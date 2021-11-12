Близько 150-200 мігрантів прорвалися до Польщі з Білорусі. ВIДЕО

Вранці 12 листопада група мігрантів на кордоні Білорусі та Польщі прорвалася через пункт пропуску "Брузгі-Кузніца".

Про це повідомляє Цензор.НЕТ з посиланням на польське військове відомство, мігранти перетнули кордон, пошкодивши загородження. Порушників кордону затримали польські війскові, прикордонники та поліцейські. За приблизними підрахунками, вдалося прорватися групі з 150-200 осіб.

МЗС Польщі допускає закриття чергових пунктів пропуску на кордоні з Білоруссю.

Нагадаємо, раніше Польща, як попередження для Білорусі, закрила прикордонний перехід у районі Кузниці.

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