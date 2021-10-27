РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
13233 посетителя онлайн
Новости Видео
2 934 31

Ожидаем увеличения добычи угля. Это обеспечит прохождение отопительного сезона, - Шмыгаль. ВИДЕО

Правительство ожидает роста добычи угля и разберется с руководством шахт, которые не выполняют его поручение о направлении 80% средств от продажи угля на заработную плату.

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на "Интерфакс-Украина", об этом заявил премьер-министр Денис Шмыгаль в ходе визита в Донецкую область.

"Украина сегодня как никогда нуждается в угле. В связи с такой ценой газа, в связи с дефицитом угля мы, конечно же, прилагаем все усилия, чтобы украинские шахты как можно больше поднимали его на-гора. Любого. Он нам очень нужен. С благодарностью к шахтерам ожидаем увеличения добычи", - отметил глава правительства.

"Ожидаем, что будет расти добыча от 1,2 млн тонн и больше. Это очень важно. Это то, что обеспечит нам прохождение отопительного сезона. Пока мы очень уверенно смотрим, что мы его пройдем", - добавил Шмыгаль

При этом он отметил, что в нынешнем отопительном сезоне ожидается постоянная работа 14 из 15 энергоблоков АЭС, тем не менее большая работа ведется в отношении обеспечения углем тепловой генерации, поскольку она выполняет основную роль маневренной.

По его словам, большое значение в этом плане наряду с ростом собственной добычи уделяется обеспечению импорта угля.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Кадровые изменения в Кабмине возможны. Никто не держится за должности, - Шмыгаль

Автор: 

уголь (1001) Шмыгаль Денис (2726)


Поделиться:
Читайте Цензор.НЕТ в Facebook
Топ комментарии
+8
Шмыгаль, бери отбойный молоток и марш в забой добывать недостающее.
показать весь комментарий
27.10.2021 16:55 Ответить
+8
Цілий рік баклуші били а тут спохватились, прям догоним і перегоним Зелені телепні тільки і вміють язиком чесати
показать весь комментарий
27.10.2021 16:56 Ответить
+7
ожидайте )))
а уголь был нужен вчера...
а потом скажете на шо не того фасону...
показать весь комментарий
27.10.2021 16:53 Ответить
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
ожидайте )))
а уголь был нужен вчера...
а потом скажете на шо не того фасону...
показать весь комментарий
27.10.2021 16:53 Ответить
Учора на сьогодні, чи сьогодні на учора?
показать весь комментарий
27.10.2021 16:56 Ответить
ну это надо спросить у ТЭЦ которые останавливаются (им бы еще и летом запасики пригодились)
показать весь комментарий
27.10.2021 17:12 Ответить
ОЖЫДАТЕЛИ
показать весь комментарий
27.10.2021 16:56 Ответить
Форменный ДОЛБОДЯТЕЛ,целый год яйца катали,а теперь страну продадут,а где видосики зеленого окурка ?
показать весь комментарий
27.10.2021 20:54 Ответить
ожидаем хорошей погоды....
показать весь комментарий
27.10.2021 16:54 Ответить
Окуеть. какую уверенность сразу и беззаботную легкость в душе чувствую
показать весь комментарий
27.10.2021 16:55 Ответить
ЗЕ-плять уряд...
показать весь комментарий
27.10.2021 16:56 Ответить
Шмыгаль, бери отбойный молоток и марш в забой добывать недостающее.
показать весь комментарий
27.10.2021 16:55 Ответить
чо так рано, могли бы и до февраля подождать.
показать весь комментарий
27.10.2021 16:56 Ответить
Цілий рік баклуші били а тут спохватились, прям догоним і перегоним Зелені телепні тільки і вміють язиком чесати
показать весь комментарий
27.10.2021 16:56 Ответить
а шмугля не хочет ожидать развития солнечной и другой альтернативной энергетики?
показать весь комментарий
27.10.2021 16:56 Ответить
они развивают русско-террористическую энергетику

НКРУ разрешил импорт электрики из рашки
это не финансирование российско-сепарских войск в ДОМБАБВЕ ?
не?
это не торговля на крови ?

и эти подонки готовят дело против Пороха, при котором покупали уголь у украинских (!!!!) юридически шахт на оккупированном Донбассе
показать весь комментарий
27.10.2021 17:00 Ответить
а шо такое ?
еще плюсовая погода на дворе !
чего суетимся и сучим ножками ?
показать весь комментарий
27.10.2021 16:57 Ответить
Манна небесная с неба так не падает
показать весь комментарий
27.10.2021 16:57 Ответить
Старуха у моря тоже ожидала, что станет владычицей морскою.
Блин, ну какое-же тупое быдло руководит нашей страной, просто слов нет.
Вы этого хотели, зебанутые дебилы, когда выбрали клоуна президентом? Жрите теперь ложками это ЗЕленое говно, не обляпайтесь.
показать весь комментарий
27.10.2021 16:57 Ответить
показать весь комментарий
27.10.2021 16:58 Ответить
А как же декарбонизация? Шахты больше не нужны, все на ветряки! Чтобы нарастить добыч нужна подготовленная лава, а это минимум год времени.
показать весь комментарий
27.10.2021 16:59 Ответить
Лаву, направляя 80% бабла на зарплату, не подготовишь. Даже вентиляцию забоев нормальную не обеспечишь. Но шмыгали и зенелохи этого не знают.
Так что пусть население занимает позицию "поржемЪ".
показать весь комментарий
27.10.2021 18:35 Ответить
Херня как свет в целях экономии начнут отключать, интересно будет этих клоунов послушать.
показать весь комментарий
27.10.2021 17:00 Ответить
Ждуни, мля. Працювати треба, а не "годувати обіцянками".
показать весь комментарий
27.10.2021 17:03 Ответить
так говорили же что все обеспечено, пройдем без проблем...
показать весь комментарий
27.10.2021 17:07 Ответить
Дадим стране угля...мелкого но доуя...
показать весь комментарий
27.10.2021 17:08 Ответить
Вони ще ожидають,а я вже думав що повністю ожидовіли...
показать весь комментарий
27.10.2021 17:08 Ответить
Абсолютно правильная позиция. 0.0005 % загрязнения вас не спасут.
показать весь комментарий
27.10.2021 17:08 Ответить
джыдаи ожыдают...
показать весь комментарий
27.10.2021 17:43 Ответить
Если будут перебои или отключения - нах с должностей.
Не умеешь - не берись !
показать весь комментарий
27.10.2021 18:00 Ответить
Про 14 из 15 блоков АЭС в одновременной работе такое. Согласно плана ремонтов, такое окно будет с 12 по 20 декабря, и с 11 февраля по начало марта. И все. А так 12-13, если не будет никаких аварийных ремонтов.
показать весь комментарий
27.10.2021 18:44 Ответить
А шахтарі з липня місяця очікують заробітну плату !!!!
показать весь комментарий
27.10.2021 19:09 Ответить
Щось ви зарано там сполохались, фальстарт! Десь з кінця січня, початку лютого було б у самий раз!
показать весь комментарий
27.10.2021 21:42 Ответить
Думаю, что до Нового года зеленые Ждуны не дотянут... И Будем мы опять греться на Главной площади Страны со всеми небайдужими .... бо это уже полный пипец...
показать весь комментарий
27.10.2021 22:12 Ответить
 
 