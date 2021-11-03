ВР відправила у відставку віцепрем'єр-міністра - міністра з питань реінтеграції Резнікова. ВIДЕО
Верховна Рада звільнила Олексія Резнікова з посади віцепрем'єр-міністра - міністра з реінтеграції тимчасово окупованих територій України.
Про це повідомляє кореспондент Цензор.НЕТ.
За таке рішення – 329 народних депутатів.
Відставку міністра розглядали за скороченою процедурою. Резніков був у ложі уряду в сесійній залі під час голосування, але не звітував перед парламентом.
Йому лише дали слово для репліки. Він розповів, що після звільнення не братиме участі в роботі ТКГ з питань Донбасу.
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- Не знаю, но бабок накосить он чуть-чуть успел.
Судя по всему будет министром обороны, а на его место вставят Верещучку