Слово "вакцина" стало главным в 2021 году, - Оксфордский словарь

По версии Оксфордского словаря английского языка словом года стало слово vax (вакцина или вакцинация).

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на сайт словаря.

Лексикографы сообщают, что слово vax относительно редко встречалось в их базе. Однако к сентябрю 2021 году оно стало употребляться в 72 раза чаще, чем в прошлом году.

Отмечается, что слово vax может быть как существительным, так и глаголом: "вакцина", "вакцинация", "вакцинировать".

Читайте также на "Цензор.НЕТ": В США отложили одобрение вакцины Moderna для детей 12-17 лет из-за рисков возникновения побочных реакций, - Reuters