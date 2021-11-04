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Стефанчук объявил о назначении Мотовиловца первым замглавы фракции "СН". ВИДЕО

Спикер Руслан Стефанчук на заседании ВР объявил о назначении Андрея Мотовиловца первым заместителем главы фракции "Слуга народа".

Об этом информирует корреспондент Цензор.НЕТ.

Коллеги Мотовиловца встретили это сообщение аплодисментами.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Замглавы фракции "Слуги народа" стал Мотовиловец, - Палийчук

Автор: 

ВР (29302) Слуга народа (2638) Стефанчук Руслан (661) Мотовиловец Андрей (41)


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https://www.youtube.com/watch?v=HhBda9HZOxs Цей теж співав набухавшись в подворотні?
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04.11.2021 10:26 Ответить
Мотовіловци, свердлови, зубілови, молотови знову при владі.
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04.11.2021 10:42 Ответить
Молотиловец
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04.11.2021 14:40 Ответить
 
 