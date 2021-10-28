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Квартирні шахраї забирали житло у пенсіонерів. ВІДЕО+ФОТОрепортаж

Група з чотирьох людей втиралася в довіру до людей похилого віку, крала у них документи на житло і перепродувала квартири.

Про це повідомляє Департамент стратегічних розслідувань Нацполіції, інформує Цензор.НЕТ.

Напередодні силовики затримали трьох членів угруповання – двох чоловіка та жінку. Ще один член угруповання – організатор – вже перебуває у СІЗО і саме звідти керував діями "підлеглих".

"Фігуранти входили в довіру до громадян похилого віку, викрадали оригінали документів на квартири та на підставі підроблених довіреностей переоформляли їх на свою спільницю, а потім продавали іншим особам", - розповіли в поліції.

Під час обшуків вилучили перероблений пістолет, 33 700 доларів та 30 тис. грн.

Затриманим збираються повідомити про підозру у шахрайстві (ч. 4 ст. 190), тоді їм загрожуватиме від п'яти до дванадцяти років позбавлення волі.

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Квартирні шахраї забирали житло у пенсіонерів 01
Квартирні шахраї забирали житло у пенсіонерів 02
Квартирні шахраї забирали житло у пенсіонерів 03
Квартирні шахраї забирали житло у пенсіонерів 04
Квартирні шахраї забирали житло у пенсіонерів 05

Автор: 

шахрайство (1108) Нацполіція (15282) Харків (5707)


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Топ коментарі
+15
и участия нотариусов и работников жеков...
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28.10.2021 18:13 Відповісти
+12
Колись хоч одного нотаріуса посадили чи вони як наші судді мають недоторканність ?
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28.10.2021 18:32 Відповісти
+8
без крыши право-хоронителей такое не сделать...
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28.10.2021 17:54 Відповісти
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без крыши право-хоронителей такое не сделать...
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28.10.2021 17:54 Відповісти
и участия нотариусов и работников жеков...
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28.10.2021 18:13 Відповісти
Колись хоч одного нотаріуса посадили чи вони як наші судді мають недоторканність ?
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28.10.2021 18:32 Відповісти
У них корпоративна солідарність.
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28.10.2021 18:44 Відповісти
Кримінальні провадження проти чорних нотаріусів поліція відмовляється розслідувати.
І прокурвори також у зв'язці.
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29.10.2021 09:50 Відповісти
Та поміняйте вже редактора! "и на основании поддельных доверенностей переоформляли их в свою сообщницу", Це як? Источник:
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28.10.2021 17:57 Відповісти
Йолопе, читай українську версію, там все ОК: "...викрадали оригінали документів на квартири та на підставі підроблених довіреностей переоформляли їх на свою спільницю..." Джерело: "
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28.10.2021 22:07 Відповісти
Мене не влаштовує українська версія сайту, бо там з моменту створення і досі, нажаль, немає половини новин.
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28.10.2021 22:24 Відповісти
Абсолютно згідний. Видання ніби то "патріотичне", але продовжує завуальовану русифікацію населення.
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30.10.2021 03:20 Відповісти
Новини українською мовою подаються з великим запізненням відносно узкоязичних, на жаль...
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30.10.2021 09:55 Відповісти
Судя по всему, преступники пытались провернуть одну операцию в результате которой их и накрыли.
Доверенность это не просто документ: этот документ вносится в электронный реестр, где видно кто и на кого ее выдал и какие действия можно производить.
Если номер доверенности будет липовый: при проверке ее не увидят и возникнет вопрос, а если будет документ-двойник, то там будут другие лица фигурировать.
Вероятность сговора с нотариусом маловероятна по причине того, что ради относительно небольшого "выхлопа" ни один нотариус рисковать не будет: это не завод отжать за несколько десятков миллионов долларов.
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28.10.2021 18:01 Відповісти
Чорні нотаріуси не тільки на квартирах "мараються", а й навіть на підробці дозволів на вивезення дітей за кордон. Бо їм за підробку нічого не загрожує - поліція і прокурвори завжди їх прикривають.
У Києві точні приклади чорних нотаріусів під дахом поліції - Перевертун і Лазарєва.
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29.10.2021 09:55 Відповісти
А цих накрили тільки тому, що від безкарності вони уже опухли і наїхали на сбушника.

"У Харкові затримали зловмисників, які хотіли "віджати" помешкання у чоловіка, який виявився полковником запасу СБУ."
https://www.pravda.com.ua/news/2021/10/28/7312026/
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29.10.2021 10:05 Відповісти
а почему мошенничество?я вижу организованное групповое ограбление... а иначе почему, когда жулик залез к вам в квартиру и украл телевизор, ограбление а скоммуниздили саму квартиру, мошенничество. УК сам подталкивает красть по крупному чтоб получить меньший срок
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28.10.2021 18:01 Відповісти
ерунда
вон Беня через ЗЕ ограбил Украину
и ему ничего..
даже не олигарх,типа
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28.10.2021 18:11 Відповісти
прочитав "квартальные"
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28.10.2021 18:29 Відповісти
Прочитал "квартальные мошенники" - думал уже за ТЕХ взялись...
Но, быстро понял, что ошибся.
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28.10.2021 18:43 Відповісти
спецпедроздел без укр мовы -не комбатантен..в суд подать заяву про задержание на мове огрессора((
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28.10.2021 19:11 Відповісти
У кордовца пистолет просто проситься в приключения. Профи!
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29.10.2021 10:49 Відповісти
 
 