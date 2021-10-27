Очікуємо збільшення видобутку вугілля. Це забезпечить проходження опалювального сезону, - Шмигаль. ВIДЕО
Уряд очікує зростання видобутку вугілля та розбереться з керівництвом шахт, які не виконують його доручення про спрямування 80% коштів від продажу вугілля на заробітну плату.
Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на "Інтерфакс-Україна", про це заявив прем'єр-міністр Денис Шмигаль під час візиту в Донецьку область.
"Україна на сьогодні як ніколи потребує вугілля. У зв'язку з такою ціною газу, у зв'язку з дефіцитом вугілля ми, звісно, докладаємо всіх зусиль, щоб українські шахти якнайбільше піднімали його на-гора. Будь-якого. Воно нам дуже потрібне. Із вдячністю до шахтарів очікуємо збільшення видобутку", - наголосив глава уряду.
"Очікуємо, що зростатиме видобуток від 1,2 млн тонн і більше. Це дуже важливо. Це те, що забезпечить нам проходження опалювального сезону. Поки що ми дуже впевнено дивимося, що ми його пройдемо", - додав Шмигаль.
При цьому він зазначив, що цього опалювального сезону очікується постійна робота 14 із 15 енергоблоків АЕС, проте велика робота триває щодо забезпечення вугіллям теплової генерації, оскільки вона виконує основну роль маневреної.
За його словами, велике значення у цьому плані поряд із зростанням власного видобутку приділяється забезпеченню імпорту вугілля.
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а уголь был нужен вчера...
а потом скажете на шо не того фасону...
НКРУ разрешил импорт электрики из рашки
это не финансирование российско-сепарских войск в ДОМБАБВЕ ?
не?
это не торговля на крови ?
и эти подонки готовят дело против Пороха, при котором покупали уголь у украинских (!!!!) юридически шахт на оккупированном Донбассе
еще плюсовая погода на дворе !
чего суетимся и сучим ножками ?
Блин, ну какое-же тупое быдло руководит нашей страной, просто слов нет.
Вы этого хотели, зебанутые дебилы, когда выбрали клоуна президентом? Жрите теперь ложками это ЗЕленое говно, не обляпайтесь.
Так что пусть население занимает позицию "поржемЪ".
Не умеешь - не берись !