии и в небе строят стены... такое впечатление, что самолет на эту самую стену и напоролся...
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26.10.2021 12:24 Відповісти
Ну Аэропракт, -это украинский самолет, конструкции Яковлева (Юрия)
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26.10.2021 13:51 Відповісти
Может быть там погибли нормальные ребята,но почему-то плакать не хочется...
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26.10.2021 13:52 Відповісти
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