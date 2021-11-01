РУС
Замглавы фракции "Слуги народа" стал Мотовиловец, - Палийчук

Замглавы фракции "Слуги народа" стал Мотовиловец, - Палийчук

Первым заместителем председателя фракции "Слуги народа" вместо Александра Корниенко назначили Андрея Мотовиловца.

Об этом сообщила в Telegram спикер фракции Юлия Палийчук по итогам заседания 1 ноября, передает Цензор.НЕТ.

Напомним, 19 октября Верховная Рада избрала "слугу народа" Александра Корниенко первым заместителем председателя Верховной Рады.

Читайте на "Цензор.НЕТ": "Слуга народа" выдвинула Штучного в руководители аппарата ВР, - спикер фракции Палийчук

Видимо в рядах СН разгул эпидемии сифилиса если сегодня уже было несколько сообщений о смене проституток !!!!
01.11.2021 21:18 Ответить
ооо, заслужоний дістав шанс на підгодівлю...

В начале пандемии Мотовиловец пригнал самолет с медицинским оборудованием, тестами и масками из Китая и передал часть груза Ставницеру для Одессы. Он рассказал, что тесты на коронавирус из Китая, а также медицинское оборудование, прибыли 23 марта 2020 года в Киев спецрейсом военного самолета Ил-76 из китайского Гуанчжоу. "Министерство обороны финансировало перелет, а закупку финансировал крупный украинский и китайский бизнес… Нашей стороне помог Джек Ма (миллиардер, владелец Alibaba - ред.), который дружит с Александром Ярославским (украинский олигарх, владелец группы DCH - ред.), - https://www.pravda.com.ua/articles/2020/03/24/7244825/ сообщил Мотовиловец в интервью "Украинской правде".

16 ноября 2020 года нардеп Андрей Мотовиловец в интервью изданию "Бабель" https://gordonua.com/news/politics/nardep-motovilovec-rasskazal-o-polete-vtoroy-mr-v-antonove-soobshchili-chto-samolet-**********-1528206.html заявил , что в апреле 2020 года украинские власти отправили в Китай за медицинским грузом второй борт "Мрии" (АН-225 існує в єдиному екземплярі). Так он объяснил появление президента Зеленского 23 апреля 2020 года на аэродроме Гостомель во время встречи самолета с коммерческим грузом для торговой сети "Эпицентр". Однако, по данным ГП "Антонов", упомянутый второй борт никогда не был достроен и не мог подниматься в воздух. Позднее Мотовиловец публично признал свою ошибку.
01.11.2021 21:22 Ответить
М-да.... все краше и краше.
