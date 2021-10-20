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Групу торговців підробленими COVID-сертифікатами та результатами ПЛР-тестів затримано на Харківщині, щомісяця вони "заробляли" 4 млн грн, - Клименко. ФОТОрепортаж

Поліцейські ліквідували в Харківській області чергову групу зловмисників, які продавали підроблені сертифікати про вакцинацію та результати ПЛР-тестів.

Про це на своїй сторінці у Facebook написав голова Нацполіції Ігор Клименко, передає Цензор.НЕТ.

"Погані новини для тих, хто сподівається зупинити епідемію коронавірусу підробленими довідками. Це не працює! І досить перевіряти", - написав він.

Клименко повідомив, що поліцейські ліквідували в Харківській області чергову групу зловмисників, які продавали підроблені сертифікати про вакцинацію та результати ПЛР-тестів.

"10 "умільців" незаконно використовували логотип медлабораторії та печатки різних медустанов. За час своєї роботи вони встигли наштампувати понад 40 тисяч підроблених довідок та близько 500 фальшованих сертифікатів. Щомісячний заробіток зловмисників сягав 4 мільйонів гривень", - написав він.

Клименко зазначив, що діяльність групи викрили кіберполіцейські і представники Міністерства цифрової трансформації України, а слідчі поліції Харківської області ретельно задокументували всі факти.

"У результаті "напрацювали" зловмисники собі на 4 статті Кримінального кодексу, семеро з них (включаючи організатора) затримані.

Поліція працює над виявленням усіх фактів підроблення та збуту медичної документації, яка підтверджує COVID-безпечність. Якщо ви маєте інформацію про такі випадки, повідомляйте на 102 або телефонуйте в Кіберполіцію 0 800 505 170", - додав глава Нацполіції.

Також читайте: Минулого тижня правоохоронці вилучили майже 200 підроблених COVID-документів, - глава Нацполіції Клименко

Про загальні результати роботи Національної поліції України щодо виявлення таких фактів читайте за посиланням: https://bit.ly/30z1YAi.

Групу торговців підробленими COVID-сертифікатами та результатами ПЛР-тестів затримано на Харківщині, щомісяця вони заробляли 4 млн грн, - Клименко 01
Групу торговців підробленими COVID-сертифікатами та результатами ПЛР-тестів затримано на Харківщині, щомісяця вони заробляли 4 млн грн, - Клименко 02
Групу торговців підробленими COVID-сертифікатами та результатами ПЛР-тестів затримано на Харківщині, щомісяця вони заробляли 4 млн грн, - Клименко 03

Автор: 

підробка (440) Нацполіція (15260) сертифікат (427) Клименко Ігор (490)


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Топ коментарі
+15
Ковидный сертификат можно подделать, но справка о смерти будет настоящей.

(Мысль не моя; вроде быэто Ляшко или Кузьмин, но я согласен)
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20.10.2021 13:50
+6
До нашего особо одарённого народа эти простые истины никак не дойдут, всё играются со своей жизнью, а потом на вентиляторе в реанимации будут вопить : все скидывайтесь, спасайте нас
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20.10.2021 13:52
+4
Якщо ти сам є твариною, а не людиною і тебе лікують ветеринари, то це твої особисті проблеми.
А підробка сертифікатів щеплення і медичніх довідок з аналізами - це й є злочинність.
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20.10.2021 13:58
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Ковидный сертификат можно подделать, но справка о смерти будет настоящей.

(Мысль не моя; вроде быэто Ляшко или Кузьмин, но я согласен)
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20.10.2021 13:50 Відповісти
До нашего особо одарённого народа эти простые истины никак не дойдут, всё играются со своей жизнью, а потом на вентиляторе в реанимации будут вопить : все скидывайтесь, спасайте нас
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20.10.2021 13:52 Відповісти
так уже бегают по клиникам те кто купил поддельные сертификаты - спрашивают, как можно вакцинироваться. В базах-то они вакцинированными ходят..
ну теперь разве что в частной клинике, за бабки.
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20.10.2021 14:09 Відповісти
Точно, хотелось бы спросит, а как теперь "хитро ****... м" товарищам?? В базе же вроде как проштампованные, а по факту хер там.. И Куда бежать, кому отдаться?? Я бы таких сразу за жопу и в ментовку!!! Пусть штраф оплатят, и по "новой" прививаются!!
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20.10.2021 16:13 Відповісти
а я бы разрешил выдавать фальшивые справки о вакцинации !

но только поликлиникам и за хорошие деньги !
идиоты ведь ни за что не вакцинируются бесплатно, а будут покупать справки.
так пусть платят за справки, это как акцизные марки на сигареты и алкоголь

у нас ведь либерастианство ЗЕ-льоных
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20.10.2021 14:20 Відповісти
Глупо. После этого украинские сертификаты о вакцинации будут окончательно скомпроментированы и нас перестанут куда-либо пускать за границу.
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20.10.2021 14:33 Відповісти
Правильно нахєра боротися зі злочинністю, краще будемо ловити за підробку ветеринарних Паспортів
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20.10.2021 13:55 Відповісти
Якщо ти сам є твариною, а не людиною і тебе лікують ветеринари, то це твої особисті проблеми.
А підробка сертифікатів щеплення і медичніх довідок з аналізами - це й є злочинність.
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20.10.2021 13:58 Відповісти
Фарма бот піниться бо люди не ведуться на твою брехню..?
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20.10.2021 14:05 Відповісти
Ще якусь маячню придумай, дурнику. У мене теща - такая сама дурна, як і ти - вже задовбався їй розвінчувати ваші тупі антиваксерські фейки.
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20.10.2021 14:31 Відповісти
борьба мафий
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20.10.2021 14:01 Відповісти
Вот потму Харьковская обл в лидеры по заболеваемости и вырвалась...
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20.10.2021 14:12 Відповісти
От би їх на примусові роботи в ковідні відділення без самозахисту. А там най Всевишній вирішує, жити їм чи ні.
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20.10.2021 14:35 Відповісти
Пока живут на свете дураки, обманом жить нам стало бы сруки.
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20.10.2021 15:06 Відповісти
4 млн грн пачка аж до ниба
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20.10.2021 15:41 Відповісти
Тому що..."...Колгосп справа добровільна!!! А того,хто не запишеться - ми розстріляємо.." вже чули ((((....
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20.10.2021 15:45 Відповісти
це верх ідіотизма, підробляти сертифікат, платити за нього, потім платити за лікування, потім за поховання. Воістину тупий платить тричі.
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20.10.2021 16:04 Відповісти
А я живу с дочкой инвалидом 1 группы в Краматорске. Мы вакцинировались в мае и августе второй *астразенекой* и мне не дают нормальный сертификат о прививках. А кто подъезжает на иномарках им дают и может фальшивые.
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20.10.2021 17:24 Відповісти
 
 