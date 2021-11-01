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Заступником голови фракції "Слуги народу" став Мотовиловець, - Палійчук

Заступником голови фракції

Першим заступником голови фракції "Слуги народу" замість Олександра Корнієнка призначили Андрія Мотовиловця.

Про це повідомила в Telegram речниця фракції Юлія Палійчук за підсумками засідання 1 листопада, передає Цензор.НЕТ.

Нагадаємо, 19 жовтня Верховна Рада обрала "слугу народу" Олександра Корнієнка першим заступником голови Верховної Ради.

Читайте також: Корнієнко про призначення Мотовиловця першим заступником голови фракції "СН": Він майже рік вів питання законопроєктів - логічно залучити його на відповідальну посаду

Автор: 

фракція (121) Слуга народу (2822) Мотовиловець Андрій (43)


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Видимо в рядах СН разгул эпидемии сифилиса если сегодня уже было несколько сообщений о смене проституток !!!!
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01.11.2021 21:18 Відповісти
ооо, заслужоний дістав шанс на підгодівлю...

В начале пандемии Мотовиловец пригнал самолет с медицинским оборудованием, тестами и масками из Китая и передал часть груза Ставницеру для Одессы. Он рассказал, что тесты на коронавирус из Китая, а также медицинское оборудование, прибыли 23 марта 2020 года в Киев спецрейсом военного самолета Ил-76 из китайского Гуанчжоу. "Министерство обороны финансировало перелет, а закупку финансировал крупный украинский и китайский бизнес… Нашей стороне помог Джек Ма (миллиардер, владелец Alibaba - ред.), который дружит с Александром Ярославским (украинский олигарх, владелец группы DCH - ред.), - https://www.pravda.com.ua/articles/2020/03/24/7244825/ сообщил Мотовиловец в интервью "Украинской правде".

16 ноября 2020 года нардеп Андрей Мотовиловец в интервью изданию "Бабель" https://gordonua.com/news/politics/nardep-motovilovec-rasskazal-o-polete-vtoroy-mr-v-antonove-soobshchili-chto-samolet-**********-1528206.html заявил , что в апреле 2020 года украинские власти отправили в Китай за медицинским грузом второй борт "Мрии" (АН-225 існує в єдиному екземплярі). Так он объяснил появление президента Зеленского 23 апреля 2020 года на аэродроме Гостомель во время встречи самолета с коммерческим грузом для торговой сети "Эпицентр". Однако, по данным ГП "Антонов", упомянутый второй борт никогда не был достроен и не мог подниматься в воздух. Позднее Мотовиловец публично признал свою ошибку.
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01.11.2021 21:22 Відповісти
М-да.... все краше и краше.
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01.11.2021 21:30 Відповісти
 
 