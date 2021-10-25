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Попри низькі запаси вугілля, енергосистема України стабільна, - Міненерго

Попри низькі запаси вугілля, енергосистема України стабільна, - Міненерго

Об'єднана енергосистема України працює стабільно, попри відставання від графіка накопичення вугілля на складах теплоелектростанцій (ТЕС).

Про це повідомляє пресслужба Міністерства енергетики, інформує Цензор.НЕТ.

У міністерстві зазначили, що базовою генерацією для України є атомна - вона виробляє більше половини всієї електроенергії. Маневрування здійснюється за рахунок теплової і гідрогенерації, потужності яких достатньо для стабільної роботи енергосистеми.

У Міненерго звернули увагу, що при збільшенні показників з накопичення вугілля в оновленому в серпні графіку міністерство виходило з найбільш критичного сценарію - запуску "Північного потоку-2" і дуже низьких температур взимку.

Згідно з диспетчерською інформацією НЕК "Укренерго", станом на вечір 25 жовтня в простої через відсутність палива перебувають 13 енергоблоків ТЕС ПАТ "Центренерго", працюють тільки по одному на кожній з трьох ТЕС генкомпаній: Вуглегірської, Зміївської та Трипільської загальною потужністю близько 650 МВт.

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З цієї ж причини повністю зупинена Слов'янська ТЕС ПАТ "Донбасенерго".

Водночас через відсутність вугілля не працюють три блоки ТЕС "ДТЕК Енерго": один на Криворізькій ТЕС і два на Запорізькій ТЕС. Всього в роботі близько 30 блоків компанії, включаючи 8 блоків Бурштинської ТЕС.

Що стосується АЕС, то в роботі перебувають 11 з 15 атомних енергоблоків: три блоки Рівненської АЕС, чотири - Запорізької АЕС і по два - на Південно-Українській та Хмельницькій АЕС. Загальна потужність - понад 10 ГВт.

За даними Міненерго на ранок 25 жовтня, запаси вугілля на ТЕС і ТЕЦ становили 701,3 тис. тонн, що майже на 52 тис. тонн менше, ніж тиждень тому (на ранок 18 жовтня - 752,9 тис. тонн). Згідно з графіком накопичення, вугілля має бути станом на згадану дату 2,97 млн ​​т.

Автор: 

ТЕС (917) вугілля (2476) Міненерго (1413)


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Топ коментарі
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Ну что ж, чем ниже - тем стабильнее. Снижай еще.
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25.10.2021 18:40 Відповісти
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25.10.2021 18:51 Відповісти
+10
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25.10.2021 19:09 Відповісти
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Ну что ж, чем ниже - тем стабильнее. Снижай еще.
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25.10.2021 18:40 Відповісти
Мы сильны как никогда...
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25.10.2021 19:12 Відповісти
Поки що стабільна... А Коломойський може завтра через суд відібрати з наших газових сховищ (отримати від "Нафтогазу") 9 млрд кубометрів газу... (а це майже все, що є в України на зиму)_ https://censor.net/ua/news/3295703/kolomoyiskyyi_moje_zavtra_cherez_sud_otrymaty_vid_naftogazu_9_mlrd_kubometriv_gazu_nikolov
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25.10.2021 21:30 Відповісти
Не смотря на низкий уровень ума-оно ещё думает...
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25.10.2021 18:42 Відповісти
Стабильно об5щаем + 13 в квартирах по стране
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25.10.2021 18:42 Відповісти
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25.10.2021 18:42 Відповісти
Стабильно пошла в разнос? Или стабильно пошла под откос? Или Беня с Ахметкой стабильно пилят бабло? Какая именно стабильность?

