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ВР отправила в отставку вице-премьер-министра – министра по вопросам реинтеграции Резникова. ВИДЕО

Верховная Рада уволила Алексея Резникова с должности вице-премьер-министра – министра по реинтеграции временно оккупированных территорий Украины.

Об этом сообщает корреспондент Цензор.НЕТ.

За такое решение - 329 народных депутатов.

Отставку министра рассматривали по сокращенной процедуре. Резников был в ложе правительства в сессионном зале во время голосования, но не отчитывался перед парламентом.

Ему только дали слово для реплики. Он рассказал, что после увольнения не будет принимать участие в работе ТКГ по Донбассу.

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Автор: 

ВР (29302) Трехсторонняя контактная группа (842) Резников Алексей (1170) Министерство реинтеграции (278)


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- Кто это был?
- Не знаю, но бабок накосить он чуть-чуть успел.
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03.11.2021 14:04 Ответить
Вот и об этом.... но, теперь его пророчат на министра обороны, это просто ****** какой то. ***, откуда эта вс шваль пришла, 95 кВ - форэв
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03.11.2021 14:13 Ответить
73% по приколу отметились , пожинаем плоды. У них в запасе армян диджей Ара ещё остался, интересно съе бет или назначат его куда, на ответственный пост, . Дебилы, ***
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03.11.2021 14:16 Ответить
Обьективно он на фоне всех этих Кучм и Кравчуков в этой ТКГшной шайке был единственным, кто без бреда занимал четко проукраинскую позицию, мог аргументированно апеллировать оппонентам, хоть и не забывал подлизывать зеленскому.

Судя по всему будет министром обороны, а на его место вставят Верещучку
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03.11.2021 16:17 Ответить
 
 