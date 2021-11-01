РУС
Анафилактическая реакция на первую ковид-прививку - единственное абсолютное противопоказание для вакцинации человека данным препаратом, - Ляшко. ВИДЕО

Единственным абсолютным противопоказанием к вакцинации против COVID-19 является анафилактическая реакция на первую прививку ковид-вакциной, все остальные противопоказания устанавливает врач.

Об этом на брифинге рассказал министр здравоохранения Виктор Ляшко, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.

"Хочу остановиться на такой важной теме, как медицинские противопоказания и предостережения к вакцинации против COVID-19. Поскольку много фейков и неправильных трактировок именно относительно этих вопросов... Отдельно подчеркиваю и обращаю внимание! Единственным абсолютным постоянным противопоказанием к прививке конкретной вакциной является анафилактическая реакция на первую дозу этой вакцины. В этом случае пациенту будет рекомендовано вакцинироваться от COVID-19 другой вакциной при условии ее наличия. Если у пациента есть аллергия на один из компонентов вакцины от COVID-19, ему также следует вакцинироваться другой вакциной", - сказал Ляшко.

Министр подчеркнул, что противопоказания к вакцинации может устанавливать семейный или лечащий врач, который выдает соответствующее заключение о временном или постоянном противопоказании.

При необходимости врач может направить пациента к профильному специалисту, по заключению которого окончательно принимает решение, осуществлять ли вакцинацию сразу или отсрочить ее до определенного времени.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Вакцинация от COVID-19 может быть противопоказана временно или полностью только в исключительных случаях, - разъяснение Минздрава

Если у пациента имеются противопоказания к вакцинации одной из вакцин против COVID-19, то он должен быть вакцинирован другим типом вакцин.

Ляшко также отметил, что предостережением к проведению прививки могут быть острые заболевания с температурой выше 38°C.

В таком случае вакцинацию можно отложить на срок до 2 недель от начала заболевания.

В случае лечения моноклональными антителами или реконвалесцентной плазмой вакцинация может быть проведена через 90 дней после окончания терапии.

+12
Ну это логично, если уже двинул кони, зачем в бездыханное тело ещё одну дозу тратить!
показать весь комментарий
01.11.2021 13:22 Ответить
+11
да надо отпускать клоунов и идиотов из своей жизни.. цирк должен таки гастролировать....
Господи! какие дэбэльные руководители попали во власть... просто ужас...
показать весь комментарий
01.11.2021 13:15 Ответить
+10
Так то не противопоказание ,то сразу в ящик ...
показать весь комментарий
01.11.2021 12:58 Ответить
Так то не противопоказание ,то сразу в ящик ...
показать весь комментарий
01.11.2021 12:58 Ответить
сразу в ящик - случае, если ты не выполнишь предписаний врача и не посидишь под кабинетом вакцинации положенные полчаса.
Позже чем через полчаса анафилаксия не случается.
Если почувствовал что мутится сознание, начинаются судороги - быстро орешь, тебе колят адреналин, который лежит там же в холодильнике вместе с вакцинами - и все.
таких случаев в среднем 11 штук на 2 миллиона прививок. Не больше.
и если не валить сразу на улицу, то смерти от нее несложно избежать.
показать весь комментарий
01.11.2021 13:10 Ответить
Одно из наиболее опасных осложнений https://ru.m.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D0%B5%D0%BA%D0%B0%D1%80%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%B0%D0%BB%D0%BB%D0%B5%D1%80%D0%B3%D0%B8%D1%8F лекарственной аллергии , заканчивающееся примерно в 10-20 % случаев летально.https://ru.m.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%BD%D0%B0%D1%84%D0%B8%D0%BB%D0%B0%D0%BA%D1%82%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%88%D0%BE%D0%BA#cite_note-Tint10-5 [5]
показать весь комментарий
01.11.2021 13:17 Ответить
Про геномий набір цікаво...
Де ви такої дурні поначитувались ?
показать весь комментарий
01.11.2021 17:10 Ответить
Це ж треба, таки знайшлося семеро неадекватів, які лайкнули таку люту дічь.
показать весь комментарий
01.11.2021 17:35 Ответить
Отож так і голосують.
Нє, я раніше вірила, що проблеми в державі через політиків. Десь з 2017 року до мене дійшло, що це все народ. Їх треба тягти за вухо.
показать весь комментарий
01.11.2021 20:10 Ответить
Тому так і живемо.

