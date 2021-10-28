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Зеленский поздравил украинцев с Днем освобождения Украины от фашистских захватчиков. ВИДЕО

Президент Украины Владимир Зеленский поздравил украинцев с Днем освобождение Украины от фашистских захватчиков.

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на страницу президента в Фейсбук.

В видеообращении Зеленский подчеркнул, что, хотя "истинную свободу и независимость Украина получит в 1991 году, она всегда будет преклонять колени перед подвигом всех и чтить память всех, кто защищал ее от нацизма".

"В этот день началась битва за последний оккупированный город. Миллионы украинцев внесли неотъемлемый вклад в эту победу, миллионы украинцев защитили свою Родину более 80 лет назад", - сказал Зеленский, добавив, что "сегодня от другого противника, но с тем же мужеством, волей и несгибаемостью нашу Родину защищают современные защитники и защитницы Украины, потомки украинцев – участников Второй мировой войны".

Президент также перечислил все регионы Украины, освобожденные от нацистов, упомянув Крым, Донецк и Луганск.

Автор: 

Зеленский Владимир (20899) поздравление (1062) фашизм (325)


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Топ комментарии
+45
Залишилося звільнити Україну від ватного Зе!
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28.10.2021 19:51 Ответить
+30
скоро будем праздновать День освобождения Украины от зеленского и его шоблы...
с участием оных в виде "фонарей" на столбах)
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28.10.2021 19:53 Ответить
+30
Фашистские захватчики в данный момент оккупируют Крым и часть Донбасса. И каждый день убивают Украинцев. Кто-то, доведите этот факт до сознания Косоворотьки.
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28.10.2021 19:55 Ответить
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Залишилося звільнити Україну від ватного Зе!
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28.10.2021 19:51 Ответить
Вьішиватник Порошенко , тьі ?!
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28.10.2021 20:12 Ответить
Кацап червонопузий, ти?!!!
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28.10.2021 20:16 Ответить
Саша, вам Порошенко снится?
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28.10.2021 20:18 Ответить
В дорогом гробу и бельіх тапках . Снится уже давно...
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28.10.2021 20:21 Ответить
І помиратимеш- маритиметься.
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28.10.2021 20:22 Ответить
Может не стоит спать Головой к батарее ?
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28.10.2021 20:31 Ответить
Ой як запущено! Та це вже кошмари!
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28.10.2021 20:43 Ответить
Ідіотизм - не виліковна хвороба , зебенеботе Івашин !
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28.10.2021 21:16 Ответить
І тому він спить у памперсах...
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28.10.2021 21:16 Ответить
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28.10.2021 20:26 Ответить
із Днем визволення України від фашистів

німецьких і кацапських.
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28.10.2021 20:47 Ответить
бот подляковий, який логін в тебе був до деактивації?
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28.10.2021 20:54 Ответить
Я так понимаю вы не расист в 5 поколении?
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28.10.2021 19:58 Ответить
Так ти ж зробив усе щоб вони до влади прийшли!!! (чи "власть помінялася" і господар дав команду "топить" "дурника"?)
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28.10.2021 19:59 Ответить
скоро будем праздновать День освобождения Украины от зеленского и его шоблы...
с участием оных в виде "фонарей" на столбах)
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28.10.2021 19:53 Ответить
Зе саранча, пора на родину в Биробиджан.
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28.10.2021 20:15 Ответить
Понятно. Опять видосики. Лучше расскажи как будешь обогревать и лечить украинцев этой зимой. У нас ведь рекорды по смертности на миллион населения.
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28.10.2021 19:53 Ответить
да,впереди освобождение Украины от гнид,предателей...
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28.10.2021 19:53 Ответить
Італійці окуповували Україну?
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28.10.2021 19:54 Ответить
угу в 41м и 42 В Донецке и Краснодоне веселились - тягали мамку Кошевого
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28.10.2021 19:55 Ответить
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28.10.2021 20:00 Ответить
Та зекрыса ,как истинный подкацапник, в нюансы не вникает...напомнило кацапский сериал "Ликвидация", когда в густых лесах Одесской обл поднялось восстание бандеровцев и они пошли на Одессу))))
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28.10.2021 20:08 Ответить
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28.10.2021 20:18 Ответить
...Менш ніж за тиждень українці приватними пожертвами зібрали мільйон гривень, щоб викупити з полону бойового генерала Ігоря Павловського.
Той факт, що генерал сидить у полоні у Зеленського, а гроші ми збираємо на вимогу зеко-суддя, тільки додає інтриги. Про яку ні слова не скажуть на каналах Коломойського.

