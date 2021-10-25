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Несмотря на низкие запасы угля, энергосистема Украины стабильна, - Минэнерго

Несмотря на низкие запасы угля, энергосистема Украины стабильна, - Минэнерго

Объединенная энергосистема Украины работает стабильно, несмотря на отставание от графика накопления угля на складах теплоэлектростанций (ТЭС).

Об этом сообщает пресс-служба Министерства энергетики, информирует Цензор.НЕТ.

В министерстве отметили, что базовой генерацией для Украины является атомная - она производит больше половины всей электроэнергии. Маневрирование осуществляется за счет тепловой и гидрогенерации, мощности которых достаточно для стабильной работы энергосистемы.

В Минэнерго обратили внимание, что при увеличении показателей по накоплению угля в обновленном в августе графике министерство исходило из самого критического сценария – запуска "Северного потока-2" и очень низких температур зимой.

Читайте: Вслед за государственными ТЭС уголь закончился на Славянской ТЭС нардепа Ефимова, - "Укренерго"

Согласно диспетчерской информации НЭК "Укрэнерго", по стоянию на вечер 25 октября в простое из-за отсутствия топлива находятся 13 энергоблоков ТЭС ПАО "Центрэнерго", работают только по одному на каждой из трех ТЭС генкомпании: Углегорской, Змиевской и Трипольской общей мощностью около 650 МВт.

По этой же причине полностью остановлена Славянская ТЭС ПАО "Донбассэнерго".

Вместе с тем из-за отсутствия угля не работают три блока ТЭС "ДТЭК Энерго": один на Криворожской ТЭС и два на Запорожской ТЭС. Всего в работе около 30 блоков компании, включая 8 блоков Бурштынской ТЭС.

Также читайте: "Украина абсолютно готова к отопительному сезону и вся страна будет зимой с теплом", - Шмыгаль

Что касается АЭС, то в работе находятся 11 из 15 атомных энергоблоков: три блока Ривненской АЭС, четыре – Запорожской АЭС и по два – на Южно-Украинской и Хмельницкой АЭС. Общая мощность – свыше 10 ГВт.

По данным Минэнерго на утро 25 октября, запасы угля на ТЭС и ТЭЦ составляли 701,3 тыс. тонн, что почти на 52 тыс. тонн меньше, чем неделей раньше (на утро 18 октября – 752,9 тыс. тонн). Согласно графику накопления, угля должно быть по состоянию на указанную дату 2,97 млн тонн.

Автор: 

ТЭС (280) уголь (1001) Минэнерго (367)


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Топ комментарии
+10
Ну что ж, чем ниже - тем стабильнее. Снижай еще.
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25.10.2021 18:40 Ответить
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25.10.2021 18:51 Ответить
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25.10.2021 19:09 Ответить
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Ну что ж, чем ниже - тем стабильнее. Снижай еще.
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25.10.2021 18:40 Ответить
Мы сильны как никогда...
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25.10.2021 19:12 Ответить
Поки що стабільна... А Коломойський може завтра через суд відібрати з наших газових сховищ (отримати від "Нафтогазу") 9 млрд кубометрів газу... (а це майже все, що є в України на зиму)_ https://censor.net/ua/news/3295703/kolomoyiskyyi_moje_zavtra_cherez_sud_otrymaty_vid_naftogazu_9_mlrd_kubometriv_gazu_nikolov
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25.10.2021 21:30 Ответить
Не смотря на низкий уровень ума-оно ещё думает...
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25.10.2021 18:42 Ответить
Стабильно об5щаем + 13 в квартирах по стране
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25.10.2021 18:42 Ответить
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25.10.2021 18:42 Ответить
Стабильно пошла в разнос? Или стабильно пошла под откос? Или Беня с Ахметкой стабильно пилят бабло? Какая именно стабильность?

