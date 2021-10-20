Групу торговців підробленими COVID-сертифікатами та результатами ПЛР-тестів затримано на Харківщині, щомісяця вони "заробляли" 4 млн грн, - Клименко. ФОТОрепортаж
Поліцейські ліквідували в Харківській області чергову групу зловмисників, які продавали підроблені сертифікати про вакцинацію та результати ПЛР-тестів.
Про це на своїй сторінці у Facebook написав голова Нацполіції Ігор Клименко, передає Цензор.НЕТ.
"Погані новини для тих, хто сподівається зупинити епідемію коронавірусу підробленими довідками. Це не працює! І досить перевіряти", - написав він.
Клименко повідомив, що поліцейські ліквідували в Харківській області чергову групу зловмисників, які продавали підроблені сертифікати про вакцинацію та результати ПЛР-тестів.
"10 "умільців" незаконно використовували логотип медлабораторії та печатки різних медустанов. За час своєї роботи вони встигли наштампувати понад 40 тисяч підроблених довідок та близько 500 фальшованих сертифікатів. Щомісячний заробіток зловмисників сягав 4 мільйонів гривень", - написав він.
Клименко зазначив, що діяльність групи викрили кіберполіцейські і представники Міністерства цифрової трансформації України, а слідчі поліції Харківської області ретельно задокументували всі факти.
"У результаті "напрацювали" зловмисники собі на 4 статті Кримінального кодексу, семеро з них (включаючи організатора) затримані.
Поліція працює над виявленням усіх фактів підроблення та збуту медичної документації, яка підтверджує COVID-безпечність. Якщо ви маєте інформацію про такі випадки, повідомляйте на 102 або телефонуйте в Кіберполіцію 0 800 505 170", - додав глава Нацполіції.
Про загальні результати роботи Національної поліції України щодо виявлення таких фактів читайте за посиланням: https://bit.ly/30z1YAi.
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(Мысль не моя; вроде быэто Ляшко или Кузьмин, но я согласен)
ну теперь разве что в частной клинике, за бабки.
но только поликлиникам и за хорошие деньги !
идиоты ведь ни за что не вакцинируются бесплатно, а будут покупать справки.
так пусть платят за справки, это как акцизные марки на сигареты и алкоголь
у нас ведь либерастианство ЗЕ-льоных
А підробка сертифікатів щеплення і медичніх довідок з аналізами - це й є злочинність.