Звичайно, Петро Олексійович також долучиться до збору. Але дуже важливо, щоб серед донорів було якомога більше людей. Тим сильнішою буде наша моральна перемога.

Свого часу ми те саме зробили для генерала Марченка. Якби не люди, він би два роки сидів у слідчому ізоляторі за сфабрикованою справою, так як уже четвертий місяць сидить Павловський.

На питання - що робити, якщо Зеленський розширить цю практику? Якщо почне хапати людей масово, просто так, щоб ослабити опозицію - у мене відповіді немає.
Тобто є, але я її тут не напишу.

Натомість нагадую реквізити для збору коштів. Якщо хочете, сприймайте це як страховку. Сьогодні ви, завтра для вас, якось так. Ну або завтра вже ми їх, так теж можна.

Номер картки Приватбанку.
5169 3305 2158 3853

Для переказу з інших банків - за **** рахунком.
**** рахунок UA483052990000026000026201853
Найменування отримувача:ГО СОЛIДАРНА СПРАВА ГРОМАД
Код ЄДРПОУ/ІПН: 42992954
Назва банку: АТ КБ "ПРИВАТБАНК"
Призначення платежу:благодійна безповоротна допомога на користь ГО від ПІБ!!!
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28.10.2021 20:40 Ответить
"На питання - що робити, якщо Зеленський розширить цю практику? Якщо почне хапати людей масово, просто так, щоб ослабити опозицію - у мене відповіді немає.
Тобто є, але я її тут не напишу."
Ця відповідь є в достатньої кількості людей.
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28.10.2021 20:46 Ответить
Своих побед нет, так хоть к "дедам" примазаться. А ведь Украина 8-1 год воюет с РФ за свою независимость
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28.10.2021 19:54 Ответить
во мля делды воевали зелнский вон с самого кривого рога на в РККА прибёг в 1942м если верить наградному листу который тут тягали зебилы Но одно но военкомат городской при отступлении и оставлении города распускается
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28.10.2021 19:54 Ответить
хм.. так шо - Зе и Ко поздравили Нас и иммигрировали с Украины !!!
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28.10.2021 19:55 Ответить
Фашистские захватчики в данный момент оккупируют Крым и часть Донбасса. И каждый день убивают Украинцев. Кто-то, доведите этот факт до сознания Косоворотьки.
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28.10.2021 19:55 Ответить
Если бы выгнали вместо Фашистов - Рашистов в 20 веке то.... сейчас бы жили лучше Польши! Катались бы по Автобанам на Мерседесах .... Гитлер хоть своих не валил в отличии от сРалина и голодоморами не страдал.
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28.10.2021 19:56 Ответить
Плюс українців Гітлер називав одною з гілок арійської раси. Ну, ромів, богообраний народ та кацапів він не любив, це факт.
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28.10.2021 20:04 Ответить
Гитлер любил другие народы валить, кого в ров, кого в печи... Твои предки могли лежать под автобаном по которому ездили бы Мерседесы.
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28.10.2021 20:10 Ответить
навряд ли скажем сразу повторим на бис победил не сралин победил Ленд-Лиз
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28.10.2021 20:13 Ответить
Сина прабаби німецький офіцер і врятував. Запалення легенів, він на мотоциклі в мороз по лікаря поїхав. Руки обморозив. Здоров'я його нащадкам.
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28.10.2021 20:19 Ответить
Моя прабаба мала трьох дочок, в їхній хаті жив німецький офіцер, їх виселили до клуні, прадід потрапив в Київський котел, прабаба ходила до Києва пішки, 70 км, та забрала його з конц.лагеря, тоді ще віддавали. Привела до дому, хворого на дезинтерію, німець дозволив залишити, виходила. Вона їм готувала, прибирала та прала, вони її та сімю годували. Потім прийшли "визволителі", прадіда - до штрафбату, з хати винесли все до цурки, і почався голод...
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28.10.2021 20:29 Ответить
Олександр Рем,в моїй родині те саме!!!
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28.10.2021 20:58 Ответить
А нагадай, хто більше народів в рів поклав - Гітлер чи Сталін?
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28.10.2021 20:20 Ответить
Гитлер ребенок по сравнению с кацапскими палачами.
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28.10.2021 21:13 Ответить
Ой рано еще. Думаю месяцев через 5 освободимся
