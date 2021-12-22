Грузинская лавина уничтожила российских оккупантов на оккупированной территории. ВИДЕО (обновлено)

Снег сошел на пятерых военнослужащих армии РФ, которые "охраняли" Рокский тоннель на Транскавказской автомагистрали в оккупированной Южной Осетии.

Об этом сообщают оккупационные власти Южной Осетии, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на российское издание РБК.

Двое российских военных погибли, одного еще ищут. Еще двое попали в больницу.

Лавина сошла на кабинку, в которой находились россияне.

Накануне движение по Транскавказской магистрали закрыли для движения всех видов транспорта из-за риска схождения лавин.

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