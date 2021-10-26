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Новини Силовики
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90% випадків пропозиції підроблених COVID-сертифікатів - звичайне шахрайство, - Монастирський

90% випадків пропозиції підроблених COVID-сертифікатів - звичайне шахрайство, - Монастирський

90% випадків пропозиції громадянам купити підроблені COVID-сертифікати є звичайним шахрайством, проте є й випадки надання медиками "майже оригінальних" документів.

Про це в ефірі телеканалу ICTV розповів міністр внутрішніх справ Денис Монастирський, повідомляє Цензор.НЕТ.

"Яким чином зловживають і які найпоширеніші ситуації щодо підробки сертифікатів? Перше. У більшості випадків, коли кіберполіція перевіряла ситуацію щодо підроблених сертифікатів - звичайне банальне шахрайство. У 90% випадків громадян просто обманюють, виманюючи $100 або $200, щоб запропонувати підроблений сертифікат чи ПЛР-тест", - сказав міністр

Друга категорія підробки документів, за словами глави МВС - "умовний ефект фотошопу, коли просто малюється картинка, умовний QR-код, який нікуди не переходить". "У такому разі поліцейський чи прикордонник встановлює, що немає прив'язки до відповідної бази, і одразу людина їде до райвідділу поліції, оформлюються матеріали кримінального провадження", - зазначив Монастирський.

Також читайте: Поліція порушила майже 800 кримінальних проваджень за підробку COVID-сертифікатів, - Монастирський. ВIДЕО

Третій вид підробки COVID-документів стосується зловживань з боку медиків.

"Є випадки, коли окремі недобропорядні медики пропонують підроблені сертифікати. Це найбільша шкода... Справді, людина отримує сертифікат, іноді навіть пропонується внесення даних до застосунку "Дія", тобто він майже оригінальний", - пояснив міністр. Такі випадки поліція виявляє шляхом "контрольних закупівель".

"Поліція буде дуже жорсткою в таких ситуаціях. Думаю, що і позиція міністра охорони здоров'я буде такою ж щодо керівників таких медзакладів", - зазначив Монастирський.

Дивіться: Групу торговців підробленими COVID-сертифікатами та результатами ПЛР-тестів затримано на Харківщині, щомісяця вони "заробляли" 4 млн грн, - Клименко. ФОТОрепортаж

Автор: 

підробка (441) Правоохоронні органи (2708) силовики (2515) лікарі (1290) Монастирський Денис (392) коронавірус (19923)


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Топ коментарі
+10
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26.10.2021 02:06 Відповісти
+8
Ой! Згадала цей цирк, коли один клован брав кров у іншого клована. Це чудо - звичайний масажист, який знімався у кулінарному шоу. Дивилась в ютюбі, де він робив закупку харчів у супермаркеті. Гей-істеричка, який майже не втрачав свідомість від того, що ваги там щось не те показували. І ось це нещастя на всю країну перед виборами доводило нам, що Зе - не наркоман.
ДовбоЗЕби! Як ви могли ось за це проголосувати? Вони ж відверто над вами, лохами, знущались тоді.
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26.10.2021 02:22 Відповісти
+6
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26.10.2021 02:11 Відповісти
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Сертификат проверки сертификата.
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26.10.2021 01:40 Відповісти
продам сертификат проверки сертификата
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26.10.2021 01:52 Відповісти
Это уже абонентская подписка
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26.10.2021 01:56 Відповісти
Мошенничество в государственных масштабах.
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26.10.2021 01:45 Відповісти
Ну раз такой гон пошел относительно подделки сертификатов, то значит масштабы этого действа действительно космические.
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26.10.2021 01:47 Відповісти
Міжнародні антиваксерські (!) ресурси пишуть про Україну як про чудове місце, де можна недорого купити підроблений ковід-сертифікат, і де вакцини сотнями партій виливають в унітаз.
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26.10.2021 01:53 Відповісти
https://pervoe.online/news/student-v-teme/18940-gintsburg_80_rossiyan_zabolevshikh_kovidom_v_tyazhyeloy_forme_posle_vaktsinatsii_sputnikom_v_kupili_ https://pervoe.online/news/student-v-teme/18940-gintsburg_80_rossiyan_zabolevshikh_kovidom_v_tyazhyeloy_forme_posle_vaktsinatsii_sputnikom_v_kupili_