Ковід довів, що у такій країні люди реально не хочуть жити. Вони навіть не бояться ходити без щеплення, лише тому, що хтось десь чомусь отримав якесь ускладнення. Вони навіть вірять що вакцина впливає на репродуктивні органи. Хто та коли встиг це довести, я не уявляю. Хто та скажена овуляшка, яка цілий рік після щеплення не може завагітніти?
показать весь комментарий
01.11.2021 20:19 Ответить
Автор вдало виклав свою позицію.

Ну і найбільш цікаво. Якого біса? От якого біса люди не бажають вакцинуватися? Інстаграм кісулі, які прокололи себе все, що тіки можно і закачали собі в губи стільки гидоти, що навіть важко уявити - чому вони не бажають зробити собі щеплення? Люди, які харчуються сосисками, цікавляться складом вакцин? Це все не можно пояснити з огляду на здоровий глузд. Люди, які кушають те, що продають в Україні, не бажають отримати вакцини, яких не бояться у Данії. Де контроль якості продуктів харчування на порядок вищий ніж в Україні. Та що там харчування. Ми про Чорнобиль дізналися, бо шведи помітили радіацію. А зараз шведи вакцинуються, а українці бояться? Зараз українцям загрожує безпліддя? Чи Біл Гейтс хоче змінити ДНК саме українців? Чи зробити тут центр біороботів із графену?
Джерело:
показать весь комментарий
01.11.2021 20:36 Ответить
Ну, вони ж не слухают Девіда Балтимора науковця з каліфорнійського технологічного інституту. Вони не слухають фахівця, бо вони слухають ольгинських ботів.
показать весь комментарий
01.11.2021 20:57 Ответить
Автору респект.
показать весь комментарий
01.11.2021 20:58 Ответить
На примере России ученые выяснили что 50% народа боятся вакцин потому что не доверяют власти. Ну там хоть Спутник, понять народ можно. Но в Украине тоже часто пишут про недоверие власти как причина отказа от вакцин. "Злочынна брэхлыва влада" - прям их лозунг! Видимо ВОЗ еще больше людей считают ублюдком, которая наживается на вакцинах. И больше доверяют соседям и знакомым.
показать весь комментарий
02.11.2021 09:55 Ответить
Тянуть нарiд за ухо? Зачем? Им бирку надо в ухо надо вставлять, пластиковую без чипа, и писать на ней не номер, а имя пациента. И по телику запустить ролик, что если без бейджика (бирки в ухе), то в рай не пускают.
показать весь комментарий
01.11.2021 20:22 Ответить
конечно не видел! он здесь сутками сидит на зарплате и пишет гнилую чушь! спаситель от шока хренов!
показать весь комментарий
01.11.2021 21:51 Ответить
нихрена себе все, адреналин. может ты 20 летний юноша в расцвете сил, а кто постарше - адреналин ему на сердечко и на давление...
показать весь комментарий
01.11.2021 14:58 Ответить
Мою дочку, когда первой дозой в сентябре кололи, никаких полчаса не держали, сказали "катись отсюда", даже когда она на этом настаивала. Так что я вполне верю в те сотню смертей, которые вроде как у нас от вакцинации произошли. Я уверен, что процентов 90 этих смертей можно было избежать, но у нас не врачи, а коновалы. По большей части, среди них есть прекрасные специалисты и душевные люди, но они в явном меньшинстве. Впрочем, те мои давние знакомые, что свалили в места, где определенно лучше, чем в бывшем совке, уверяют меня в том, что там, в их америках, германиях и австралиях, ситуация не лучше. Всё поставлено на конвейер, и как-то уже забылось, что всё это затевалось ради человека.
показать весь комментарий
01.11.2021 15:17 Ответить
Можна просто сісти поруч і все. Звідки вони виганяли ? З медичної установи?
показать весь комментарий
01.11.2021 19:24 Ответить
C "центра вакцинации". Честно говоря, я не знаю, что это такое, и не очень горю желанием это выяснять.
показать весь комментарий
01.11.2021 20:06 Ответить
А центр вакцинації де знаходиться...
показать весь комментарий
01.11.2021 20:08 Ответить
А вот этого не скажу, не знаю. Киев, если что, точнее не знаю.
показать весь комментарий
01.11.2021 20:11 Ответить
Подтверждаю. В очереди было 17-20 человек. Медсестра колола всех быстренько и приговаривала, чтоб не задерживались. В наличии было 2 стула на которых сидели старички и 3 стула на которых сидели и заполняли анкеты. Всё.
показать весь комментарий
01.11.2021 20:29 Ответить
показать весь комментарий
01.11.2021 21:54 Ответить
В Европе очень хорошие операции и реанимации. Но паршивые профилактика, диагностика и лечение легких случаев. Потому такая дикая смертность в предыдущую эпидемию ковида в Штатах. Кашель сильный 3 недели, врач без анализов, флюрографии, без прослушивания легких просто назначает гормональные таблетки от кашля. Это Амстердам, прошлая зима, разгар ковида. У друга в Германии сильные частые головные боли, ему выписывают 1-2 упаковки таблеток, а обследований никаких по страховке, все сам, за свои и очень дорого! Кончились таблетки - снова за рецептом. Причину болей никому искать неохота. Не сдох и ладно.
показать весь комментарий
02.11.2021 10:03 Ответить
Позавчора у вас були дві знайомі з раком, який став ускладненням після щеплення, сьогодні вже є померла від щеплення та анафілактичного шоку. Хто буде завтра? Де беремо інформацію?

