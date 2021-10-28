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Зеленський привітав українців із Днем визволення України від фашистських загарбників. ВIДЕО

Президент України Володимир Зеленський привітав українців із Днем звільнення України від фашистських загарбників.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на сторінку президента в Фейсбук.

У відеозверненні Зеленський підкреслив, що, хоча "справжню свободу та незалежність Україна отримає у 1991 році, вона завжди схилятиме коліна перед подвигом усіх і вшановуватиме пам'ять усіх, хто захищав її від нацизму".

"Цього дня почалася битва за останнє окуповане місто. Мільйони українців зробили невід'ємний внесок у цю перемогу, мільйони українців захистили свою Батьківщину понад 80 років тому", - сказав Зеленський, додавши, що "сьогодні від іншого супротивника, але з тією самою мужністю, волею та непохитністю нашу Батьківщину захищають сучасні захисники та захисниці України, нащадки українців – учасників Другої світової війни".

Читайте також: Путін: заяви Зеленського, який порівняв СРСР і фашистську Німеччину, негативно позначаться на відносинах з Україною

Президент також перерахував усі регіони України, звільнені від нацистів, згадавши Крим, Донецьк та Луганськ.

Автор: 

Зеленський Володимир (24384) привітання (735) фашизм (60)


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Топ коментарі
+45
Залишилося звільнити Україну від ватного Зе!
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28.10.2021 19:51 Відповісти
+30
скоро будем праздновать День освобождения Украины от зеленского и его шоблы...
с участием оных в виде "фонарей" на столбах)
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28.10.2021 19:53 Відповісти
+30
Фашистские захватчики в данный момент оккупируют Крым и часть Донбасса. И каждый день убивают Украинцев. Кто-то, доведите этот факт до сознания Косоворотьки.
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28.10.2021 19:55 Відповісти
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Залишилося звільнити Україну від ватного Зе!
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28.10.2021 19:51 Відповісти
Вьішиватник Порошенко , тьі ?!
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28.10.2021 20:12 Відповісти
Кацап червонопузий, ти?!!!
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28.10.2021 20:16 Відповісти
Саша, вам Порошенко снится?
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28.10.2021 20:18 Відповісти
В дорогом гробу и бельіх тапках . Снится уже давно...
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28.10.2021 20:21 Відповісти
І помиратимеш- маритиметься.
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28.10.2021 20:22 Відповісти
Может не стоит спать Головой к батарее ?
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28.10.2021 20:31 Відповісти
Ой як запущено! Та це вже кошмари!
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28.10.2021 20:43 Відповісти
Ідіотизм - не виліковна хвороба , зебенеботе Івашин !
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28.10.2021 21:16 Відповісти
І тому він спить у памперсах...
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28.10.2021 21:16 Відповісти
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28.10.2021 20:26 Відповісти
із Днем визволення України від фашистів

німецьких і кацапських.
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28.10.2021 20:47 Відповісти
бот подляковий, який логін в тебе був до деактивації?
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28.10.2021 20:54 Відповісти
Я так понимаю вы не расист в 5 поколении?
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28.10.2021 19:58 Відповісти
Так ти ж зробив усе щоб вони до влади прийшли!!! (чи "власть помінялася" і господар дав команду "топить" "дурника"?)
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28.10.2021 19:59 Відповісти
скоро будем праздновать День освобождения Украины от зеленского и его шоблы...
с участием оных в виде "фонарей" на столбах)
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28.10.2021 19:53 Відповісти
Зе саранча, пора на родину в Биробиджан.
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28.10.2021 20:15 Відповісти
Понятно. Опять видосики. Лучше расскажи как будешь обогревать и лечить украинцев этой зимой. У нас ведь рекорды по смертности на миллион населения.
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28.10.2021 19:53 Відповісти
да,впереди освобождение Украины от гнид,предателей...
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28.10.2021 19:53 Відповісти
Італійці окуповували Україну?
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28.10.2021 19:54 Відповісти
угу в 41м и 42 В Донецке и Краснодоне веселились - тягали мамку Кошевого
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28.10.2021 19:55 Відповісти
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28.10.2021 20:00 Відповісти
Та зекрыса ,как истинный подкацапник, в нюансы не вникает...напомнило кацапский сериал "Ликвидация", когда в густых лесах Одесской обл поднялось восстание бандеровцев и они пошли на Одессу))))
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28.10.2021 20:08 Відповісти
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28.10.2021 20:18 Відповісти
...Менш ніж за тиждень українці приватними пожертвами зібрали мільйон гривень, щоб викупити з полону бойового генерала Ігоря Павловського.
Той факт, що генерал сидить у полоні у Зеленського, а гроші ми збираємо на вимогу зеко-суддя, тільки додає інтриги. Про яку ні слова не скажуть на каналах Коломойського.

