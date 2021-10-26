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Для патрульных разработали значки о вакцинации от COVID-19, - Монастырский. ВИДЕО
Для патрульных полицейских разработали значки, которые будут свидетельствовать о вакцинации от COVID-19.
Как информирует Цензор.НЕТ, об этом в эфире "Свобода слова" на ICTV заявил министр внутренних дел Денис Монастырский.
По словам Монастырского, в системе МВД более 70% работников вакцинированы полностью.
"У полицейских, которые подходят и пытаются сделать замечание, спрашивают "А вы сами вакцинированы?" Мы даже разработали значки, которые могут использовать патрульные полицейские. На значке будет указано "Да, я вакцинирован", - объяснил глава МВД,
Топ комментарии
+11 Палєо Мустьє
показать весь комментарий26.10.2021 09:42 Ответить Ссылка
+8 Rouhh Elohim
показать весь комментарий26.10.2021 09:40 Ответить Ссылка
+8 Ybaldy
показать весь комментарий26.10.2021 09:45 Ответить Ссылка
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А ты - нет.
??? Це як ?
Вони =замєчанія= про укольчик роблять ?
канадец недоделанный.
прокси все никак не поменяешь на родной аквафреш. почему?
Кстати, оппонент, не кацап.
И даже не мужчина.
Скоко денех?
Хочешь кого-то ткнуть в его низкий уровень интеллекта и обосрался?
ОПЯТЬ.
Вы с Рашкой перепутали.
Вот как это было раньше, забыли уже?
Пропоную для патрульних чоловіків ,щоб відрізняти від жінки, на лобі клеїть резиновий ділдо.
увы, кажется это работает..