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Слово "вакцина" стало головним у 2021 році, - Оксфордський словник

Слово

За версією Оксфордського словника англійської, словом року стало слово vax (вакцина або вакцинація).

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на сайт словника.

Лексикографи повідомляють, що слово vax відносно рідко траплялося в їхній базі. Однак до вересня 2021 року воно стало вживатися у 72 рази частіше, ніж торік.

Зазначається, що слово vax може бути як іменником, так і дієсловом: "вакцина", "вакцинація", "вакцинувати".

Також читайте: Понад 87% освітян вже отримали принаймні одну дозу COVID-вакцини, - Шкарлет

Слово вакцина стало головним у 2021 році, - Оксфордський словник 01

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вакцина (4419) слово (5) COVID-19 (19765)


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А скільки епідеміологів випустили Диванні університети....
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01.11.2021 10:54 Відповісти
Второе место по частоте употребления поделили между собой ***** и Таракан.
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01.11.2021 10:55 Відповісти
ты преувеличиваешь важность хйла для планеты
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01.11.2021 11:15 Відповісти
Заметно , недавно купил бутьілку горилки "ВАКЦІНА" , на подарок другу из Москвьі. Порекомендовал употребить вместо "Спутника" , пусть однокурсники из МИТХТ посмеются над горе-политиками из Кремля.
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01.11.2021 11:01 Відповісти
Ольгинські тролі-антиваксеруни вже можуть здавати іспити на лікарів-епідеміологів та можуть йти працювати лікарями. Так швидко ще ніхто не отримував освіту лікаря-вбивці.
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01.11.2021 11:12 Відповісти
ага, а зуби тобі будуть лікувати сантехніки
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01.11.2021 11:14 Відповісти
Не мені, а тобі, вони будуть лікувати простатит.
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01.11.2021 12:19 Відповісти
 
 