Около 150-200 мигрантов прорвались в Польшу из Беларуси. ВИДЕО

Утром 12 ноября группа мигрантов на границе Беларуси и Польши прорвалась через пункт пропуска "Брузги-Кузница".

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на польское военное ведомство, мигранты пересекли границу, повредив заграждения. Нарушителей границы задержали польские военные, пограничники и полицейские. По приблизительным подсчетам, удалось прорваться группе из 150-200 человек.

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МИД Польши допускает закрытие очередных пунктов пропуска на границе с Беларусью.

Напомним, ранее Польша, как предупреждение для Беларуси, закрыла пограничный переход в районе Кузницы.