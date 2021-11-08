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Новости Видео Война
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Уничтожение еще одного нового российского ЗРК Тор-М2КМ. Азербайджан опубликовал видео удара израильского "Харопа" во время войны в Карабахе. ВИДЕО

Госпогранслужба Азербайджана опубликовала видеозапись уничтожения новейшего российского ЗРК Тор-М2КМ с помощью израильского БПЛА "Хароп".

Как сообщает Цензор.НЕТ, это уже второе зафиксированное уничтожение ЗРК Тор-М2КМ.

Барражирующие боеприпасы "Хароп" наводились на цель с помощью турецких дронов Bayraktar TB2 с расстояния 50-70 километров.

Смотрите также на "Цензор.НЕТ": Российские наемники пытались сбить украинский дрон, бросаясь камнями. ВИДЕО

Автор: 

Азербайджан (791) беспилотник (3589) Израиль (1924) Нагорный Карабах (471)


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Топ комментарии
+43
во-первых, это прекрасно!..
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08.11.2021 18:32
+42
Ее вода почти накрыла, Но вдруг, не тратя лишних слов, Муму Герасима спросила: "Хозяин, че там у хохлов?"
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08.11.2021 18:46
+32
А во-вторых, полезно!
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08.11.2021 18:42
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во-первых, это прекрасно!..
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08.11.2021 18:32 Ответить
А во-вторых, полезно!
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08.11.2021 18:42 Ответить
https://www.youtube.com/watch?v=0YCmjyRtNEc https://www.youtube.com/watch?v=0YCmjyRtNEc

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08.11.2021 18:57 Ответить
Расеян пи*дить, всегда полезно! Причем полезно и самим расеянам и всем окружающим
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08.11.2021 19:42 Ответить
Гарно харопануло...
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08.11.2021 18:33 Ответить
тепер очікуємо від ізраїля звернення, щоб змі харопа не називали ізраїльським
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08.11.2021 19:09 Ответить
... а Муму і питає його собачою мовою:

-- За что, Герасим?
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08.11.2021 18:34 Ответить
Ее вода почти накрыла, Но вдруг, не тратя лишних слов, Муму Герасима спросила: "Хозяин, че там у хохлов?"
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08.11.2021 18:46 Ответить
зачетно!!!
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08.11.2021 19:14 Ответить
у людей шось уничтожается, у нас показали какую то питарду бахнули..
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08.11.2021 18:34 Ответить
Бо вони не бояться занепокоєння старої німецької ************ і жабоїдів...
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08.11.2021 19:04 Ответить
ну что ж сказать по этому поводу... тут такая ситуация, кто платит тот и заказывет банкет! в нашем случае платит Германия и Франция.. и будут они делать то, что им скажут.. по другому нет...
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08.11.2021 19:51 Ответить
Вы все нагавариваете на расию (с)
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08.11.2021 18:35 Ответить
Это все хорошо, где наше аналогичное видео??😡
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08.11.2021 18:37 Ответить
А чому наші так не роблять? Скільки можна терпіти обстріли?
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08.11.2021 18:37 Ответить
Бо у нас найвеличніший головнокомандувач...
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08.11.2021 19:03 Ответить
головнокомандувач...
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08.11.2021 19:08 Ответить
.... если сказать проще - имитатор
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08.11.2021 21:16 Ответить
Вот ето я понимаю уничтожение врага. Фактически вся росийская армия и тысячи танков которыми ***** всех пугало теперь станут посмешищем и гробиками на колесах.
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08.11.2021 18:43 Ответить
неперевершено...

ЧЕкаю продовження від БАЙРАКТАРОБАНДЕРІВЦЯ...
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08.11.2021 18:50 Ответить
Не забувати, що Остап Бендер був сином турецькопідданого!!!😂😂😂
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08.11.2021 19:09 Ответить
от не дразнитесь "!!!
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08.11.2021 18:50 Ответить
Ця "новітня" техніка виробляється з 1983 року.
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08.11.2021 19:00 Ответить
На зачем-то приучают к мысли, что с руснёй воевать легко. Не к добру это.
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08.11.2021 19:08 Ответить
И дело даже не в этом ролике с нерабочим ЗРК (локатор неподвижен). Не только в нём. Боюсь Зе-власть затевает какой-то "победоносный" удар. Зная её уровень планирования надо опасаться огромных потерь.
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08.11.2021 19:18 Ответить
Профессионалы, обратили внимание, что во время Карабахской войны, Армения отозвала своего посла в Израиле, в знак протеста, из-за поставок высокоточного оружия Азербайджану.
Не секрет, что турецкие ударные беспилотники серии Bayraktar, это копия израильского дрона - 15 лет тому, Израиль, находясь в окружении недружественных арабских государств, продал технологию производства дронов Турции., тогда, своему военному союзнику.

