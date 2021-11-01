Стефанчук призвал депутатов вакцинироваться от коронавируса, показав пример украинцам. ВИДЕО

Спикер ВР Руслан Стефанчук призывает украинцев, у которых нет противопоказаний, вакцинироваться.

Об этом, как сообщает корреспондент Цензор.НЕТ, он сказал на Согласительном Совете ВРУ в понедельник.

Спикер ВР обратился у руководителям фракций, групп и комитетов показать пример людям.

"Чтобы мы показали, что придерживаемся законов, которые принимаем", - отметил Стефанчук.

Председатель ВРУ надеется, что завтра на внеочередном заседании парламента, которое сзывает президент, будет принято постановление относительно допуска в здание ВР. Он также сообщил, что в отелях "Киев" и Национальный" будут открыты пункты вакцинации, где все желающие смогут вакцинироваться.

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