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28.10.2021 19:58 Ответить
Дебіл. 8 років Крим та частина Донбаса захоплена фашистами. З чим вітати
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28.10.2021 19:59 Ответить
Каких еще захватчиков? Кто то видел фашистов? Где ваши доказательства? Просто на верху Сталин с Гитлером что то не поделили, нужно было просто перестать стрелять и договарится по середине.
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28.10.2021 19:59 Ответить
Сралін доречі в 41-му фюреру пропонував віддати Україну і домовитися посередині. Але ж у фюрера дах знесло від бліцкріга. Погодився би, зробив би міцну Україну, розвинув би технології, та через три роки пішов би вже на московію не лише з бравими солдатами вермахта, а з ядерною бомбою. І не було б зараз ніякої параши. Але ж фюрер був довбанути на всю голову, через це зараз страждають усі.
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28.10.2021 20:04 Ответить
Як би гілерізм не чипав євреїв,а японці - американців,то кордон 3 райху та Японської Імперії пролягав по Уралу.
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28.10.2021 20:31 Ответить
Гітлер добре зрозумів, домовлятися зі Сталіном - то самого себе намахати.
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28.10.2021 20:32 Ответить
До речі, Зе правильно назвав - нацисти, а редактор Цензора використав радянський хибний штамп "фашисти".
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28.10.2021 20:04 Ответить
венгры нацы -))) бугага
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28.10.2021 20:06 Ответить
Фашистами офіційно себе називали італійці однопартійці Муссоліні, а не угорці і тим більше не німці.
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28.10.2021 20:21 Ответить
Расєяне теж себе фашистами не називають! Вони такими є. Навіть з'їзд неофашистів провели у 2015!
Четвертий райх.
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28.10.2021 20:27 Ответить
Фашизм і націонал-соціалізм (нацизм) - це не одне й те саме. Пора давно запам'ятати і не користуватися радянсько-російськими пропагандистськими штампами.
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28.10.2021 20:31 Ответить
Різницю знаю вже років 40+!
То ви мабуть не розумієте,що на території 404,яка себе остані 30 років самоназвала "расєя",є як фашисти, так і неонацисти - скорочено "наці" або "націсти",є ще невеликій прошарок і націонал- соціалістів.
То як гамузом їх би назвали Ви?
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30.10.2021 22:33 Ответить
Справжніми нацистами були гітлерівці, справжніми фашистами - однопартійці Муссоліні. Для загарбницько-шовіністичних настроїв прихильників "руССкого міра" ввели термін рашизм.
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31.10.2021 06:45 Ответить
Є такий термін! Він дійсно об'єднує всі течії неофашизму на раше,але поки що це не загльносвітовий науковий термін,і стосується тільки індивідуумів у світі,хоча найбільша їх концентрація на територіях яки окупував срср.
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31.10.2021 08:45 Ответить
напоминаю что йбики тут воевали с 41 по 44 й
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28.10.2021 20:36 Ответить
Но они были не национал-социалистами, а союзниками немецких национал-социалистов.
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28.10.2021 21:43 Ответить
Ти це собі нагадуй. )) В Угорщині була партія "Схрещених стріл" Ференца Салаши - "салашисти", а не NSDAP.
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29.10.2021 07:35 Ответить
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28.10.2021 20:06 Ответить
Так тут кого только не было немцы были венгры были итальяно были
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28.10.2021 20:11 Ответить
ЯК В 43-му...

Тут ворог на нас звідусіль наступає
Та ДОТ кругову оборону тримає!
Зосталось набоїв - годину ще бою,
А ворог ніяк не дає нам покою!

Відбили уже ми четверту атаку,
Кричим москалям: "Поцілуйте у с…ку!
Де ми - колорадам немає дороги!
Підете на штурм, то протягнете ноги!"

Закінчився бій - ворог втрати рахує
А нам медсестра свіжі рани бинтує.
Оглухлі від бою, замурзані в сажі
Цій тиші навкруг, як діти ми раді.

Привіз старшина кулешу на вечерю,
А в нас нема сил, щоб відкрити в ДОТ двері…
Поїли у тиші солдатської каші,
Патрони поклали в свої патронташі.

