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Новости Силовики
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90% случаев предложения поддельных COVID-сертификатов - обычное мошенничество, - Монастырский

90% случаев предложения поддельных COVID-сертификатов - обычное мошенничество, - Монастырский

90% случаев предложения гражданам купить поддельные COVID – сертификаты являются обычным мошенничеством, однако есть и случаи предоставления медиками "почти оригинальных" документов.

Об этом в эфире телеканала ICTV рассказал министр внутренних дел Денис Монастырский, информирует Цензор.НЕТ.

"Каким образом злоупотребляют и какие наиболее распространенные ситуации по подделке сертификатов? Первое. В большинстве случаев, когда киберполиция проверяла ситуацию по поддельным сертификатам – обычное банальное мошенничество. В 90% случаев граждан просто обманывают, выманивая $100 или 200, чтобы предложить поддельный сертификат или ПЦР-тест", - сказал министр

Вторая категория подделки документов, по словам главы МВД - "условный эффект фотошопа, когда просто рисуется картинка, условный qr-код, который никуда не следует". "В таком случае полицейский или пограничник устанавливает, что нет привязки к соответствующей базе, и сразу человек едет в райотдел полиции, оформляются материалы уголовного производства", - отметил Монастырский.

Также читайте: Полиция возбудила почти 800 уголовных производств за подделку COVID-сертификатов, - Монастырский. ВИДЕО

Третий вид подделки COVID - документов касается злоупотреблений со стороны медиков.

"Есть случаи, когда отдельные недопропорядочные медики предлагают поддельные сертификаты. Это самый большой вред... Действительно, человек получает сертификат, иногда даже предлагается внесение данных в приложение "Дия", то есть, он почти оригинальный", - пояснил министр. Такие случаи полиция выявляет путем "контрольных закупок".

"Полиция будет очень жесткой в таких ситуация. Думаю, что и позиция министра здравоохранения будет такой же относительно руководителей таких медучреждений", - отметил Монастырский.

Смотрите: Группа торговцев поддельными COVID-сертификатами и результатами ПЦР-тестов задержана на Харьковщине, ежемесячно они "зарабатывали" 4 млн грн, - Клименко. ФОТОрепортаж

Автор: 

подделка (440) правоохранительные органы (2970) силовики (2799) врачи (1518) Монастырский Денис (335) коронавирус (17042)


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Топ комментарии
+10
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26.10.2021 02:06 Ответить
+8
Ой! Згадала цей цирк, коли один клован брав кров у іншого клована. Це чудо - звичайний масажист, який знімався у кулінарному шоу. Дивилась в ютюбі, де він робив закупку харчів у супермаркеті. Гей-істеричка, який майже не втрачав свідомість від того, що ваги там щось не те показували. І ось це нещастя на всю країну перед виборами доводило нам, що Зе - не наркоман.
ДовбоЗЕби! Як ви могли ось за це проголосувати? Вони ж відверто над вами, лохами, знущались тоді.
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26.10.2021 02:22 Ответить
+6
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26.10.2021 02:11 Ответить
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Сертификат проверки сертификата.
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26.10.2021 01:40 Ответить
продам сертификат проверки сертификата
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26.10.2021 01:52 Ответить
Это уже абонентская подписка
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26.10.2021 01:56 Ответить
Мошенничество в государственных масштабах.
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26.10.2021 01:45 Ответить
Ну раз такой гон пошел относительно подделки сертификатов, то значит масштабы этого действа действительно космические.
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26.10.2021 01:47 Ответить
Міжнародні антиваксерські (!) ресурси пишуть про Україну як про чудове місце, де можна недорого купити підроблений ковід-сертифікат, і де вакцини сотнями партій виливають в унітаз.
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26.10.2021 01:53 Ответить
https://pervoe.online/news/student-v-teme/18940-gintsburg_80_rossiyan_zabolevshikh_kovidom_v_tyazhyeloy_forme_posle_vaktsinatsii_sputnikom_v_kupili_ https://pervoe.online/news/student-v-teme/18940-gintsburg_80_rossiyan_zabolevshikh_kovidom_v_tyazhyeloy_forme_posle_vaktsinatsii_sputnikom_v_kupili_


