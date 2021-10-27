Ожидаем увеличения добычи угля. Это обеспечит прохождение отопительного сезона, - Шмыгаль. ВИДЕО

Правительство ожидает роста добычи угля и разберется с руководством шахт, которые не выполняют его поручение о направлении 80% средств от продажи угля на заработную плату.

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на "Интерфакс-Украина", об этом заявил премьер-министр Денис Шмыгаль в ходе визита в Донецкую область.

"Украина сегодня как никогда нуждается в угле. В связи с такой ценой газа, в связи с дефицитом угля мы, конечно же, прилагаем все усилия, чтобы украинские шахты как можно больше поднимали его на-гора. Любого. Он нам очень нужен. С благодарностью к шахтерам ожидаем увеличения добычи", - отметил глава правительства.

"Ожидаем, что будет расти добыча от 1,2 млн тонн и больше. Это очень важно. Это то, что обеспечит нам прохождение отопительного сезона. Пока мы очень уверенно смотрим, что мы его пройдем", - добавил Шмыгаль

При этом он отметил, что в нынешнем отопительном сезоне ожидается постоянная работа 14 из 15 энергоблоков АЭС, тем не менее большая работа ведется в отношении обеспечения углем тепловой генерации, поскольку она выполняет основную роль маневренной.

По его словам, большое значение в этом плане наряду с ростом собственной добычи уделяется обеспечению импорта угля.

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