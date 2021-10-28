Квартирные мошенники отбирали жилье у пенсионеров. ВИДЕО+ФОТОрепортаж
Группа из четырех человек втиралась в доверие к пожилым людям, воровала у них документы на жилье и перепродавала квартиры.
Об этом сообщает Департамент стратегических расследований Нацполиции, информирует Цензор.НЕТ.
Накануне силовики задержали троих членов группировки - двух мужчину и женщину. Еще один член группировки - организатор - уже находится в СИЗО и именно оттуда руководил действиями "подчиненных".
"Фигуранты входили в доверие к гражданам преклонного возраста, похищали оригиналы документов на квартиры и на основании поддельных доверенностей переоформляли их в свою сообщницу, а затем продавали другим лицам", - рассказали в полиции.
Во время обысков изъяли переделанный пистолет, 33 700 долларов и 30 тыс. грн.
Задержанным собираются сообщить о подозрении в мошенничестве (ч. 4 ст. 190), тогда им будет грозить от пяти до двенадцати лет лишения свободы.
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І прокурвори також у зв'язці.
Доверенность это не просто документ: этот документ вносится в электронный реестр, где видно кто и на кого ее выдал и какие действия можно производить.
Если номер доверенности будет липовый: при проверке ее не увидят и возникнет вопрос, а если будет документ-двойник, то там будут другие лица фигурировать.
Вероятность сговора с нотариусом маловероятна по причине того, что ради относительно небольшого "выхлопа" ни один нотариус рисковать не будет: это не завод отжать за несколько десятков миллионов долларов.
У Києві точні приклади чорних нотаріусів під дахом поліції - Перевертун і Лазарєва.
"У Харкові затримали зловмисників, які хотіли "віджати" помешкання у чоловіка, який виявився полковником запасу СБУ."
https://www.pravda.com.ua/news/2021/10/28/7312026/
вон Беня через ЗЕ ограбил Украину
и ему ничего..
даже не олигарх,типа
Но, быстро понял, что ошибся.