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Около 150-200 мигрантов прорвались в Польшу из Беларуси. ВИДЕО

Утром 12 ноября группа мигрантов на границе Беларуси и Польши прорвалась через пункт пропуска "Брузги-Кузница".

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на польское военное ведомство, мигранты пересекли границу, повредив заграждения. Нарушителей границы задержали польские военные, пограничники и полицейские. По приблизительным подсчетам, удалось прорваться группе из 150-200 человек.

Читайте также: "Белавиа" с сегодняшнего дня не будет принимать на рейсы из Турции в Минск граждан Ирака, Сирии и Йемена

МИД Польши допускает закрытие очередных пунктов пропуска на границе с Беларусью.

Напомним, ранее Польша, как предупреждение для Беларуси, закрыла пограничный переход в районе Кузницы.

Автор: 

Беларусь (7891) граница (5270) мигранты (981) Польша (8410) миграция (261)


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Топ комментарии
+34
І цих дикунів деякі дописувачі на Цензорі називають найдревнішою цивілізацію. Подивіть, це ж найганебніший відстійник людства.
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12.11.2021 12:07
+28
А простым немцам ети чурбаны нужны? На самом деле простых немцев ети мигранты уже бесят. Ето говняное прокремлевское правительство Германии и Франции Европу привращает в помойку.
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12.11.2021 12:17
+27
Пропоную полякам загрузить їх в вантажівки та довезти до кордону з Німеччиною.
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12.11.2021 12:12
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Мінні поля, колючий дріт під напругою врятують цивілізацію від бісноватої пошесті.
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12.11.2021 12:43 Ответить
золотые слова
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12.11.2021 12:46 Ответить
Небольшие порции стоит пропускать---и гансам сразу. Пусть бабку целуют в морщинистую попку. Ну и газом тоже пусть топят смело---оно холодает! Можно венграм подкинуть---мол там южнее. Очень бы хотелось сильно.
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12.11.2021 12:47 Ответить
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12.11.2021 12:47 Ответить
ДаЙОшь севпоток-2 в счет погашения долгов по нордстриму-3... А ШО ДЕЛАТЬ...
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12.11.2021 12:50 Ответить
задержали, молодцы, а теперь на самалет и до дому, вот же веселиться арабы будут прилетев в начальную точку)))
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12.11.2021 12:53 Ответить
А буде ось що. Німці виділять швидко монтовані споруди і поляки будуть приймати і кормити цей потік у себе біля кордону за рахунок населення ЕС.
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12.11.2021 12:56 Ответить
В Турції більше двох млн сирійців саме так і годуються на гроші в основному з ЕС. Плюс ще пару мільйонів на території Сирії в таборах.
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12.11.2021 14:08 Ответить
Как зашли ,так и выйдут..Переловят всех и выдворят.Поляки -народ почти моноэтничный.
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12.11.2021 13:03 Ответить
Куди вони їх випруть якщо бульбофюрер назад не пускає.
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12.11.2021 18:47 Ответить
С катапульты на парашуте.
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12.11.2021 19:01 Ответить
Туди де білоруські туристичні агенства за сприяння послів Білорусі пропонували їм "прямий шлях в Європу". От хай вони там розкажуть скільки вони заплатили, з чим зіткнулися і що вони знову там де і були. Думаю такі агенства вони повернувшись ні з чим просто спалять.
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12.11.2021 22:54 Ответить
почему не гасят их с огнестрела..тоже мне ляхи гусары
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12.11.2021 13:15 Ответить
терпилы терпят
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12.11.2021 13:18 Ответить
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12.11.2021 20:39 Ответить
а якщо це кохання?

