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ВР відправила у відставку віцепрем'єр-міністра - міністра з питань реінтеграції Резнікова. ВIДЕО

Верховна Рада звільнила Олексія Резнікова з посади віцепрем'єр-міністра - міністра з реінтеграції тимчасово окупованих територій України.

Про це повідомляє кореспондент Цензор.НЕТ.

За таке рішення – 329 народних депутатів.

Відставку міністра розглядали за скороченою процедурою. Резніков був у ложі уряду в сесійній залі під час голосування, але не звітував перед парламентом.

Йому лише дали слово для репліки. Він розповів, що після звільнення не братиме участі в роботі ТКГ з питань Донбасу.

Також дивіться: ВР відправила у відставку міністра економіки Любченка. ВIДЕО

Автор: 

ВР (15073) Тристороння контактна група (827) Резніков Олексій (1447) Міністерство реінтеграції (500)


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- Кто это был?
- Не знаю, но бабок накосить он чуть-чуть успел.
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03.11.2021 14:04 Відповісти
Вот и об этом.... но, теперь его пророчат на министра обороны, это просто ****** какой то. ***, откуда эта вс шваль пришла, 95 кВ - форэв
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03.11.2021 14:13 Відповісти
73% по приколу отметились , пожинаем плоды. У них в запасе армян диджей Ара ещё остался, интересно съе бет или назначат его куда, на ответственный пост, . Дебилы, ***
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03.11.2021 14:16 Відповісти
Обьективно он на фоне всех этих Кучм и Кравчуков в этой ТКГшной шайке был единственным, кто без бреда занимал четко проукраинскую позицию, мог аргументированно апеллировать оппонентам, хоть и не забывал подлизывать зеленскому.

Судя по всему будет министром обороны, а на его место вставят Верещучку
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03.11.2021 16:17 Відповісти
 
 