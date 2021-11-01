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Стефанчук призвал депутатов вакцинироваться от коронавируса, показав пример украинцам. ВИДЕО

Спикер ВР Руслан Стефанчук призывает украинцев, у которых нет противопоказаний, вакцинироваться.

Об этом, как сообщает корреспондент Цензор.НЕТ, он сказал на Согласительном Совете ВРУ в понедельник.

Спикер ВР обратился у руководителям фракций, групп и комитетов показать пример людям.

"Чтобы мы показали, что придерживаемся законов, которые принимаем", - отметил Стефанчук.

Председатель ВРУ надеется, что завтра на внеочередном заседании парламента, которое сзывает президент, будет принято постановление относительно допуска в здание ВР. Он также сообщил, что в отелях "Киев" и Национальный" будут открыты пункты вакцинации, где все желающие смогут вакцинироваться.

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Автор: 

вакцина (3815) карантин (16729) Стефанчук Руслан (661) COVID-19 (18608) коронавирус (17042)


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Топ комментарии
+9
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01.11.2021 11:44 Ответить
+6
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01.11.2021 11:26 Ответить
+3
ОПЗЖэшников придется сетями отлавливать, связывать и насильно вакцинировать.
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01.11.2021 11:37 Ответить
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01.11.2021 11:26 Ответить
Еееее! Так і вакцини не вистачить!
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01.11.2021 12:29 Ответить
а чего ждали..прикалывались и штрафики платили и видосики снимали
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01.11.2021 11:28 Ответить
ОПЗЖэшников придется сетями отлавливать, связывать и насильно вакцинировать.
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01.11.2021 11:37 Ответить
Після "Спутніка" їм протипоказано, бандерівцями стануть.
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01.11.2021 12:20 Ответить
Ога. А на чичас, значицца, дурачков там немного.
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01.11.2021 11:39 Ответить
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01.11.2021 11:44 Ответить
Колыван уже съехал с тещиной хаты или продолжает экономить ?
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01.11.2021 12:23 Ответить
А де ж тоді теща корміться буде?
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01.11.2021 12:32 Ответить
Да, путь покажут пример! дозы сразу, в обе руки, во пример будет! йо)
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01.11.2021 12:58 Ответить
Зелених вакцинувать зеленкою, опзж - спутником
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01.11.2021 13:10 Ответить
Руслане! Не їж бо здохнеш, ти заліз так високо, що надієшся на обрізання... і ниточок лялькаря також, а нажратись ніяк не можеш?
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01.11.2021 17:30 Ответить
 
 