Для патрульних розробили значки про вакцинацію від COVID-19, - Монастирський. ВIДЕО
Для патрульних поліцейських розробили значки, які свідчать про вакцинацію проти COVID-19.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це в ефірі "Свобода слова" на ICTV заявив міністр внутрішніх справ Денис Монастирський.
За словами Монастирського, у системі МВС понад 70% працівників вакциновано повністю.
"У поліцейських, які підходять і намагаються зробити зауваження, запитують: "А ви самі вакциновані?"
Топ коментарі
+11 Палєо Мустьє
показати весь коментар26.10.2021 09:42 Відповісти Посилання
+8 Rouhh Elohim
показати весь коментар26.10.2021 09:40 Відповісти Посилання
+8 Ybaldy
показати весь коментар26.10.2021 09:45 Відповісти Посилання
Вхід на форум Цензор.НЕТ
Будь ласка, зачекайте...
Для входу за паролем, перейдіть за посиланням
Використання імені користувача в якості логіну більше не підтримується!
Забули пароль або логін? Відновити пароль
Забули пароль або логін? Відновити пароль
А ты - нет.
??? Це як ?
Вони =замєчанія= про укольчик роблять ?
канадец недоделанный.
прокси все никак не поменяешь на родной аквафреш. почему?
Кстати, оппонент, не кацап.
И даже не мужчина.
Скоко денех?
Хочешь кого-то ткнуть в его низкий уровень интеллекта и обосрался?
ОПЯТЬ.
Вы с Рашкой перепутали.
Вот как это было раньше, забыли уже?
Пропоную для патрульних чоловіків ,щоб відрізняти від жінки, на лобі клеїть резиновий ділдо.
увы, кажется это работает..