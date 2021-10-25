Несмотря на низкие запасы угля, энергосистема Украины стабильна, - Минэнерго

Объединенная энергосистема Украины работает стабильно, несмотря на отставание от графика накопления угля на складах теплоэлектростанций (ТЭС).

Об этом сообщает пресс-служба Министерства энергетики, информирует Цензор.НЕТ.

В министерстве отметили, что базовой генерацией для Украины является атомная - она производит больше половины всей электроэнергии. Маневрирование осуществляется за счет тепловой и гидрогенерации, мощности которых достаточно для стабильной работы энергосистемы.

В Минэнерго обратили внимание, что при увеличении показателей по накоплению угля в обновленном в августе графике министерство исходило из самого критического сценария – запуска "Северного потока-2" и очень низких температур зимой.

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Согласно диспетчерской информации НЭК "Укрэнерго", по стоянию на вечер 25 октября в простое из-за отсутствия топлива находятся 13 энергоблоков ТЭС ПАО "Центрэнерго", работают только по одному на каждой из трех ТЭС генкомпании: Углегорской, Змиевской и Трипольской общей мощностью около 650 МВт.

По этой же причине полностью остановлена Славянская ТЭС ПАО "Донбассэнерго".

Вместе с тем из-за отсутствия угля не работают три блока ТЭС "ДТЭК Энерго": один на Криворожской ТЭС и два на Запорожской ТЭС. Всего в работе около 30 блоков компании, включая 8 блоков Бурштынской ТЭС.

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Что касается АЭС, то в работе находятся 11 из 15 атомных энергоблоков: три блока Ривненской АЭС, четыре – Запорожской АЭС и по два – на Южно-Украинской и Хмельницкой АЭС. Общая мощность – свыше 10 ГВт.

По данным Минэнерго на утро 25 октября, запасы угля на ТЭС и ТЭЦ составляли 701,3 тыс. тонн, что почти на 52 тыс. тонн меньше, чем неделей раньше (на утро 18 октября – 752,9 тыс. тонн). Согласно графику накопления, угля должно быть по состоянию на указанную дату 2,97 млн тонн.