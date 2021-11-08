Уничтожение еще одного нового российского ЗРК Тор-М2КМ. Азербайджан опубликовал видео удара израильского "Харопа" во время войны в Карабахе. ВИДЕО

Госпогранслужба Азербайджана опубликовала видеозапись уничтожения новейшего российского ЗРК Тор-М2КМ с помощью израильского БПЛА "Хароп".

Как сообщает Цензор.НЕТ, это уже второе зафиксированное уничтожение ЗРК Тор-М2КМ.

Барражирующие боеприпасы "Хароп" наводились на цель с помощью турецких дронов Bayraktar TB2 с расстояния 50-70 километров.

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