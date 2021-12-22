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Ізраїль розробив революційний приціл для стрілецької зброї. ВІДЕО+ФОТОрепортаж

Компанія "Ельбіт Маарахот" представила свій новий комп'ютеризований приціл для штурмових гвинтівок - ARCAS (AI-Powered, Computerized Solution for Assault Rifles). По суті, це навіть не приціл, система, що поєднує електрооптичний приціл (ЕОП), нашлемну систему відображення та обчислювальний блок із елементами штучного інтелекту (AI – Artificial Intelligence).

Як повідомляє Цензор.НЕТ, про це пише блогер grimnir74.

ARCAS забезпечує піхотинця або бійця спецназу цілою низкою можливостей:

пасивний вимір дальності (passive range measurement), тобто. без лазерного далекоміра;

автоматична балістична корекція (automatic ballistic correction);

виявлення джерел вогню (detection of fire sources);

відеовиявлення руху (video motion detection);

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": Ізраїль показав, якою буде бойова машина майбутнього, - програма Carmel. ВIДЕО

можливість стріляти з-за рогу і від стегна (ability to shoot around the corner and from the hip);

інтерфейс з тактичною системою управління та контролю (interface with tactical Command and Control, C2);

допомога у навігації (navigation assistance);

ідентифікація свій/чужий (friend or foe identification);

відстеження затримок та витрати боєзапасу (tracking of stoppage and ammunition);

пристрілювання зброї без стрілянини (weapon zeroing без потреби на live fire).

Обчислювальний модуль системи розташований у передній ручці гвинтівки. Комп'ютер отримує інформацію від суміщеного з тією ж рукояткою електрооптичного прицілу (камери), від тактичної системи управління та контролю, від інших користувачів ARCAS того самого підрозділу та від зброї. Боєць бачить зображення та іншу інформацію на вічку-моніторі, розташованому у верхній частині зброї (як звичайний приціл) або на дисплеї на касці. Управління системою – через кнопку-джойстик на передній ручці гвинтівки. Інтерфейс користувача (Graphical User Interface) створений на прикладі сучасних відеоігор.

ARCAS збудовано на принципі відкритої архітектури. Камера у передній рукоятці може бути тепловізором або відеокамерою, що працює за низького рівня освітленості. Як дисплей можуть використовуватися різні вже існуючі ЕОП. У комп'ютер можуть завантажуватися додаткові програми, в т.ч. створені іншими розробниками відповідно до вимог клієнтів.

Система з легкістю встановлюється на різні існуючі штурмові гвинтівки, наприклад, М16, М4 або "Тавор". Маса системи - всього 150 грам. За словами представників "Ельбіт", ARCAS є частиною проекту "інтелектуальних прицілів" "Макабіт", які вже використовуються АОІ.

Ізраїль розробив революційний приціл для стрілецької зброї 01
Ізраїль розробив революційний приціл для стрілецької зброї 02
Ізраїль розробив революційний приціл для стрілецької зброї 03
Ізраїль розробив революційний приціл для стрілецької зброї 04

Автор: 

Ізраїль (1641) зброя (7464)


