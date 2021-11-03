ВР отправила в отставку вице-премьер-министра – министра по вопросам реинтеграции Резникова. ВИДЕО

Верховная Рада уволила Алексея Резникова с должности вице-премьер-министра – министра по реинтеграции временно оккупированных территорий Украины.

Об этом сообщает корреспондент Цензор.НЕТ.

За такое решение - 329 народных депутатов.

Отставку министра рассматривали по сокращенной процедуре. Резников был в ложе правительства в сессионном зале во время голосования, но не отчитывался перед парламентом.

Ему только дали слово для реплики. Он рассказал, что после увольнения не будет принимать участие в работе ТКГ по Донбассу.

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