не ретранслюй кацапські наративи, сепар
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26.10.2021 02:07 Відповісти
ти бухой чи під наркотою?
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26.10.2021 02:14 Відповісти
ти один в один пишеш те, що пишуть кацапські ЗМІ
не прикидайся дурником
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26.10.2021 02:15 Відповісти
таки накотив бояри?
https://www.wp.pl/?s=https%3A%2F%2Fturystyka.wp.pl%2Fukraina-antyszczepionkowa-turystyka-na-zakarpaciu-6695239215758144a&fbclid=IwAR3y9BaTclIls0woeN8J8LFMaby6EG13sAYuAl4PL1FZKcJ07n9qAJ9Rx4A&src01=6a4c8&src02=isgf Ось цю (з адекватного ресурсу, не антиваксерсього) новину радісно шерили у антиваксерській польській спільноті, типу ось можливість. І це при тому, що адекватні українці намагаються потрапити в Польщу, аби зробити щеплення, які в нас офіційно не завозять
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26.10.2021 02:18 Відповісти
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26.10.2021 08:37 Відповісти
https://www.nytimes.com/2021/10/19/world/europe/ukraine-covid-deaths.html?smtyp=cur&smid=tw-nytimes Covid deaths soar in Ukraine as the country struggles with fake vaccine certificates.
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26.10.2021 02:19 Відповісти
не тягни сюди кацапські фейки!
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26.10.2021 02:45 Відповісти
Нью-Йорк Таймс це кацапський фейк?


Наркоман ти в пріходє?
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26.10.2021 02:50 Відповісти
хто винний, що вони повторюють риторику кремля? пиши скарги
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26.10.2021 03:01 Відповісти
наркоман у тебе з головою все гаразд? Яким боком тут є риторика кремля?
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26.10.2021 03:08 Відповісти
якщо те, що ти пишеш, один в один співпадає із змістом рашкозмі, то це риторика кремля

що тобі не ясно?
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26.10.2021 03:32 Відповісти
наркоман то не я пишу, а світові ЗМІ
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26.10.2021 03:33 Відповісти
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26.10.2021 02:06 Відповісти
на фото бланка с результатами из Евролаб изначально была указана дата взятия материалов - 2 апреля. Хотя известно, что анализы Зеленский сдавал 5 апреля, утром.

После того, как пользователи в комментариях указали на этот момент, фото на странице заменили. Буквально в течение 5 минут появилось новое фото бланка Евролаба, на котором дата взятия материала исправлена на 5 апреля.

Также обращает на себя внимание то, что печать в новой версии документа стоит в другом месте.
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26.10.2021 02:11 Відповісти
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26.10.2021 02:11 Відповісти
Так цей клован-масажист навіть жгут не наклав, коли нібито брав кров. Це вже потім з'явились фото, де Янелох сидить з перетягнутою рукою. Ц
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26.10.2021 02:30 Відповісти
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26.10.2021 03:07 Відповісти
Ой! Згадала цей цирк, коли один клован брав кров у іншого клована. Це чудо - звичайний масажист, який знімався у кулінарному шоу. Дивилась в ютюбі, де він робив закупку харчів у супермаркеті. Гей-істеричка, який майже не втрачав свідомість від того, що ваги там щось не те показували. І ось це нещастя на всю країну перед виборами доводило нам, що Зе - не наркоман.
ДовбоЗЕби! Як ви могли ось за це проголосувати? Вони ж відверто над вами, лохами, знущались тоді.
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26.10.2021 02:22 Відповісти
Сходил к своему другу в лабораторию, забор материала сделал массажист, по совместительству актер "Сватов 5". А что, все честно и независимо, как и обещал
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26.10.2021 02:27 Відповісти
Я пам'ятаю, як він це робив і сподівалась, що він, як рафінований гей обов'язково втратить свідомість, як почне колоти вену, але він нічого не колов, це була відверта постанова для лохів.
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26.10.2021 02:35 Відповісти
https://www.facebook.com/ze2019official/posts/461977971227110?__xts__[0]=68.ARC07QmCTo4yznlT1_9JBSYKn-iFvYnGoRKbcJskHjNetjmhcYEceFEfopFlGz7Wm6Uo7ulDtCOOs6xBb4V-qzAkK2HEDICgU-jGiBDtDs7QUpWVG3S3XAYKg4LbeGrLQZfNbjTYTOfgSn8UaeF8uBhUKpR_02PH4d0nzAvghcHCDhcubUMkGHHrNC4sUQsSNkK6WMfdfvEm0dv1nxEJHz7ou63MYGwVwfM335H8_D43Z-HxWBijvj2HRqGGJUtLrkbjIL1Nu-tcdAjFPv385endTPrSnV7sXpFDiLXLOq-1ab0EdVVrVpKG9aEmm7tfNCIrx85RCKHeyBPQ1u_JrZQ Обличчя простого наріда у всій красі. )
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26.10.2021 02:40 Відповісти
Куме! Я чув - Ваш сусід «корону» підхопив?!
Ага!
Так він же ж нам сертифікат показував!
Показував! Тільки от перевірку справжності сертифікату йому не поліція провела, а сама болячка «ковідна»!
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26.10.2021 07:53 Відповісти
https://pervoe.online/news/student-v-teme/18940-gintsburg_80_rossiyan_zabolevshikh_kovidom_v_tyazhyeloy_forme_posle_vaktsinatsii_sputnikom_v_kupili_ https://pervoe.online/news/student-v-teme/18940-gintsburg_80_rossiyan_zabolevshikh_kovidom_v_tyazhyeloy_forme_posle_vaktsinatsii_sputnikom_v_kupili_