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Топ коментарі
+47
Даю зуб на холодец, что ререз пару месяцев Рашка заявит, что разработата такой же, но в разы аналоговнетный!
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22.12.2021 09:18
+22
Це була супер секретна розробка паРаші, але ізраельські спецслужби викрали її та присвоїли собі.
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22.12.2021 09:25
+17
а в субботу на мониторе этого супер прицела, появляется надпись "шаббат", "нужно отдохнуть"..
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22.12.2021 09:21
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Даю зуб на холодец, что ререз пару месяцев Рашка заявит, что разработата такой же, но в разы аналоговнетный!
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22.12.2021 09:18 Відповісти
зачем в холодце зуб? )
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22.12.2021 09:23 Відповісти
Для перфоманса.
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22.12.2021 09:30 Відповісти
Це була супер секретна розробка паРаші, але ізраельські спецслужби викрали її та присвоїли собі.
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22.12.2021 09:25 Відповісти
Вы даже не представляете какое количество эммигрантов ( из Украины там работает ), как говорил мой сосед вы дармоеды ( про ученых, инженеров, врачей).
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22.12.2021 10:59 Відповісти
Знал там одного КТН, ныне покойного, к сожалению, который 20 лет назад сдвинул с мертвой точки разработку двигателя для беспилотника.
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22.12.2021 11:40 Відповісти
А мой друг делает/разрабатывает их в Германии
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22.12.2021 11:58 Відповісти
Выбор обусловлен, привычкой и доступностью боеприпасов. Бессмысленно выбирать например Баррет, зная, что все патроны к нему которые у тебя есть - у него в магазине и больше не предвидится. В то время выбирая АК, ты знаешь, что убив пару врагов, ты скорее всего еще и патронов раздобудешь...
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22.12.2021 10:21 Відповісти
...забули додати, що вага лампового імпортозамісного аналоГовнєта близько тони і розміром він як жигулі.
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22.12.2021 10:23 Відповісти
Не хочу тебя расстраивать но у рашки есть подобный прицел, и у американцев есть. Просто новости обычно запоздалые приходят и журналисты-статейщики не вовремя их находят и выкладывают. И ещё и с ошибками. Нет там (ЭОП) Там стоит тепловизионный сенсор это чётко видно по картинке и по оптики из германия , а не из оптического стекла. ЭОП это более старая технология и обозначает она Электронно Оптический Пребразователь, а не электрооптический прицел, но этим писателем откуда это знать пишут что не попадя.
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22.12.2021 10:38 Відповісти
Глупости не пишите! Почитайте что такое "Электронно Оптический Пребразователь"! А там этого и близко нет, там по сути камера (область ее спектра отдельный вопрос) и экран в "прицельном приспособлении", изображение дополнительно обрабатывается процессором для установки маркеров (свой/чужой, корректировки баллистики...)
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22.12.2021 13:44 Відповісти
Ты вообще читал что я написал или через стрку смотрел ))) Я же написал что это не ЭОП, это теплоприцел на микроболометре с германиевой оптикой.
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22.12.2021 17:21 Відповісти
PS Вот ссылка на новость самого производителя с характеристиками (винтовка идет в 2х комплектациях с разными сенсорами) https://elbitsystems.com/product/arcas/ https://elbitsystems.com/product/arcas/

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22.12.2021 13:52 Відповісти
а в субботу на мониторе этого супер прицела, появляется надпись "шаббат", "нужно отдохнуть"..
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22.12.2021 09:21 Відповісти
В субботу с прицелом будут работать гои))
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22.12.2021 10:48 Відповісти
страшно допустить шо пишет когда в прицел попадает свинья
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22.12.2021 11:20 Відповісти
Ничего не пишет, просто стреляет..
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22.12.2021 11:42 Відповісти
ну ага, пулю осквернять еще, лучше когда Путин попадет в прицел. пуля продаваться будет потом на аукционе за - "от миллиард фунтов"
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22.12.2021 11:59 Відповісти
Так. І не свиня, а свинопсяка.
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22.12.2021 15:27 Відповісти
"кацап" высвечивает и выстрел производится автоматически
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22.12.2021 18:12 Відповісти
оно то так, но я не хотел бы стрелять из этого, клторое тебе скажет или не скажет стреляй или нет.
у меня цель и я решаю, а не сраный комп - тула стреляй, а тут, ойййй, перезагрузка(и меня ваалит чудак, прикрывшись женщиной)
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22.12.2021 20:03 Відповісти
А зброю яка сама воює ще не створили?
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22.12.2021 09:21 Відповісти
вже створили , квадракоптери з штучним інтелектом
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22.12.2021 09:23 Відповісти
Москалі.
Їх треба навести, і напоїти, а далі діють самі.
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22.12.2021 09:50 Відповісти
Але доїхати до місця бойових дій не завжди вдається:

