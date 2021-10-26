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Для патрульних розробили значки про вакцинацію від COVID-19, - Монастирський. ВIДЕО

Для патрульних поліцейських розробили значки, які свідчать про вакцинацію проти COVID-19.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це в ефірі "Свобода слова" на ICTV заявив міністр внутрішніх справ Денис Монастирський.

За словами Монастирського, у системі МВС понад 70% працівників вакциновано повністю.

"У поліцейських, які підходять і намагаються зробити зауваження, запитують: "А ви самі вакциновані?"

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Автор: 

вакцина (4419) МВС (3511) Нацполіція (15276) патрульна поліція (1442) Монастирський Денис (392) COVID-19 (19765)


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Топ коментарі
+11
о, перший крок до жовтих зірок на одязі. тільки навпаки.
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26.10.2021 09:42 Відповісти
+8
А те, кто не вакцинировался также получат значок на руку с личным номером? Концлагерь какой-то!
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26.10.2021 09:40 Відповісти
+8
Для патрульных разработали значки о вакцинации от COVID-19, - Монастырский

Скоко денех?
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26.10.2021 09:45 Відповісти
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А те, кто не вакцинировался также получат значок на руку с личным номером? Концлагерь какой-то!
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26.10.2021 09:40 Відповісти
Гетто для невакцинованих. І вже лякають чергами в крематорій.
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26.10.2021 09:48 Відповісти
но им это не помогают - они все равно хотят в крематорий..
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26.10.2021 10:16 Відповісти
Не вакцинированным будут выжигать клеймо на лбу - ЯПМП
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26.10.2021 09:49 Відповісти
да. у меня есть сертификат. Я как белый человек могу войти в любой ресторан Европы.
А ты - нет.
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26.10.2021 10:15 Відповісти
Только посмотрите как палван цаком в носе хвалится...
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26.10.2021 20:13 Відповісти
На кокарду чтоб видно было хорошо
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26.10.2021 09:41 Відповісти
о, перший крок до жовтих зірок на одязі. тільки навпаки.
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26.10.2021 09:42 Відповісти
"У полицейских, которые подходят и пытаются сделать замечание,

??? Це як ?
Вони =замєчанія= про укольчик роблять ?
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26.10.2021 09:44 Відповісти
про маски. Или у вас в Канаде нет масочного режима? или за отсутствие масок у вас не штрафуют?
канадец недоделанный.
прокси все никак не поменяешь на родной аквафреш. почему?
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26.10.2021 10:17 Відповісти
Грубить-то зачем?
Кстати, оппонент, не кацап.
И даже не мужчина.
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26.10.2021 21:23 Відповісти
Для патрульных разработали значки о вакцинации от COVID-19, - Монастырский

Скоко денех?
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26.10.2021 09:45 Відповісти
Поверь, очень хорошие дорогие значки, только зачем?
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26.10.2021 09:50 Відповісти
Надеюсь, что у кого-то из "своих" закажут... Обязательно очень качественные и разумеется "мы за ценой не постоим"...
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26.10.2021 16:59 Відповісти
и аусвай обязательно
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26.10.2021 09:46 Відповісти
штрихкод на лбу вытатуировать. значок - не серьезно.
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26.10.2021 09:46 Відповісти
Можно номер сертификата на руке.
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26.10.2021 09:50 Відповісти
на руке не удобно, особенно зимой, трудно продемонстрировать принадлежность к высшей расе. а так приподнял шапку и сразу видно - настоящий человек!
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26.10.2021 09:58 Відповісти
Ну ладно.
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26.10.2021 10:00 Відповісти
Хе-хе. И тут антиваксеры взвыли, хоть их снова никто не заставляет вакцинироваться
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26.10.2021 09:46 Відповісти
Тебе платят за это или ты с рождения имбицил?
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26.10.2021 10:02 Відповісти
Хе-хе. Тебя таки заставляют вакцинироваться? Или с чего ты воешь?
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26.10.2021 10:04 Відповісти
имбЕцил.
Хочешь кого-то ткнуть в его низкий уровень интеллекта и обосрался?
ОПЯТЬ.
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26.10.2021 10:17 Відповісти
Мы с Тамарой ходим парой?
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26.10.2021 10:25 Відповісти
верной дорогой идёте. хейль хитлер!!!
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26.10.2021 09:48 Відповісти
Цікаво, чи тепер будь-хто наважиться говорити про перемогу над фашизмом ?
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26.10.2021 10:05 Відповісти
евгений, пропаганда фашизма, фашистские лозунги в Украине - уголовно наказуемое деяние.
Вы с Рашкой перепутали.
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26.10.2021 10:18 Відповісти
А хто тут фашизм пропагандирует и развивает? Не те ли товарисчи, которые оправдывают поражение в правах части населения и обклеивание людей разнообразными нашивками?

