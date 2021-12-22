РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
6674 посетителя онлайн
Новости Видео
66 436 167

Грузинская лавина уничтожила российских оккупантов на оккупированной территории. ВИДЕО (обновлено)

Снег сошел на пятерых военнослужащих армии РФ, которые "охраняли" Рокский тоннель на Транскавказской автомагистрали в оккупированной Южной Осетии.

Об этом сообщают оккупационные власти Южной Осетии, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на российское издание РБК.

Двое российских военных погибли, одного еще ищут. Еще двое попали в больницу.

Лавина сошла на кабинку, в которой находились россияне.

Накануне движение по Транскавказской магистрали закрыли для движения всех видов транспорта из-за риска схождения лавин.

Читайте также: Армия РФ начинает масштабные учения на 20 полигонах Юга, Северного Кавказа и в оккупированных Крыму, Абхазии и Южной Осетии

Автор: 

Грузия (4499) россия (95497) Южная Осетия (175) лавина (109)


Поделиться:
Смотрите Цензор.НЕТ в YouTube
Топ комментарии
+86
как это пох?
1-я хорошая новость за сегодня
- мог бы и порадоваться
показать весь комментарий
21.12.2021 22:57
+82
показать весь комментарий
21.12.2021 23:28
+64
Чому тільки двоє???
показать весь комментарий
21.12.2021 22:51
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Страница 2 из 2
Тут больше подойдет-грузинская лавина ликвидировала российских оккупантов
показать весь комментарий
22.12.2021 00:26 Ответить
Слава лыжникам Вейшнории!
показать весь комментарий
22.12.2021 00:41 Ответить
Верфь с корабликом в путинграде, меткая лавина на оккупантов в Осетии... Это еще до рождественских, до Нового Года. С наступающими, москалики !
показать весь комментарий
22.12.2021 00:47 Ответить
просто природа устроила мордовским ихтамнетам ихтамнет.
показать весь комментарий
22.12.2021 00:54 Ответить
Получилась зеленая морожено-ихтамнетовская москалятина Даже оккупированная природа мстит пуйловским "защитникам"
показать весь комментарий
22.12.2021 01:01 Ответить
Еще Проворный не остыл, а тут такое продолжение. Хороший сериал, ждем 3-ю серию.
показать весь комментарий
22.12.2021 01:23 Ответить
К стати этот удмуртский корапь "серливый" хакассы лепили из гавна и палок целых 8 лет , и планировали установить на него много сракет чтобы бомбить Сурию. Но видать Всевышний вмешался и не дал кацапне совершить это злодеяние.
показать весь комментарий
22.12.2021 01:36 Ответить
Молодці,кацапи . Головне - не зупиняйтеся.
показать весь комментарий
22.12.2021 01:33 Ответить
***** шастать.
показать весь комментарий
22.12.2021 03:20 Ответить
Однажды русский генерал из гор к Тифлису подъезжал.....
Ты хочешь знать что делал я на воле- жил, и жизнь моя была прекрасней и нежней, бессильной старости твоей_ Х#ло.
показать весь комментарий
22.12.2021 03:34 Ответить
Приємні новини під Новий рік,а може ще й сам ХЙЛО "відкине ласти" і я з величезною насолодою трохи подивлюсь "Лебедине озеро" і новини в Мордорі та позловтішаюсь.
показать весь комментарий
22.12.2021 05:03 Ответить
показать весь комментарий
22.12.2021 06:14 Ответить
Жаль, что грузины не смогли в 2008 обрушить тот туннель. Тогда было бы все по-другому.
показать весь комментарий
22.12.2021 06:43 Ответить
Не змогли?!!! Чи не захотіли? Чи не було наказу від "головного ворога *****"?
показать весь комментарий
22.12.2021 07:12 Ответить
Зашибись!
показать весь комментарий
22.12.2021 06:47 Ответить
Хоть одна хорошая новость в ленте
показать весь комментарий
22.12.2021 06:48 Ответить
А ведь с Крыма теперь тоже в армию РФ набирают...
показать весь комментарий
22.12.2021 06:55 Ответить
Самое прикольное, что юноши должны отслужить в армии РФ. И даже те, кто с Донбасса впарил своим детям гражданство рашки теперь могут получить похоронку на сына из Сирии, Венесуэлы и т.д.
показать весь комментарий
22.12.2021 09:12 Ответить
нафантазировал молодец
показать весь комментарий
22.12.2021 09:52 Ответить
Отличное утро, а кое-кто его не встретит...лепотааа !!!
показать весь комментарий
22.12.2021 07:03 Ответить
Лавині-респект...
показать весь комментарий
22.12.2021 07:08 Ответить
Российские войска получили от афганских талибов очередную партию наркотиков, для поддержания руського духу в это холодное время у границы с Украиной.
