Слово "вакцина" стало головним у 2021 році, - Оксфордський словник
За версією Оксфордського словника англійської, словом року стало слово vax (вакцина або вакцинація).
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на сайт словника.
Лексикографи повідомляють, що слово vax відносно рідко траплялося в їхній базі. Однак до вересня 2021 року воно стало вживатися у 72 рази частіше, ніж торік.
Зазначається, що слово vax може бути як іменником, так і дієсловом: "вакцина", "вакцинація", "вакцинувати".
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