Ожидаем увеличения добычи угля. Это обеспечит прохождение отопительного сезона, - Шмыгаль. ВИДЕО
Правительство ожидает роста добычи угля и разберется с руководством шахт, которые не выполняют его поручение о направлении 80% средств от продажи угля на заработную плату.
Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на "Интерфакс-Украина", об этом заявил премьер-министр Денис Шмыгаль в ходе визита в Донецкую область.
"Украина сегодня как никогда нуждается в угле. В связи с такой ценой газа, в связи с дефицитом угля мы, конечно же, прилагаем все усилия, чтобы украинские шахты как можно больше поднимали его на-гора. Любого. Он нам очень нужен. С благодарностью к шахтерам ожидаем увеличения добычи", - отметил глава правительства.
"Ожидаем, что будет расти добыча от 1,2 млн тонн и больше. Это очень важно. Это то, что обеспечит нам прохождение отопительного сезона. Пока мы очень уверенно смотрим, что мы его пройдем", - добавил Шмыгаль
При этом он отметил, что в нынешнем отопительном сезоне ожидается постоянная работа 14 из 15 энергоблоков АЭС, тем не менее большая работа ведется в отношении обеспечения углем тепловой генерации, поскольку она выполняет основную роль маневренной.
По его словам, большое значение в этом плане наряду с ростом собственной добычи уделяется обеспечению импорта угля.
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а уголь был нужен вчера...
а потом скажете на шо не того фасону...
НКРУ разрешил импорт электрики из рашки
это не финансирование российско-сепарских войск в ДОМБАБВЕ ?
не?
это не торговля на крови ?
и эти подонки готовят дело против Пороха, при котором покупали уголь у украинских (!!!!) юридически шахт на оккупированном Донбассе
еще плюсовая погода на дворе !
чего суетимся и сучим ножками ?
Блин, ну какое-же тупое быдло руководит нашей страной, просто слов нет.
Вы этого хотели, зебанутые дебилы, когда выбрали клоуна президентом? Жрите теперь ложками это ЗЕленое говно, не обляпайтесь.
Так что пусть население занимает позицию "поржемЪ".
Не умеешь - не берись !