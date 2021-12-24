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"Зеленский поздравляет Зеленского", - у президента опубликовали запись поздравления дипломатов, где глава государства произносит речь и в то же время находится в зале как зритель. ВИДЕО

Видео встречи с украинскими дипломатами, опубликованное на странице президента Владимира Зеленского, стало объектом насмешек в соцсетях.

Как сообщает Цензор.НЕТ, видео насмешило пользователей тем, что видеоряд ролика смонтирован так, что Зеленский в нем одновременно произносит речь и находится в зале как зритель.

Зеленский поздравляет Зеленского, - у президента опубликовали запись поздравления дипломатов, где глава государства произносит речь и в то же время находится в зале как зритель 01

Зеленский поздравляет Зеленского, - у президента опубликовали запись поздравления дипломатов, где глава государства произносит речь и в то же время находится в зале как зритель 02

Смотрите также на "Цензор.НЕТ": "Я не думаю об этом. Пусть разбирается суд, правоохранительные органы", - Зеленский о подозрении Порошенко. ВИДЕО

Автор: 

Зеленский Владимир (20343) курьез (4056) дипломаты (636)


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Топ комментарии
+85
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24.12.2021 11:42
+65
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24.12.2021 11:40
+59
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24.12.2021 12:09
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Ну что ж, давайте заценим количество жаждущих приобщиться к мудрости ЗЕбильного членограя-клоуна, посмотрев на фотографию того выступления ЗЕлёного ********:
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24.12.2021 13:07 Ответить
ЗЫ...
Тупорылого клоуна ЗЕ никто не захотел слушать в ООН
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24.12.2021 13:08 Ответить
И что?
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24.12.2021 13:23 Ответить
да ни чо

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24.12.2021 13:35 Ответить
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24.12.2021 13:39 Ответить
Такой же полупустой зал
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24.12.2021 15:59 Ответить
Отмазка-отмазкой... но...ЗЫ... как вы еще не сослались на Папуа-Новую Гвинею? Тока по чесноку, вам - по тяге слушать бессвязно-гундосую речь?
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24.12.2021 13:38 Ответить
самое интересное что вы вторите белорусским и российским сми. Похоже что казачок то засланный.
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24.12.2021 15:56 Ответить
Приклад наведете, чи злиняєте із номером на рукаві?
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26.12.2021 18:25 Ответить
ноу проблем. _https://www.belvpo.com/97540.html/
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26.12.2021 23:32 Ответить
Ze Matrix
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24.12.2021 15:30 Ответить
двух зеленских страна не выдержит
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24.12.2021 13:33 Ответить
А энергетиков чего не поздравил.
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24.12.2021 13:37 Ответить
Більше не давайте йому нюхати, а то буде і розтроєння. Ніс може не витримати
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24.12.2021 14:48 Ответить
Це просто свіжий кокс.
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24.12.2021 14:56 Ответить
В этом смокинге он выглядит как корова с седлом благородного скакуна.
Ну или как пародия на президента страны.
Напоминает Хазанова.
фу.
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24.12.2021 15:15 Ответить
...той хоч в президенти не пішов
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25.12.2021 10:27 Ответить
Дану нафик такое...
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26.12.2021 02:20 Ответить
Это что 6-лять такое творится, по вашему мнению это смешно? Что это за клоунские выходки? Скоты кошерные из Украины устроили балаган!
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24.12.2021 15:20 Ответить
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24.12.2021 15:29 Ответить
Мляааа, от тепер реально що робити? Навчились клонувати таких блазнів-нєдорєк.
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24.12.2021 15:35 Ответить
нічого по людські зробити не можуть
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24.12.2021 15:37 Ответить
Про рукожопов уже было?)))
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24.12.2021 16:10 Ответить
Зеленський вважає, що багато зеленських не буває.
Абсолютно самозакохана персона.
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24.12.2021 16:16 Ответить
Хаххаха )) Оце там ОП від коксу шторе ))))
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24.12.2021 16:43 Ответить
ПОЗОР!!!!!!
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24.12.2021 17:08 Ответить
1+1=2 ЗЕбилика
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24.12.2021 17:24 Ответить
яка бридка патвора
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24.12.2021 17:25 Ответить
Даже стебаться не хочется , не президент а просто мерзость .
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24.12.2021 21:47 Ответить
колізія - подпісь здєсь і подпісь здєсь (с)
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24.12.2021 23:57 Ответить
Зеленский выполняет то, что необходимо Кремлю для выполнения базовой цели - уничтожения украинской государственности.
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25.12.2021 03:25 Ответить
Ну а шо вы от шута горохово ожидали.
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25.12.2021 06:08 Ответить
маразм крепчал и танки его быстры...
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25.12.2021 06:17 Ответить
вова бронзовеет с каждым днем ---- однажды брежнев бумажки перепутал и прочитал .. мы уверенно идем ленинским путем в строительстве коммунизма . слава кпсс и лично дорогому л. и. брежневу .. но бронзового брежнева соратники уже на мавзолей под руки подымали он иногда уже не понимал нихера . а вове только 42 . рановато
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25.12.2021 06:59 Ответить
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25.12.2021 08:23 Ответить
И что тут?Кадр выступления,кадр в зале.Автор знает,что такое рекламный ролик?Это типа:"АААА,смотрите:то чувак в лесу,то потом в машине"."Монтаж" называется.Я не поклонник Зели,но автор клоун еще похлеще Зилёнкина
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25.12.2021 08:51 Ответить
Як це він сам себе ще й не нагородив . Дивина .. .
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25.12.2021 09:06 Ответить
что то не увидел шутки на эту тему у квартала 95.... зато шуток про порошенко и кличко там валом....хотя кажется тема для шуток там уже
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25.12.2021 11:03 Ответить
Звонок!! ....... "Самый выдающийся политик современности -дорогой Владимир Александрович Зеленский я .....СЛУШАЮ.
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25.12.2021 11:38 Ответить
Ну идиот он, ну что теперь?
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25.12.2021 12:31 Ответить
Помимо кокса ещё и раздвоение личности. Пипец
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25.12.2021 19:03 Ответить
сознания. оно не личность, оно чмо!
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25.12.2021 23:04 Ответить
что вы хотите от наркомана?
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25.12.2021 23:14 Ответить
ЗЕбанда рукожопы во всем - от видосиков до киднепинга Чауса и обвинений Пороха.
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26.12.2021 02:09 Ответить
https://tvbesedka.com/Upload/2021/2/20/11/55/22/269bafb9-37d3-418f-bea3-37ed43596610.jpg Зеленский реплика.
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26.12.2021 16:41 Ответить
Зеленскаий славно поздравил предателя с Новым Годом
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26.12.2021 19:15 Ответить
Вибачте, але стаття - маячня. З нарізки монтажера висмоктувати якісь висновки, це щось
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26.12.2021 19:29 Ответить
Такой бред уже постят. Нек знают к чему прицепиться.
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26.12.2021 20:04 Ответить
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