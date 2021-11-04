Стефанчук оголосив про призначення Мотовиловця першим заступником голови фракції "СН". ВIДЕО
Речник Руслан Стефанчук на засіданні ВР оголосив про призначення Андрія Мотовиловця першим заступником голови фракції "Слуга народу".
Про це повідомляє кореспондент Цензор.НЕТ.
Колеги Мотовиловця зустріли це повідомлення оплесками.
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aleks kyb
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MyronMaG mm
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Pavel Preobrazhenskiy
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