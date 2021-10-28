Зеленський привітав українців із Днем визволення України від фашистських загарбників. ВIДЕО
Президент України Володимир Зеленський привітав українців із Днем звільнення України від фашистських загарбників.
Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на сторінку президента в Фейсбук.
У відеозверненні Зеленський підкреслив, що, хоча "справжню свободу та незалежність Україна отримає у 1991 році, вона завжди схилятиме коліна перед подвигом усіх і вшановуватиме пам'ять усіх, хто захищав її від нацизму".
"Цього дня почалася битва за останнє окуповане місто. Мільйони українців зробили невід'ємний внесок у цю перемогу, мільйони українців захистили свою Батьківщину понад 80 років тому", - сказав Зеленський, додавши, що "сьогодні від іншого супротивника, але з тією самою мужністю, волею та непохитністю нашу Батьківщину захищають сучасні захисники та захисниці України, нащадки українців – учасників Другої світової війни".
Президент також перерахував усі регіони України, звільнені від нацистів, згадавши Крим, Донецьк та Луганськ.
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німецьких і кацапських.
с участием оных в виде "фонарей" на столбах)
Той факт, що генерал сидить у полоні у Зеленського, а гроші ми збираємо на вимогу зеко-суддя, тільки додає інтриги. Про яку ні слова не скажуть на каналах Коломойського.
Звичайно, Петро Олексійович також долучиться до збору. Але дуже важливо, щоб серед донорів було якомога більше людей. Тим сильнішою буде наша моральна перемога.
Свого часу ми те саме зробили для генерала Марченка. Якби не люди, він би два роки сидів у слідчому ізоляторі за сфабрикованою справою, так як уже четвертий місяць сидить Павловський.
На питання - що робити, якщо Зеленський розширить цю практику? Якщо почне хапати людей масово, просто так, щоб ослабити опозицію - у мене відповіді немає.
Тобто є, але я її тут не напишу.
Натомість нагадую реквізити для збору коштів. Якщо хочете, сприймайте це як страховку. Сьогодні ви, завтра для вас, якось так. Ну або завтра вже ми їх, так теж можна.
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Тобто є, але я її тут не напишу."
Ця відповідь є в достатньої кількості людей.
Четвертий райх.
То ви мабуть не розумієте,що на території 404,яка себе остані 30 років самоназвала "расєя",є як фашисти, так і неонацисти - скорочено "наці" або "націсти",є ще невеликій прошарок і націонал- соціалістів.
То як гамузом їх би назвали Ви?
Тут ворог на нас звідусіль наступає
Та ДОТ кругову оборону тримає!
Зосталось набоїв - годину ще бою,
А ворог ніяк не дає нам покою!
Відбили уже ми четверту атаку,
Кричим москалям: "Поцілуйте у с…ку!
Де ми - колорадам немає дороги!
Підете на штурм, то протягнете ноги!"
Закінчився бій - ворог втрати рахує
А нам медсестра свіжі рани бинтує.
Оглухлі від бою, замурзані в сажі
Цій тиші навкруг, як діти ми раді.
Привіз старшина кулешу на вечерю,
А в нас нема сил, щоб відкрити в ДОТ двері…
Поїли у тиші солдатської каші,
Патрони поклали в свої патронташі.
Від каші набрались козацькоі сили,
На ящик з набоями тихо присіли,
Згадали дітей і дружин, і матусь,
Як бій в 43-м тримав мій дідусь…
Як ворог на них звідусіль наступав
Цей ДОТ кругову оборону тримав...
Води напились, оглянули зброю -
Ми тут ще живі і готові до бою!
боєць 93-ї ОМБр Влад С.
А от заЗЕлів щось не видно....
мама дорогая. и все с цветами и поддержкой величайшего
помните как было в 2014 когда он лысого в маковку целовал?
От росийских еще нет.
І яке то звільнення???
До речі - в Одесі голод почався після більшовицького «звільнення», під німцями голоду не було...
ой, в смысле зрада-зрада.
Зебабуін негласно розвертає Україну в московську дупу 😡
Його словесний патріотизм - маска.
Гнати тупу мразоту потрібно негайно , так як крадуть і розвалюють Украіну повністю 😠
Ну тогда даже нацики были с человеческим лицом посравнению с маньяком сралиным. Это уже потом скурвились окончательно.