90% випадків пропозиції підроблених COVID-сертифікатів - звичайне шахрайство, - Монастирський

90% випадків пропозиції громадянам купити підроблені COVID-сертифікати є звичайним шахрайством, проте є й випадки надання медиками "майже оригінальних" документів.

Про це в ефірі телеканалу ICTV розповів міністр внутрішніх справ Денис Монастирський, повідомляє Цензор.НЕТ.

"Яким чином зловживають і які найпоширеніші ситуації щодо підробки сертифікатів? Перше. У більшості випадків, коли кіберполіція перевіряла ситуацію щодо підроблених сертифікатів - звичайне банальне шахрайство. У 90% випадків громадян просто обманюють, виманюючи $100 або $200, щоб запропонувати підроблений сертифікат чи ПЛР-тест", - сказав міністр

Друга категорія підробки документів, за словами глави МВС - "умовний ефект фотошопу, коли просто малюється картинка, умовний QR-код, який нікуди не переходить". "У такому разі поліцейський чи прикордонник встановлює, що немає прив'язки до відповідної бази, і одразу людина їде до райвідділу поліції, оформлюються матеріали кримінального провадження", - зазначив Монастирський.

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Третій вид підробки COVID-документів стосується зловживань з боку медиків.

"Є випадки, коли окремі недобропорядні медики пропонують підроблені сертифікати. Це найбільша шкода... Справді, людина отримує сертифікат, іноді навіть пропонується внесення даних до застосунку "Дія", тобто він майже оригінальний", - пояснив міністр. Такі випадки поліція виявляє шляхом "контрольних закупівель".

"Поліція буде дуже жорсткою в таких ситуаціях. Думаю, що і позиція міністра охорони здоров'я буде такою ж щодо керівників таких медзакладів", - зазначив Монастирський.

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