не ретранслюй кацапські наративи, сепар
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26.10.2021 02:07 Ответить
ти бухой чи під наркотою?
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26.10.2021 02:14 Ответить
ти один в один пишеш те, що пишуть кацапські ЗМІ
не прикидайся дурником
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26.10.2021 02:15 Ответить
таки накотив бояри?
https://www.wp.pl/?s=https%3A%2F%2Fturystyka.wp.pl%2Fukraina-antyszczepionkowa-turystyka-na-zakarpaciu-6695239215758144a&fbclid=IwAR3y9BaTclIls0woeN8J8LFMaby6EG13sAYuAl4PL1FZKcJ07n9qAJ9Rx4A&src01=6a4c8&src02=isgf Ось цю (з адекватного ресурсу, не антиваксерсього) новину радісно шерили у антиваксерській польській спільноті, типу ось можливість. І це при тому, що адекватні українці намагаються потрапити в Польщу, аби зробити щеплення, які в нас офіційно не завозять
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26.10.2021 02:18 Ответить
Почитайте документ під назвою "ось цю"
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26.10.2021 08:37 Ответить
https://www.nytimes.com/2021/10/19/world/europe/ukraine-covid-deaths.html?smtyp=cur&smid=tw-nytimes Covid deaths soar in Ukraine as the country struggles with fake vaccine certificates.
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26.10.2021 02:19 Ответить
не тягни сюди кацапські фейки!
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26.10.2021 02:45 Ответить
Нью-Йорк Таймс це кацапський фейк?


Наркоман ти в пріходє?
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26.10.2021 02:50 Ответить
хто винний, що вони повторюють риторику кремля? пиши скарги
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26.10.2021 03:01 Ответить
наркоман у тебе з головою все гаразд? Яким боком тут є риторика кремля?
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26.10.2021 03:08 Ответить
якщо те, що ти пишеш, один в один співпадає із змістом рашкозмі, то це риторика кремля

що тобі не ясно?
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26.10.2021 03:32 Ответить
наркоман то не я пишу, а світові ЗМІ
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26.10.2021 03:33 Ответить
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26.10.2021 02:06 Ответить
на фото бланка с результатами из Евролаб изначально была указана дата взятия материалов - 2 апреля. Хотя известно, что анализы Зеленский сдавал 5 апреля, утром.

После того, как пользователи в комментариях указали на этот момент, фото на странице заменили. Буквально в течение 5 минут появилось новое фото бланка Евролаба, на котором дата взятия материала исправлена на 5 апреля.

Также обращает на себя внимание то, что печать в новой версии документа стоит в другом месте.
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26.10.2021 02:11 Ответить
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26.10.2021 02:11 Ответить
Так цей клован-масажист навіть жгут не наклав, коли нібито брав кров. Це вже потім з'явились фото, де Янелох сидить з перетягнутою рукою. Ц
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26.10.2021 02:30 Ответить
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26.10.2021 03:07 Ответить
Ой! Згадала цей цирк, коли один клован брав кров у іншого клована. Це чудо - звичайний масажист, який знімався у кулінарному шоу. Дивилась в ютюбі, де він робив закупку харчів у супермаркеті. Гей-істеричка, який майже не втрачав свідомість від того, що ваги там щось не те показували. І ось це нещастя на всю країну перед виборами доводило нам, що Зе - не наркоман.
ДовбоЗЕби! Як ви могли ось за це проголосувати? Вони ж відверто над вами, лохами, знущались тоді.
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26.10.2021 02:22 Ответить
Сходил к своему другу в лабораторию, забор материала сделал массажист, по совместительству актер "Сватов 5". А что, все честно и независимо, как и обещал
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26.10.2021 02:27 Ответить
Я пам'ятаю, як він це робив і сподівалась, що він, як рафінований гей обов'язково втратить свідомість, як почне колоти вену, але він нічого не колов, це була відверта постанова для лохів.
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26.10.2021 02:35 Ответить
https://www.facebook.com/ze2019official/posts/461977971227110?__xts__[0]=68.ARC07QmCTo4yznlT1_9JBSYKn-iFvYnGoRKbcJskHjNetjmhcYEceFEfopFlGz7Wm6Uo7ulDtCOOs6xBb4V-qzAkK2HEDICgU-jGiBDtDs7QUpWVG3S3XAYKg4LbeGrLQZfNbjTYTOfgSn8UaeF8uBhUKpR_02PH4d0nzAvghcHCDhcubUMkGHHrNC4sUQsSNkK6WMfdfvEm0dv1nxEJHz7ou63MYGwVwfM335H8_D43Z-HxWBijvj2HRqGGJUtLrkbjIL1Nu-tcdAjFPv385endTPrSnV7sXpFDiLXLOq-1ab0EdVVrVpKG9aEmm7tfNCIrx85RCKHeyBPQ1u_JrZQ Обличчя простого наріда у всій красі. )
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26.10.2021 02:40 Ответить
Куме! Я чув - Ваш сусід «корону» підхопив?!
Ага!
Так він же ж нам сертифікат показував!
Показував! Тільки от перевірку справжності сертифікату йому не поліція провела, а сама болячка «ковідна»!
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26.10.2021 07:53 Ответить
https://pervoe.online/news/student-v-teme/18940-gintsburg_80_rossiyan_zabolevshikh_kovidom_v_tyazhyeloy_forme_posle_vaktsinatsii_sputnikom_v_kupili_ https://pervoe.online/news/student-v-teme/18940-gintsburg_80_rossiyan_zabolevshikh_kovidom_v_tyazhyeloy_forme_posle_vaktsinatsii_sputnikom_v_kupili_


