Стефанчук закликав депутатів вакцинуватися від коронавірусу, показавши приклад українцям. ВIДЕО

Спікер ВР Руслан Стефанчук закликає українців, які не мають протипоказань, вакцинуватися.

Про це, як повідомляє кореспондент Цензор.НЕТ, він сказав на Погоджувальній Раді ВРУ у понеділок.

Спікер ВР звернувся до керівників фракцій, груп та комітетів показати приклад людям.

"Щоб ми показали, що дотримуємося законів, які ухвалюємо", - зазначив Стефанчук.

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Голова ВРУ сподівається, що завтра на позачерговому засіданні парламенту, яке скликає президент, буде ухвалено постанову щодо допуску до будівлі ВР. Він також повідомив, що в готелях "Київ" та Національний" будуть відкриті пункти вакцинації, де всі охочі зможуть вакцинуватися.