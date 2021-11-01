Понад 87% освітян вже отримали принаймні одну дозу COVID-вакцини, - Шкарлет

Одну дозу вакцини COVID-19 вже отримали 87,3% українських педагогів. Найвищі показники – у Миколаївській області.

Про це повідомив у Telegram міністр освіти Сергій Шкарлет, повідомляє Цензор.НЕТ.

"Двома дозами препарату проти COVID-19 в Україні вже вакциновано понад 730 тис. вихователів садочків, вчителів шкіл, профтехів, коледжів, викладачів університетів та інших працівників навчальних закладів. Одну дозу вакцини проти COVID-19 отримали 87,3%", - зазначив він.

Також міністр повідомив, що найвищі показники вакцинованих принаймні першою дозою демонструють педагоги: Миколаївської області – 93,6%; Київської – 92,8%; Харківської – 92,5%; Донецької – 92,1%; Тернопільської – 90,3%.

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Загалом по Україні щонайменше одну дозу вакцини отримали 84% працівників дитячих садочків, 89,9% педагогів у школах, 91,9% персоналу спеціалізованих шкіл, 89,2% працівників професійних (професійно-технічних) навчальних закладів та 86,4% педагогів у закладах професійної вищої освіти

Показник вакцинованих освітян у вищих навчальних закладах (принаймні однією дозою) наближається до 80%.