Звичайно, Петро Олексійович також долучиться до збору. Але дуже важливо, щоб серед донорів було якомога більше людей. Тим сильнішою буде наша моральна перемога.

Свого часу ми те саме зробили для генерала Марченка. Якби не люди, він би два роки сидів у слідчому ізоляторі за сфабрикованою справою, так як уже четвертий місяць сидить Павловський.

На питання - що робити, якщо Зеленський розширить цю практику? Якщо почне хапати людей масово, просто так, щоб ослабити опозицію - у мене відповіді немає.
Тобто є, але я її тут не напишу.

Натомість нагадую реквізити для збору коштів. Якщо хочете, сприймайте це як страховку. Сьогодні ви, завтра для вас, якось так. Ну або завтра вже ми їх, так теж можна.

Номер картки Приватбанку.
5169 3305 2158 3853

Для переказу з інших банків - за **** рахунком.
**** рахунок UA483052990000026000026201853
Найменування отримувача:ГО СОЛIДАРНА СПРАВА ГРОМАД
Код ЄДРПОУ/ІПН: 42992954
Назва банку: АТ КБ "ПРИВАТБАНК"
Призначення платежу:благодійна безповоротна допомога на користь ГО від ПІБ!!!
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28.10.2021 20:40 Відповісти
"На питання - що робити, якщо Зеленський розширить цю практику? Якщо почне хапати людей масово, просто так, щоб ослабити опозицію - у мене відповіді немає.
Тобто є, але я її тут не напишу."
Ця відповідь є в достатньої кількості людей.
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28.10.2021 20:46 Відповісти
Своих побед нет, так хоть к "дедам" примазаться. А ведь Украина 8-1 год воюет с РФ за свою независимость
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28.10.2021 19:54 Відповісти
во мля делды воевали зелнский вон с самого кривого рога на в РККА прибёг в 1942м если верить наградному листу который тут тягали зебилы Но одно но военкомат городской при отступлении и оставлении города распускается
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28.10.2021 19:54 Відповісти
хм.. так шо - Зе и Ко поздравили Нас и иммигрировали с Украины !!!
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28.10.2021 19:55 Відповісти
Фашистские захватчики в данный момент оккупируют Крым и часть Донбасса. И каждый день убивают Украинцев. Кто-то, доведите этот факт до сознания Косоворотьки.
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28.10.2021 19:55 Відповісти
Если бы выгнали вместо Фашистов - Рашистов в 20 веке то.... сейчас бы жили лучше Польши! Катались бы по Автобанам на Мерседесах .... Гитлер хоть своих не валил в отличии от сРалина и голодоморами не страдал.
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28.10.2021 19:56 Відповісти
Плюс українців Гітлер називав одною з гілок арійської раси. Ну, ромів, богообраний народ та кацапів він не любив, це факт.
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28.10.2021 20:04 Відповісти
Гитлер любил другие народы валить, кого в ров, кого в печи... Твои предки могли лежать под автобаном по которому ездили бы Мерседесы.
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28.10.2021 20:10 Відповісти
навряд ли скажем сразу повторим на бис победил не сралин победил Ленд-Лиз
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28.10.2021 20:13 Відповісти
Сина прабаби німецький офіцер і врятував. Запалення легенів, він на мотоциклі в мороз по лікаря поїхав. Руки обморозив. Здоров'я його нащадкам.
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28.10.2021 20:19 Відповісти
Моя прабаба мала трьох дочок, в їхній хаті жив німецький офіцер, їх виселили до клуні, прадід потрапив в Київський котел, прабаба ходила до Києва пішки, 70 км, та забрала його з конц.лагеря, тоді ще віддавали. Привела до дому, хворого на дезинтерію, німець дозволив залишити, виходила. Вона їм готувала, прибирала та прала, вони її та сімю годували. Потім прийшли "визволителі", прадіда - до штрафбату, з хати винесли все до цурки, і почався голод...
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28.10.2021 20:29 Відповісти
Олександр Рем,в моїй родині те саме!!!
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28.10.2021 20:58 Відповісти
А нагадай, хто більше народів в рів поклав - Гітлер чи Сталін?
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28.10.2021 20:20 Відповісти
Гитлер ребенок по сравнению с кацапскими палачами.
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28.10.2021 21:13 Відповісти
Ой рано еще. Думаю месяцев через 5 освободимся