Речь идет как о внешнем виде, так и о компоновке, исполнении и технических решениях, используемых при создании израильских беспилотников IAI Heron и Aerostar.
Кстати, не только Армения протестовала против продажи высокого точного оружия Азербайджану, но и Россия выразила недовольство Израилю, что Турция в Ливии, успешно использует ударные беспилотники против зенитных ракетно-пушечных комплексов (ЗРПК) "Панцирь-С1"
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08.11.2021 19:11 Ответить
Как там , в Канаде , не холодно после Израиля? Правда, что Над Канадой небо синее только всё же не Израиль.
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08.11.2021 19:52 Ответить
А у нас на військових аеродромах літаки ховають саме у таких тристоронніх "схованках".
Замість щоб в бетонних ангарах.
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08.11.2021 19:13 Ответить
А де сам БУМФФФФФ... Хотів трохи насолоди отримати...
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08.11.2021 19:14 Ответить
ТОР - очередная парашная вундервафля совкового производства которой анало-говнет и предназначенная для борьбы с малозармерными (в том числе штурмовиками и вертолётами ну и т.д.) целями и непосредственного прикрытия войск на марше и позициях.
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08.11.2021 19:29 Ответить
Климкин посетил Израиль и заявил, что Киев заинтересован в покупке беспилотников . Компания "Israel Aerospace Industries" согласилась продать дроны Украине. Израиль отменил решение о поставке беспилотных летательных аппаратов в Украину после звонка Путина Нетаньяху. Повезло , что не связались с Израилем-было бы то же что и с беларуской электроэнергией. / Беспилотник Bayraktar уничтожил бомбой российскую гаубицу, обстреливавшую защитников Украины.
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08.11.2021 19:47 Ответить
ничего не понятно, видео 3 секунды(
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08.11.2021 19:48 Ответить
русские части СС

Добровольческий полк СС Варяг .
1-я русская национальная бригада СС Дружина .
15-й казачий кавалерийский корпус СС.
29-я гренадерская дивизия СС РОНА (1-я русская).
30-я гренадерская дивизия СС (2-я русская).
36-я гренадерская дивизия СС Дирлевангер .

КОРПУСА ВОЙСК СС ГЛАВНОГО ОПЕРАТИВНОГО УПРАВЛЕНИЯ СС ФХА-СС
15-й Казачий русский корпус войск СС ФХА-СС- 3 дивизии,16 полков.
СС ФХА-СС (ВОЙСКА-СС)
29-я Русская ФХА-СС 6 полков.
30-я Русская ФХА-СС, 1-го формирования 1944г., 5 полков.

БРИГАДЫ ГЛАВНОГО УПРАВЛЕНИЯ ИМПЕРСКОЙ БЕЗОПАСНОСТИ СС РСХА-СС
1-я Русская национальная бригада СС Дружина 3 полка, 12 батальонов.
1-я Гвардейская бригада РОА Зондеркоманда Љ113 СД 1 батальон, 2 роты.
Бригада СС Центра противобольшевистской борьбы (ЦПББ) 3 батальона.
Разведовательно-диверсионное соединение Главной Команды Россия Центр зондерштаба
Цеппелин РСХА- СС 4 отряда спецназначения.

ОСНОВНЫЕ КОЛЛАБОРАЦИОННЫЕ ФОРМИРОВАНИЯ. ВООРУЖЁННЫЕ СИЛЫ СОЮЗНОГО ГОСУДАРСТВА
Вооруженные силы Конгресса Освобождения Народов России (КОНР) (1 армия, 4 корпуса, 8 дивизий, 8 бригад).
Русская Освободительная Армия Конгресса Освобождения Народов России (3 дивизии, 2 бригады).

