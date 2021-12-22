Ізраїль розробив революційний приціл для стрілецької зброї. ВІДЕО+ФОТОрепортаж
Компанія "Ельбіт Маарахот" представила свій новий комп'ютеризований приціл для штурмових гвинтівок - ARCAS (AI-Powered, Computerized Solution for Assault Rifles). По суті, це навіть не приціл, система, що поєднує електрооптичний приціл (ЕОП), нашлемну систему відображення та обчислювальний блок із елементами штучного інтелекту (AI – Artificial Intelligence).
Як повідомляє Цензор.НЕТ, про це пише блогер grimnir74.
ARCAS забезпечує піхотинця або бійця спецназу цілою низкою можливостей:
пасивний вимір дальності (passive range measurement), тобто. без лазерного далекоміра;
автоматична балістична корекція (automatic ballistic correction);
виявлення джерел вогню (detection of fire sources);
відеовиявлення руху (video motion detection);
можливість стріляти з-за рогу і від стегна (ability to shoot around the corner and from the hip);
інтерфейс з тактичною системою управління та контролю (interface with tactical Command and Control, C2);
допомога у навігації (navigation assistance);
ідентифікація свій/чужий (friend or foe identification);
відстеження затримок та витрати боєзапасу (tracking of stoppage and ammunition);
пристрілювання зброї без стрілянини (weapon zeroing без потреби на live fire).
Обчислювальний модуль системи розташований у передній ручці гвинтівки. Комп'ютер отримує інформацію від суміщеного з тією ж рукояткою електрооптичного прицілу (камери), від тактичної системи управління та контролю, від інших користувачів ARCAS того самого підрозділу та від зброї. Боєць бачить зображення та іншу інформацію на вічку-моніторі, розташованому у верхній частині зброї (як звичайний приціл) або на дисплеї на касці. Управління системою – через кнопку-джойстик на передній ручці гвинтівки. Інтерфейс користувача (Graphical User Interface) створений на прикладі сучасних відеоігор.
ARCAS збудовано на принципі відкритої архітектури. Камера у передній рукоятці може бути тепловізором або відеокамерою, що працює за низького рівня освітленості. Як дисплей можуть використовуватися різні вже існуючі ЕОП. У комп'ютер можуть завантажуватися додаткові програми, в т.ч. створені іншими розробниками відповідно до вимог клієнтів.
Система з легкістю встановлюється на різні існуючі штурмові гвинтівки, наприклад, М16, М4 або "Тавор". Маса системи - всього 150 грам. За словами представників "Ельбіт", ARCAS є частиною проекту "інтелектуальних прицілів" "Макабіт", які вже використовуються АОІ.
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у меня цель и я решаю, а не сраный комп - тула стреляй, а тут, ойййй, перезагрузка(и меня ваалит чудак, прикрывшись женщиной)
Їх треба навести, і напоїти, а далі діють самі.
https://replyua.net/229840-ehali-na-donbass-v-rossii-na-zh-d-platforme-zagorelas-********-tehnika.html
еще немцы сделали такое.
вполне логично - шоб боевик или дидваевальщик не высовывал башку из за угла, или из за женщини и детей
свинособаки,воина освободителя дает намного больше возможностей, чем эта еврейская приблуда. С помощью калаша можно безнаказанно убивать грабить и насиловать в чужой стране и делать все то, за что в нормальных странах тюрьма.
Навёл "туда", а она сама доцеливает точно в цель.
и так и не оснастить его коробкой-автоматом.
https://www.youtube.com/watch?v=_eQLFVpOYm4
старик, вам еще не процы.дуры, не нервируйтесь. потлер и так крепче чем вы, у него еще тройник есть - патлер и петлер)
На той час німці були в основному поглинуті напіввільним затвором. Це, простота та дешевизна але, не для радянського солдата чи совкових технологій. Що СРСР, що США взяли за основу FG-42, а Німеччина та Швейцарія довгий час трималася лінійки G3/МР5, Франція пішла своїм шляхом але теж напіввільний затвор іншої конструкції у FAMAS.
На разі, прихильників напіввільного затвору стало набагато менше. Недоліки перевищили переваги конструкції. З поширенням ЧПУ складність виробництва відійшла в минуле, а дороговизна стала не суттєвою. В результаті зараз газовідвід домінує у виробництві.
- Наше https://anekdoty.ru/pro-oruzhie/ оружие САМОЕ лучшее на земле!!!.
На стенде https://anekdoty.ru/pro-Germaniju/ Германии тоже полно всяких оружейных новшеств.Огромными буквами надпись:
- Наше оружие самое лучшее во вселенной !
И на каждом стенде примерно такие же лозунги. Стенд https://anekdoty.ru/pro-izrail/ Израиля . Маленькая надпись:
- Наше оружие самое лучшее в этом зале!
Даже на выставке видел.
джойстиком задаётся команда, электроника её оптимизирует.
Во-вторых - если новобранца обучать на таких гаджетах, то это как научить пацана кататься на тачке-полуроботе, а потом, когда она сломается, отправить его в поездку на ЗАЗ-968 ...