Анафилактическая реакция на первую ковид-прививку - единственное абсолютное противопоказание для вакцинации человека данным препаратом, - Ляшко. ВИДЕО
Единственным абсолютным противопоказанием к вакцинации против COVID-19 является анафилактическая реакция на первую прививку ковид-вакциной, все остальные противопоказания устанавливает врач.
Об этом на брифинге рассказал министр здравоохранения Виктор Ляшко, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.
"Хочу остановиться на такой важной теме, как медицинские противопоказания и предостережения к вакцинации против COVID-19. Поскольку много фейков и неправильных трактировок именно относительно этих вопросов... Отдельно подчеркиваю и обращаю внимание! Единственным абсолютным постоянным противопоказанием к прививке конкретной вакциной является анафилактическая реакция на первую дозу этой вакцины. В этом случае пациенту будет рекомендовано вакцинироваться от COVID-19 другой вакциной при условии ее наличия. Если у пациента есть аллергия на один из компонентов вакцины от COVID-19, ему также следует вакцинироваться другой вакциной", - сказал Ляшко.
Министр подчеркнул, что противопоказания к вакцинации может устанавливать семейный или лечащий врач, который выдает соответствующее заключение о временном или постоянном противопоказании.
При необходимости врач может направить пациента к профильному специалисту, по заключению которого окончательно принимает решение, осуществлять ли вакцинацию сразу или отсрочить ее до определенного времени.
Если у пациента имеются противопоказания к вакцинации одной из вакцин против COVID-19, то он должен быть вакцинирован другим типом вакцин.
Ляшко также отметил, что предостережением к проведению прививки могут быть острые заболевания с температурой выше 38°C.
В таком случае вакцинацию можно отложить на срок до 2 недель от начала заболевания.
В случае лечения моноклональными антителами или реконвалесцентной плазмой вакцинация может быть проведена через 90 дней после окончания терапии.
Позже чем через полчаса анафилаксия не случается.
Если почувствовал что мутится сознание, начинаются судороги - быстро орешь, тебе колят адреналин, который лежит там же в холодильнике вместе с вакцинами - и все.
таких случаев в среднем 11 штук на 2 миллиона прививок. Не больше.
и если не валить сразу на улицу, то смерти от нее несложно избежать.
Де ви такої дурні поначитувались ?
Нє, я раніше вірила, що проблеми в державі через політиків. Десь з 2017 року до мене дійшло, що це все народ. Їх треба тягти за вухо.
Ковід довів, що у такій країні люди реально не хочуть жити. Вони навіть не бояться ходити без щеплення, лише тому, що хтось десь чомусь отримав якесь ускладнення. Вони навіть вірять що вакцина впливає на репродуктивні органи. Хто та коли встиг це довести, я не уявляю. Хто та скажена овуляшка, яка цілий рік після щеплення не може завагітніти?
Ну і найбільш цікаво. Якого біса? От якого біса люди не бажають вакцинуватися? Інстаграм кісулі, які прокололи себе все, що тіки можно і закачали собі в губи стільки гидоти, що навіть важко уявити - чому вони не бажають зробити собі щеплення? Люди, які харчуються сосисками, цікавляться складом вакцин? Це все не можно пояснити з огляду на здоровий глузд. Люди, які кушають те, що продають в Україні, не бажають отримати вакцини, яких не бояться у Данії. Де контроль якості продуктів харчування на порядок вищий ніж в Україні. Та що там харчування. Ми про Чорнобиль дізналися, бо шведи помітили радіацію. А зараз шведи вакцинуються, а українці бояться? Зараз українцям загрожує безпліддя? Чи Біл Гейтс хоче змінити ДНК саме українців? Чи зробити тут центр біороботів із графену?
Ненавиджу тупе та гниле бидло, яке бреше частіше ніж дихає.
Йди вчи уроки, а не сиди цілодобово на Цензорі зі своїми антиковідними фейками з кацапської помийки.
Ідіотка - це твоя мамка, яка від дебіла по п'яні тобою завагітніла.
Господи! какие дэбэльные руководители попали во власть... просто ужас...
Повторюють дві тези: 1) вакцинована людина рятує себе і 2) не підставляє під ризик оточуючих.
1) Здавалося б, беззаперечний аргумент про те, що 93% померлих, це невакциновані але це напівправда, а як відомо, напівправда не краще брехні. До цієї інформації треба ще вказувати, що більшість всіх цих невакцинованих з реанімації це люди критичних груп - похилого віку, а також із слабким природним імунітетом через хронічні хвороби, які всі обліковуються в державних медичних і пенсійних реєстрах. Як тільки отримали вакцини, уряд мав би створити списки всіх громадян критичних груп, і в першу чергу вакцинувати їх, шляхом відвідування вдома по всім адресам. Замість цього влада порушила конституційний лад і шляхом психічного залякування, на емоціях, відбирає в людей здатність критично мислити. Примусивши більшість здорового населення, з імунітетом до ковіду, стояти в чергах на вакцинацію, влада позбавила вакцинації тих, хто її потребує і в силу фізичного стану не може дістатись без сертифікатів до центрів і стояти там в чергах. Головний санлікар .
