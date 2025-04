Ізраїль розробив революційний приціл для стрілецької зброї. ВІДЕО+ФОТОрепортаж

Компанія "Ельбіт Маарахот" представила свій новий комп'ютеризований приціл для штурмових гвинтівок - ARCAS (AI-Powered, Computerized Solution for Assault Rifles). По суті, це навіть не приціл, система, що поєднує електрооптичний приціл (ЕОП), нашлемну систему відображення та обчислювальний блок із елементами штучного інтелекту (AI – Artificial Intelligence).

Як повідомляє Цензор.НЕТ, про це пише блогер grimnir74.

ARCAS забезпечує піхотинця або бійця спецназу цілою низкою можливостей:

пасивний вимір дальності (passive range measurement), тобто. без лазерного далекоміра;

автоматична балістична корекція (automatic ballistic correction);

виявлення джерел вогню (detection of fire sources);

відеовиявлення руху (video motion detection);

можливість стріляти з-за рогу і від стегна (ability to shoot around the corner and from the hip);

інтерфейс з тактичною системою управління та контролю (interface with tactical Command and Control, C2);

допомога у навігації (navigation assistance);

ідентифікація свій/чужий (friend or foe identification);

відстеження затримок та витрати боєзапасу (tracking of stoppage and ammunition);

пристрілювання зброї без стрілянини (weapon zeroing без потреби на live fire).

Обчислювальний модуль системи розташований у передній ручці гвинтівки. Комп'ютер отримує інформацію від суміщеного з тією ж рукояткою електрооптичного прицілу (камери), від тактичної системи управління та контролю, від інших користувачів ARCAS того самого підрозділу та від зброї. Боєць бачить зображення та іншу інформацію на вічку-моніторі, розташованому у верхній частині зброї (як звичайний приціл) або на дисплеї на касці. Управління системою – через кнопку-джойстик на передній ручці гвинтівки. Інтерфейс користувача (Graphical User Interface) створений на прикладі сучасних відеоігор.

ARCAS збудовано на принципі відкритої архітектури. Камера у передній рукоятці може бути тепловізором або відеокамерою, що працює за низького рівня освітленості. Як дисплей можуть використовуватися різні вже існуючі ЕОП. У комп'ютер можуть завантажуватися додаткові програми, в т.ч. створені іншими розробниками відповідно до вимог клієнтів.

Система з легкістю встановлюється на різні існуючі штурмові гвинтівки, наприклад, М16, М4 або "Тавор". Маса системи - всього 150 грам. За словами представників "Ельбіт", ARCAS є частиною проекту "інтелектуальних прицілів" "Макабіт", які вже використовуються АОІ.