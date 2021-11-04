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Стефанчук оголосив про призначення Мотовиловця першим заступником голови фракції "СН". ВIДЕО

Речник Руслан Стефанчук на засіданні ВР оголосив про призначення Андрія Мотовиловця першим заступником голови фракції "Слуга народу".

Про це повідомляє кореспондент Цензор.НЕТ.

Колеги Мотовиловця зустріли це повідомлення оплесками.

Також читайте: Заступником голови фракції "Слуги народу" став Мотовиловець, - Палійчук

Автор: 

ВР (15073) Слуга народу (2822) Стефанчук Руслан (763) Мотовиловець Андрій (43)


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https://www.youtube.com/watch?v=HhBda9HZOxs Цей теж співав набухавшись в подворотні?
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04.11.2021 10:26 Відповісти
Мотовіловци, свердлови, зубілови, молотови знову при владі.
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04.11.2021 10:42 Відповісти
Молотиловец
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04.11.2021 14:40 Відповісти
 
 