показать весь комментарий
22.12.2021 07:27 Ответить
маловато будет
показать весь комментарий
22.12.2021 07:31 Ответить
- Рокский карьер, пять человек!
показать весь комментарий
22.12.2021 08:05 Ответить
- А можно лучше на песчаный карьер?
показать весь комментарий
22.12.2021 08:14 Ответить
да. О мясокомбинате уже даже никто не заикается
показать весь комментарий
22.12.2021 09:48 Ответить
На мясокомбинат их везут в Африке и только как сырье.
показать весь комментарий
22.12.2021 11:03 Ответить
Лва опариши снігом вдавилися - дрібниця, але як приємно
показать весь комментарий
22.12.2021 08:16 Ответить
резервы до конца года есть главное не останавливаться на достигнутом
показать весь комментарий
22.12.2021 08:16 Ответить
лавина кибальчиш по фамилии лавинидзе накормила плохишей пачками с вареньем банками с печеньем ватой шашлыком и одела в трусики-так круче звучит
показать весь комментарий
22.12.2021 08:19 Ответить
Прелєєєсно!
показать весь комментарий
22.12.2021 08:44 Ответить
значить прийшов час відвойовувати його
показать весь комментарий
22.12.2021 08:54 Ответить
Так можно победить оккупантов. просто вопрос времени....
показать весь комментарий
22.12.2021 09:09 Ответить
показать весь комментарий
22.12.2021 09:16 Ответить
показать весь комментарий
22.12.2021 09:17 Ответить
через 50 років відкопають заморожених кацапів, оживлять і будуть в цирку показувати
показать весь комментарий
22.12.2021 09:20 Ответить
сумно але вони точно не прийдуть нас вбивати
показать весь комментарий
22.12.2021 09:25 Ответить
Ничего сумного, сплошной позитив.
показать весь комментарий
22.12.2021 09:29 Ответить
"сумно але вони точно не прийдуть нас вбивати" - а мені навпаки радісно, вважайте що ЗСУ вже заощадили кілька набоїв. І взагалі, чим менше москалів, тим менше нашому війську треба ресурсів
показать весь комментарий
22.12.2021 09:30 Ответить
Економія набоїв!
показать весь комментарий
22.12.2021 10:17 Ответить
Санта-Клаус & Дед Мороз - счет 1:0
показать весь комментарий
22.12.2021 09:27 Ответить
Это ещё Йолопукки с Пьером Ноэлем не подключились.
показать весь комментарий
22.12.2021 09:28 Ответить
показать весь комментарий
22.12.2021 09:27 Ответить
Как лавина с гор бежит
В жопу раненый рашист
Далеко не убежит
Глубоко кинжал сидит...
показать весь комментарий
22.12.2021 09:32 Ответить
показать весь комментарий
22.12.2021 09:35 Ответить
За уродину
показать весь комментарий
22.12.2021 09:36 Ответить
За "ЭТУ СТРАНУ"(с) вообще то исторически. Хотя по нынешним временам это правильно называть "территориальное образование".
показать весь комментарий
22.12.2021 09:45 Ответить
показать весь комментарий
22.12.2021 09:38 Ответить
показать весь комментарий
22.12.2021 09:45 Ответить
Здавалося б, дрібниця, а все одно приємно.
показать весь комментарий
22.12.2021 09:58 Ответить
Лавина влаштувала нещадну русофобію...
показать весь комментарий
22.12.2021 10:06 Ответить
показать весь комментарий
22.12.2021 10:25 Ответить
Патріотична грузинська лавина не висловлює "озабоченности", а діє мовчки й з гарантованим успіхом.
Може "лавина" це грузинський партизанський загін?
Zvavi - досить непогано, як на мене.
показать весь комментарий
22.12.2021 10:39 Ответить
Снег это всегда красиво!
А теперь ещё и полезно
показать весь комментарий
22.12.2021 10:45 Ответить
як казав Задорнов (покійний ) іх можно просто снежками закидать
показать весь комментарий
22.12.2021 11:25 Ответить
Горє то какоє. Але Чому тільки двоє і Де Єнотик з цього приводу?
показать весь комментарий
22.12.2021 12:01 Ответить
Чекаэ на третю тушку. "Двоє російських військовиків загинули, одного ще шукають. "
показать весь комментарий
22.12.2021 12:26 Ответить
Може й правильно, чого даремно ноги, чи то пак, лапи бити?
показать весь комментарий
22.12.2021 12:41 Ответить
Грузинская лавина провела флешмоб "Ихтамнет".
показать весь комментарий
22.12.2021 12:04 Ответить
Скорейшего вечного упокоения двум расеянским ******* попавшим в больницу.
показать весь комментарий
22.12.2021 12:07 Ответить
Их просто засыпало снегом. Насмерть.
показать весь комментарий
22.12.2021 12:17 Ответить
Когда лавина патриотичнее грузинских властей
показать весь комментарий
22.12.2021 13:30 Ответить
МАЛО !!!
показать весь комментарий
22.12.2021 13:34 Ответить
КАМЕРЫ КАК У ПДРОВ ПОСЛЕДНИХ !!!
показать весь комментарий
22.12.2021 13:36 Ответить
Страница 2 из 2
 
 