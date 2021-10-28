Зеленський привітав українців із Днем визволення України від фашистських загарбників. ВIДЕО

Президент України Володимир Зеленський привітав українців із Днем звільнення України від фашистських загарбників.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на сторінку президента в Фейсбук.

У відеозверненні Зеленський підкреслив, що, хоча "справжню свободу та незалежність Україна отримає у 1991 році, вона завжди схилятиме коліна перед подвигом усіх і вшановуватиме пам'ять усіх, хто захищав її від нацизму".

"Цього дня почалася битва за останнє окуповане місто. Мільйони українців зробили невід'ємний внесок у цю перемогу, мільйони українців захистили свою Батьківщину понад 80 років тому", - сказав Зеленський, додавши, що "сьогодні від іншого супротивника, але з тією самою мужністю, волею та непохитністю нашу Батьківщину захищають сучасні захисники та захисниці України, нащадки українців – учасників Другої світової війни".

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Президент також перерахував усі регіони України, звільнені від нацистів, згадавши Крим, Донецьк та Луганськ.