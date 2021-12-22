Грузинська лавина знищила російських окупантів на окупованій території. ВIДЕО (оновлено)

Сніг зійшов на п’ятьох військовослужбовців армії РФ, які "охороняли" Рокський тунель на Транскавказькій автомагістралі в окупованій Південній Осетії.

Про це повідомляє окупаційна влада Південної Осетії, інформує Цензор.НЕТ з посиланням на російське видання РБК.

Двоє російських військовиків загинули, одного ще шукають. Ще двоє потрапили до лікарні.

Лавина зійшла на кабінку, у якій знаходилися росіяни.

Напередодні рух Транскавказською магістраллю закрили для руху всіх видів транспорту через ризик сходження лавин.

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