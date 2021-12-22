Грузинская лавина уничтожила российских оккупантов на оккупированной территории. ВИДЕО (обновлено)
Снег сошел на пятерых военнослужащих армии РФ, которые "охраняли" Рокский тоннель на Транскавказской автомагистрали в оккупированной Южной Осетии.
Об этом сообщают оккупационные власти Южной Осетии, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на российское издание РБК.
Двое российских военных погибли, одного еще ищут. Еще двое попали в больницу.
Лавина сошла на кабинку, в которой находились россияне.
Накануне движение по Транскавказской магистрали закрыли для движения всех видов транспорта из-за риска схождения лавин.
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+86 Volodymyr Volodymyr #490180
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Ты хочешь знать что делал я на воле- жил, и жизнь моя была прекрасней и нежней, бессильной старости твоей_ Х#ло.
В жопу раненый рашист
Далеко не убежит
Глубоко кинжал сидит...
Може "лавина" це грузинський партизанський загін?
Zvavi - досить непогано, як на мене.
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