Для патрульных разработали значки о вакцинации от COVID-19, - Монастырский. ВИДЕО

Для патрульных полицейских разработали значки, которые будут свидетельствовать о вакцинации от COVID-19.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом в эфире "Свобода слова" на ICTV заявил министр внутренних дел Денис Монастырский.

По словам Монастырского, в системе МВД более 70% работников вакцинированы полностью.

"У полицейских, которые подходят и пытаются сделать замечание, спрашивают "А вы сами вакцинированы?" Мы даже разработали значки, которые могут использовать патрульные полицейские. На значке будет указано "Да, я вакцинирован", - объяснил глава МВД,

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