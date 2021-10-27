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Очікуємо збільшення видобутку вугілля. Це забезпечить проходження опалювального сезону, - Шмигаль. ВIДЕО

Уряд очікує зростання видобутку вугілля та розбереться з керівництвом шахт, які не виконують його доручення про спрямування 80% коштів від продажу вугілля на заробітну плату.

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на "Інтерфакс-Україна", про це заявив прем'єр-міністр Денис Шмигаль під час візиту в Донецьку область.

"Україна на сьогодні як ніколи потребує вугілля. У зв'язку з такою ціною газу, у зв'язку з дефіцитом вугілля ми, звісно, докладаємо всіх зусиль, щоб українські шахти якнайбільше піднімали його на-гора. Будь-якого. Воно нам дуже потрібне. Із вдячністю до шахтарів очікуємо збільшення видобутку", - наголосив глава уряду.

"Очікуємо, що зростатиме видобуток від 1,2 млн тонн і більше. Це дуже важливо. Це те, що забезпечить нам проходження опалювального сезону. Поки що ми дуже впевнено дивимося, що ми його пройдемо", - додав Шмигаль.

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При цьому він зазначив, що цього опалювального сезону очікується постійна робота 14 із 15 енергоблоків АЕС, проте велика робота триває щодо забезпечення вугіллям теплової генерації, оскільки вона виконує основну роль маневреної.

За його словами, велике значення у цьому плані поряд із зростанням власного видобутку приділяється забезпеченню імпорту вугілля.

Автор: 

вугілля (2476) Шмигаль Денис (4648)


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Топ коментарі
+8
Шмыгаль, бери отбойный молоток и марш в забой добывать недостающее.
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27.10.2021 16:55 Відповісти
+8
Цілий рік баклуші били а тут спохватились, прям догоним і перегоним Зелені телепні тільки і вміють язиком чесати
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27.10.2021 16:56 Відповісти
+7
ожидайте )))
а уголь был нужен вчера...
а потом скажете на шо не того фасону...
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27.10.2021 16:53 Відповісти
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ожидайте )))
а уголь был нужен вчера...
а потом скажете на шо не того фасону...
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27.10.2021 16:53 Відповісти
Учора на сьогодні, чи сьогодні на учора?
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27.10.2021 16:56 Відповісти
ну это надо спросить у ТЭЦ которые останавливаются (им бы еще и летом запасики пригодились)
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27.10.2021 17:12 Відповісти
ОЖЫДАТЕЛИ
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27.10.2021 16:56 Відповісти
Форменный ДОЛБОДЯТЕЛ,целый год яйца катали,а теперь страну продадут,а где видосики зеленого окурка ?
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27.10.2021 20:54 Відповісти
ожидаем хорошей погоды....
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27.10.2021 16:54 Відповісти
Окуеть. какую уверенность сразу и беззаботную легкость в душе чувствую
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27.10.2021 16:55 Відповісти
ЗЕ-плять уряд...
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27.10.2021 16:56 Відповісти
Шмыгаль, бери отбойный молоток и марш в забой добывать недостающее.
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27.10.2021 16:55 Відповісти
чо так рано, могли бы и до февраля подождать.
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27.10.2021 16:56 Відповісти
Цілий рік баклуші били а тут спохватились, прям догоним і перегоним Зелені телепні тільки і вміють язиком чесати
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27.10.2021 16:56 Відповісти
а шмугля не хочет ожидать развития солнечной и другой альтернативной энергетики?
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27.10.2021 16:56 Відповісти
они развивают русско-террористическую энергетику

НКРУ разрешил импорт электрики из рашки
это не финансирование российско-сепарских войск в ДОМБАБВЕ ?
не?
это не торговля на крови ?

и эти подонки готовят дело против Пороха, при котором покупали уголь у украинских (!!!!) юридически шахт на оккупированном Донбассе
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27.10.2021 17:00 Відповісти
а шо такое ?
еще плюсовая погода на дворе !
чего суетимся и сучим ножками ?
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27.10.2021 16:57 Відповісти
Манна небесная с неба так не падает
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27.10.2021 16:57 Відповісти
Старуха у моря тоже ожидала, что станет владычицей морскою.
Блин, ну какое-же тупое быдло руководит нашей страной, просто слов нет.
Вы этого хотели, зебанутые дебилы, когда выбрали клоуна президентом? Жрите теперь ложками это ЗЕленое говно, не обляпайтесь.
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27.10.2021 16:57 Відповісти
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27.10.2021 16:58 Відповісти
А как же декарбонизация? Шахты больше не нужны, все на ветряки! Чтобы нарастить добыч нужна подготовленная лава, а это минимум год времени.
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27.10.2021 16:59 Відповісти
Лаву, направляя 80% бабла на зарплату, не подготовишь. Даже вентиляцию забоев нормальную не обеспечишь. Но шмыгали и зенелохи этого не знают.
Так что пусть население занимает позицию "поржемЪ".
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27.10.2021 18:35 Відповісти
Херня как свет в целях экономии начнут отключать, интересно будет этих клоунов послушать.
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27.10.2021 17:00 Відповісти
Ждуни, мля. Працювати треба, а не "годувати обіцянками".
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27.10.2021 17:03 Відповісти
так говорили же что все обеспечено, пройдем без проблем...
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27.10.2021 17:07 Відповісти
Дадим стране угля...мелкого но доуя...
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27.10.2021 17:08 Відповісти
Вони ще ожидають,а я вже думав що повністю ожидовіли...
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27.10.2021 17:08 Відповісти
Абсолютно правильная позиция. 0.0005 % загрязнения вас не спасут.
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27.10.2021 17:08 Відповісти
джыдаи ожыдают...
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27.10.2021 17:43 Відповісти
Если будут перебои или отключения - нах с должностей.
Не умеешь - не берись !
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27.10.2021 18:00 Відповісти
Про 14 из 15 блоков АЭС в одновременной работе такое. Согласно плана ремонтов, такое окно будет с 12 по 20 декабря, и с 11 февраля по начало марта. И все. А так 12-13, если не будет никаких аварийных ремонтов.
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27.10.2021 18:44 Відповісти
А шахтарі з липня місяця очікують заробітну плату !!!!
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27.10.2021 19:09 Відповісти
Щось ви зарано там сполохались, фальстарт! Десь з кінця січня, початку лютого було б у самий раз!
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27.10.2021 21:42 Відповісти
Думаю, что до Нового года зеленые Ждуны не дотянут... И Будем мы опять греться на Главной площади Страны со всеми небайдужими .... бо это уже полный пипец...
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27.10.2021 22:12 Відповісти
 
 