Від каші набрались козацькоі сили,
На ящик з набоями тихо присіли,
Згадали дітей і дружин, і матусь,
Як бій в 43-м тримав мій дідусь…

Як ворог на них звідусіль наступав
Цей ДОТ кругову оборону тримав...
Води напились, оглянули зброю -
Ми тут ще живі і готові до бою!

боєць 93-ї ОМБр Влад С.
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28.10.2021 20:10 Ответить
Рано. И то были нацисты. А от российско-фашистских захватчиков еще не освободили, самое малое две области на Донбассе.
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28.10.2021 20:11 Ответить
День звільнення від зеленої зарази буде більш значним святом...
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28.10.2021 20:11 Ответить
Ой, кицюню, всі оточуючі знають що я за Порошенка, але обличчя в мене ціле.
А от заЗЕлів щось не видно....
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28.10.2021 20:21 Ответить
а людей, то людей!
мама дорогая. и все с цветами и поддержкой величайшего
помните как было в 2014 когда он лысого в маковку целовал?

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28.10.2021 20:18 Ответить
"В лысину целовака и законов соблюдака"! Это было одно из первых,еще не злых.
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28.10.2021 20:23 Ответить
Это от немецких!
От росийских еще нет.
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28.10.2021 20:21 Ответить
44-го на Закарпатті просто змінились окупанти...
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28.10.2021 20:27 Ответить
Так вони по всій Україні змінилися.
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28.10.2021 20:36 Ответить
Главное перестать сцать от другого противника .
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28.10.2021 20:36 Ответить
дай то Бог в скором времени украинскому народу государственного праздника-" Освобождение Украины от рашистской оккупации"
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28.10.2021 20:37 Ответить
Цитата: "Іди у ср@ку!" (с)
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28.10.2021 20:38 Ответить
скотина!
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28.10.2021 20:58 Ответить
А когда освободят от коломойских захватчиков ?
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28.10.2021 21:02 Ответить
Інтернаціоналісти-соціалісти перемогли націоналистів-соціалистів... Україна перейшла з одної окупаціх під іншу...
І яке то звільнення???
До речі - в Одесі голод почався після більшовицького «звільнення», під німцями голоду не було...
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28.10.2021 21:13 Ответить
правильно поздравил.
ой, в смысле зрада-зрада.
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28.10.2021 21:16 Ответить


Зебабуін негласно розвертає Україну в московську дупу 😡
Його словесний патріотизм - маска.
Гнати тупу мразоту потрібно негайно , так як крадуть і розвалюють Украіну повністю 😠
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28.10.2021 21:20 Ответить
Так а с чем поздравлял, если часть Украины до сих пор оккупирована фашистскими захватчиками?
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28.10.2021 21:43 Ответить
Різниці між російськими та німецькими окупантами немає. Україна залишилася під окупантами російськими. З чим нас привітав Президент?
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28.10.2021 21:50 Ответить
Не понимаю как такая огромная орава мужиков с оружием после победы над немцами не смогла снести жалкую кремлевскую клику во главе с Джугой,который издевался над ними и их семьями и всей страной десятки лет.
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28.10.2021 22:15 Ответить
Ну есть еще версия что сверхбыстрое продвижение нацистов (при чем тут гуманный фашизм?) было то, что украинцы перед войной, когда стало понятно что она неизбежна, писали "у нас против гитлера будет особенная тактика - руки подымим и сдаваться"

Ну тогда даже нацики были с человеческим лицом посравнению с маньяком сралиным. Это уже потом скурвились окончательно.
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28.10.2021 23:40 Ответить
Ага, то есть от границы с Польшей до самой москвы всё украинские земли? Тогда согласен.
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29.10.2021 05:14 Ответить
Вообще тогда Польши уже не было, о чем ты?
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29.10.2021 09:38 Ответить
Ті, що нас ніби визволяли, окупували з більшою силою, бо вже у 1947 році в Україні створили третій голодомор. Я ще пам'ятаю, коли поступав на роботу і навчання, то в анкеті мав писати "були мої батьки на окупованій території чи ні", якщо були, то в деякі місця мені було заборонено працювати і поступати на навчання. А окуповані були вся Україні і Білорусь. Тож ці місця займали діти нових окупантів.
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29.10.2021 08:52 Ответить
 
 