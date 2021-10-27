Очікуємо збільшення видобутку вугілля. Це забезпечить проходження опалювального сезону, - Шмигаль. ВIДЕО

Уряд очікує зростання видобутку вугілля та розбереться з керівництвом шахт, які не виконують його доручення про спрямування 80% коштів від продажу вугілля на заробітну плату.

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на "Інтерфакс-Україна", про це заявив прем'єр-міністр Денис Шмигаль під час візиту в Донецьку область.

"Україна на сьогодні як ніколи потребує вугілля. У зв'язку з такою ціною газу, у зв'язку з дефіцитом вугілля ми, звісно, докладаємо всіх зусиль, щоб українські шахти якнайбільше піднімали його на-гора. Будь-якого. Воно нам дуже потрібне. Із вдячністю до шахтарів очікуємо збільшення видобутку", - наголосив глава уряду.

"Очікуємо, що зростатиме видобуток від 1,2 млн тонн і більше. Це дуже важливо. Це те, що забезпечить нам проходження опалювального сезону. Поки що ми дуже впевнено дивимося, що ми його пройдемо", - додав Шмигаль.

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При цьому він зазначив, що цього опалювального сезону очікується постійна робота 14 із 15 енергоблоків АЕС, проте велика робота триває щодо забезпечення вугіллям теплової генерації, оскільки вона виконує основну роль маневреної.

За його словами, велике значення у цьому плані поряд із зростанням власного видобутку приділяється забезпеченню імпорту вугілля.