Квартирні шахраї забирали житло у пенсіонерів. ВІДЕО+ФОТОрепортаж

Група з чотирьох людей втиралася в довіру до людей похилого віку, крала у них документи на житло і перепродувала квартири.

Про це повідомляє Департамент стратегічних розслідувань Нацполіції, інформує Цензор.НЕТ.

Напередодні силовики затримали трьох членів угруповання – двох чоловіка та жінку. Ще один член угруповання – організатор – вже перебуває у СІЗО і саме звідти керував діями "підлеглих".

"Фігуранти входили в довіру до громадян похилого віку, викрадали оригінали документів на квартири та на підставі підроблених довіреностей переоформляли їх на свою спільницю, а потім продавали іншим особам", - розповіли в поліції.

Під час обшуків вилучили перероблений пістолет, 33 700 доларів та 30 тис. грн.

Затриманим збираються повідомити про підозру у шахрайстві (ч. 4 ст. 190), тоді їм загрожуватиме від п'яти до дванадцяти років позбавлення волі.

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