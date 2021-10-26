РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
5623 посетителя онлайн
Новости Видео Борьба с коронавирусом
6 625 48

Для патрульных разработали значки о вакцинации от COVID-19, - Монастырский. ВИДЕО

Для патрульных полицейских разработали значки, которые будут свидетельствовать о вакцинации от COVID-19.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом в эфире "Свобода слова" на ICTV заявил министр внутренних дел Денис Монастырский.

По словам Монастырского, в системе МВД более 70% работников вакцинированы полностью.

"У полицейских, которые подходят и пытаются сделать замечание, спрашивают "А вы сами вакцинированы?" Мы даже разработали значки, которые могут использовать патрульные полицейские. На значке будет указано "Да, я вакцинирован", - объяснил глава МВД,

Читайте также на "Цензор.НЕТ": 90% случаев предложения поддельных COVID-сертификатов - обычное мошенничество, - Монастырский

Автор: 

вакцина (3815) МВД (9326) Нацполиция (16562) патрульная полиция (1813) Монастырский Денис (335) COVID-19 (18608)


Поделиться:
Читайте Цензор.НЕТ в GoogleNews
Топ комментарии
+11
о, перший крок до жовтих зірок на одязі. тільки навпаки.
показать весь комментарий
26.10.2021 09:42 Ответить
+8
А те, кто не вакцинировался также получат значок на руку с личным номером? Концлагерь какой-то!
показать весь комментарий
26.10.2021 09:40 Ответить
+8
Для патрульных разработали значки о вакцинации от COVID-19, - Монастырский

Скоко денех?
показать весь комментарий
26.10.2021 09:45 Ответить
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
А те, кто не вакцинировался также получат значок на руку с личным номером? Концлагерь какой-то!
показать весь комментарий
26.10.2021 09:40 Ответить
Гетто для невакцинованих. І вже лякають чергами в крематорій.
показать весь комментарий
26.10.2021 09:48 Ответить
но им это не помогают - они все равно хотят в крематорий..
показать весь комментарий
26.10.2021 10:16 Ответить
Не вакцинированным будут выжигать клеймо на лбу - ЯПМП
показать весь комментарий
26.10.2021 09:49 Ответить
да. у меня есть сертификат. Я как белый человек могу войти в любой ресторан Европы.
А ты - нет.
показать весь комментарий
26.10.2021 10:15 Ответить
Только посмотрите как палван цаком в носе хвалится...
показать весь комментарий
26.10.2021 20:13 Ответить
На кокарду чтоб видно было хорошо
показать весь комментарий
26.10.2021 09:41 Ответить
о, перший крок до жовтих зірок на одязі. тільки навпаки.
показать весь комментарий
26.10.2021 09:42 Ответить
"У полицейских, которые подходят и пытаются сделать замечание,

??? Це як ?
Вони =замєчанія= про укольчик роблять ?
показать весь комментарий
26.10.2021 09:44 Ответить
про маски. Или у вас в Канаде нет масочного режима? или за отсутствие масок у вас не штрафуют?
канадец недоделанный.
прокси все никак не поменяешь на родной аквафреш. почему?
показать весь комментарий
26.10.2021 10:17 Ответить
Грубить-то зачем?
Кстати, оппонент, не кацап.
И даже не мужчина.
показать весь комментарий
26.10.2021 21:23 Ответить
Для патрульных разработали значки о вакцинации от COVID-19, - Монастырский

