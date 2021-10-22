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Полиция возбудила почти 800 уголовных производств за подделку COVID-сертификатов, - Монастырский. ВИДЕО

Полиция возбудила почти 800 уголовных производств за подделку COVID-сертификатов, - Монастырский. ВИДЕО

В МВД подсчитали количество открытых уголовных производств по факту подделки COVID-сертификатов, их уже почти 800.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ, об этом на своей странице в Facebook сообщил министр внутренних дел Денис Монастырский.

"Почти 800. Именно столько уголовных производств начато по факту подделки сертификатов вакцинации. Тем временем в Украине фиксируется наибольшая смертность от COVID-19. Поэтому обращаюсь ко всем! Сообщайте о фактах подделки сертификатов на горячую линию киберполиции", - сказал министр.

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Напомним, что за изготовление и сбыт поддельной документации правонарушителям может грозить наказание - от штрафа в 17 тысяч гривен до 5 лет лишения свободы, а за использование поддельных справок или сертификатов предусмотрено наказание - от штрафа на сумму до 850 гривен до ограничения свободы на срок до 2-х лет.

МВД (9324) подделка (439) сертификат (227) Монастырский Денис (335)


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Еще бы так на корупционеров возбуждали
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22.10.2021 09:12 Ответить
Це і корупція і диверсія.
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22.10.2021 09:16 Ответить
Вас будут сажать не за поддельные сертификаты, а за то, что вы ЗЕбизянам статистику своей смертностью портите!
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22.10.2021 09:15 Ответить
Вводите кэшбек. Будем сдавть. Не отходя о клавы. Тут особо одаренные уже не раз спалились.
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22.10.2021 09:16 Ответить
должна быть обоюдная уголовка - как тех, кто продавал и изготавливал, так и тех, кто покупал. Из-за последних - увеличивается нагрузка на медиков, подрывается доверие к вакцинации и расходуются абсолютно попросту медикаменты и средства
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22.10.2021 09:56 Ответить
Две курицы Савченко за подделку сертификатов тоже в этом списке?
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22.10.2021 10:44 Ответить
І шо? Надеетесь, чоть кто то будет наказан? Хоть кого то посадят? Смешно! Да хоть еще пятьдесят тысяч откройте "дел".
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22.10.2021 13:10 Ответить
государственная коррупция бьет в набат - бабки идут мимо их носа.....
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22.10.2021 13:10 Ответить
 
 