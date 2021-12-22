Израиль разработал революционный прицел для стрелкового оружия. ВИДЕО+ФОТОрепортаж
Компания "Эльбит Маарахот" представила свой новый компьютеризированный прицел для штурмовых винтовок – ARCAS (AI-Powered, Computerized Solution for Assault Rifles). По сути, это даже не прицел, система, совмещающая электрооптический прицел (ЭОП), нашлемную систему отображения и вычислительный блок с элементами искусственного интеллекта (AI – Artificial Intelligence).
Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом пишет блоггер grimnir74.
ARCAS обеспечивает пехотинца или бойца спецназа целым рядом возможностей:
- пассивное измерение дальности (passive range measurement), т.е. без лазерного дальномера;
- автоматическая баллистическая коррекция (automatic ballistic correction);
- обнаружение источников огня (detection of fire sources);
- видеообнаружение движения (video motion detection);
- возможность стрелять из-за угла и от бедра (ability to shoot around the corner and from the hip);
- интерфейс с тактической системой управления и контроля (interface with tactical Command and Control, C2);
- помощь в навигации (navigation assistance);
- идентификация свой/чужой (friend or foe identification);
- отслеживание задержек и расхода боезапаса (tracking of stoppage and ammunition);
- пристрелка оружия без стрельбы (weapon zeroing without the need for live fire).
Вычислительный модуль системы расположен в передней рукоятке винтовки. Компьютер получает информацию от совмещённого с той же рукояткой электрооптического прицела (камеры), от тактической системы управления и контроля, от других пользователей ARCAS того же подразделения и от самого оружия. Боец видит изображение и другую информацию на глазке-мониторе, расположенном в верхней части оружия (как обычный прицел) или на дисплее на каске. Управление системой – через кнопку-джойстик на передней рукоятке винтовки. Пользовательский интерфейс (Graphical User Interface) создан на примере современных видеоигр.
ARCAS построен на принципе открытой архитектуры. Камера в передней рукоятке может быть тепловизором или видеокамерой, работающей при низком уровне освещённости. В качестве оружейного дисплея могут использоваться различные уже существующие ЭОП. В компьютер могут загружаться дополнительные программы, в т.ч. созданные другими разработчиками, в соответствии с требованием клиентов.
Система с лёгкостью устанавливается на различные существующие штурмовые винтовки, например М16, М4 или "Тавор". Масса системы – всего 150 грамм. По словам представителей "Эльбит", ARCAS является частью проекта "интеллектуальных прицелов" "Макабит", уже использующихся АОИ.
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у меня цель и я решаю, а не сраный комп - тула стреляй, а тут, ойййй, перезагрузка(и меня ваалит чудак, прикрывшись женщиной)
Їх треба навести, і напоїти, а далі діють самі.
https://replyua.net/229840-ehali-na-donbass-v-rossii-na-zh-d-platforme-zagorelas-********-tehnika.html
еще немцы сделали такое.
вполне логично - шоб боевик или дидваевальщик не высовывал башку из за угла, или из за женщини и детей
свинособаки,воина освободителя дает намного больше возможностей, чем эта еврейская приблуда. С помощью калаша можно безнаказанно убивать грабить и насиловать в чужой стране и делать все то, за что в нормальных странах тюрьма.
Навёл "туда", а она сама доцеливает точно в цель.
и так и не оснастить его коробкой-автоматом.
https://www.youtube.com/watch?v=_eQLFVpOYm4
старик, вам еще не процы.дуры, не нервируйтесь. потлер и так крепче чем вы, у него еще тройник есть - патлер и петлер)
На той час німці були в основному поглинуті напіввільним затвором. Це, простота та дешевизна але, не для радянського солдата чи совкових технологій. Що СРСР, що США взяли за основу FG-42, а Німеччина та Швейцарія довгий час трималася лінійки G3/МР5, Франція пішла своїм шляхом але теж напіввільний затвор іншої конструкції у FAMAS.
На разі, прихильників напіввільного затвору стало набагато менше. Недоліки перевищили переваги конструкції. З поширенням ЧПУ складність виробництва відійшла в минуле, а дороговизна стала не суттєвою. В результаті зараз газовідвід домінує у виробництві.
- Наше https://anekdoty.ru/pro-oruzhie/ оружие САМОЕ лучшее на земле!!!.
На стенде https://anekdoty.ru/pro-Germaniju/ Германии тоже полно всяких оружейных новшеств.Огромными буквами надпись:
- Наше оружие самое лучшее во вселенной !
И на каждом стенде примерно такие же лозунги. Стенд https://anekdoty.ru/pro-izrail/ Израиля . Маленькая надпись:
- Наше оружие самое лучшее в этом зале!
Даже на выставке видел.
джойстиком задаётся команда, электроника её оптимизирует.
Во-вторых - если новобранца обучать на таких гаджетах, то это как научить пацана кататься на тачке-полуроботе, а потом, когда она сломается, отправить его в поездку на ЗАЗ-968 ...