АРМИИ ВЕРМАХТА
Русская Освободительная Армия Вермахта 12 охранных корпусов, 13 дивизий, 30 бригад.
Русская Освободительная Народная Армия 5 полков, 18 батальонов.
Русская Национальная Народная Армия 3 полка, 12 батальонов.
Русская Национальная Армия 2 полка, 12 батальонов.

КОРПУС АВИАЦИОННЫЙ
Военно-Воздушные Силы КОНР (Авиационный корпус КОНР) 87 самолётов, 1авиагруппа,1 полк.

ОХРАННЫЕ КОРПУСА АРМЕЙСКИХ ТЫЛОВЫХ РАЙОНОВ ВЕРМАХТА
582-й охранный (русский) корпус Вермахта 11 батальонов.
583-й охранный ( эстонско-русский) корпус Вермахта 10 батальонов.
584-й охранный (русский) корпус Вермахта 6 батальонов.
590-й охранный казачий (русский) корпус Вермахта 1 полк, 4 батальона.
580-й охранный казачий (русский) корпус Вермахта 1 полк , 9 батальонов.
532-й охранный (русский) корпус Вермахта 13 батальонов.
559-й охранный ( русский) корпус Вермахта 7 батальонов.

ВОСТОЧНЫЕ ЛЕГИОНЫ ВЕРМАХТА
Русский легион Белый Крест Вермахта 4 батальона.

ДИВИЗИИ АБВЕРА
Особая дивизия Россия генерала Смысловского 1 полк, 12 батальонов.

БРИГАДЫ АБВЕРА
Бригада Граукопф РННА генерала Иванова 1 полк, 5 батальонов.

ДИВИЗИИ ВЕРМАХТА ОСОБОГО НАЗНАЧЕНИЯ
442-я Особого назначения 2 полка РОА.
136-я Особого назначения 2 полка РОА.
210-я Особого назначения стационарная пехотная (береговой обороны) 1 полк, 2 отдельных батальона РОА.

ТУЗЕМНЫЕ ОХРАННЫЕ КОРПУСА И САМООБОРОНА
Русский охранный корпус Вермахта в Сербии 1 бригада, 5 полков.
Русская Народная стража генерального комиссариата Москва (Тылового района группы армий Центр ) 13 батальонов, 1 кавалерийский дивизион.

(РУССКО-ХОРВАТСКИЕ)
15-й Горнострелковый корпус особого назначения 2-й танковой армии: русских 1 охранный корпус, 5 полков, хорватских 2 дивизии, 6 полков.
69-й Корпус особого назначения 2-й танковой армии: русских 1 дивизия , 8 полков, хорватских 1 дивизия, 3 полка.

Питання:
З ким воював сересер?
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08.11.2021 19:53 Ответить
До купы. Русский охранный корпус под командованием генерал-лейтенанта вермахта Бориса Штейфона , харьковского еврея.

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08.11.2021 21:22 Ответить
А где видео?
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08.11.2021 19:58 Ответить
В новости несколько неточностей
- ЗРК армянский, Раша участия в конфликте, не принимала, ни за одну из сторон.
- "Новiтнiй" ЗРК Тор-М2КМ, в Раше снят с вооружения, и давно на пенсии.
- У Тор-М2КМ дальность 15 км, и ему даже не оч совершенный "Байроктар" не по зубам
- У Тор-М2КМ, на видео, нне вращается антена. Он отключен.
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08.11.2021 20:41 Ответить
за допомогою турецьких дронів Bayraktar TB2 з відстані 50-70 кілометрів.
===========
5 -7 или 50 -70??? Вид на цель почти сверху...
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08.11.2021 21:36 Ответить
Єто вид с камеры дрона-камикадзе перед приземлением на цель
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09.11.2021 10:04 Ответить
Надеюсь у нас таких ЗРК нет.
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08.11.2021 21:46 Ответить
Есть, 6 единиц было представлено на параде 24 августа 2018 в Киеве)))
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08.11.2021 21:54 Ответить
На параде ладно. Пусть будут.
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09.11.2021 12:47 Ответить
Як кажуть англомовні "Many happy returns of the day"
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08.11.2021 22:59 Ответить
 
 