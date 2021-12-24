"Зеленский поздравляет Зеленского", - у президента опубликовали запись поздравления дипломатов, где глава государства произносит речь и в то же время находится в зале как зритель. ВИДЕО
Видео встречи с украинскими дипломатами, опубликованное на странице президента Владимира Зеленского, стало объектом насмешек в соцсетях.
Как сообщает Цензор.НЕТ, видео насмешило пользователей тем, что видеоряд ролика смонтирован так, что Зеленский в нем одновременно произносит речь и находится в зале как зритель.
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Ну что ж, давайте заценим количество жаждущих приобщиться к мудрости ЗЕбильного членограя-клоуна, посмотрев на фотографию того выступления ЗЕлёного ********:
Тупорылого клоуна ЗЕ никто не захотел слушать в ООН
Ну или как пародия на президента страны.
Напоминает Хазанова.
фу.
Абсолютно самозакохана персона.