Вот как это было раньше, забыли уже?

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26.10.2021 10:26 Відповісти
А яким законом це *******???
Пропоную для патрульних чоловіків ,щоб відрізняти від жінки, на лобі клеїть резиновий ділдо.
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26.10.2021 09:49 Відповісти
Такие?

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26.10.2021 09:54 Відповісти
Тю, а я тоже могу себе значок сделать и посылать их в ответ на вопрос о сертификате?
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26.10.2021 09:57 Відповісти
Конечно можешь! Начинай!
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26.10.2021 10:01 Відповісти
судя по количеству антвиаксов-ольгинцев на ветке, им поставлена зада довести количество смертей в Украине так чтобы мы сравнялись и перегнали Рашку по ковидным трупам..

увы, кажется это работает..
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26.10.2021 10:20 Відповісти
Это т.н. "пиррова победа". В результате поголовье совков и пид-рашек в Украине уменьшается "естественным" путём
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26.10.2021 10:22 Відповісти
Нема слів....
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26.10.2021 10:01 Відповісти
Есть! Но не из джентльменского набора.
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26.10.2021 20:17 Відповісти
А если у полицая спросить ты пида-с? Значки то же будут
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26.10.2021 10:10 Відповісти
А толку от значка? У слуг урода тоже есть значок, у зебилов есть значок зе команда и наклейка на машину. А толку? Как проверить то или мусор действительно вакцЫнирован? Не проще ли прилепить им на фуфайку штрихкод, шоб каждый мог его отсканировать в случае чаго?
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26.10.2021 10:11 Відповісти
Яким чином перевірити простому громадянину той значок поліцейського, дайте мобільний додаток щоб ГРОМАДЯНИ могли перевірити слова поліцейського!!!
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26.10.2021 10:12 Відповісти
Да чего уж там , зачем эти значки,додатки в смартфоне , давайте уж по старинке - у невакцинированных на спине большие желтые звезды пришивать!
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26.10.2021 10:15 Відповісти
Значок, що я дурачок.
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26.10.2021 10:17 Відповісти
Добре,що не додумалися бірки на вухо. Апріорі поліцейский і так повинен бути вакцинований, навіщо витрачати кошти на якісь значки, можна і сертифікат разом з посвідченням пред*явити, якщо у громадянина є якісь сумніви.
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26.10.2021 10:56 Відповісти
Вы посвидчення полицейских по нормам законодательства не в состоянии сделать, не о что значки
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26.10.2021 10:59 Відповісти
Вот тут не хватает фото украинского полицейского
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26.10.2021 11:02 Відповісти
Когда нет предела,наступает беспредел и ковидная бесовщина не исключение.
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26.10.2021 11:29 Відповісти
Уже давным давно разработали, одевайте и пользуйтесь.
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26.10.2021 12:00 Відповісти
А для тих поліцаїв хто з мізками значки вже заготовляють? ))
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26.10.2021 14:41 Відповісти
 
 