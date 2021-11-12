Близько 150-200 мігрантів прорвалися до Польщі з Білорусі. ВIДЕО
Вранці 12 листопада група мігрантів на кордоні Білорусі та Польщі прорвалася через пункт пропуску "Брузгі-Кузніца".
Про це повідомляє Цензор.НЕТ з посиланням на польське військове відомство, мігранти перетнули кордон, пошкодивши загородження. Порушників кордону затримали польські війскові, прикордонники та поліцейські. За приблизними підрахунками, вдалося прорватися групі з 150-200 осіб.
МЗС Польщі допускає закриття чергових пунктів пропуску на кордоні з Білоруссю.
Нагадаємо, раніше Польща, як попередження для Білорусі, закрила прикордонний перехід у районі Кузниці.
Топ коментарі
+34 Атас Злой
показати весь коментар12.11.2021 12:07
+28 Green sheet
показати весь коментар12.11.2021 12:17
+27 aleks kyb
показати весь коментар12.11.2021 12:12
Вхід на форум Цензор.НЕТ
Будь ласка, зачекайте...
Для входу за паролем, перейдіть за посиланням
Використання імені користувача в якості логіну більше не підтримується!
Забули пароль або логін? Відновити пароль
Забули пароль або логін? Відновити пароль
Згадайте, скільки українців нелегально працюють по європам, особливо, в німеччині, бельгіі, голандії. З точки зору законодавства вони такі самі незаконні мігранти, тільки з означенням трудові мігранти. Їх теж треба постріляти?
Проблема незаконної міграції вічна. От в політичних цілях вона використовується не часто.
Дякую за нагоду кинути писати коменти на цензорі. Чесно, більше не хочу і не буду. Краще мовчати, ніж спілкуватися з "брейвіками".
Для тебе, потвора, це не терористи, це "мишебраття", а головний ворог, по-твоєму, якісь нещасні люди, які через білорусь намагаються потрапити до Європи, те що роблять українці всіма правдами і неправдами десятиліттями.
Про брейвіка ти не прочитало. Така сама потвора:
А́ндерс Бе́ринг Бре́йвік - організатор і виконавець терористичних актів у Норвегії у липні 2011 року, внаслідок котрих загинуло 77 осіб і 240 отримали поранення. Громадянин Норвегії. https://uk.m.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%BD%D0%B4%D0%B5%D1%80%D1%81_%D0%91%D0%B5%D1%80%D0%B8%D0%BD%D0%B3_%D0%91%D1%80%D0%B5%D0%B9%D0%B2%D1%96%D0%BA Вікіпедія
Згинь, москалю.
Мені одному так здалося ??
А якщо,їх витісняти в Калінінградську область?
Чемно пропустити,нагодувати,посадити в автобуси і ОПА-РА!
За шо баролісь-на то і напаролісь.............
Опять фейки.
Они выбежали из белорусского пункта, добежали до линии границы (которая уже была перекрыта решетками и колючей проволокой, как в лесу), и побежали вдоль неё, так и НЕ ЗАХОДЯ на территорию Польши.
Поэтому поляки за ними просто и наблюдают, ничего не предпринимая.
скальпашкурки.