https://replyua.net/229840-ehali-na-donbass-v-rossii-na-zh-d-platforme-zagorelas-********-tehnika.html
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22.12.2021 10:11 Відповісти
Євреї вже давно придумали гвинтівку яка стріля із-за вугла. Це мрія кожного ізраїльтянина.
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22.12.2021 09:26 Відповісти
"мрія кожного ізраїльтянина" це щоб ворожі гвинтівки стріляли у борг
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22.12.2021 09:31 Відповісти
Это правда еще в 80х , была показана в журн Зарубежное военное обозрение
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22.12.2021 10:42 Відповісти
Підтверджую, правда, усно. Журнали згоріли в сараї, але тема така була. Це щось, на кшталт жидівського танку "Меркава" з двигуном попереду. "Патамуша ані бєспакоятца в пєрвую очєрєдь за сваіх салдат". Стаття хороша в якості "рекламного подгона з прогоном". Такі системи є на озброєнні сил спецпризначення. А в "піхоті" вони не приживуться, бо "сложні і нєжні".
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22.12.2021 11:41 Відповісти
ты еврей?
еще немцы сделали такое.
вполне логично - шоб боевик или дидваевальщик не высовывал башку из за угла, или из за женщини и детей
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22.12.2021 11:21 Відповісти
Ця розробка часів Другої світової була ще у німців.
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22.12.2021 11:34 Відповісти
стрiляє iзза РОГА. рiг вулицi - угол улицьi
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22.12.2021 12:09 Відповісти
Калаш в руках русской свинособаки, воина освободителя дает намного больше возможностей, чем эта еврейская приблуда. С помощью калаша можно безнаказанно убивать грабить и насиловать в чужой стране и делать все то, за что в нормальных странах тюрьма.
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22.12.2021 09:27 Відповісти
Этот израильский терминатор похож на Зеленского.
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22.12.2021 09:48 Відповісти
ещё надо чтобы ствол сам наводился. фотики могут щас определять фокус по глазу, даже у птичек, белке в глаз попасть
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22.12.2021 09:50 Відповісти
І шо за ідійоти ..
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22.12.2021 09:52 Відповісти
зеля тоже заказал минциыре систему, которая в реальном времени вычисляет куда отводить всу...
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22.12.2021 09:52 Відповісти
Гореть в Аду этой жидокомпании, сплавят же кацапам рано или поздно Кстати почему изобрели, подобную действующую систему прицеливания уже несколько лет назад разработали американцы. Товарищу из 93й помню года три назад ссылку посылал, им очень понравилась тема
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22.12.2021 09:52 Відповісти
Они перенесли принцип "Джавелина" на стрелковое оружие.
Навёл "туда", а она сама доцеливает точно в цель.
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22.12.2021 09:52 Відповісти
Осталось только из этой идеальной системы удалить слабое звено-человека
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22.12.2021 09:57 Відповісти
А можна нам оцих євреїв, а от тих двох, що найвеличніші, відправити до Ізраілю?
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22.12.2021 09:57 Відповісти
а кто второй?
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22.12.2021 10:05 Відповісти
тут блин надо спросить - А кто 100500-й!
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22.12.2021 11:23 Відповісти
В нього ж секретарка є...
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22.12.2021 11:35 Відповісти
РАБссия придумала даже АКМ Уго Шмайссера...,а видосы Путлера показанные Оливеру Стоуну...круче Звездных войн... Рейгана
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22.12.2021 09:58 Відповісти
Московиты умудрились 40 (сорок) лет выпускать один и тот же "жигуль",
и так и не оснастить его коробкой-автоматом.
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22.12.2021 10:02 Відповісти
они оснащали жигуля только новыми ценами по многочисленным просьбам трудящихся
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22.12.2021 10:45 Відповісти
не придумали, а викинули полловину деталей штурмгевера, т.к. не змогли його зібрати
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22.12.2021 10:26 Відповісти
переглянь до речі як механізм АК працює. ше би таке за гевера зробили.
https://www.youtube.com/watch?v=_eQLFVpOYm4
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22.12.2021 11:27 Відповісти
Механізм АК взяли від FG-42 тільки перевернули до гори дригом. Стоунер також мав цю ідею за зразок з деякими нововведеннями (пряма дія газу), а з кулеметом М60 взагалі не парилися- виключили одиночні постріли, а з верху приліпили стрічкоприймач від MG замість бокового магазину.
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22.12.2021 12:07 Відповісти
т.а.б.л.е.т.к.и.
старик, вам еще не процы.дуры, не нервируйтесь. потлер и так крепче чем вы, у него еще тройник есть - патлер и петлер)
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22.12.2021 11:25 Відповісти
Ось тільки не потрібно на німців навішувати всяку хєрню. Вони винайшли механізм FG-42, а Х'юго був великим спеціалістом з технологій штамповки металу. АК, є результатом бездумного копіювання німецької думки (пеоревернутої до гори дригом), реалізованої в металі німецьким інженером. Але сама ситема була чисто радянською, під радянські ТТХ (шоб, як гвинтівка Мосіна). Німці такої хєрні не робили б. Хіба що, як помсту за Берлін.
