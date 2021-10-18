Минулого тижня правоохоронці вилучили майже 200 підроблених COVID-документів, - глава Нацполіції Клименко

Нацполіція у співпраці з Мінцифри, Міністерством охорони здоров'я та іншими правоохоронними органами систематично працює над виявленням та припиненням незаконної діяльності осіб, які виробляють і продають підроблені сертифікати про вакцинації та довідки про проходження тестування на COVID-19.

Як передає Цензор.НЕТ, про це заявив глава Нацполіції Ігор Клименко.

"Врешті для того, аби виключити будь-які зловживання, поліція відстежує та документує усі факти надання послуг з фальшування медичних документів, пов’язаних з COVID-19. Зокрема лише минулого тижня ми провели 35 обшуків. Задокументовано незаконну діяльність трьох лікарів в Дніпропетровській, Черкаській областях та Києві. Крім того, вилучено понад 70 міжнародних сертифікатів про вакцинацію та більше 100 ПЛР-тестів, а також заблоковано два телеграм-канали, через які здійснювали замовлення", - розповів Клименко.

За словами глави Нацполіції, упродовж минулого тижня слідчими та дізнавачами Нацполіції розпочато майже 90 кримінальних проваджень за фактами підроблення результатів ПЛР-тестів та сертифікатів вакцинації від COVID-19. З них більше 70 фактів виявили працівники Державної прикордонної служби під час перевірки документів при перетині державного кордону.

Всього з початку року відкрито понад 730 проваджень за аналогічними фактами. Найбільше - на Волині (207), в Києві (98), Рівненській і Львівській (по 75) областях.

"Загалом у 50% розпочатих кримінальних провадженнях особи отримали повідомлення про підозру. Всього з початку року до суду направлено 77 обвинувальних актів про вчинення майже 300 кримінальних правопорушень. І на сьогодні судами першої інстанції упродовж останнього місяця ухвалено понад 10 обвинувальних вироків за фактами придбання та використання підроблених COVID – сертифікатів, зокрема під час перетину державного кордону. Винним особам призначено покарання у вигляді штрафів. Нагадую, що кримінальну відповідальність будуть нести і ті, хто фальшує документи, і ті, хто їх використовує", - підсумував Клименко.