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25.10.2021 18:42 Ответить
Тоже слышал, что мы собираемся покупать 1000 МВт*ч у Бульбофюрера и 1500 МВт*ч у *****. При этом говорили об этом в новостях чуть ли не как о каком-то достижении.
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26.10.2021 00:00 Ответить
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25.10.2021 18:43 Ответить
Практически все ТЭС в простое без угля а они говорят что все зашибись.))
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25.10.2021 18:43 Ответить
Маленькое уточнение -- в простое государственные ТЭС
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25.10.2021 18:46 Ответить
брехать надо убедительнее ))))
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25.10.2021 18:44 Ответить
Так вугілля колись скінчиться і що ? Буде нам сюрприз під ялинку ?
Чи в пуйла на колінцях газ будете вимолювати ?
Тьху,бл....до чого зебіли опустили країну.. Та вас би в минулі часи шаблюкою побили....поріддя нещасне.
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25.10.2021 18:46 Ответить
-Почему не стреляешь?
-Патроны кончились.
-Но ты же коммунист!!
И вновь застрочил пулемет.
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25.10.2021 19:50 Ответить
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25.10.2021 18:47 Ответить
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25.10.2021 18:47 Ответить
Стабильно хреновая.
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25.10.2021 18:48 Ответить
а слабо вообще без угля обойтись?
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25.10.2021 18:49 Ответить
Гречка по 12 гривен за килограмм, сало - за 50. Говядина - 50-70 грн...
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25.10.2021 18:50 Ответить
будем толпой ходить с колей-какалетой скупляться ))) - он рыбные места знает )))))
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25.10.2021 18:54 Ответить
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25.10.2021 18:51 Ответить
мы нашли интересное решение, чтобы при низких запасах не бояться холодов - внушить вам что отставание от графика в разы это не страшно...
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25.10.2021 18:57 Ответить
Турецкое информагентво "АНАДУЛУ" сообщило...Эрдоган арестовал 7 РАБссиян виновных в поджогах лесов в Турции...Мавзолейные ДЕБИЛЫ... вы когда начнете РАБссию поднимать с кален...быдло тупорылое? С Эрдоганычем шутить Низзя...
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25.10.2021 18:59 Ответить
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25.10.2021 19:04 Ответить
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25.10.2021 19:09 Ответить
Даже если газ в Украине будет 1 доллар за 1000 кубов,я не подключу это дерьмо... 52 года прожил без газа,проживу еще столько а потом замерзну....рюсские бараны Путлера не спасли меня от Холодомора...
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25.10.2021 19:07 Ответить
Стабильная ровно до тех пор пока уголь не закончится
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25.10.2021 19:17 Ответить
Крупнейшие шахты Украины на сегодня нашел в Ютьюбе,город Покровск, шахта Покровская мощность 2 млн тон в год...,шахта Терновская, Западно-Донбасская,Днепровская,Героев Космоса,на все про все дают еще 3 млн тонн...,...Западная Украина шахты работают...ищите сами..Угля полно...но жлобов хитрожопых много...впрочем что и везде...
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25.10.2021 19:28 Ответить
Ті шахти, які Ви перерахували в об'єднання Павлоградвугілля, крім Покровської. Загалом в Павлоградвугіллі на данний момент 9 шахт, які дають приблизно по 1.5 мільйона тон в рік. А шахта Героїв космосу навіть два. В минулому році одну закрили, в майбутньому ще одну будуть закривати. Через пару років ще дві, і в 2028 році всі інші з об'єднання. Всі відносно молоді й прибуткові, про дотаційність казки.
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25.10.2021 19:52 Ответить
Львовско-Волынские шахты дают уголек на Бурштынский остров. Там будет все ОК, экспорт в Европу, в крайнем случае импорт из Словакии. Для центральной Украины уголька йок. Желания вкладывать в угледобычу, а не пилить бабло, давно уже нет.
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25.10.2021 19:52 Ответить
СТАБІЛЬНО ХРЕНОВО . Закупляєм струм в бацьки та путлера.
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25.10.2021 19:29 Ответить
Так стабільно, бо на вулиці плюсова температура. Я подивлюсь на їхню стабільність коли термометр -20 покаже
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25.10.2021 19:33 Ответить
В Украине 36 шахт...,на подконтрольной территории...,в Японии к примеру 1 шахта эксперииентальная...,нефти нет, газа нет...,золота нет,ума нет,где Япония а где вы? Тазики Совковые... вам надо в Пустыню на 40 лет...,мож ума наберетесь...
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25.10.2021 19:34 Ответить
Анджей Дуда протянет газопровод из Норвегии через Данию в Польшу и в Украину...,это вам повезло...,норвежды стали мать Терезой для Украины....,жаль... я бы 73 % баранов не дал бы и 1 ярда кубов...не заслужили вы Зелемойские КУЧМИСТы...
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25.10.2021 19:42 Ответить
Первая задача, протянуть до 15 ноября. Если все будет ОК, то выйдет из ремонта ЗАЭС-4, и где-то рядом выход РАЭС-3. На плюсовую осень-декабрь этого хватит. Но может не хватить при серьезном похолодании на рождество.
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25.10.2021 19:50 Ответить
Так справа не в АЕС, а в маневрових потужностях, а це ТЕС і ГЕС.
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25.10.2021 20:01 Ответить
Чем больше будет базовой нагрузки от АЭС в период роста потребления, тем меньше нужно будет палить уголька. Плюс ТЭЦ в течении месяца выйдут на стабильную работу и добавят 0,5-1 ГВт.
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25.10.2021 20:42 Ответить
Стабильное терминальное состояние...
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25.10.2021 20:45 Ответить
Минэнерго - "Несмотря на низкие запасы угля, энергосистема стабильна"
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Наша дура - лучше всех.
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25.10.2021 21:06 Ответить
"Вчера было плохо, сегодня - плохо, завтра тоже будет плохо... Неужели стабильность наступила?"
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25.10.2021 23:05 Ответить
 
 