Квартирные мошенники отбирали жилье у пенсионеров. ВИДЕО+ФОТОрепортаж

Группа из четырех человек втиралась в доверие к пожилым людям, воровала у них документы на жилье и перепродавала квартиры.

Об этом сообщает Департамент стратегических расследований Нацполиции, информирует Цензор.НЕТ.

Накануне силовики задержали троих членов группировки - двух мужчину и женщину. Еще один член группировки - организатор - уже находится в СИЗО и именно оттуда руководил действиями "подчиненных".

"Фигуранты входили в доверие к гражданам преклонного возраста, похищали оригиналы документов на квартиры и на основании поддельных доверенностей переоформляли их в свою сообщницу, а затем продавали другим лицам", - рассказали в полиции.

Во время обысков изъяли переделанный пистолет, 33 700 долларов и 30 тыс. грн.

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Задержанным собираются сообщить о подозрении в мошенничестве (ч. 4 ст. 190), тогда им будет грозить от пяти до двенадцати лет лишения свободы.









