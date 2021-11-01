Анафилактическая реакция на первую ковид-прививку - единственное абсолютное противопоказание для вакцинации человека данным препаратом, - Ляшко. ВИДЕО

Единственным абсолютным противопоказанием к вакцинации против COVID-19 является анафилактическая реакция на первую прививку ковид-вакциной, все остальные противопоказания устанавливает врач.

Об этом на брифинге рассказал министр здравоохранения Виктор Ляшко, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.

"Хочу остановиться на такой важной теме, как медицинские противопоказания и предостережения к вакцинации против COVID-19. Поскольку много фейков и неправильных трактировок именно относительно этих вопросов... Отдельно подчеркиваю и обращаю внимание! Единственным абсолютным постоянным противопоказанием к прививке конкретной вакциной является анафилактическая реакция на первую дозу этой вакцины. В этом случае пациенту будет рекомендовано вакцинироваться от COVID-19 другой вакциной при условии ее наличия. Если у пациента есть аллергия на один из компонентов вакцины от COVID-19, ему также следует вакцинироваться другой вакциной", - сказал Ляшко.

Министр подчеркнул, что противопоказания к вакцинации может устанавливать семейный или лечащий врач, который выдает соответствующее заключение о временном или постоянном противопоказании.

При необходимости врач может направить пациента к профильному специалисту, по заключению которого окончательно принимает решение, осуществлять ли вакцинацию сразу или отсрочить ее до определенного времени.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Вакцинация от COVID-19 может быть противопоказана временно или полностью только в исключительных случаях, - разъяснение Минздрава

Если у пациента имеются противопоказания к вакцинации одной из вакцин против COVID-19, то он должен быть вакцинирован другим типом вакцин.

Ляшко также отметил, что предостережением к проведению прививки могут быть острые заболевания с температурой выше 38°C.

В таком случае вакцинацию можно отложить на срок до 2 недель от начала заболевания.

В случае лечения моноклональными антителами или реконвалесцентной плазмой вакцинация может быть проведена через 90 дней после окончания терапии.