90% случаев предложения поддельных COVID-сертификатов - обычное мошенничество, - Монастырский

90% случаев предложения гражданам купить поддельные COVID – сертификаты являются обычным мошенничеством, однако есть и случаи предоставления медиками "почти оригинальных" документов.

Об этом в эфире телеканала ICTV рассказал министр внутренних дел Денис Монастырский, информирует Цензор.НЕТ.

"Каким образом злоупотребляют и какие наиболее распространенные ситуации по подделке сертификатов? Первое. В большинстве случаев, когда киберполиция проверяла ситуацию по поддельным сертификатам – обычное банальное мошенничество. В 90% случаев граждан просто обманывают, выманивая $100 или 200, чтобы предложить поддельный сертификат или ПЦР-тест", - сказал министр

Вторая категория подделки документов, по словам главы МВД - "условный эффект фотошопа, когда просто рисуется картинка, условный qr-код, который никуда не следует". "В таком случае полицейский или пограничник устанавливает, что нет привязки к соответствующей базе, и сразу человек едет в райотдел полиции, оформляются материалы уголовного производства", - отметил Монастырский.

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Третий вид подделки COVID - документов касается злоупотреблений со стороны медиков.

"Есть случаи, когда отдельные недопропорядочные медики предлагают поддельные сертификаты. Это самый большой вред... Действительно, человек получает сертификат, иногда даже предлагается внесение данных в приложение "Дия", то есть, он почти оригинальный", - пояснил министр. Такие случаи полиция выявляет путем "контрольных закупок".

"Полиция будет очень жесткой в таких ситуация. Думаю, что и позиция министра здравоохранения будет такой же относительно руководителей таких медучреждений", - отметил Монастырский.

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