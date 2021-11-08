Уничтожение еще одного нового российского ЗРК Тор-М2КМ. Азербайджан опубликовал видео удара израильского "Харопа" во время войны в Карабахе. ВИДЕО
Госпогранслужба Азербайджана опубликовала видеозапись уничтожения новейшего российского ЗРК Тор-М2КМ с помощью израильского БПЛА "Хароп".
Как сообщает Цензор.НЕТ, это уже второе зафиксированное уничтожение ЗРК Тор-М2КМ.
Барражирующие боеприпасы "Хароп" наводились на цель с помощью турецких дронов Bayraktar TB2 с расстояния 50-70 километров.
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-- За что, Герасим?
оловнокомандувач...
ЧЕкаю продовження від БАЙРАКТАРОБАНДЕРІВЦЯ...
Не секрет, что турецкие ударные беспилотники серии Bayraktar, это копия израильского дрона - 15 лет тому, Израиль, находясь в окружении недружественных арабских государств, продал технологию производства дронов Турции., тогда, своему военному союзнику.
Речь идет как о внешнем виде, так и о компоновке, исполнении и технических решениях, используемых при создании израильских беспилотников IAI Heron и Aerostar.
Кстати, не только Армения протестовала против продажи высокого точного оружия Азербайджану, но и Россия выразила недовольство Израилю, что Турция в Ливии, успешно использует ударные беспилотники против зенитных ракетно-пушечных комплексов (ЗРПК) "Панцирь-С1"
Замість щоб в бетонних ангарах.
Добровольческий полк СС Варяг .
1-я русская национальная бригада СС Дружина .
15-й казачий кавалерийский корпус СС.
29-я гренадерская дивизия СС РОНА (1-я русская).
30-я гренадерская дивизия СС (2-я русская).
36-я гренадерская дивизия СС Дирлевангер .
КОРПУСА ВОЙСК СС ГЛАВНОГО ОПЕРАТИВНОГО УПРАВЛЕНИЯ СС ФХА-СС
15-й Казачий русский корпус войск СС ФХА-СС- 3 дивизии,16 полков.
СС ФХА-СС (ВОЙСКА-СС)
29-я Русская ФХА-СС 6 полков.
30-я Русская ФХА-СС, 1-го формирования 1944г., 5 полков.
БРИГАДЫ ГЛАВНОГО УПРАВЛЕНИЯ ИМПЕРСКОЙ БЕЗОПАСНОСТИ СС РСХА-СС
1-я Русская национальная бригада СС Дружина 3 полка, 12 батальонов.
1-я Гвардейская бригада РОА Зондеркоманда Љ113 СД 1 батальон, 2 роты.
Бригада СС Центра противобольшевистской борьбы (ЦПББ) 3 батальона.
Разведовательно-диверсионное соединение Главной Команды Россия Центр зондерштаба
Цеппелин РСХА- СС 4 отряда спецназначения.
ОСНОВНЫЕ КОЛЛАБОРАЦИОННЫЕ ФОРМИРОВАНИЯ. ВООРУЖЁННЫЕ СИЛЫ СОЮЗНОГО ГОСУДАРСТВА
Вооруженные силы Конгресса Освобождения Народов России (КОНР) (1 армия, 4 корпуса, 8 дивизий, 8 бригад).
Русская Освободительная Армия Конгресса Освобождения Народов России (3 дивизии, 2 бригады).
АРМИИ ВЕРМАХТА
Русская Освободительная Армия Вермахта 12 охранных корпусов, 13 дивизий, 30 бригад.
Русская Освободительная Народная Армия 5 полков, 18 батальонов.
Русская Национальная Народная Армия 3 полка, 12 батальонов.
Русская Национальная Армия 2 полка, 12 батальонов.
КОРПУС АВИАЦИОННЫЙ
Военно-Воздушные Силы КОНР (Авиационный корпус КОНР) 87 самолётов, 1авиагруппа,1 полк.
ОХРАННЫЕ КОРПУСА АРМЕЙСКИХ ТЫЛОВЫХ РАЙОНОВ ВЕРМАХТА
582-й охранный (русский) корпус Вермахта 11 батальонов.
583-й охранный ( эстонско-русский) корпус Вермахта 10 батальонов.
584-й охранный (русский) корпус Вермахта 6 батальонов.
590-й охранный казачий (русский) корпус Вермахта 1 полк, 4 батальона.
580-й охранный казачий (русский) корпус Вермахта 1 полк , 9 батальонов.
532-й охранный (русский) корпус Вермахта 13 батальонов.
559-й охранный ( русский) корпус Вермахта 7 батальонов.
ВОСТОЧНЫЕ ЛЕГИОНЫ ВЕРМАХТА
Русский легион Белый Крест Вермахта 4 батальона.
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136-я Особого назначения 2 полка РОА.
210-я Особого назначения стационарная пехотная (береговой обороны) 1 полк, 2 отдельных батальона РОА.
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Русский охранный корпус Вермахта в Сербии 1 бригада, 5 полков.
Русская Народная стража генерального комиссариата Москва (Тылового района группы армий Центр ) 13 батальонов, 1 кавалерийский дивизион.
(РУССКО-ХОРВАТСКИЕ)
15-й Горнострелковый корпус особого назначения 2-й танковой армии: русских 1 охранный корпус, 5 полков, хорватских 2 дивизии, 6 полков.
69-й Корпус особого назначения 2-й танковой армии: русских 1 дивизия , 8 полков, хорватских 1 дивизия, 3 полка.
Питання:
З ким воював сересер?
- ЗРК армянский, Раша участия в конфликте, не принимала, ни за одну из сторон.
- "Новiтнiй" ЗРК Тор-М2КМ, в Раше снят с вооружения, и давно на пенсии.
- У Тор-М2КМ дальность 15 км, и ему даже не оч совершенный "Байроктар" не по зубам
- У Тор-М2КМ, на видео, нне вращается антена. Он отключен.
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5 -7 или 50 -70??? Вид на цель почти сверху...