Ненавиджу тупе та гниле бидло, яке бреше частіше ніж дихає.
показать весь комментарий
01.11.2021 22:51 Ответить
Дитина? Скільки тобі рочків? Ти таке борзе з усіма дорослими, чи вчительку ще боїшся?

Йди вчи уроки, а не сиди цілодобово на Цензорі зі своїми антиковідними фейками з кацапської помийки.

Ідіотка - це твоя мамка, яка від дебіла по п'яні тобою завагітніла.
показать весь комментарий
01.11.2021 23:11 Ответить
Сказочный ДЭБИЛЛЛ
показать весь комментарий
01.11.2021 12:58 Ответить
да, не повезло тебе.
показать весь комментарий
01.11.2021 13:07 Ответить
Не только ему не повезло, нам всем тоже, что у нас медициной рулят подобные типы. А их вообще и близко подпускать к этому нельзя, максимум, чего достоин Ляшко - крутить гайки на конвейере и по вечерам бухать с дружками во дворе. Но у нас социальные лифты выносят на верх всякий мусор, и не дают возможности туда попасть хорошим людям. "Да тут всю систему надо менять!" (с) сантехник из анекдота.
показать весь комментарий
01.11.2021 15:22 Ответить
да надо отпускать клоунов и идиотов из своей жизни.. цирк должен таки гастролировать....
Господи! какие дэбэльные руководители попали во власть... просто ужас...
показать весь комментарий
01.11.2021 13:15 Ответить
Ну это логично, если уже двинул кони, зачем в бездыханное тело ещё одну дозу тратить!
показать весь комментарий
01.11.2021 13:22 Ответить
А все таки класно вакцинуватися і мати ковід-сертифікат в "ДіЯ" . Крім відчуття безпеки і розуміння того , що не здохнеш в ковідній лікарні з кисневим намордником на голові , то ще й в побутовому плані все дуже зручно . Транспорт не переповнений , в магазинах немає черг , всі двері перед тобою відчинені і всюди тобі раді . Захоплююче подих відчуття Свободи . Дивишся на антиваксерів , перед якими всі двері зачинені , як турист в єгипецькому Люксорі дивиться на місцевих перевізників тростини .
показать весь комментарий
01.11.2021 13:52 Ответить
это вас таких понабирали на рекламу? нормальный человек такое не напишет
показать весь комментарий
01.11.2021 14:59 Ответить
Я думаю, что это всё же жирный троллинг. Сарказм так и сочится из всех щелей. Так что всё верно он написал, всё так и есть.
показать весь комментарий
01.11.2021 15:24 Ответить
Надеюсь - это сарказм
показать весь комментарий
01.11.2021 20:31 Ответить
Уже двое умерших от ковида знакомых. Возможно они тоже были скептиками, называли маски синими тряпками, редко мыли руки и покупали ковидные сертификаты. Четверо после больницы, очень длительный отходняк. Тяжело двигаться, паршивое самочувствие, слабость, усталость, сонливость. Это месяца на 2. Ковыду нэмае, то е грып, придурки!
показать весь комментарий
02.11.2021 10:44 Ответить
падло курвяче
показать весь комментарий
01.11.2021 14:00 Ответить
оно кто по профессии? Ну бред же!
показать весь комментарий
01.11.2021 14:01 Ответить
*****, дайте кто-нибудь уже селедки этому недоумку! Ну или по крайней мере - леща! Задолбало уже это чмо трупорылое своими высерами!!!
показать весь комментарий
01.11.2021 14:17 Ответить
верно.
показать весь комментарий
01.11.2021 14:22 Ответить
Стимулируют привиться. Все дорого, но прививки оплачивают из бюджета, то есть из средств гуманитарной помощи.
показать весь комментарий
01.11.2021 16:33 Ответить
Нічого безплатного не існує.
показать весь комментарий
01.11.2021 19:22 Ответить
Почему этот ... гражданин, находясь в красной зоне карантинных ограничений (в городе Киев), внутри общественного здания (Министерства охраны здоровья) - не носит маску, плотно облегающую рот и нос? Почему он до сих пор не оштрафован за нарушение карантинных ограничений?
показать весь комментарий
01.11.2021 16:07 Ответить
Це що ж виходить, якщо зразу не здох то можна наступну дозу? 🤔
показать весь комментарий
01.11.2021 16:38 Ответить