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12.11.2021 20:40 Ответить
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12.11.2021 22:02 Ответить
Интересно, а сколько зашло под этим прикрытием "ихтамнетов"?
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12.11.2021 13:20 Ответить
Почему мигранты прорываются через границу? Что им мешает пересекать границу с Польшей легально? Нет визы? Так обращайтесь в консульство. Понятие "Государственная граница" уже отменено в мире?
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12.11.2021 13:26 Ответить
кажуть, що Лукашенко не пропускає iх до легальних пунктiв пропуску, де вони могли б заявити про те, що вони потребують притулку, тiльки через лiси.
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12.11.2021 22:01 Ответить
чтобы не было провокаций на границе - всех "прорвавшихся" ловить и в тюрьму - за незаконное пересечение границы. в тюрьме пусть просят своего консула забрать на свою родину. а пока сидят пусть работают и учат польську мову.
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12.11.2021 13:33 Ответить
А резиновыми пулями ******...не. Или газом. Я видел такими методами еропейские страны разгоняли своих же граждан антиваксов всяких и прочих несогласных очень бодро и с азартом.
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12.11.2021 13:49 Ответить
А я б на місті Поляків пропустив їх до фріців, за норд стрім
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12.11.2021 13:53 Ответить
Развивая наступление на Варшаву, 1-я иракская пехотная дивизия и 5-й Кандагарский полк развернули упорные позиционные бои на западном направлении. Противник занял оборону пользуясь подготовленными инженерными сооружениями, стремясь не допустить прорывов к основной линии УРов на подступах к крупным городам и отбивая попытки арабских саперов проделать проходы в линии колючей проволоки для активных действий штурмовой пехоты вооруженной палками и лопатами. . Для сдерживания наступления противник активно применяет газы, вертолеты и самолеты, подводя к границе резервы из глубины, стремясь сохранить целостность позиционного фронта. К усилению натиска готовится отдельная сирийская добровольческая бригада и сводный ливанский отряд "Герои Бейрута", которые находятся в процессе активной переброски к месту основных боев. В случае успеха, в прорыв будут введены "Львы Панджшера" на велосипедах.
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12.11.2021 14:01 Ответить
Люди, будьте пильні. Не ведіться на заклики кацапні вбивати-стріляти мігрантів. Зрозуміло, що слід очікувати у відповідь від їх співвітчизників в тих чи інших країнах Європи. Саме на це також розрахунок х...а.
Згадайте, скільки українців нелегально працюють по європам, особливо, в німеччині, бельгіі, голандії. З точки зору законодавства вони такі самі незаконні мігранти, тільки з означенням трудові мігранти. Їх теж треба постріляти?
Проблема незаконної міграції вічна. От в політичних цілях вона використовується не часто.
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12.11.2021 14:20 Ответить
Вибачте але наші ТРУДОВІ емігранти не перетинають кордон штурмом з лопатами та сокирами! Оця зграя ніколи працювати не буде,вони будуть сидіти у когось на шиї все життя!
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12.11.2021 18:32 Ответить
Пане, Ви взагалі розумієте різницю між незаконним працевлаштуванням і вторгненням до іншої країни з пошкодженням прикордонної огорожі??
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12.11.2021 18:41 Ответить
З позиції фрау Меркель, незаконне працевлаштування небагато страшніше.
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12.11.2021 20:23 Ответить
Ключове слово "працюють", їх від кордонів чужих не треба водометами відганяти.
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12.11.2021 21:51 Ответить
Модератори і адміни! За що вам платять гроші? Ви що не бачите відвертих закликів до насильтва і вбивства, образ людей за національною ознакою, які абсолютно ніякої шкоди Україні не завдали? Ви не бачите, як з українців намагаються зробити кацапські провокатори расистів і ублюдків?
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12.11.2021 14:25 Ответить
нє вони кращe патрioта забанять
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12.11.2021 14:43 Ответить
Забери ціх мирних іракців собі додому. Вони шкоди ще ж не зробили. Але не випускай надвір. Хай тільки твою жінку курвою називають. Бо вона явно ж не в паранджі.
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12.11.2021 18:50 Ответить
Так, вже ми бачили толерастію та рожеві шмарклі, що закінчились для Німеччини тим, що вихідці зі Сходу творили безчинства та гвалтували жінок. Як то кажуть - посади свиню за стіл, то вона й ноги на стіл.
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12.11.2021 21:58 Ответить
Милий Юрасику! Будь такий ласкавий, назови хоч один великий теракт, за останні 20 років, до якого твої улюбленці не мали відношення.
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14.11.2021 06:09 Ответить
Брейвік. Пошукаєте в інтернеті, хто це такий.
Дякую за нагоду кинути писати коменти на цензорі. Чесно, більше не хочу і не буду. Краще мовчати, ніж спілкуватися з "брейвіками".
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14.11.2021 08:30 Ответить
А відповісти на просте питання впа̀дло чи слабо̀? Таваріщь, як там зараз погода у Вологді?
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14.11.2021 19:54 Ответить
Для тебе, кацапська потвора, поясню востаннє, бо все одно, не дійде. Московське х...о збило малазійський літак над Україною, захопило Крим і половину Донбасу, убило тисячі наших громадян.
Для тебе, потвора, це не терористи, це "мишебраття", а головний ворог, по-твоєму, якісь нещасні люди, які через білорусь намагаються потрапити до Європи, те що роблять українці всіма правдами і неправдами десятиліттями.
Про брейвіка ти не прочитало. Така сама потвора:
А́ндерс Бе́ринг Бре́йвік - організатор і виконавець терористичних актів у Норвегії у липні 2011 року, внаслідок котрих загинуло 77 осіб і 240 отримали поранення. Громадянин Норвегії. https://uk.m.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%BD%D0%B4%D0%B5%D1%80%D1%81_%D0%91%D0%B5%D1%80%D0%B8%D0%BD%D0%B3_%D0%91%D1%80%D0%B5%D0%B9%D0%B2%D1%96%D0%BA Вікіпедія
Згинь, москалю.
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15.11.2021 13:12 Ответить
Ху.ло тобі товариш.
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15.11.2021 13:16 Ответить
Тут некоторые провокаторы , призывают к толерантности и против насилия . Так я напомню , что такими разговорами просрали Крым . И еще , а почему вы не едите к этим эмигрантам и не уговариваете их решить все мирным путем без насилия над Поляками , а подать прошение на визу и сидеть и ждать
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12.11.2021 17:58 Ответить
Де ж прорвали ?? Їм коридор створили ...
Мені одному так здалося ??
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12.11.2021 19:44 Ответить
Та то їх у пастку запустили. Сказали ж, що всіх затримали.
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12.11.2021 19:48 Ответить
Их просто пустили и никто не задерживает.
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12.11.2021 19:46 Ответить
Шануймося українці!