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28.10.2021 19:58 Відповісти
Дебіл. 8 років Крим та частина Донбаса захоплена фашистами. З чим вітати
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28.10.2021 19:59 Відповісти
Каких еще захватчиков? Кто то видел фашистов? Где ваши доказательства? Просто на верху Сталин с Гитлером что то не поделили, нужно было просто перестать стрелять и договарится по середине.
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28.10.2021 19:59 Відповісти
Сралін доречі в 41-му фюреру пропонував віддати Україну і домовитися посередині. Але ж у фюрера дах знесло від бліцкріга. Погодився би, зробив би міцну Україну, розвинув би технології, та через три роки пішов би вже на московію не лише з бравими солдатами вермахта, а з ядерною бомбою. І не було б зараз ніякої параши. Але ж фюрер був довбанути на всю голову, через це зараз страждають усі.
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28.10.2021 20:04 Відповісти
Як би гілерізм не чипав євреїв,а японці - американців,то кордон 3 райху та Японської Імперії пролягав по Уралу.
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28.10.2021 20:31 Відповісти
Гітлер добре зрозумів, домовлятися зі Сталіном - то самого себе намахати.
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28.10.2021 20:32 Відповісти
До речі, Зе правильно назвав - нацисти, а редактор Цензора використав радянський хибний штамп "фашисти".
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28.10.2021 20:04 Відповісти
венгры нацы -))) бугага
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28.10.2021 20:06 Відповісти
Фашистами офіційно себе називали італійці однопартійці Муссоліні, а не угорці і тим більше не німці.
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28.10.2021 20:21 Відповісти
Расєяне теж себе фашистами не називають! Вони такими є. Навіть з'їзд неофашистів провели у 2015!
Четвертий райх.
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28.10.2021 20:27 Відповісти
Фашизм і націонал-соціалізм (нацизм) - це не одне й те саме. Пора давно запам'ятати і не користуватися радянсько-російськими пропагандистськими штампами.
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28.10.2021 20:31 Відповісти
Різницю знаю вже років 40+!
То ви мабуть не розумієте,що на території 404,яка себе остані 30 років самоназвала "расєя",є як фашисти, так і неонацисти - скорочено "наці" або "націсти",є ще невеликій прошарок і націонал- соціалістів.
То як гамузом їх би назвали Ви?
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30.10.2021 22:33 Відповісти
Справжніми нацистами були гітлерівці, справжніми фашистами - однопартійці Муссоліні. Для загарбницько-шовіністичних настроїв прихильників "руССкого міра" ввели термін рашизм.
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31.10.2021 06:45 Відповісти
Є такий термін! Він дійсно об'єднує всі течії неофашизму на раше,але поки що це не загльносвітовий науковий термін,і стосується тільки індивідуумів у світі,хоча найбільша їх концентрація на територіях яки окупував срср.
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31.10.2021 08:45 Відповісти
напоминаю что йбики тут воевали с 41 по 44 й
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28.10.2021 20:36 Відповісти
Но они были не национал-социалистами, а союзниками немецких национал-социалистов.
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28.10.2021 21:43 Відповісти
Ти це собі нагадуй. )) В Угорщині була партія "Схрещених стріл" Ференца Салаши - "салашисти", а не NSDAP.
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29.10.2021 07:35 Відповісти
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28.10.2021 20:06 Відповісти
Так тут кого только не было немцы были венгры были итальяно были
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28.10.2021 20:11 Відповісти
ЯК В 43-му...

Тут ворог на нас звідусіль наступає
Та ДОТ кругову оборону тримає!
Зосталось набоїв - годину ще бою,
А ворог ніяк не дає нам покою!

Відбили уже ми четверту атаку,
Кричим москалям: "Поцілуйте у с…ку!
Де ми - колорадам немає дороги!
Підете на штурм, то протягнете ноги!"

Закінчився бій - ворог втрати рахує
А нам медсестра свіжі рани бинтує.
Оглухлі від бою, замурзані в сажі
Цій тиші навкруг, як діти ми раді.

Привіз старшина кулешу на вечерю,
А в нас нема сил, щоб відкрити в ДОТ двері…
Поїли у тиші солдатської каші,
Патрони поклали в свої патронташі.

