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Стефанчук закликав депутатів вакцинуватися від коронавірусу, показавши приклад українцям. ВIДЕО

Спікер ВР Руслан Стефанчук закликає українців, які не мають протипоказань, вакцинуватися.

Про це, як повідомляє кореспондент Цензор.НЕТ, він сказав на Погоджувальній Раді ВРУ у понеділок.

Спікер ВР звернувся до керівників фракцій, груп та комітетів показати приклад людям.

"Щоб ми показали, що дотримуємося законів, які ухвалюємо", - зазначив Стефанчук.

Також читайте: Лідери G20 хочуть вакцинувати проти COVID-19 до середини 2022 року 70% населення світу, - Меркель

Голова ВРУ сподівається, що завтра на позачерговому засіданні парламенту, яке скликає президент, буде ухвалено постанову щодо допуску до будівлі ВР. Він також повідомив, що в готелях "Київ" та Національний" будуть відкриті пункти вакцинації, де всі охочі зможуть вакцинуватися.

Автор: 

вакцина (4419) карантин (18172) Стефанчук Руслан (763) COVID-19 (19765) коронавірус (19923)


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Топ коментарі
+9
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01.11.2021 11:44 Відповісти
+6
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01.11.2021 11:26 Відповісти
+3
ОПЗЖэшников придется сетями отлавливать, связывать и насильно вакцинировать.
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01.11.2021 11:37 Відповісти
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01.11.2021 11:26 Відповісти
Еееее! Так і вакцини не вистачить!
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01.11.2021 12:29 Відповісти
а чего ждали..прикалывались и штрафики платили и видосики снимали
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01.11.2021 11:28 Відповісти
ОПЗЖэшников придется сетями отлавливать, связывать и насильно вакцинировать.
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01.11.2021 11:37 Відповісти
Після "Спутніка" їм протипоказано, бандерівцями стануть.
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01.11.2021 12:20 Відповісти
Ога. А на чичас, значицца, дурачков там немного.
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01.11.2021 11:39 Відповісти
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01.11.2021 11:44 Відповісти
Колыван уже съехал с тещиной хаты или продолжает экономить ?
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01.11.2021 12:23 Відповісти
А де ж тоді теща корміться буде?
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01.11.2021 12:32 Відповісти
Да, путь покажут пример! дозы сразу, в обе руки, во пример будет! йо)
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01.11.2021 12:58 Відповісти
Зелених вакцинувать зеленкою, опзж - спутником
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01.11.2021 13:10 Відповісти
Руслане! Не їж бо здохнеш, ти заліз так високо, що надієшся на обрізання... і ниточок лялькаря також, а нажратись ніяк не можеш?
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01.11.2021 17:30 Відповісти
 
 