Попри низькі запаси вугілля, енергосистема України стабільна, - Міненерго

Об'єднана енергосистема України працює стабільно, попри відставання від графіка накопичення вугілля на складах теплоелектростанцій (ТЕС).

Про це повідомляє пресслужба Міністерства енергетики, інформує Цензор.НЕТ.

У міністерстві зазначили, що базовою генерацією для України є атомна - вона виробляє більше половини всієї електроенергії. Маневрування здійснюється за рахунок теплової і гідрогенерації, потужності яких достатньо для стабільної роботи енергосистеми.

У Міненерго звернули увагу, що при збільшенні показників з накопичення вугілля в оновленому в серпні графіку міністерство виходило з найбільш критичного сценарію - запуску "Північного потоку-2" і дуже низьких температур взимку.

Згідно з диспетчерською інформацією НЕК "Укренерго", станом на вечір 25 жовтня в простої через відсутність палива перебувають 13 енергоблоків ТЕС ПАТ "Центренерго", працюють тільки по одному на кожній з трьох ТЕС генкомпаній: Вуглегірської, Зміївської та Трипільської загальною потужністю близько 650 МВт.

Читайте також: Україна готова до технічної синхронізації з європейською енергосистемою, - Міненерго

З цієї ж причини повністю зупинена Слов'янська ТЕС ПАТ "Донбасенерго".

Водночас через відсутність вугілля не працюють три блоки ТЕС "ДТЕК Енерго": один на Криворізькій ТЕС і два на Запорізькій ТЕС. Всього в роботі близько 30 блоків компанії, включаючи 8 блоків Бурштинської ТЕС.

Що стосується АЕС, то в роботі перебувають 11 з 15 атомних енергоблоків: три блоки Рівненської АЕС, чотири - Запорізької АЕС і по два - на Південно-Українській та Хмельницькій АЕС. Загальна потужність - понад 10 ГВт.

За даними Міненерго на ранок 25 жовтня, запаси вугілля на ТЕС і ТЕЦ становили 701,3 тис. тонн, що майже на 52 тис. тонн менше, ніж тиждень тому (на ранок 18 жовтня - 752,9 тис. тонн). Згідно з графіком накопичення, вугілля має бути станом на згадану дату 2,97 млн ​​т.