Зараз в Україні всього 8,5 млн. доз вакцин, тобто тільки третина від потреби. Більшість ціх вакцин заради показників "роботи МОЗ" буде використано не за призначенням, а багато тих, що їх потребує їх не отримають, збільшивши показники смертності, надавши владі можливість і далі залякувати громадян, щоб відволікти від її злочинної бездіяльності.
2) Здавалося б, беззаперечний аргумент про те, що заради збереження населення можна обмежити права громадян, щоб вони не розповсюджували вірус і не наражали оточуючих на небезпеку. Але якщо, згадати, що вакциновані так само розповсюджують вірус. Ляшко: https://www.ukrinform.ua/rubric-society/3320718-vakcinovani-vid-covid19-povinni-nositi-masku-lasko.html людина, яка вакцинована, може переносити збудника, хворіти з легким перебігом та інфікувати.
Крім того, відповіддю вірусів на не природний, штучний імунітет від вакцин, є значне збільшення мутацій, що може привести до появи нових, ще небезпечніших штамів. Тобто, вакциновані перебуваючи у громадських місцях несуть для оточюючих таку саму небезпеку, що й не вакциновані і померлу в реанімації бабусю, можливо, заразила вакцинована дочка.
Замість завчасного належного виконання своїх обов'язків, влада не знайшла нічого краще, ніж порушити конституційні права громадян, не роблячи належних дій, ефективних без порушень прав, прикриваючи свої неефективні дії звинувачуючи незгодних в смертях людей.
Ні страшні факти про померлих від нестачі ліжкомісць і кисню, які заздалегідь не забезпечила влада, ні звинувачення невакцинованих в цих смертях, ні "імітація" масової вакцинації в центрах, дістатися до яких без сертифікатів і для людей похилого віку великі проблеми, не мають достатніх підстав для сегрегації громадян, дискримінації за наявністю сертифіката і порушення владою конституційного ладу шляхом порушень Конституції України.
Сподіваюся, МОЗ доведеться відповідати за те, що він зробив і що з належного не зробив, приховуючи бездіяльність обмеженням конституційних прав громадян та історіями жахів про смертність в українських лікарнях.
Нет. По словам Михаи Нетеа, изменения в реакции врожденного иммунитета организма на неспецифические стимуляторы после прививки вакциной BioNTech/Pfizer носят краткосрочный характер. Это подтверждает и опыт Кристине Фальк. Уже по прошествии двух недель после второй прививки против COVID-19 иммунная система возвращалась к работе в нормальном режиме, имея в запасе нужные антитела.
С точки зрения иммунолога Фальк, опасность представляет собой, скорее, изменение иммунной системы, происходящее вследствие перенесенной болезни. "Мы осмотрели 100 пациентов. У всех них наблюдалось смещение иммунных клеток в крови. Это означает, что даже при отсутствии осложнений вирус устраивает "беспорядок" в иммунной системе. Даже при легком течении болезни иммунная система борется изо всех сил. Возникающие в результате этого изменения заметны и по прошествии месяцев. И это вызывает у меня большую тревогу", - резюмирует Фальк.
https://www.google.com/amp/s/amp.dw.com/ru/oslabljaet-li-privivka-ot-covid-19-vrozhdennyj-immunitet/a-59074048
Медианный возраст выборки «Открытых медиа» - 68 лет, то есть половина умерших от COVID-19 моложе этого возраста, а другая половина - старше.
5% умерших от коронавируса были молодого возраста (до 44 лет), 18% - среднего возраста (45−59 лет), 46% - пожилого возраста (60−74 лет) и 31% - старческого возраста (от 75 лет).
Больше всего умерших обоих полов в возрасте 80 лет (77 человек - 3,8% от общего числа смертельных случаев) и 73 года (76 человек - 3,8%).
Абсолютно. Поэтому и вызывает такое недовольство и раздражение у любого разумного начальства, типа руководителей государства, то, что люди отказываются вакцинироваться, они считают это исключительно их личным правом. Это не так. Потому что если человек не вакцинирован, он ставит под угрозу свое собственное благополучие, но он также ставит под угрозу благополучие невинных людей вокруг него, потому что он может заразиться, он может заразить их, даже если они вакцинированы.
https://www.svoboda.org/a/tayny-koronavirusa-izbytochnaya-smertnostj-v-ssha-i-rossii/31466295.html