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25.10.2021 18:42 Відповісти
Тоже слышал, что мы собираемся покупать 1000 МВт*ч у Бульбофюрера и 1500 МВт*ч у *****. При этом говорили об этом в новостях чуть ли не как о каком-то достижении.
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26.10.2021 00:00 Відповісти
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25.10.2021 18:43 Відповісти
Практически все ТЭС в простое без угля а они говорят что все зашибись.))
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25.10.2021 18:43 Відповісти
Маленькое уточнение -- в простое государственные ТЭС
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25.10.2021 18:46 Відповісти
брехать надо убедительнее ))))
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25.10.2021 18:44 Відповісти
Так вугілля колись скінчиться і що ? Буде нам сюрприз під ялинку ?
Чи в пуйла на колінцях газ будете вимолювати ?
Тьху,бл....до чого зебіли опустили країну.. Та вас би в минулі часи шаблюкою побили....поріддя нещасне.
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25.10.2021 18:46 Відповісти
-Почему не стреляешь?
-Патроны кончились.
-Но ты же коммунист!!
И вновь застрочил пулемет.
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25.10.2021 19:50 Відповісти
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25.10.2021 18:47 Відповісти
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25.10.2021 18:47 Відповісти
Стабильно хреновая.
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25.10.2021 18:48 Відповісти
а слабо вообще без угля обойтись?
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25.10.2021 18:49 Відповісти
Гречка по 12 гривен за килограмм, сало - за 50. Говядина - 50-70 грн...
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25.10.2021 18:50 Відповісти
будем толпой ходить с колей-какалетой скупляться ))) - он рыбные места знает )))))
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25.10.2021 18:54 Відповісти
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25.10.2021 18:51 Відповісти
мы нашли интересное решение, чтобы при низких запасах не бояться холодов - внушить вам что отставание от графика в разы это не страшно...
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25.10.2021 18:57 Відповісти
Турецкое информагентво "АНАДУЛУ" сообщило...Эрдоган арестовал 7 РАБссиян виновных в поджогах лесов в Турции...Мавзолейные ДЕБИЛЫ... вы когда начнете РАБссию поднимать с кален...быдло тупорылое? С Эрдоганычем шутить Низзя...
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25.10.2021 18:59 Відповісти
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25.10.2021 19:04 Відповісти
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25.10.2021 19:09 Відповісти
Даже если газ в Украине будет 1 доллар за 1000 кубов,я не подключу это дерьмо... 52 года прожил без газа,проживу еще столько а потом замерзну....рюсские бараны Путлера не спасли меня от Холодомора...
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25.10.2021 19:07 Відповісти
Стабильная ровно до тех пор пока уголь не закончится
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25.10.2021 19:17 Відповісти
Крупнейшие шахты Украины на сегодня нашел в Ютьюбе,город Покровск, шахта Покровская мощность 2 млн тон в год...,шахта Терновская, Западно-Донбасская,Днепровская,Героев Космоса,на все про все дают еще 3 млн тонн...,...Западная Украина шахты работают...ищите сами..Угля полно...но жлобов хитрожопых много...впрочем что и везде...
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25.10.2021 19:28 Відповісти
Ті шахти, які Ви перерахували в об'єднання Павлоградвугілля, крім Покровської. Загалом в Павлоградвугіллі на данний момент 9 шахт, які дають приблизно по 1.5 мільйона тон в рік. А шахта Героїв космосу навіть два. В минулому році одну закрили, в майбутньому ще одну будуть закривати. Через пару років ще дві, і в 2028 році всі інші з об'єднання. Всі відносно молоді й прибуткові, про дотаційність казки.
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25.10.2021 19:52 Відповісти
Львовско-Волынские шахты дают уголек на Бурштынский остров. Там будет все ОК, экспорт в Европу, в крайнем случае импорт из Словакии. Для центральной Украины уголька йок. Желания вкладывать в угледобычу, а не пилить бабло, давно уже нет.
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25.10.2021 19:52 Відповісти
СТАБІЛЬНО ХРЕНОВО . Закупляєм струм в бацьки та путлера.
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25.10.2021 19:29 Відповісти
Так стабільно, бо на вулиці плюсова температура. Я подивлюсь на їхню стабільність коли термометр -20 покаже
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25.10.2021 19:33 Відповісти
В Украине 36 шахт...,на подконтрольной территории...,в Японии к примеру 1 шахта эксперииентальная...,нефти нет, газа нет...,золота нет,ума нет,где Япония а где вы? Тазики Совковые... вам надо в Пустыню на 40 лет...,мож ума наберетесь...
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25.10.2021 19:34 Відповісти
Анджей Дуда протянет газопровод из Норвегии через Данию в Польшу и в Украину...,это вам повезло...,норвежды стали мать Терезой для Украины....,жаль... я бы 73 % баранов не дал бы и 1 ярда кубов...не заслужили вы Зелемойские КУЧМИСТы...
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25.10.2021 19:42 Відповісти
Первая задача, протянуть до 15 ноября. Если все будет ОК, то выйдет из ремонта ЗАЭС-4, и где-то рядом выход РАЭС-3. На плюсовую осень-декабрь этого хватит. Но может не хватить при серьезном похолодании на рождество.
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25.10.2021 19:50 Відповісти
Так справа не в АЕС, а в маневрових потужностях, а це ТЕС і ГЕС.
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25.10.2021 20:01 Відповісти
Чем больше будет базовой нагрузки от АЭС в период роста потребления, тем меньше нужно будет палить уголька. Плюс ТЭЦ в течении месяца выйдут на стабильную работу и добавят 0,5-1 ГВт.
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25.10.2021 20:42 Відповісти
Стабильное терминальное состояние...
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25.10.2021 20:45 Відповісти
Минэнерго - "Несмотря на низкие запасы угля, энергосистема стабильна"
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Наша дура - лучше всех.
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25.10.2021 21:06 Відповісти
"Вчера было плохо, сегодня - плохо, завтра тоже будет плохо... Неужели стабильность наступила?"
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25.10.2021 23:05 Відповісти
 
 