Саме так, а якщо не 3-я то 4-а чи 5-а доза таки доб'є! І то добре, бо недобитим буде тяжко доживати в пекельних муках декілька років в стані мутантного перетворення тіла і особистості.
показать весь комментарий
02.11.2021 00:51 Ответить
Да да, никаких противопоказаний, и не нужно никакие мед обследования проходить, а зачем? Иди колись хоть на вокзале, хоть в туалете ТЦ, нам главное галочку в статистике поставить, ну а коньки откинешь ни медработники ни Минздрав ни производитель вакцины никакой ответственности не несут.
показать весь комментарий
02.11.2021 09:27 Ответить
ну подумаешь , здохнет пара десятков хохлов , делов куча ! их много еще
показать весь комментарий
02.11.2021 09:52 Ответить
Я не антиваксер, розумію користь вакцинації, що проводиться з розумом, а також те, яку шкоду може робити імітація роботи по вакцинації. Нажаль, влада замість потрібних дій, шляхом психічного залякування та неприпустимих жертв населення через ці дії, порушив Конституцію України, порушила конституційний лад держави.
Повторюють дві тези: 1) вакцинована людина рятує себе і 2) не підставляє під ризик оточуючих.
1) Здавалося б, беззаперечний аргумент про те, що 93% померлих, це невакциновані але це напівправда, а як відомо, напівправда не краще брехні. До цієї інформації треба ще вказувати, що більшість всіх цих невакцинованих з реанімації це люди критичних груп - похилого віку, а також із слабким природним імунітетом через хронічні хвороби, які всі обліковуються в державних медичних і пенсійних реєстрах. Як тільки отримали вакцини, уряд мав би створити списки всіх громадян критичних груп, і в першу чергу вакцинувати їх, шляхом відвідування вдома по всім адресам. Замість цього влада порушила конституційний лад і шляхом психічного залякування, на емоціях, відбирає в людей здатність критично мислити. Примусивши більшість здорового населення, з імунітетом до ковіду, стояти в чергах на вакцинацію, влада позбавила вакцинації тих, хто її потребує і в силу фізичного стану не може дістатись без сертифікатів до центрів і стояти там в чергах. Головний санлікар .
Зараз в Україні всього 8,5 млн. доз вакцин, тобто тільки третина від потреби. Більшість ціх вакцин заради показників "роботи МОЗ" буде використано не за призначенням, а багато тих, що їх потребує їх не отримають, збільшивши показники смертності, надавши владі можливість і далі залякувати громадян, щоб відволікти від її злочинної бездіяльності.
2) Здавалося б, беззаперечний аргумент про те, що заради збереження населення можна обмежити права громадян, щоб вони не розповсюджували вірус і не наражали оточуючих на небезпеку. Але якщо, згадати, що вакциновані так само розповсюджують вірус. Ляшко: https://www.ukrinform.ua/rubric-society/3320718-vakcinovani-vid-covid19-povinni-nositi-masku-lasko.html людина, яка вакцинована, може переносити збудника, хворіти з легким перебігом та інфікувати.
Крім того, відповіддю вірусів на не природний, штучний імунітет від вакцин, є значне збільшення мутацій, що може привести до появи нових, ще небезпечніших штамів. Тобто, вакциновані перебуваючи у громадських місцях несуть для оточюючих таку саму небезпеку, що й не вакциновані і померлу в реанімації бабусю, можливо, заразила вакцинована дочка.
Замість завчасного належного виконання своїх обов'язків, влада не знайшла нічого краще, ніж порушити конституційні права громадян, не роблячи належних дій, ефективних без порушень прав, прикриваючи свої неефективні дії звинувачуючи незгодних в смертях людей.
Ні страшні факти про померлих від нестачі ліжкомісць і кисню, які заздалегідь не забезпечила влада, ні звинувачення невакцинованих в цих смертях, ні "імітація" масової вакцинації в центрах, дістатися до яких без сертифікатів і для людей похилого віку великі проблеми, не мають достатніх підстав для сегрегації громадян, дискримінації за наявністю сертифіката і порушення владою конституційного ладу шляхом порушень Конституції України.
