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Квартирные мошенники отбирали жилье у пенсионеров. ВИДЕО+ФОТОрепортаж

Группа из четырех человек втиралась в доверие к пожилым людям, воровала у них документы на жилье и перепродавала квартиры.

Об этом сообщает Департамент стратегических расследований Нацполиции, информирует Цензор.НЕТ.

Накануне силовики задержали троих членов группировки - двух мужчину и женщину. Еще один член группировки - организатор - уже находится в СИЗО и именно оттуда руководил действиями "подчиненных".

"Фигуранты входили в доверие к гражданам преклонного возраста, похищали оригиналы документов на квартиры и на основании поддельных доверенностей переоформляли их в свою сообщницу, а затем продавали другим лицам", - рассказали в полиции.

Во время обысков изъяли переделанный пистолет, 33 700 долларов и 30 тыс. грн.

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Задержанным собираются сообщить о подозрении в мошенничестве (ч. 4 ст. 190), тогда им будет грозить от пяти до двенадцати лет лишения свободы.

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Квартирные мошенники отбирали жилье у пенсионеров 03
Квартирные мошенники отбирали жилье у пенсионеров 04
Квартирные мошенники отбирали жилье у пенсионеров 05

Автор: 

мошенничество (1240) Нацполиция (16564) Харьков (7584)


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Топ комментарии
+15
и участия нотариусов и работников жеков...
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28.10.2021 18:13 Ответить
+12
Колись хоч одного нотаріуса посадили чи вони як наші судді мають недоторканність ?
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28.10.2021 18:32 Ответить
+8
без крыши право-хоронителей такое не сделать...
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28.10.2021 17:54 Ответить
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без крыши право-хоронителей такое не сделать...
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28.10.2021 17:54 Ответить
и участия нотариусов и работников жеков...
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28.10.2021 18:13 Ответить
Колись хоч одного нотаріуса посадили чи вони як наші судді мають недоторканність ?
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28.10.2021 18:32 Ответить
У них корпоративна солідарність.
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28.10.2021 18:44 Ответить
Кримінальні провадження проти чорних нотаріусів поліція відмовляється розслідувати.
І прокурвори також у зв'язці.
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29.10.2021 09:50 Ответить
Та поміняйте вже редактора! "и на основании поддельных доверенностей переоформляли их в свою сообщницу", Це як? Источник:
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28.10.2021 17:57 Ответить
Йолопе, читай українську версію, там все ОК: "...викрадали оригінали документів на квартири та на підставі підроблених довіреностей переоформляли їх на свою спільницю..." Джерело: "
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28.10.2021 22:07 Ответить
Мене не влаштовує українська версія сайту, бо там з моменту створення і досі, нажаль, немає половини новин.
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28.10.2021 22:24 Ответить
Абсолютно згідний. Видання ніби то "патріотичне", але продовжує завуальовану русифікацію населення.
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30.10.2021 03:20 Ответить
Новини українською мовою подаються з великим запізненням відносно узкоязичних, на жаль...
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30.10.2021 09:55 Ответить
Судя по всему, преступники пытались провернуть одну операцию в результате которой их и накрыли.
Доверенность это не просто документ: этот документ вносится в электронный реестр, где видно кто и на кого ее выдал и какие действия можно производить.
Если номер доверенности будет липовый: при проверке ее не увидят и возникнет вопрос, а если будет документ-двойник, то там будут другие лица фигурировать.
Вероятность сговора с нотариусом маловероятна по причине того, что ради относительно небольшого "выхлопа" ни один нотариус рисковать не будет: это не завод отжать за несколько десятков миллионов долларов.
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28.10.2021 18:01 Ответить
Чорні нотаріуси не тільки на квартирах "мараються", а й навіть на підробці дозволів на вивезення дітей за кордон. Бо їм за підробку нічого не загрожує - поліція і прокурвори завжди їх прикривають.
У Києві точні приклади чорних нотаріусів під дахом поліції - Перевертун і Лазарєва.
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29.10.2021 09:55 Ответить
А цих накрили тільки тому, що від безкарності вони уже опухли і наїхали на сбушника.

"У Харкові затримали зловмисників, які хотіли "віджати" помешкання у чоловіка, який виявився полковником запасу СБУ."
https://www.pravda.com.ua/news/2021/10/28/7312026/
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29.10.2021 10:05 Ответить
а почему мошенничество?я вижу организованное групповое ограбление... а иначе почему, когда жулик залез к вам в квартиру и украл телевизор, ограбление а скоммуниздили саму квартиру, мошенничество. УК сам подталкивает красть по крупному чтоб получить меньший срок
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28.10.2021 18:01 Ответить
ерунда
вон Беня через ЗЕ ограбил Украину
и ему ничего..
даже не олигарх,типа
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28.10.2021 18:11 Ответить
прочитав "квартальные"
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28.10.2021 18:29 Ответить
Прочитал "квартальные мошенники" - думал уже за ТЕХ взялись...
Но, быстро понял, что ошибся.
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28.10.2021 18:43 Ответить
спецпедроздел без укр мовы -не комбатантен..в суд подать заяву про задержание на мове огрессора((
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28.10.2021 19:11 Ответить
У кордовца пистолет просто проситься в приключения. Профи!
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29.10.2021 10:49 Ответить
 
 