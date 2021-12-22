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Грузинська лавина знищила російських окупантів на окупованій території. ВIДЕО (оновлено)

Сніг зійшов на п’ятьох військовослужбовців армії РФ, які "охороняли" Рокський тунель на Транскавказькій автомагістралі в окупованій Південній Осетії.

Про це повідомляє окупаційна влада Південної Осетії, інформує Цензор.НЕТ з посиланням на російське видання РБК.

Двоє російських військовиків загинули, одного ще шукають. Ще двоє потрапили до лікарні.

Лавина зійшла на кабінку, у якій знаходилися росіяни.

Напередодні рух Транскавказською магістраллю закрили для руху всіх видів транспорту через ризик сходження лавин.

Також читайте: Армія РФ починає масштабні навчання на 20 полігонах Півдня, Північного Кавказу і в тимчасово окупованих Криму, Абхазії і Південній Осетії

Автор: 

Грузія (1844) росія (65122) Південна Осетія (60) лавина (80)


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Топ коментарі
+86
как это пох?
1-я хорошая новость за сегодня
- мог бы и порадоваться
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21.12.2021 22:57
+82
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21.12.2021 23:28
+64
Чому тільки двоє???
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21.12.2021 22:51
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Тут больше подойдет-грузинская лавина ликвидировала российских оккупантов
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22.12.2021 00:26 Відповісти
Слава лыжникам Вейшнории!
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22.12.2021 00:41 Відповісти
Верфь с корабликом в путинграде, меткая лавина на оккупантов в Осетии... Это еще до рождественских, до Нового Года. С наступающими, москалики !
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22.12.2021 00:47 Відповісти
просто природа устроила мордовским ихтамнетам ихтамнет.
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22.12.2021 00:54 Відповісти
Получилась зеленая морожено-ихтамнетовская москалятина Даже оккупированная природа мстит пуйловским "защитникам"
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22.12.2021 01:01 Відповісти
Еще Проворный не остыл, а тут такое продолжение. Хороший сериал, ждем 3-ю серию.
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22.12.2021 01:23 Відповісти
К стати этот удмуртский корапь "серливый" хакассы лепили из гавна и палок целых 8 лет , и планировали установить на него много сракет чтобы бомбить Сурию. Но видать Всевышний вмешался и не дал кацапне совершить это злодеяние.
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22.12.2021 01:36 Відповісти
Молодці,кацапи . Головне - не зупиняйтеся.
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22.12.2021 01:33 Відповісти
***** шастать.
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22.12.2021 03:20 Відповісти
Однажды русский генерал из гор к Тифлису подъезжал.....
Ты хочешь знать что делал я на воле- жил, и жизнь моя была прекрасней и нежней, бессильной старости твоей_ Х#ло.
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22.12.2021 03:34 Відповісти
Приємні новини під Новий рік,а може ще й сам ХЙЛО "відкине ласти" і я з величезною насолодою трохи подивлюсь "Лебедине озеро" і новини в Мордорі та позловтішаюсь.
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22.12.2021 05:03 Відповісти
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22.12.2021 06:14 Відповісти
Жаль, что грузины не смогли в 2008 обрушить тот туннель. Тогда было бы все по-другому.
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22.12.2021 06:43 Відповісти
Не змогли?!!! Чи не захотіли? Чи не було наказу від "головного ворога *****"?
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22.12.2021 07:12 Відповісти
Зашибись!
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22.12.2021 06:47 Відповісти
Хоть одна хорошая новость в ленте
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22.12.2021 06:48 Відповісти
А ведь с Крыма теперь тоже в армию РФ набирают...
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22.12.2021 06:55 Відповісти
Самое прикольное, что юноши должны отслужить в армии РФ. И даже те, кто с Донбасса впарил своим детям гражданство рашки теперь могут получить похоронку на сына из Сирии, Венесуэлы и т.д.
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22.12.2021 09:12 Відповісти
нафантазировал молодец
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22.12.2021 09:52 Відповісти
Отличное утро, а кое-кто его не встретит...лепотааа !!!
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22.12.2021 07:03 Відповісти
Лавині-респект...
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22.12.2021 07:08 Відповісти
Российские войска получили от афганских талибов очередную партию наркотиков, для поддержания руського духу в это холодное время у границы с Украиной.
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22.12.2021 07:27 Відповісти
маловато будет
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22.12.2021 07:31 Відповісти
- Рокский карьер, пять человек!
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22.12.2021 08:05 Відповісти
- А можно лучше на песчаный карьер?
