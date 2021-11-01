РУС
Слово "вакцина" стало главным в 2021 году, - Оксфордский словарь

По версии Оксфордского словаря английского языка словом года стало слово vax (вакцина или вакцинация).

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на сайт словаря.

Лексикографы сообщают, что слово vax относительно редко встречалось в их базе. Однако к сентябрю 2021 году оно стало употребляться в 72 раза чаще, чем в прошлом году.

Отмечается, что слово vax может быть как существительным, так и глаголом: "вакцина", "вакцинация", "вакцинировать".

А скільки епідеміологів випустили Диванні університети....
01.11.2021 10:54 Ответить
Второе место по частоте употребления поделили между собой ***** и Таракан.
01.11.2021 10:55 Ответить
ты преувеличиваешь важность хйла для планеты
01.11.2021 11:15 Ответить
Заметно , недавно купил бутьілку горилки "ВАКЦІНА" , на подарок другу из Москвьі. Порекомендовал употребить вместо "Спутника" , пусть однокурсники из МИТХТ посмеются над горе-политиками из Кремля.
01.11.2021 11:01 Ответить
Ольгинські тролі-антиваксеруни вже можуть здавати іспити на лікарів-епідеміологів та можуть йти працювати лікарями. Так швидко ще ніхто не отримував освіту лікаря-вбивці.
01.11.2021 11:12 Ответить
ага, а зуби тобі будуть лікувати сантехніки
01.11.2021 11:14 Ответить
Не мені, а тобі, вони будуть лікувати простатит.
01.11.2021 12:19 Ответить
 
 