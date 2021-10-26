90% випадків пропозиції підроблених COVID-сертифікатів - звичайне шахрайство, - Монастирський
90% випадків пропозиції громадянам купити підроблені COVID-сертифікати є звичайним шахрайством, проте є й випадки надання медиками "майже оригінальних" документів.
Про це в ефірі телеканалу ICTV розповів міністр внутрішніх справ Денис Монастирський, повідомляє Цензор.НЕТ.
"Яким чином зловживають і які найпоширеніші ситуації щодо підробки сертифікатів? Перше. У більшості випадків, коли кіберполіція перевіряла ситуацію щодо підроблених сертифікатів - звичайне банальне шахрайство. У 90% випадків громадян просто обманюють, виманюючи $100 або $200, щоб запропонувати підроблений сертифікат чи ПЛР-тест", - сказав міністр
Друга категорія підробки документів, за словами глави МВС - "умовний ефект фотошопу, коли просто малюється картинка, умовний QR-код, який нікуди не переходить". "У такому разі поліцейський чи прикордонник встановлює, що немає прив'язки до відповідної бази, і одразу людина їде до райвідділу поліції, оформлюються матеріали кримінального провадження", - зазначив Монастирський.
Третій вид підробки COVID-документів стосується зловживань з боку медиків.
"Є випадки, коли окремі недобропорядні медики пропонують підроблені сертифікати. Це найбільша шкода... Справді, людина отримує сертифікат, іноді навіть пропонується внесення даних до застосунку "Дія", тобто він майже оригінальний", - пояснив міністр. Такі випадки поліція виявляє шляхом "контрольних закупівель".
"Поліція буде дуже жорсткою в таких ситуаціях. Думаю, що і позиція міністра охорони здоров'я буде такою ж щодо керівників таких медзакладів", - зазначив Монастирський.
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не ретранслюй кацапські наративи, сепар
не прикидайся дурником
https://www.wp.pl/?s=https%3A%2F%2Fturystyka.wp.pl%2Fukraina-antyszczepionkowa-turystyka-na-zakarpaciu-6695239215758144a&fbclid=IwAR3y9BaTclIls0woeN8J8LFMaby6EG13sAYuAl4PL1FZKcJ07n9qAJ9Rx4A&src01=6a4c8&src02=isgf Ось цю (з адекватного ресурсу, не антиваксерсього) новину радісно шерили у антиваксерській польській спільноті, типу ось можливість. І це при тому, що адекватні українці намагаються потрапити в Польщу, аби зробити щеплення, які в нас офіційно не завозять
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Наркоман ти в пріходє?
що тобі не ясно?
После того, как пользователи в комментариях указали на этот момент, фото на странице заменили. Буквально в течение 5 минут появилось новое фото бланка Евролаба, на котором дата взятия материала исправлена на 5 апреля.
Также обращает на себя внимание то, что печать в новой версии документа стоит в другом месте.
ДовбоЗЕби! Як ви могли ось за це проголосувати? Вони ж відверто над вами, лохами, знущались тоді.
Ага!
Так він же ж нам сертифікат показував!
Показував! Тільки от перевірку справжності сертифікату йому не поліція провела, а сама болячка «ковідна»!
всі, хто пишуть про підробні сертифікати вакцинації, ретранслюють кацапську методичку!
Ти не помилився, просто українська тобі не рідна, через Гугл перекладаєш.
Ви не побороли корупцію, скоти зелені, ви її очолили.
Пєтя на мене взагалі ніяк не впливає, а от ваш зебілізм головного моску реально прогресує.
Такое впечатление что полмира сошло с ума.
а Монастирський нехай займається попередженням та боротьбою з наркоманами, корупцією, гопотою, грабежами.