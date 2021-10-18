УКР
19 020 32

Ізраїль показав, якою буде бойова машина майбутнього, - програма Carmel. ВIДЕО

Ізраїль зробив вирішальний крок у створенні бойової машини майбутнього.

10 жовтня пресслужба Israel Aerospace Industries (IAI) повідомила про те, що компанія стала основним підрядником програми Carmel, передає Цензор.НЕТ із посиланням на warspot.ru.

Міноборони Ізраїлю вибрало IAI для "розробки і демонстрації технологій для багатовимірної бойової групи на базі бойової машини майбутнього". Планується, що нова розробка управлятиме низкою систем всередині самої машини, а також стане цифровим ядром даних для бойових підрозділів. Завдяки високій автономності машини керувати нею будуть лише два члени екіпажу.

Компанію IAI вибрали після серії випробувань прототипів. Ключовим завданням тестувань було вибрати систему, в якій члени екіпажу отримували б максимум інформації на дисплей при "закритих вікнах". При цьому комп'ютеризована система автоматично визначала цілі і пропонувала можливості для їхнього ураження, а екіпажу залишалося лише віддавати команди на знищення.

+11
у всех соседей Израиля нет вопроса - зачем)) как медом намазано.
Правда в том, что до прихода евреев в эту страну там действительно были песок и камни. Сейчас Хайфа - хай-течный центр промышленности, Тель-Авив - роскошный город, с кучей офисных центров в сити, прекрасной набережной и крутыми ночными заведениями. На севере можно кататьсья на лыжах, в то же время на юге, в Эйлате - любоваться кораллами в Красном море.
Только стоит выгнать оттуда евреев - и снова будет пустыня.
18.10.2021 09:27 Відповісти
+8
Почти 2 тыс лет идут войны за святую землю... Этого достаточно
18.10.2021 09:02 Відповісти
+7
Колись зеля на сцені кварталу сказав: "... почему не платим налоги? Ми платим ... в Ізраиль..."
18.10.2021 09:59 Відповісти
Не. Это не танк будущего. Танки будущего должны управляться с кухни...
18.10.2021 08:53 Відповісти
А так и будет. И это будет кухня Скайнета.
18.10.2021 08:59 Відповісти
Тем более они ещё и показали где находится процессор, куда надо бить, чтобы его вывести со строя)))
18.10.2021 08:59 Відповісти
а, ну теперь все просто. Бери и бей.
18.10.2021 09:27 Відповісти
_Штош... похоже автономные боевые системы и боевые роботы - это то, что ждёт человечество в ближайшем будущем. И вероятность что в дальнейшем решение на использование ЯО отдадут искусственному интеллекту весьма высока - в силу скорости обработки информации и принятия решений. Со всеми вытекающими...
18.10.2021 08:57 Відповісти
вопрос зачем..что там брать в израиле песок шо ли. ..оно меньше зап.области
18.10.2021 08:58 Відповісти
Почти 2 тыс лет идут войны за святую землю... Этого достаточно
18.10.2021 09:02 Відповісти
своровать песка и попить воды с мертвогоморя ибо там нищета
18.10.2021 12:23 Відповісти
18.10.2021 09:27 Відповісти
"Советское значит лучшее" бывшие советские а ныне израильские пропагандисты переделали в "Израильское значит лучшее". Простаков этому поверивших всё меньше. Отвечая на вопрос о том, поддержали бы они решение своих детей покинуть Израиль, 45% родителей ответили утвердительно. 51% израильтян задумывались об отъезде из Израиля. Израильские флажки говорят что задумывались об отъезде из Израиля все 90%. Но у немногих есть деньги и здоровье на отъезд.
18.10.2021 10:16 Відповісти
"Но у немногих есть деньги и здоровье на отъезд"

в стране со средней зарплатой 3.6 тыс. долларов у людей нет денег на отъезд.

Ватан, пойди подотрись своей портянкой, имбицилина русосранская
18.10.2021 11:19 Відповісти
со средней зарплатой.- Средней по отстойнику воров со всего мира. Гражданами Израиля числятся 116 миллиардеров и 131 000 миллионеров./ Ватан, пойди подотрись своей портянкой, имбицилина русосранская .-ПНХ к путинской проститутке по вызову: Нетаньяху чаще всех прилетал в Москву ,к Путину. Мне очень приятно, что у нас налажен очень тесный контакт, - сказал Путин, отмечая частоту визитов израильского премьера. Тебе там будет хорошо. В Израиле аутистов даже берут в армию.
18.10.2021 13:10 Відповісти
Спам так спам. Иван Петрович Сидоров противник спама. Спам -оружие слабых. Но раз надо то надо. Не дашь ответку-правильные пацаны не поймут. Иван Петрович Сидоров вначале будет спамить того желающих. Желающие-называйтесь.
18.10.2021 18:27 Відповісти
Там замішані величезні гроші, в Ізраїлі з високих податків в палестині доллари спонсорів арабів... Як тільки затухає конфлікт одразу відбувається провокація.... кінець війні означає кінець воєнному бізнесу .. а в палестині еліта залишиться без бабла і без влади, вони уже не вміють інакше жити і заробляти....
18.10.2021 09:33 Відповісти
В Ізраїлі не буває ДТП, ніхто нікого не вбиває...
18.10.2021 09:36 Відповісти
Расскажи это моему покойному другу.
18.10.2021 10:41 Відповісти
И секса у них нет...
18.10.2021 11:24 Відповісти
Це як у старому анекдоті:

