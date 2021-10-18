УКР
2 648 24

Минулого тижня правоохоронці вилучили майже 200 підроблених COVID-документів, - глава Нацполіції Клименко

Нацполіція у співпраці з Мінцифри, Міністерством охорони здоров'я та іншими правоохоронними органами систематично працює над виявленням та припиненням незаконної діяльності осіб, які виробляють і продають підроблені сертифікати про вакцинації та довідки про проходження тестування на COVID-19.

Як передає Цензор.НЕТ, про це заявив глава Нацполіції Ігор Клименко.

"Врешті для того, аби виключити будь-які зловживання, поліція відстежує та документує усі факти надання послуг з фальшування медичних документів, пов’язаних з COVID-19. Зокрема лише минулого тижня ми провели 35 обшуків. Задокументовано незаконну діяльність трьох лікарів в Дніпропетровській, Черкаській областях та Києві. Крім того, вилучено понад 70 міжнародних сертифікатів про вакцинацію та більше 100 ПЛР-тестів, а також заблоковано два телеграм-канали, через які здійснювали замовлення", - розповів Клименко.

За словами глави Нацполіції, упродовж минулого тижня слідчими та дізнавачами Нацполіції розпочато майже 90 кримінальних проваджень за фактами підроблення результатів ПЛР-тестів та сертифікатів вакцинації від COVID-19. З них більше 70 фактів виявили працівники Державної прикордонної служби під час перевірки документів при перетині державного кордону.

Всього з початку року відкрито понад 730 проваджень за аналогічними фактами. Найбільше - на Волині (207), в Києві (98), Рівненській і Львівській (по 75) областях.

Читайте на "Цензор.НЕТ": З 21 жовтня поліція перевірятиме COVID-сертифікати, - Білошицький

"Загалом у 50% розпочатих кримінальних провадженнях особи отримали повідомлення про підозру. Всього з початку року до суду направлено 77 обвинувальних актів про вчинення майже 300 кримінальних правопорушень. І на сьогодні судами першої інстанції упродовж останнього місяця ухвалено понад 10 обвинувальних вироків за фактами придбання та використання підроблених COVID – сертифікатів, зокрема під час перетину державного кордону. Винним особам призначено покарання у вигляді штрафів. Нагадую, що кримінальну відповідальність будуть нести і ті, хто фальшує документи, і ті, хто їх використовує", - підсумував Клименко.

Нацполіція (15437) сертифікат (427) Клименко Ігор (518) COVID-19 (19767)
Топ коментарі
+7
это же надо так тряститсь за свою никчемную жизнь - уколоться , и все равно не верить этой жиже и продолжать носить намордник и бросаться на инакомыслящих...)
18.10.2021 16:12 Відповісти
+4
Это не инакомыслящие. Это НЕмыслящие
18.10.2021 16:17 Відповісти
+3
А те кто вакцинируются...они что с апостолом Петром встречаться не собираются? Мечтают о бессмертии??
18.10.2021 16:42 Відповісти
Хитрожопым антиваксерам тут не рады
18.10.2021 16:03 Відповісти
"Генерал Колин Лютер Пауэлл, бывший госсекретарь США и бывший председатель Объединенного комитета начальников штабов, скончался этим утром в связи с осложнениями, спровоцированными COVID-19. Он был полностью вакцинирован" Источник:
18.10.2021 17:26 Відповісти
В 84 года? Один на почти 8 миллиардов людей на планете Земля? Это какой процент?
18.10.2021 17:32 Відповісти
черновцы, 600гр и ты имеешь ковид сертификат и никто никого не боится
18.10.2021 16:07 Відповісти
только уголовная ответственность
18.10.2021 16:08 Відповісти
Капец, около 200 дибилов (в плохом смысле этого слова) уплатили бешенные бабки мошенникам! Должна быть взаимная ответственность и тех, кто покупал и тех, кто продавал... в особенности если по итогу это привело к смерти пациента под ИВЛ
18.10.2021 16:08 Відповісти
Учитывая, что именно те, кто платит, являются заказчиком преступления... И это только по изготовлению. А за использование поддельных документов - то уже отдельная ответственность
18.10.2021 16:18 Відповісти
это же надо так тряститсь за свою никчемную жизнь - уколоться , и все равно не верить этой жиже и продолжать носить намордник и бросаться на инакомыслящих...)
18.10.2021 16:12 Відповісти
Это не инакомыслящие. Это НЕмыслящие
18.10.2021 16:17 Відповісти
Про себя штоле?
18.10.2021 16:21 Відповісти
Да - про тебя тоже
18.10.2021 16:24 Відповісти
Инако... ШО?
18.10.2021 16:17 Відповісти
короче, проще ментовскую ксиву делать и не ***********, как долбанутые вакцинированные МакКлауды в вакцине толка нет, это же просто абонемент на полгода, но да, новое течение, новые возможности. Вакцинировался (а если модерной - то вообще кросавчег, второй такой не будет), - приведи 2-х невакцинированных с собой. таким нехитрым образом в члены кпсс записывали, точнее, это одно из услови было ) ну, там и еще пару тестов нужно было, на знание апрельских и прочих тезисов.
забавно то, что основная масса филателистов никак не желает менять образ жизни, минимизировать контакты без острой необходимости и прочую соцактивность. вот так и джудастпристовские breaking the law и рождаются.
18.10.2021 16:18 Відповісти
Только массовые расстрелы спасут страну.
Сколько осталось непривитых? 70%?
Всем дать сроку неделю и к стенке
18.10.2021 16:18 Відповісти
Готов взяться за это дело (расстрелы)??? Или только языком по "органу"?
18.10.2021 16:30 Відповісти
не, мне столько в очереди желающих не выстоять, хоть бы и хотел
но и не хочется стрелять, мне лучше будет у стеночки...
18.10.2021 16:44 Відповісти
Тю, делов-то! С поддельных сертификатов перейдут на поддельные вакцины. Колоться будут водой, а документы под это будут давать настоящие.
18.10.2021 16:19 Відповісти
вакцинация - бесплатно
поддельные сертификаты - за деньги

я не понимаю прикола покупки фальшивых сертикатов
18.10.2021 16:28 Відповісти
То бишь для ваксов самое главное это шара..да?? На дурняк мол и уксус сладок...😀
18.10.2021 16:37 Відповісти
Фальшивый сертификат покупают, они что думают, что и с апостолом Петром потом всё порешают?
18.10.2021 16:40 Відповісти
А те кто вакцинируются...они что с апостолом Петром встречаться не собираются? Мечтают о бессмертии??
18.10.2021 16:42 Відповісти
Точно! Ведь вакцинированные попадут в рай, а все остальные - просто так сдохнут(с)
18.10.2021 16:45 Відповісти
Антизаконні дії зеленої влади,створили 'підробні ковид-дохументи'
18.10.2021 18:28 Відповісти
Позвольте поинтересоваться, а сколько тысяч поддельных COVID-19 документов не выявили?
18.10.2021 19:02 Відповісти
 
 