всі, хто пишуть про підробні сертифікати вакцинації, ретранслюють кацапську методичку!
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26.10.2021 02:09 Відповісти
Шахрайство та корупція - це наші національні види спорту.
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26.10.2021 02:25 Відповісти
Хто ж не буде принижувати українців так ,як інші українці...
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26.10.2021 02:33 Відповісти
Ще раз, тільки так, щоб було зрозуміло.
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26.10.2021 02:38 Відповісти
Так зрозуміло вже все ,хіба вам не зрозуміло .Ви собі можете ,щоб француз ,британець чи італієць написав щось подібне про свою націю чи співгромадян ? Я ні ...
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26.10.2021 02:45 Відповісти
Помилився ,мало бути "Ви собі можете уявити".
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26.10.2021 02:46 Відповісти
Ще раз напиши, тільки так, щоб БУЛО ЗРОЗУМІЛО! Коли протверезієш, зараз не напружуйся.
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26.10.2021 02:53 Відповісти
Ми на "ти" не переходили. Просте побажання - не паплюжте Україну і своїх співвітчизників.Я розумію ,що це складно і в петєлюбів так заведено. Але ви спробуйте.
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26.10.2021 03:01 Відповісти
ДовбоЗЕби для мене - це взагалі не люди! Це істоти без мозоку, без душі та без совісті.

Ти не помилився, просто українська тобі не рідна, через Гугл перекладаєш.

Ви не побороли корупцію, скоти зелені, ви її очолили.
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26.10.2021 03:06 Відповісти
Вибачте ,Іренко ,але змушений констатувати ,що у вас "бомбануло". А ще рік тому ви були не проти ,щоб я вас повів у кав'ярню у Львові ,забули ? Таки "пєтя головного мозку" погано впливає на людей ...
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26.10.2021 03:21 Відповісти
А руку та серце ви мені теж пропонували?

Пєтя на мене взагалі ніяк не впливає, а от ваш зебілізм головного моску реально прогресує.
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26.10.2021 14:35 Відповісти
Руку і серце не пропонував. В мене є кохана дружина .І наскільки я пам'ятаю , ви теж одружені.
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26.10.2021 20:09 Відповісти
А шо так? Зеля не оправдав сподівання тупоголових баранів, да зєбобік?
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26.10.2021 03:16 Відповісти
Так що саме зробив клятий Клован зелений - не "оправдав" чи не "виправдав" ?
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26.10.2021 03:27 Відповісти
Дебілізація українців є наслідком окупації більшовиками.
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26.10.2021 02:48 Відповісти
Корупціонери - зазвичай корчат із себе патріотів, а інші їм вірять та знищують націю. Слава Україні
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26.10.2021 07:42 Відповісти
Не купляй підробних сертифікатів і буде тобі щастя.
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26.10.2021 02:48 Відповісти
а, може, ти сам купив? доведи, що не крокодил
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26.10.2021 03:02 Відповісти
Не вакцинувався і не купляв .І не збираюся того робити.А тепер доводь ,що ти не крокодил.
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26.10.2021 03:24 Відповісти
Не вакцинувався і не купляв .І не збираюся того робити)
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26.10.2021 03:30 Відповісти
100% случаев покупки сертификатов - это долбо#бизм чиновников (не только украинских но и европейских. ) Никто не покупает сертификаты, если они не нужны для постоянного предъявления в повседневной жизни, а вакцинация бесплатная, без очереди, на каждом углу.
Такое впечатление что полмира сошло с ума.
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26.10.2021 06:27 Відповісти
Цими 'сертифікатами' українці змушені захищати свою свободу та здоров'я; це вимушена та гідна відповідь українців зе-КВНу та зе-шушвалі!
а Монастирський нехай займається попередженням та боротьбою з наркоманами, корупцією, гопотою, грабежами.
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26.10.2021 06:34 Відповісти
А чому це одоробло приховує список тих 10%, до яких можна таки звертатися?
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26.10.2021 07:14 Відповісти
обычное мошенничество.. киберполиция проверила и никого не задержали.. и накуя нам киберполиция?
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26.10.2021 08:16 Відповісти
Почти оргинальных це як почти беременная. Сертифікат може бути лише дійсним або підробленим. В останньому випадку це мошеничество. КРАПКА.
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26.10.2021 10:25 Відповісти
Сертификат настоящий, просто вакцинация фейковая. Вместо вакцины физраствор за Ваши деньги.
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26.10.2021 11:11 Відповісти
 
 