Ізраїль показав, якою буде бойова машина майбутнього, - програма Carmel. ВIДЕО
Ізраїль зробив вирішальний крок у створенні бойової машини майбутнього.
10 жовтня пресслужба Israel Aerospace Industries (IAI) повідомила про те, що компанія стала основним підрядником програми Carmel, передає Цензор.НЕТ із посиланням на warspot.ru.
Міноборони Ізраїлю вибрало IAI для "розробки і демонстрації технологій для багатовимірної бойової групи на базі бойової машини майбутнього". Планується, що нова розробка управлятиме низкою систем всередині самої машини, а також стане цифровим ядром даних для бойових підрозділів. Завдяки високій автономності машини керувати нею будуть лише два члени екіпажу.
Компанію IAI вибрали після серії випробувань прототипів. Ключовим завданням тестувань було вибрати систему, в якій члени екіпажу отримували б максимум інформації на дисплей при "закритих вікнах". При цьому комп'ютеризована система автоматично визначала цілі і пропонувала можливості для їхнього ураження, а екіпажу залишалося лише віддавати команди на знищення.
Виконання військових задач за всяку ціну і кількість танків над якістю - радянські вимоги.
Україні потрібні танки/ БМП які після влучання бронебойних снарядів були б неушколжені
і продовжували своє фунціоновання
Ізраіль і Британія тут на перших місцях, може ще Німеччина, мало статистики про захищеность німецьких танків/ БМП.