- Чому євреї не хворіють на СНІД?
- Бо їх ніхто не любить.
18.10.2021 13:46 Відповісти
Цікавить ОЦЕ: яким чином екіпаж буде "віддавати команди" штучному інтелекту (чи його подобі)? Ланка глаз-мозок-палець на спусковому гачку працює набагато швидше, ніж ланка глаз-мозок-голос-приймач-автоматичний постріл. І конкуренцію може створити лише система, контрольована напряму командами з мозоку. Або треба віддати керування на розсуд самого штучного інтелекту, а отут вже виникає безліч питань керованості взагалі, керованості у умовах бойових пошкоджень, керованості в умовах електромагнитного і радіо впливу від власних і ворожих засобів радіоелектронної боротьби. Тож концепт концептом, але ОТАКЕ, що на ролику, побачимо ще нескоро, а може і ніколи.
18.10.2021 09:53 Відповісти
Про бойові дрони у нас теж були такої думки, коли в Ізраїлі їх застосовували вже масово. Система візуалізує на екранах поле бою, а штучний інтелект на основі аналізу зображення визначає і підсвічує потенціальних ворогів, людині залишається тільки прийняти рішення. Нічого особливо нового в цьому немає. Подібні системи існують давно. Питання тільки в узаконенні їх реалізації. Що до "глаз-мозок-палець" то, думаю розробники це знають краще нас. Скоріше за все, з усього обсягу наданих цілей людина вибирає (тицяє пальцем) тих, які становлять найбільшу загрозу і вірогідно порядок відпрацювання, а машина сама вирішує скільки пострілів зробити. Тут ваш "глаз-мозок-палець" просто відпочиває, оскільки не здатен робити з кулемету задану кількість пострілів. По-суті, там і автоматичний вогонь не потрібен, мікроконтролер сам здатен краще за людину керувати темпом вогню та витратами ***********.
18.10.2021 10:18 Відповісти
ЗІ: Крім того, варто пам'ятати що, Система Управління Машини тісно пов'язана з дронами в повітрі, іншими машинами, окремими бійцями та центром керування операцією. І який там порядок прийняття рішень то, є державна таємниця, якої нам ніхто не покаже на рекламному ролику.
18.10.2021 10:37 Відповісти
Колись зеля на сцені кварталу сказав: "... почему не платим налоги? Ми платим ... в Ізраиль..."
18.10.2021 09:59 Відповісти
От бачите, а Зелю несправедливо обвинувачують у суцільній брехні. А таки він каже правду... інколи.
18.10.2021 10:07 Відповісти
Ну такоє - все це крок вперед, але на рівні модернізації. Навіть на цьому відео, показана підтримка, а саме відео зверху, дронів. Дрони, та панування в повітрі - ось за чим майбутне.
18.10.2021 11:07 Відповісти
Дрони це гарно але одними дронами війну не виграєш і міста не захопиш.
18.10.2021 12:55 Відповісти
Захищеність екіпажу і військових - головні вимоги до бойових одиниць як танки на Заході.
Виконання військових задач за всяку ціну і кількість танків над якістю - радянські вимоги.
Україні потрібні танки/ БМП які після влучання бронебойних снарядів були б неушколжені
і продовжували своє фунціоновання
Ізраіль і Британія тут на перших місцях, може ще Німеччина, мало статистики про захищеность німецьких танків/ БМП.
18.10.2021 12:54 Відповісти
что такое пехотный танк будущего большой вопрос на сегодня одна единица бронетехники это просто цель для уничтожения а поскольку там воевать приходится с индейами то можно и побаловаться в высокие технологии.... просто евреи там решают свои задачи и скажем на просторах сибирей/алясок или хотябы монголий/маньчжурий это всё может оказаться не актуально
18.10.2021 13:06 Відповісти
Хорошая мишень для антисемитского дрона.
18.10.2021 15:51 Відповісти
Иван Петрович Сидоров , Сидоров , я конеша ,извините. Вы ещё тот крендель , кто Вам сказал , что многие хотят покинуть Израиль, у меня даже в мыслях нет , нормальная работа , зарплата , жилье, ,дети устроены . Прикинь Сидоров ,дороги нормальные , по ним приятно ехать . Расширить бизнес где нибудь ещё, да . Переезжать Нет
18.10.2021 13:24 Відповісти
Иван Петрович Сидоров , Сидоров , я конеша ,извините. Вы ещё тот крендель , кто Вам сказал , что многие хотят покинуть Израиль.-Гуглим: Отвечая на вопрос о том, поддержали бы они решение своих детей покинуть Израиль, 45% родителей ответили утвердительно. 51% израильтян задумывались об отъезде из Израиля./ Вы ещё тот поц- сбежали из Украины дезертиром или колбасным мигрантом в страну военную союзницу Путина, с которым Украина воюет. Но влазите в украинский сайт и требуете от Ивана Петровича Сидорова оправданий. Согласитесь: еврейская наглость границ не имеет.
18.10.2021 19:46 Відповісти
Машина, несущая культуру. Всё как обычно. Ничего нового.
18.10.2021 15:49 Відповісти
 
 