А якщо,їх витісняти в Калінінградську область?
Чемно пропустити,нагодувати,посадити в автобуси і ОПА-РА!
За шо баролісь-на то і напаролісь.............
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12.11.2021 20:27 Ответить
Почему не были избиты палками резиновыми до отбития внутренних органов?
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12.11.2021 20:44 Ответить
Понятно чей сценарий воплощали эти дикари, которые не находят себе более разумного применения. Теперь стоимость их содержание и депортации -должны быть за чет кремлевского лишенного ума кукловода.
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12.11.2021 20:49 Ответить
Лука с ****** хотят войны .... и теперь они заигрывают с Западом на прямую , ничем хорошим это не закончиться ... или санкции или новые боевые действия.
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12.11.2021 21:02 Ответить
Кто живет в Киеве пройдитесь по Харьковскому массиву. Вы охренеете. Такое ощущение что я живу в арабском районе.
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12.11.2021 21:17 Ответить
Если поляки осудят прорвавшихся за незаконный переход границы и дадут каждому лет пять исправительных работ на каком нибудь руднике, всю эту цыганву с границы как ветром сдует,ведь для них любая работа хуже смерти. И не надо огород городить
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12.11.2021 21:35 Ответить
Они не прорвались.
Опять фейки.
Они выбежали из белорусского пункта, добежали до линии границы (которая уже была перекрыта решетками и колючей проволокой, как в лесу), и побежали вдоль неё, так и НЕ ЗАХОДЯ на территорию Польши.
Поэтому поляки за ними просто и наблюдают, ничего не предпринимая.
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12.11.2021 22:34 Ответить
Вот сейчас в польских новостях написано "Задержали 200 нарушителей", а зачем задерживали, пусть бегут по нейтральной полосе аж до Припяти
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13.11.2021 01:52 Ответить
Якщо попруться в Україну то наші мисливці відкриють сезон полювання на ліванських зайчиків. Я навіть ладен скинутись на викуп скальпа шкурки.
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12.11.2021 23:05 Ответить
Цель мигранта прорваться на территорию Германии и тут же закричать: Ассулюм! Это магическое слово означает: Убежище. Согласно Женевской Конвенции 1951 года государство, на территории которого мигрант оказался, обязано предоставить ему жилище, питание, одежду и рассмотреть его заявление. В Германии каждому даются на карманные расходы 50 евро в день плюс бесплатное трехразовое питание. Например, на завтрак дают суп айнтропф - наваристый суп-каша, типа рагу с отварными сосисками, картофелем, капустой и т.д. Рассмотрение заявления может продолжаться годами. В случае отказа мигрант может подать на аппелляцию. Я думаю, даже если выходец из Габона пробудет в Германии год, то он перепробует все пиво, всю выпечку, побывает на всех матчах Бундеслиги и т.д. Если женится, то автоматом гражданство, плюс немка обязана его тянуть, пока он не получит высшее образование. Никто на стройки или дворником работать не собирается...
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13.11.2021 10:05 Ответить
Причем у чиновников есть список стран, выходцы из которых убежище получают автоматом, даже ничего про себя брехать не надо. Из Сирии? Получай убежище, бесплатные языковые курсы, высшее образование и т.д. Поэтому никто в Польше или Венгрии с Румынией оставаться не собирается. Непонятно, зачем оно нужно польским погранцам? Наоборот дайте людям автобусы, чтобы прямиком ехали к границе Германии.
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13.11.2021 10:11 Ответить
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