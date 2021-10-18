РУС
Израиль показал, какой будет боевая машина будущего - программа Carmel. ВИДЕО

Израиль сделал решающий шаг в создании боевой машины будущего.

10 октября пресс-служба Israel Aerospace Industries (IAI) сообщила о том, что компания стала основным подрядчиком программы Carmel, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на warspot.ru.

Минобороны Израиля выбрало IAI для "разработки и демонстрации технологий для многомерной боевой группы на базе боевой машины будущего". Планируется, что новая разработка будет управлять рядом систем внутри самой машины, а также станет цифровым ядром данных для боевых подразделений. Благодаря высокой автономности машины управлять ею будут всего два члена экипажа.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Воинов Нацгвардии перевооружают современными винтовками UAR-15 вместо автоматов Калашникова, - пресс-служба НГУ

Компанию IAI выбрали после серии испытаний прототипов. Ключевой задачей тестирований было выбрать систему, в которой члены экипажа получали бы максимум информации на дисплей при "закрытых окнах". При этом компьютеризированная система автоматически определяла цели и предлагала возможности для их поражения, а экипажу оставалось лишь отдавать команды на уничтожение.

у всех соседей Израиля нет вопроса - зачем)) как медом намазано.
Правда в том, что до прихода евреев в эту страну там действительно были песок и камни. Сейчас Хайфа - хай-течный центр промышленности, Тель-Авив - роскошный город, с кучей офисных центров в сити, прекрасной набережной и крутыми ночными заведениями. На севере можно кататьсья на лыжах, в то же время на юге, в Эйлате - любоваться кораллами в Красном море.
Только стоит выгнать оттуда евреев - и снова будет пустыня.
18.10.2021 09:27 Ответить
+8
Почти 2 тыс лет идут войны за святую землю... Этого достаточно
18.10.2021 09:02 Ответить
+7
Колись зеля на сцені кварталу сказав: "... почему не платим налоги? Ми платим ... в Ізраиль..."
18.10.2021 09:59 Ответить
Не. Это не танк будущего. Танки будущего должны управляться с кухни...
18.10.2021 08:53 Ответить
А так и будет. И это будет кухня Скайнета.
18.10.2021 08:59 Ответить
Тем более они ещё и показали где находится процессор, куда надо бить, чтобы его вывести со строя)))
18.10.2021 08:59 Ответить
а, ну теперь все просто. Бери и бей.
18.10.2021 09:27 Ответить
_Штош... похоже автономные боевые системы и боевые роботы - это то, что ждёт человечество в ближайшем будущем. И вероятность что в дальнейшем решение на использование ЯО отдадут искусственному интеллекту весьма высока - в силу скорости обработки информации и принятия решений. Со всеми вытекающими...
18.10.2021 08:57 Ответить
вопрос зачем..что там брать в израиле песок шо ли. ..оно меньше зап.области
18.10.2021 08:58 Ответить
своровать песка и попить воды с мертвогоморя ибо там нищета
18.10.2021 12:23 Ответить
"Советское значит лучшее" бывшие советские а ныне израильские пропагандисты переделали в "Израильское значит лучшее". Простаков этому поверивших всё меньше. Отвечая на вопрос о том, поддержали бы они решение своих детей покинуть Израиль, 45% родителей ответили утвердительно. 51% израильтян задумывались об отъезде из Израиля. Израильские флажки говорят что задумывались об отъезде из Израиля все 90%. Но у немногих есть деньги и здоровье на отъезд.
18.10.2021 10:16 Ответить
"Но у немногих есть деньги и здоровье на отъезд"

в стране со средней зарплатой 3.6 тыс. долларов у людей нет денег на отъезд.

Ватан, пойди подотрись своей портянкой, имбицилина русосранская
18.10.2021 11:19 Ответить
со средней зарплатой.- Средней по отстойнику воров со всего мира. Гражданами Израиля числятся 116 миллиардеров и 131 000 миллионеров./ Ватан, пойди подотрись своей портянкой, имбицилина русосранская .-ПНХ к путинской проститутке по вызову: Нетаньяху чаще всех прилетал в Москву ,к Путину. Мне очень приятно, что у нас налажен очень тесный контакт, - сказал Путин, отмечая частоту визитов израильского премьера. Тебе там будет хорошо. В Израиле аутистов даже берут в армию.
18.10.2021 13:10 Ответить
Спам так спам. Иван Петрович Сидоров противник спама. Спам -оружие слабых. Но раз надо то надо. Не дашь ответку-правильные пацаны не поймут. Иван Петрович Сидоров вначале будет спамить того желающих. Желающие-называйтесь.
18.10.2021 18:27 Ответить
Там замішані величезні гроші, в Ізраїлі з високих податків в палестині доллари спонсорів арабів... Як тільки затухає конфлікт одразу відбувається провокація.... кінець війні означає кінець воєнному бізнесу .. а в палестині еліта залишиться без бабла і без влади, вони уже не вміють інакше жити і заробляти....
18.10.2021 09:33 Ответить
В Ізраїлі не буває ДТП, ніхто нікого не вбиває...
18.10.2021 09:36 Ответить
Расскажи это моему покойному другу.
18.10.2021 10:41 Ответить
И секса у них нет...
18.10.2021 11:24 Ответить
Це як у старому анекдоті:

