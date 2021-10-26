Для патрульних розробили значки про вакцинацію від COVID-19, - Монастирський. ВIДЕО

Для патрульних поліцейських розробили значки, які свідчать про вакцинацію проти COVID-19.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це в ефірі "Свобода слова" на ICTV заявив міністр внутрішніх справ Денис Монастирський.

За словами Монастирського, у системі МВС понад 70% працівників вакциновано повністю.

"У поліцейських, які підходять і намагаються зробити зауваження, запитують: "А ви самі вакциновані?"

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