Скоко денех?
показать весь комментарий
26.10.2021 09:45 Ответить
Поверь, очень хорошие дорогие значки, только зачем?
показать весь комментарий
26.10.2021 09:50 Ответить
Надеюсь, что у кого-то из "своих" закажут... Обязательно очень качественные и разумеется "мы за ценой не постоим"...
показать весь комментарий
26.10.2021 16:59 Ответить
и аусвай обязательно
показать весь комментарий
26.10.2021 09:46 Ответить
штрихкод на лбу вытатуировать. значок - не серьезно.
показать весь комментарий
26.10.2021 09:46 Ответить
Можно номер сертификата на руке.
показать весь комментарий
26.10.2021 09:50 Ответить
на руке не удобно, особенно зимой, трудно продемонстрировать принадлежность к высшей расе. а так приподнял шапку и сразу видно - настоящий человек!
показать весь комментарий
26.10.2021 09:58 Ответить
Ну ладно.
показать весь комментарий
26.10.2021 10:00 Ответить
Хе-хе. И тут антиваксеры взвыли, хоть их снова никто не заставляет вакцинироваться
показать весь комментарий
26.10.2021 09:46 Ответить
Тебе платят за это или ты с рождения имбицил?
показать весь комментарий
26.10.2021 10:02 Ответить
Хе-хе. Тебя таки заставляют вакцинироваться? Или с чего ты воешь?
показать весь комментарий
26.10.2021 10:04 Ответить
имбЕцил.
Хочешь кого-то ткнуть в его низкий уровень интеллекта и обосрался?
ОПЯТЬ.
показать весь комментарий
26.10.2021 10:17 Ответить
Мы с Тамарой ходим парой?
показать весь комментарий
26.10.2021 10:25 Ответить
верной дорогой идёте. хейль хитлер!!!
показать весь комментарий
26.10.2021 09:48 Ответить
Цікаво, чи тепер будь-хто наважиться говорити про перемогу над фашизмом ?
показать весь комментарий
26.10.2021 10:05 Ответить
евгений, пропаганда фашизма, фашистские лозунги в Украине - уголовно наказуемое деяние.
Вы с Рашкой перепутали.
показать весь комментарий
26.10.2021 10:18 Ответить
А хто тут фашизм пропагандирует и развивает? Не те ли товарисчи, которые оправдывают поражение в правах части населения и обклеивание людей разнообразными нашивками?

Вот как это было раньше, забыли уже?

показать весь комментарий
26.10.2021 10:26 Ответить
А яким законом це *******???
Пропоную для патрульних чоловіків ,щоб відрізняти від жінки, на лобі клеїть резиновий ділдо.
показать весь комментарий
26.10.2021 09:49 Ответить
Такие?

показать весь комментарий
26.10.2021 09:54 Ответить
Тю, а я тоже могу себе значок сделать и посылать их в ответ на вопрос о сертификате?
показать весь комментарий
26.10.2021 09:57 Ответить
Конечно можешь! Начинай!
показать весь комментарий
26.10.2021 10:01 Ответить
судя по количеству антвиаксов-ольгинцев на ветке, им поставлена зада довести количество смертей в Украине так чтобы мы сравнялись и перегнали Рашку по ковидным трупам..

увы, кажется это работает..
показать весь комментарий
26.10.2021 10:20 Ответить
Это т.н. "пиррова победа". В результате поголовье совков и пид-рашек в Украине уменьшается "естественным" путём
показать весь комментарий
26.10.2021 10:22 Ответить
Нема слів....
показать весь комментарий
26.10.2021 10:01 Ответить
Есть! Но не из джентльменского набора.
показать весь комментарий
26.10.2021 20:17 Ответить
А если у полицая спросить ты пида-с? Значки то же будут
показать весь комментарий
26.10.2021 10:10 Ответить
А толку от значка? У слуг урода тоже есть значок, у зебилов есть значок зе команда и наклейка на машину. А толку? Как проверить то или мусор действительно вакцЫнирован? Не проще ли прилепить им на фуфайку штрихкод, шоб каждый мог его отсканировать в случае чаго?
показать весь комментарий
26.10.2021 10:11 Ответить
Яким чином перевірити простому громадянину той значок поліцейського, дайте мобільний додаток щоб ГРОМАДЯНИ могли перевірити слова поліцейського!!!
показать весь комментарий
26.10.2021 10:12 Ответить
Да чего уж там , зачем эти значки,додатки в смартфоне , давайте уж по старинке - у невакцинированных на спине большие желтые звезды пришивать!
показать весь комментарий
26.10.2021 10:15 Ответить
Значок, що я дурачок.
показать весь комментарий
26.10.2021 10:17 Ответить
Добре,що не додумалися бірки на вухо. Апріорі поліцейский і так повинен бути вакцинований, навіщо витрачати кошти на якісь значки, можна і сертифікат разом з посвідченням пред*явити, якщо у громадянина є якісь сумніви.
показать весь комментарий
26.10.2021 10:56 Ответить
Вы посвидчення полицейских по нормам законодательства не в состоянии сделать, не о что значки
показать весь комментарий
26.10.2021 10:59 Ответить
Вот тут не хватает фото украинского полицейского
показать весь комментарий
26.10.2021 11:02 Ответить
Когда нет предела,наступает беспредел и ковидная бесовщина не исключение.
показать весь комментарий
26.10.2021 11:29 Ответить
Уже давным давно разработали, одевайте и пользуйтесь.
показать весь комментарий
26.10.2021 12:00 Ответить
А для тих поліцаїв хто з мізками значки вже заготовляють? ))
показать весь комментарий
26.10.2021 14:41 Ответить
 
 