На той час німці були в основному поглинуті напіввільним затвором. Це, простота та дешевизна але, не для радянського солдата чи совкових технологій. Що СРСР, що США взяли за основу FG-42, а Німеччина та Швейцарія довгий час трималася лінійки G3/МР5, Франція пішла своїм шляхом але теж напіввільний затвор іншої конструкції у FAMAS.
На разі, прихильників напіввільного затвору стало набагато менше. Недоліки перевищили переваги конструкції. З поширенням ЧПУ складність виробництва відійшла в минуле, а дороговизна стала не суттєвою. В результаті зараз газовідвід домінує у виробництві.
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22.12.2021 12:00 Відповісти
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22.12.2021 10:00 Відповісти
Всех, кроме кацапов.
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22.12.2021 10:49 Відповісти
Если система такая умная, скоро солдат заменят роботами.
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22.12.2021 10:22 Відповісти
Дайте нам один
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22.12.2021 10:29 Відповісти
Чтобы гасить другие народы, которые для израиля подобны собакам
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22.12.2021 10:33 Відповісти
Что так переживать за евреев, зебобика кто выбирал, израиль, нет, свидоми громадяни, с одной извилиной, и то не в голове
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22.12.2021 10:50 Відповісти
нах бы они мне впали чтобы я за них переживал
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22.12.2021 10:52 Відповісти
и евреи оказывается изобретательны на зло...
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22.12.2021 10:38 Відповісти
Заздрість кепська риса.
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22.12.2021 12:09 Відповісти
Прицелы подобного плана не новые и у рашки есть подобный прицел, и у американцев есть. Просто новости обычно запоздалые приходят и журналисты-статейщики не вовремя их находят и выкладывают. И ещё и с ошибками. Нет там (ЭОП) Там стоит тепловизионный сенсор это чётко видно по картинке и по оптики из германия , а не из оптического стекла. ЭОП это более старая технология и обозначает она Электронно Оптический Пребразователь, а не электрооптический прицел, но этим писателем откуда это знать пишут что не попадя.
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22.12.2021 10:40 Відповісти
Судя по отдаче, для пущего эффекта стреляют ослабленными "спортивными" патронами. Они точнее, но практически без убойной силы.
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22.12.2021 10:43 Відповісти
за такое бабло, арабы сами за Израиль воевать будут)))
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22.12.2021 10:47 Відповісти
Что арабы проживающие в израиле и делают
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22.12.2021 10:52 Відповісти
я бы сместил вычислительный блок поближе к стрелку (под буфер отдачи) подальше от ствола, а камеру цельным блоком в модернизированную сьемную рукоятку для переноски/диоптр типа А4.
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22.12.2021 11:17 Відповісти
Прэглашам вас на работа ф Калифорния, 100500 зарплата и кофе в подарок, чтобы попасть к нам ниапходимо переслат фсего 100 евро, плюс налох 300 фунтов на счет Билл Гей.тс - номе 2-385236728623100500, и завтра вы работник в Калифорний, спешите
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22.12.2021 11:30 Відповісти
Прапор вам в руки. Вони бідні в цьому не розуміються. Там головне те, чого не показали це, залізо та софт.
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22.12.2021 12:15 Відповісти
а после пары тройки тестов они все равно так и сделают, либо свернут программу так же как и все кто делал такие прицелы до них.
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22.12.2021 12:27 Відповісти
Люди, які змогли реалізувати все це в металі та пластику мабуть непогані фахівці і знають трошки більше від нас всіх разом взятих. Іноді здавалося б краще рішення має свої вади, які нівелюють всі переваги. В данному випадку, на мою скромну думку, моноблок вважають оптимальним рішенням через універсальність. Якщо розносити модулі то виникає більше дротів, які потрібно підганяти по максимальній довжині. До тогож, на Тавор вже виникнуть проблеми з установкою.
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22.12.2021 13:32 Відповісти
я не сомневаюсь что ребята головастые эту технику скрутили, но не они будут класть эти винтовки на бруствер и в слове "класть" сарказм аж булькает.
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22.12.2021 15:26 Відповісти
у них уже є розробка приціла Алан-Шот що стрілляє під кутом 90 градусів
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22.12.2021 11:23 Відповісти
Та фигня это всё. По свидетельству данбасят, укранская армия уже давно использует снаряды-бумеранги. Стреляет ЗСУ, а снаряды летят, разворачиваются в полёте, прилетают со стороны ОТСОСовских братушек, чтоб опорочить рассею и доблестных вжопечленцев.
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22.12.2021 11:40 Відповісти
Проходит Всемирная Выставка оружия и техники.На стенде США представлены пулеметы, автоматы, и т.д.Огромными буквами https://anekdoty.ru/pro-nadpisi/ надпись :