Від каші набрались козацькоі сили,
На ящик з набоями тихо присіли,
Згадали дітей і дружин, і матусь,
Як бій в 43-м тримав мій дідусь…

Як ворог на них звідусіль наступав
Цей ДОТ кругову оборону тримав...
Води напились, оглянули зброю -
Ми тут ще живі і готові до бою!

боєць 93-ї ОМБр Влад С.
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28.10.2021 20:10 Відповісти
Рано. И то были нацисты. А от российско-фашистских захватчиков еще не освободили, самое малое две области на Донбассе.
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28.10.2021 20:11 Відповісти
День звільнення від зеленої зарази буде більш значним святом...
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28.10.2021 20:11 Відповісти
Ой, кицюню, всі оточуючі знають що я за Порошенка, але обличчя в мене ціле.
А от заЗЕлів щось не видно....
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28.10.2021 20:21 Відповісти
а людей, то людей!
мама дорогая. и все с цветами и поддержкой величайшего
помните как было в 2014 когда он лысого в маковку целовал?

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28.10.2021 20:18 Відповісти
"В лысину целовака и законов соблюдака"! Это было одно из первых,еще не злых.
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28.10.2021 20:23 Відповісти
Это от немецких!
От росийских еще нет.
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28.10.2021 20:21 Відповісти
44-го на Закарпатті просто змінились окупанти...
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28.10.2021 20:27 Відповісти
Так вони по всій Україні змінилися.
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28.10.2021 20:36 Відповісти
Главное перестать сцать от другого противника .
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28.10.2021 20:36 Відповісти
дай то Бог в скором времени украинскому народу государственного праздника-" Освобождение Украины от рашистской оккупации"
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28.10.2021 20:37 Відповісти
Цитата: "Іди у ср@ку!" (с)
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28.10.2021 20:38 Відповісти
скотина!
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28.10.2021 20:58 Відповісти
А когда освободят от коломойских захватчиков ?
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28.10.2021 21:02 Відповісти
Інтернаціоналісти-соціалісти перемогли націоналистів-соціалистів... Україна перейшла з одної окупаціх під іншу...
І яке то звільнення???
До речі - в Одесі голод почався після більшовицького «звільнення», під німцями голоду не було...
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28.10.2021 21:13 Відповісти
правильно поздравил.
ой, в смысле зрада-зрада.
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28.10.2021 21:16 Відповісти


Зебабуін негласно розвертає Україну в московську дупу 😡
Його словесний патріотизм - маска.
Гнати тупу мразоту потрібно негайно , так як крадуть і розвалюють Украіну повністю 😠
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28.10.2021 21:20 Відповісти
Так а с чем поздравлял, если часть Украины до сих пор оккупирована фашистскими захватчиками?
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28.10.2021 21:43 Відповісти
Різниці між російськими та німецькими окупантами немає. Україна залишилася під окупантами російськими. З чим нас привітав Президент?
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28.10.2021 21:50 Відповісти
Не понимаю как такая огромная орава мужиков с оружием после победы над немцами не смогла снести жалкую кремлевскую клику во главе с Джугой,который издевался над ними и их семьями и всей страной десятки лет.
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28.10.2021 22:15 Відповісти
Ну есть еще версия что сверхбыстрое продвижение нацистов (при чем тут гуманный фашизм?) было то, что украинцы перед войной, когда стало понятно что она неизбежна, писали "у нас против гитлера будет особенная тактика - руки подымим и сдаваться"

Ну тогда даже нацики были с человеческим лицом посравнению с маньяком сралиным. Это уже потом скурвились окончательно.
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28.10.2021 23:40 Відповісти
Ага, то есть от границы с Польшей до самой москвы всё украинские земли? Тогда согласен.
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29.10.2021 05:14 Відповісти
Вообще тогда Польши уже не было, о чем ты?
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29.10.2021 09:38 Відповісти
Ті, що нас ніби визволяли, окупували з більшою силою, бо вже у 1947 році в Україні створили третій голодомор. Я ще пам'ятаю, коли поступав на роботу і навчання, то в анкеті мав писати "були мої батьки на окупованій території чи ні", якщо були, то в деякі місця мені було заборонено працювати і поступати на навчання. А окуповані були вся Україні і Білорусь. Тож ці місця займали діти нових окупантів.
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29.10.2021 08:52 Відповісти
 
 