- Чому євреї не хворіють на СНІД?
- Бо їх ніхто не любить.
18.10.2021 13:46 Ответить
Цікавить ОЦЕ: яким чином екіпаж буде "віддавати команди" штучному інтелекту (чи його подобі)? Ланка глаз-мозок-палець на спусковому гачку працює набагато швидше, ніж ланка глаз-мозок-голос-приймач-автоматичний постріл. І конкуренцію може створити лише система, контрольована напряму командами з мозоку. Або треба віддати керування на розсуд самого штучного інтелекту, а отут вже виникає безліч питань керованості взагалі, керованості у умовах бойових пошкоджень, керованості в умовах електромагнитного і радіо впливу від власних і ворожих засобів радіоелектронної боротьби. Тож концепт концептом, але ОТАКЕ, що на ролику, побачимо ще нескоро, а може і ніколи.
показать весь комментарий
18.10.2021 09:53 Ответить
Про бойові дрони у нас теж були такої думки, коли в Ізраїлі їх застосовували вже масово. Система візуалізує на екранах поле бою, а штучний інтелект на основі аналізу зображення визначає і підсвічує потенціальних ворогів, людині залишається тільки прийняти рішення. Нічого особливо нового в цьому немає. Подібні системи існують давно. Питання тільки в узаконенні їх реалізації. Що до "глаз-мозок-палець" то, думаю розробники це знають краще нас. Скоріше за все, з усього обсягу наданих цілей людина вибирає (тицяє пальцем) тих, які становлять найбільшу загрозу і вірогідно порядок відпрацювання, а машина сама вирішує скільки пострілів зробити. Тут ваш "глаз-мозок-палець" просто відпочиває, оскільки не здатен робити з кулемету задану кількість пострілів. По-суті, там і автоматичний вогонь не потрібен, мікроконтролер сам здатен краще за людину керувати темпом вогню та витратами ***********.
18.10.2021 10:18 Ответить
ЗІ: Крім того, варто пам'ятати що, Система Управління Машини тісно пов'язана з дронами в повітрі, іншими машинами, окремими бійцями та центром керування операцією. І який там порядок прийняття рішень то, є державна таємниця, якої нам ніхто не покаже на рекламному ролику.
18.10.2021 10:37 Ответить
Колись зеля на сцені кварталу сказав: "... почему не платим налоги? Ми платим ... в Ізраиль..."
18.10.2021 09:59 Ответить
От бачите, а Зелю несправедливо обвинувачують у суцільній брехні. А таки він каже правду... інколи.
18.10.2021 10:07 Ответить
Ну такоє - все це крок вперед, але на рівні модернізації. Навіть на цьому відео, показана підтримка, а саме відео зверху, дронів. Дрони, та панування в повітрі - ось за чим майбутне.
18.10.2021 11:07 Ответить
Дрони це гарно але одними дронами війну не виграєш і міста не захопиш.
18.10.2021 12:55 Ответить
Захищеність екіпажу і військових - головні вимоги до бойових одиниць як танки на Заході.
Виконання військових задач за всяку ціну і кількість танків над якістю - радянські вимоги.
Україні потрібні танки/ БМП які після влучання бронебойних снарядів були б неушколжені
і продовжували своє фунціоновання
Ізраіль і Британія тут на перших місцях, може ще Німеччина, мало статистики про захищеность німецьких танків/ БМП.
18.10.2021 12:54 Ответить
что такое пехотный танк будущего большой вопрос на сегодня одна единица бронетехники это просто цель для уничтожения а поскольку там воевать приходится с индейами то можно и побаловаться в высокие технологии.... просто евреи там решают свои задачи и скажем на просторах сибирей/алясок или хотябы монголий/маньчжурий это всё может оказаться не актуально
18.10.2021 13:06 Ответить
Хорошая мишень для антисемитского дрона.
18.10.2021 15:51 Ответить
Иван Петрович Сидоров , Сидоров , я конеша ,извините. Вы ещё тот крендель , кто Вам сказал , что многие хотят покинуть Израиль, у меня даже в мыслях нет , нормальная работа , зарплата , жилье, ,дети устроены . Прикинь Сидоров ,дороги нормальные , по ним приятно ехать . Расширить бизнес где нибудь ещё, да . Переезжать Нет
18.10.2021 13:24 Ответить
Иван Петрович Сидоров , Сидоров , я конеша ,извините. Вы ещё тот крендель , кто Вам сказал , что многие хотят покинуть Израиль.-Гуглим: Отвечая на вопрос о том, поддержали бы они решение своих детей покинуть Израиль, 45% родителей ответили утвердительно. 51% израильтян задумывались об отъезде из Израиля./ Вы ещё тот поц- сбежали из Украины дезертиром или колбасным мигрантом в страну военную союзницу Путина, с которым Украина воюет. Но влазите в украинский сайт и требуете от Ивана Петровича Сидорова оправданий. Согласитесь: еврейская наглость границ не имеет.
18.10.2021 19:46 Ответить
Машина, несущая культуру. Всё как обычно. Ничего нового.
18.10.2021 15:49 Ответить
 
 