- Наше https://anekdoty.ru/pro-oruzhie/ оружие САМОЕ лучшее на земле!!!.

На стенде https://anekdoty.ru/pro-Germaniju/ Германии тоже полно всяких оружейных новшеств.Огромными буквами надпись:

- Наше оружие самое лучшее во вселенной !

И на каждом стенде примерно такие же лозунги. Стенд https://anekdoty.ru/pro-izrail/ Израиля . Маленькая надпись:

- Наше оружие самое лучшее в этом зале!
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22.12.2021 11:46 Відповісти
НАДО НЕМНОГО ПРОДЕРЖАТЬСЯ И РОССИИ ПЗДА !)
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22.12.2021 12:03 Відповісти
Помнится, во времена СССР был популярный анекдот о еврее и винтовке с изогнутым дулом для стрельбы из-за угла...
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22.12.2021 12:10 Відповісти
А ЕВРЕИ СРАЗУ ВИДНО БОЖЬИ ЛЮДИ ))))))))))))))))))))))
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22.12.2021 12:21 Відповісти
На то они и ЕВРЕИ
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22.12.2021 12:40 Відповісти
Лучше бы придумали новый революционный форшмак.
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22.12.2021 14:39 Відповісти
Так вроде бы, такие прицелы уже в ходу несколько лет.
Даже на выставке видел.
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22.12.2021 12:26 Відповісти
НО ПУТИНА НЕЛЬЗЯ ТАКОЙ УБИВАТЬ ! ЕМУ НАДО СНАЧАЛА СЕРПОМ ПО ЯЙЦАМ И ПОКА ЗДЫХАЕТ БИТЬ МОЛОТОМ С НОГ ДО ГОЛОВЫ !)
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22.12.2021 12:27 Відповісти
Не... Повішити і вшьо
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22.12.2021 13:09 Відповісти
Читера с контрстрайка давно с такими бегают
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22.12.2021 12:28 Відповісти
Из рубрики "техно дичь"
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22.12.2021 12:28 Відповісти
прицел типа шаг вперед два назад что бы да таки нет с пейсиками
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22.12.2021 12:50 Відповісти
тарабарська мова все ясно не фига непонятно
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22.12.2021 12:52 Відповісти
Украина берет это???
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22.12.2021 13:34 Відповісти
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22.12.2021 14:23 Відповісти
По этому принципу управляются самолёты "Эйрбас" -
джойстиком задаётся команда, электроника её оптимизирует.
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22.12.2021 14:42 Відповісти
Для Африки или тропиков нормально, но на Аляске, Чукотке , в Якутии, Гренландии или просто в районах с продолжительной температурой -25, вряд ли пригодится. Это во-первых.
Во-вторых - если новобранца обучать на таких гаджетах, то это как научить пацана кататься на тачке-полуроботе, а потом, когда она сломается, отправить его в поездку на ЗАЗ-968 ...
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22.12.2021 15:51 Відповісти
Ну, люди у всьому світі працюють над подібними рішеннями. Проблема в тому що, кожна країна має свою специфіку. Що для Ізраїлю може бути добре то, для США не дуже. Ізраїль- маленька країна розміром з Черкаську область, яке веде війни одразу за городом ну, максимум за сусідським баштаном. Вся їх техніка заточена під найефективніше використання згідно з Уставом та тактикою Цахала. США навпаки орієнтоване на операції в головному за межами країни та різних кліматичних зонах. Тому, їх снайпери і досі мають чисто оптичні приціли, механічні пластикові балістичні калькулятори та блокноти з таблицями поправок. Вони вважають за краще приділити більше часу на вишкіл, ніж покладатися на електроніку та батарейки. Особливо, якщо ти пішов на тиждень в пустелю, гори чи джунглі. Крім того, якщо ворог отримає твою зброю то, йому ще доведеться довго звикати до імперіальних шкал, оскільки в більшості країн вірогідного ворога давно всі звикли до метричної системи.
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22.12.2021 17:16 Відповісти
Ето нє скрєпно - Ваня такий приціл проп є у перший же тиждень війни
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23.12.2021 12:00 Відповісти
Универсальный солдат )))
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23.12.2021 20:55 Відповісти
 
 