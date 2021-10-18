Израиль показал, какой будет боевая машина будущего - программа Carmel. ВИДЕО
Израиль сделал решающий шаг в создании боевой машины будущего.
10 октября пресс-служба Israel Aerospace Industries (IAI) сообщила о том, что компания стала основным подрядчиком программы Carmel, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на warspot.ru.
Минобороны Израиля выбрало IAI для "разработки и демонстрации технологий для многомерной боевой группы на базе боевой машины будущего". Планируется, что новая разработка будет управлять рядом систем внутри самой машины, а также станет цифровым ядром данных для боевых подразделений. Благодаря высокой автономности машины управлять ею будут всего два члена экипажа.
Компанию IAI выбрали после серии испытаний прототипов. Ключевой задачей тестирований было выбрать систему, в которой члены экипажа получали бы максимум информации на дисплей при "закрытых окнах". При этом компьютеризированная система автоматически определяла цели и предлагала возможности для их поражения, а экипажу оставалось лишь отдавать команды на уничтожение.
