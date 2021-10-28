Зеленский поздравил украинцев с Днем освобождения Украины от фашистских захватчиков. ВИДЕО

Президент Украины Владимир Зеленский поздравил украинцев с Днем освобождение Украины от фашистских захватчиков.

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на страницу президента в Фейсбук.

В видеообращении Зеленский подчеркнул, что, хотя "истинную свободу и независимость Украина получит в 1991 году, она всегда будет преклонять колени перед подвигом всех и чтить память всех, кто защищал ее от нацизма".

"В этот день началась битва за последний оккупированный город. Миллионы украинцев внесли неотъемлемый вклад в эту победу, миллионы украинцев защитили свою Родину более 80 лет назад", - сказал Зеленский, добавив, что "сегодня от другого противника, но с тем же мужеством, волей и несгибаемостью нашу Родину защищают современные защитники и защитницы Украины, потомки украинцев – участников Второй мировой войны".

Президент также перечислил все регионы Украины, освобожденные от нацистов, упомянув Крым, Донецк и Луганск.