Сподіваюся, МОЗ доведеться відповідати за те, що він зробив і що з належного не зробив, приховуючи бездіяльність обмеженням конституційних прав громадян та історіями жахів про смертність в українських лікарнях.
показать весь комментарий
02.11.2021 12:45 Ответить
"Меняет ли прививка нашу иммунную систему надолго?
Нет. По словам Михаи Нетеа, изменения в реакции врожденного иммунитета организма на неспецифические стимуляторы после прививки вакциной BioNTech/Pfizer носят краткосрочный характер. Это подтверждает и опыт Кристине Фальк. Уже по прошествии двух недель после второй прививки против COVID-19 иммунная система возвращалась к работе в нормальном режиме, имея в запасе нужные антитела.
С точки зрения иммунолога Фальк, опасность представляет собой, скорее, изменение иммунной системы, происходящее вследствие перенесенной болезни. "Мы осмотрели 100 пациентов. У всех них наблюдалось смещение иммунных клеток в крови. Это означает, что даже при отсутствии осложнений вирус устраивает "беспорядок" в иммунной системе. Даже при легком течении болезни иммунная система борется изо всех сил. Возникающие в результате этого изменения заметны и по прошествии месяцев. И это вызывает у меня большую тревогу", - резюмирует Фальк.
https://www.google.com/amp/s/amp.dw.com/ru/oslabljaet-li-privivka-ot-covid-19-vrozhdennyj-immunitet/a-59074048
показать весь комментарий
02.11.2021 13:29 Ответить
Россия.
Медианный возраст выборки «Открытых медиа» - 68 лет, то есть половина умерших от COVID-19 моложе этого возраста, а другая половина - старше.
5% умерших от коронавируса были молодого возраста (до 44 лет), 18% - среднего возраста (45−59 лет), 46% - пожилого возраста (60−74 лет) и 31% - старческого возраста (от 75 лет).
Больше всего умерших обоих полов в возрасте 80 лет (77 человек - 3,8% от общего числа смертельных случаев) и 73 года (76 человек - 3,8%).
показать весь комментарий
02.11.2021 13:41 Ответить
Иными словами, если человек вакцинирован, то чем больше вокруг него зараженных, тем больше шансы заразиться самому?
Абсолютно. Поэтому и вызывает такое недовольство и раздражение у любого разумного начальства, типа руководителей государства, то, что люди отказываются вакцинироваться, они считают это исключительно их личным правом. Это не так. Потому что если человек не вакцинирован, он ставит под угрозу свое собственное благополучие, но он также ставит под угрозу благополучие невинных людей вокруг него, потому что он может заразиться, он может заразить их, даже если они вакцинированы.


https://www.svoboda.org/a/tayny-koronavirusa-izbytochnaya-smertnostj-v-ssha-i-rossii/31466295.html
показать весь комментарий
02.11.2021 13:42 Ответить
Причём, вакцинированные также как и не вакцинированные инфицируют окружающих в случае заражения (Ляшко: https://www.ukrinform.ua/rubric-society/3320718-vakcinovani-vid-covid19-povinni-nositi-masku-lasko.html людина, яка вакцинована, може переносити збудника, хворіти з легким перебігом та інфікувати ) и нет оснований для запрещённой Конституцией Украины сегрегации граждан, дискриминации по признаку наличия сертификата.
показать весь комментарий
02.11.2021 15:02 Ответить
Есть большое отличие: вакцинированные могут переболеть легко или не заболеть. Если всюду вакцинированные, они перестанут попадать в больницы и долго тяжело болеть, умирать. На восстановление после тяжелого ковида уходит много времени и денег. Люди подолгу не могут работать. Допустим пцр отрицательный после болезни, а ты еще 2-3 месяца полный дохляк, еле ходишь, дико устаешь, засыпаешь на ходу.
показать весь комментарий
02.11.2021 16:22 Ответить
 
 