Квартирні шахраї забирали житло у пенсіонерів. ВІДЕО+ФОТОрепортаж
Група з чотирьох людей втиралася в довіру до людей похилого віку, крала у них документи на житло і перепродувала квартири.
Про це повідомляє Департамент стратегічних розслідувань Нацполіції, інформує Цензор.НЕТ.
Напередодні силовики затримали трьох членів угруповання – двох чоловіка та жінку. Ще один член угруповання – організатор – вже перебуває у СІЗО і саме звідти керував діями "підлеглих".
"Фігуранти входили в довіру до громадян похилого віку, викрадали оригінали документів на квартири та на підставі підроблених довіреностей переоформляли їх на свою спільницю, а потім продавали іншим особам", - розповіли в поліції.
Під час обшуків вилучили перероблений пістолет, 33 700 доларів та 30 тис. грн.
Затриманим збираються повідомити про підозру у шахрайстві (ч. 4 ст. 190), тоді їм загрожуватиме від п'яти до дванадцяти років позбавлення волі.
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І прокурвори також у зв'язці.
Доверенность это не просто документ: этот документ вносится в электронный реестр, где видно кто и на кого ее выдал и какие действия можно производить.
Если номер доверенности будет липовый: при проверке ее не увидят и возникнет вопрос, а если будет документ-двойник, то там будут другие лица фигурировать.
Вероятность сговора с нотариусом маловероятна по причине того, что ради относительно небольшого "выхлопа" ни один нотариус рисковать не будет: это не завод отжать за несколько десятков миллионов долларов.
У Києві точні приклади чорних нотаріусів під дахом поліції - Перевертун і Лазарєва.
"У Харкові затримали зловмисників, які хотіли "віджати" помешкання у чоловіка, який виявився полковником запасу СБУ."
https://www.pravda.com.ua/news/2021/10/28/7312026/
вон Беня через ЗЕ ограбил Украину
и ему ничего..
даже не олигарх,типа
Но, быстро понял, что ошибся.