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22.12.2021 08:14 Відповісти
да. О мясокомбинате уже даже никто не заикается
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22.12.2021 09:48 Відповісти
На мясокомбинат их везут в Африке и только как сырье.
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22.12.2021 11:03 Відповісти
Лва опариши снігом вдавилися - дрібниця, але як приємно
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22.12.2021 08:16 Відповісти
резервы до конца года есть главное не останавливаться на достигнутом
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22.12.2021 08:16 Відповісти
лавина кибальчиш по фамилии лавинидзе накормила плохишей пачками с вареньем банками с печеньем ватой шашлыком и одела в трусики-так круче звучит
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22.12.2021 08:19 Відповісти
Прелєєєсно!
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22.12.2021 08:44 Відповісти
значить прийшов час відвойовувати його
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22.12.2021 08:54 Відповісти
Так можно победить оккупантов. просто вопрос времени....
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22.12.2021 09:09 Відповісти
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22.12.2021 09:16 Відповісти
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22.12.2021 09:17 Відповісти
через 50 років відкопають заморожених кацапів, оживлять і будуть в цирку показувати
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22.12.2021 09:20 Відповісти
сумно але вони точно не прийдуть нас вбивати
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22.12.2021 09:25 Відповісти
Ничего сумного, сплошной позитив.
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22.12.2021 09:29 Відповісти
"сумно але вони точно не прийдуть нас вбивати" - а мені навпаки радісно, вважайте що ЗСУ вже заощадили кілька набоїв. І взагалі, чим менше москалів, тим менше нашому війську треба ресурсів
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22.12.2021 09:30 Відповісти
Економія набоїв!
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22.12.2021 10:17 Відповісти
Санта-Клаус & Дед Мороз - счет 1:0
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22.12.2021 09:27 Відповісти
Это ещё Йолопукки с Пьером Ноэлем не подключились.
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22.12.2021 09:28 Відповісти
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22.12.2021 09:27 Відповісти
Как лавина с гор бежит
В жопу раненый рашист
Далеко не убежит
Глубоко кинжал сидит...
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22.12.2021 09:32 Відповісти
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22.12.2021 09:35 Відповісти
За уродину
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22.12.2021 09:36 Відповісти
За "ЭТУ СТРАНУ"(с) вообще то исторически. Хотя по нынешним временам это правильно называть "территориальное образование".
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22.12.2021 09:45 Відповісти
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22.12.2021 09:38 Відповісти
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22.12.2021 09:45 Відповісти
Здавалося б, дрібниця, а все одно приємно.
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22.12.2021 09:58 Відповісти
Лавина влаштувала нещадну русофобію...
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22.12.2021 10:06 Відповісти
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22.12.2021 10:25 Відповісти
Патріотична грузинська лавина не висловлює "озабоченности", а діє мовчки й з гарантованим успіхом.
Може "лавина" це грузинський партизанський загін?
Zvavi - досить непогано, як на мене.
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22.12.2021 10:39 Відповісти
Снег это всегда красиво!
А теперь ещё и полезно
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22.12.2021 10:45 Відповісти
як казав Задорнов (покійний ) іх можно просто снежками закидать
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22.12.2021 11:25 Відповісти
Горє то какоє. Але Чому тільки двоє і Де Єнотик з цього приводу?
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22.12.2021 12:01 Відповісти
Чекаэ на третю тушку. "Двоє російських військовиків загинули, одного ще шукають. "
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22.12.2021 12:26 Відповісти
Може й правильно, чого даремно ноги, чи то пак, лапи бити?
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22.12.2021 12:41 Відповісти
Грузинская лавина провела флешмоб "Ихтамнет".
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22.12.2021 12:04 Відповісти
Скорейшего вечного упокоения двум расеянским ******* попавшим в больницу.
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22.12.2021 12:07 Відповісти
Их просто засыпало снегом. Насмерть.
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22.12.2021 12:17 Відповісти
Когда лавина патриотичнее грузинских властей
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22.12.2021 13:30 Відповісти
МАЛО !!!
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22.12.2021 13:34 Відповісти
КАМЕРЫ КАК У ПДРОВ ПОСЛЕДНИХ !!!
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22.12.2021 13:36 Відповісти
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