Стефанчук объявил о назначении Мотовиловца первым замглавы фракции "СН". ВИДЕО
Спикер Руслан Стефанчук на заседании ВР объявил о назначении Андрея Мотовиловца первым заместителем главы фракции "Слуга народа".
Об этом информирует корреспондент Цензор.НЕТ.
Коллеги Мотовиловца встретили это сообщение аплодисментами.
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aleks kyb
показать весь комментарий04.11.2021 10:26 Ответить Мне нравится 0 Ссылка
MyronMaG mm
показать весь комментарий04.11.2021 10:42 Ответить Мне нравится 0 Ссылка
Pavel Preobrazhenskiy
показать весь комментарий04.11.2021 14:40 Ответить Мне нравится 0 Ссылка
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