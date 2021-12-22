Грузинська лавина знищила російських окупантів на окупованій території. ВIДЕО (оновлено)
Сніг зійшов на п’ятьох військовослужбовців армії РФ, які "охороняли" Рокський тунель на Транскавказькій автомагістралі в окупованій Південній Осетії.
Про це повідомляє окупаційна влада Південної Осетії, інформує Цензор.НЕТ з посиланням на російське видання РБК.
Двоє російських військовиків загинули, одного ще шукають. Ще двоє потрапили до лікарні.
Лавина зійшла на кабінку, у якій знаходилися росіяни.
Напередодні рух Транскавказською магістраллю закрили для руху всіх видів транспорту через ризик сходження лавин.
Топ коментарі
+86 Volodymyr Volodymyr #490180
показати весь коментар21.12.2021 22:57
+82 Владимир Елисеев
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+64 жерар
показати весь коментар21.12.2021 22:51
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Ты хочешь знать что делал я на воле- жил, и жизнь моя была прекрасней и нежней, бессильной старости твоей_ Х#ло.
В жопу раненый рашист
Далеко не убежит
Глубоко кинжал сидит...
Може "лавина" це грузинський партизанський загін?
Zvavi - досить непогано, як на мене.
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