всі, хто пишуть про підробні сертифікати вакцинації, ретранслюють кацапську методичку!
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26.10.2021 02:09 Ответить
Шахрайство та корупція - це наші національні види спорту.
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26.10.2021 02:25 Ответить
Хто ж не буде принижувати українців так ,як інші українці...
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26.10.2021 02:33 Ответить
Ще раз, тільки так, щоб було зрозуміло.
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26.10.2021 02:38 Ответить
Так зрозуміло вже все ,хіба вам не зрозуміло .Ви собі можете ,щоб француз ,британець чи італієць написав щось подібне про свою націю чи співгромадян ? Я ні ...
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26.10.2021 02:45 Ответить
Помилився ,мало бути "Ви собі можете уявити".
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26.10.2021 02:46 Ответить
Ще раз напиши, тільки так, щоб БУЛО ЗРОЗУМІЛО! Коли протверезієш, зараз не напружуйся.
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26.10.2021 02:53 Ответить
Ми на "ти" не переходили. Просте побажання - не паплюжте Україну і своїх співвітчизників.Я розумію ,що це складно і в петєлюбів так заведено. Але ви спробуйте.
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26.10.2021 03:01 Ответить
ДовбоЗЕби для мене - це взагалі не люди! Це істоти без мозоку, без душі та без совісті.

Ти не помилився, просто українська тобі не рідна, через Гугл перекладаєш.

Ви не побороли корупцію, скоти зелені, ви її очолили.
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26.10.2021 03:06 Ответить
Вибачте ,Іренко ,але змушений констатувати ,що у вас "бомбануло". А ще рік тому ви були не проти ,щоб я вас повів у кав'ярню у Львові ,забули ? Таки "пєтя головного мозку" погано впливає на людей ...
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26.10.2021 03:21 Ответить
А руку та серце ви мені теж пропонували?

Пєтя на мене взагалі ніяк не впливає, а от ваш зебілізм головного моску реально прогресує.
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26.10.2021 14:35 Ответить
Руку і серце не пропонував. В мене є кохана дружина .І наскільки я пам'ятаю , ви теж одружені.
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26.10.2021 20:09 Ответить
А шо так? Зеля не оправдав сподівання тупоголових баранів, да зєбобік?
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26.10.2021 03:16 Ответить
Так що саме зробив клятий Клован зелений - не "оправдав" чи не "виправдав" ?
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26.10.2021 03:27 Ответить
Дебілізація українців є наслідком окупації більшовиками.
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26.10.2021 02:48 Ответить
Корупціонери - зазвичай корчат із себе патріотів, а інші їм вірять та знищують націю. Слава Україні
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26.10.2021 07:42 Ответить
Не купляй підробних сертифікатів і буде тобі щастя.
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26.10.2021 02:48 Ответить
а, може, ти сам купив? доведи, що не крокодил
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26.10.2021 03:02 Ответить
Не вакцинувався і не купляв .І не збираюся того робити.А тепер доводь ,що ти не крокодил.
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26.10.2021 03:24 Ответить
Не вакцинувався і не купляв .І не збираюся того робити)
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26.10.2021 03:30 Ответить
100% случаев покупки сертификатов - это долбо#бизм чиновников (не только украинских но и европейских. ) Никто не покупает сертификаты, если они не нужны для постоянного предъявления в повседневной жизни, а вакцинация бесплатная, без очереди, на каждом углу.
Такое впечатление что полмира сошло с ума.
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26.10.2021 06:27 Ответить
Цими 'сертифікатами' українці змушені захищати свою свободу та здоров'я; це вимушена та гідна відповідь українців зе-КВНу та зе-шушвалі!
а Монастирський нехай займається попередженням та боротьбою з наркоманами, корупцією, гопотою, грабежами.
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26.10.2021 06:34 Ответить
А чому це одоробло приховує список тих 10%, до яких можна таки звертатися?
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26.10.2021 07:14 Ответить
обычное мошенничество.. киберполиция проверила и никого не задержали.. и накуя нам киберполиция?
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26.10.2021 08:16 Ответить
Почти оргинальных це як почти беременная. Сертифікат може бути лише дійсним або підробленим. В останньому випадку це мошеничество. КРАПКА.
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26.10.2021 10:25 Ответить
Сертификат настоящий, просто вакцинация фейковая. Вместо вакцины физраствор за Ваши деньги.
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26.10.2021 11:11 Ответить
 
 