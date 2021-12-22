Израиль разработал революционный прицел для стрелкового оружия. ВИДЕО+ФОТОрепортаж

Компания "Эльбит Маарахот" представила свой новый компьютеризированный прицел для штурмовых винтовок – ARCAS (AI-Powered, Computerized Solution for Assault Rifles). По сути, это даже не прицел, система, совмещающая электрооптический прицел (ЭОП), нашлемную систему отображения и вычислительный блок с элементами искусственного интеллекта (AI – Artificial Intelligence).

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом пишет блоггер grimnir74.

ARCAS обеспечивает пехотинца или бойца спецназа целым рядом возможностей:

пассивное измерение дальности (passive range measurement), т.е. без лазерного дальномера;

автоматическая баллистическая коррекция (automatic ballistic correction);

обнаружение источников огня (detection of fire sources);

видеообнаружение движения (video motion detection);

возможность стрелять из-за угла и от бедра (ability to shoot around the corner and from the hip);

интерфейс с тактической системой управления и контроля (interface with tactical Command and Control, C2);

помощь в навигации (navigation assistance);

идентификация свой/чужой (friend or foe identification);

отслеживание задержек и расхода боезапаса (tracking of stoppage and ammunition);

пристрелка оружия без стрельбы (weapon zeroing without the need for live fire).

Вычислительный модуль системы расположен в передней рукоятке винтовки. Компьютер получает информацию от совмещённого с той же рукояткой электрооптического прицела (камеры), от тактической системы управления и контроля, от других пользователей ARCAS того же подразделения и от самого оружия. Боец видит изображение и другую информацию на глазке-мониторе, расположенном в верхней части оружия (как обычный прицел) или на дисплее на каске. Управление системой – через кнопку-джойстик на передней рукоятке винтовки. Пользовательский интерфейс (Graphical User Interface) создан на примере современных видеоигр.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Оружия в Украине будет достаточно для встречи всех "зеленых" и прочего толка человечков", - Данилов

ARCAS построен на принципе открытой архитектуры. Камера в передней рукоятке может быть тепловизором или видеокамерой, работающей при низком уровне освещённости. В качестве оружейного дисплея могут использоваться различные уже существующие ЭОП. В компьютер могут загружаться дополнительные программы, в т.ч. созданные другими разработчиками, в соответствии с требованием клиентов.



Система с лёгкостью устанавливается на различные существующие штурмовые винтовки, например М16, М4 или "Тавор". Масса системы – всего 150 грамм. По словам представителей "Эльбит", ARCAS является частью проекта "интеллектуальных прицелов" "Макабит", уже использующихся АОИ.

Также смотрите: Украина купила у НАТО антидроновые ружья для борьбы с российскими беспилотниками, - Резников. ВИДЕО







