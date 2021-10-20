Групу торговців підробленими COVID-сертифікатами та результатами ПЛР-тестів затримано на Харківщині, щомісяця вони "заробляли" 4 млн грн, - Клименко. ФОТОрепортаж

Поліцейські ліквідували в Харківській області чергову групу зловмисників, які продавали підроблені сертифікати про вакцинацію та результати ПЛР-тестів.

Про це на своїй сторінці у Facebook написав голова Нацполіції Ігор Клименко, передає Цензор.НЕТ.

"Погані новини для тих, хто сподівається зупинити епідемію коронавірусу підробленими довідками. Це не працює! І досить перевіряти", - написав він.

Клименко повідомив, що поліцейські ліквідували в Харківській області чергову групу зловмисників, які продавали підроблені сертифікати про вакцинацію та результати ПЛР-тестів.

"10 "умільців" незаконно використовували логотип медлабораторії та печатки різних медустанов. За час своєї роботи вони встигли наштампувати понад 40 тисяч підроблених довідок та близько 500 фальшованих сертифікатів. Щомісячний заробіток зловмисників сягав 4 мільйонів гривень", - написав він.

Клименко зазначив, що діяльність групи викрили кіберполіцейські і представники Міністерства цифрової трансформації України, а слідчі поліції Харківської області ретельно задокументували всі факти.

"У результаті "напрацювали" зловмисники собі на 4 статті Кримінального кодексу, семеро з них (включаючи організатора) затримані.

Поліція працює над виявленням усіх фактів підроблення та збуту медичної документації, яка підтверджує COVID-безпечність. Якщо ви маєте інформацію про такі випадки, повідомляйте на 102 або телефонуйте в Кіберполіцію 0 800 505 170", - додав глава Нацполіції.

Також читайте: Минулого тижня правоохоронці вилучили майже 200 підроблених COVID-документів, - глава Нацполіції Клименко

Про загальні результати роботи Національної поліції України щодо виявлення таких фактів читайте за посиланням: https://bit.ly/30z1YAi.





