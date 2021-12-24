РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
10283 посетителя онлайн
Новости Видео Агрессия России против Украины Война
13 892 33

Еще одной российской актрисе запретили въезд в Украину, - Госпогранслужба. ВИДЕО

Пограничники Отдельного контрольно-пропускного пункта "Киев" обнаружили, что россиянка, прибывшая в Украину авиарейсом из Абу-Даби, нарушала порядок въезда-выезда на временно оккупированную территорию АР Крым.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу ГНСУ.

"Гражданка России в 2017 году посещала полуостров, где снималась в сериале "Улетный экипаж" для российского телеканала СТС. А добралась она туда авиасообщением "Санкт-Петербург – Симферополь"", - говорится в сообщении.

Учитывая все обстоятельства, пограничники отказали актрисе в пропуске через государственную границу и запретили въезд в Украину на ближайшие 3 года.

Также читайте: Российскую актрису, посещавшую оккупированный Крым, не пустили в Украину

Автор: 

актер (296) Госпогранслужба (6421) граница (5269) запрет (1707) россия (95502)


Поделиться:
Читайте Цензор.НЕТ в GoogleNews
Топ комментарии
+27
Прикордонникам-респект...
показать весь комментарий
24.12.2021 14:57
+23
показать весь комментарий
24.12.2021 14:59
+13
***** шастать!
показать весь комментарий
24.12.2021 15:06
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Прикордонникам-респект...
показать весь комментарий
24.12.2021 14:57 Ответить
Тільки, треба було УКРАЇНСЬКОЮ МОВОЮ І через перекладача, обов'язково.
показать весь комментарий
25.12.2021 22:50 Ответить
показать весь комментарий
24.12.2021 14:59 Ответить
Пані Софіє !!! Бодайби Ви бУли живі-здорові!!! З РІЗДВОМ !!!
показать весь комментарий
24.12.2021 15:05 Ответить
Дякую і Вам щастливого Різдва
🎶🎶🎶

Andrea Bocelli - Angels We Have Heard On High

https://youtu.be/B5iaV989_5M
показать весь комментарий
24.12.2021 15:08 Ответить
!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
показать весь комментарий
24.12.2021 15:34 Ответить
показать весь комментарий
24.12.2021 18:11 Ответить
Перепрошую, це новина для ЦЕНЗОРА??? Ну ще єдну ,,,лядь не пустили до УКРАЇНИ. То що - волати що сили ?
показать весь комментарий
24.12.2021 15:02 Ответить
100%! Не буде чергового сов'єт ретро порно. Лайк
показать весь комментарий
24.12.2021 16:51 Ответить
***** шастать!
показать весь комментарий
24.12.2021 15:06 Ответить
Отлично. ПНХ, свинособака.
показать весь комментарий
24.12.2021 15:07 Ответить
правильно теперь роль достанется украинской актрисе))))
показать весь комментарий
24.12.2021 15:12 Ответить
Народную артиску РАБссии спрашивают...вы зачем сюда приперлись,рюсскае наречие знали только Пушкин и Лермонтов,остальные Холопы,Опричники и французы РАБссии помнят только Наполеона?
показать весь комментарий
24.12.2021 15:12 Ответить
На весь паспорт красным жирным шрифтом ставить СЛАВА УКРАИНЕ
показать весь комментарий
24.12.2021 15:12 Ответить
Лазит всякая шелупонь.
показать весь комментарий
24.12.2021 15:16 Ответить
Фишка Проста...в Первой Советской Энциклоредии издания 1926 года УКАЗАНО...население Украины 81 миллион человек,население РАБссии 79 млн...мало того почти еще 7 млн УКРАИЦЕВ жили на Кубани....
показать весь комментарий
24.12.2021 15:17 Ответить
А где тот парень который все знает про этих актрис. Мозра Фраер что-ли. Хочется подробностей.
показать весь комментарий
24.12.2021 15:19 Ответить
А прізвище назвати страшно?
показать весь комментарий
24.12.2021 15:20 Ответить
ДЯКУЮ СПРАВЖНІМ !!!
показать весь комментарий
24.12.2021 15:31 Ответить
Массово валят в Украину сейчас ахтрисы эти. Наверное, местные малороссы типа г+г пригласили их в каком-то говне сниматься.
показать весь комментарий
24.12.2021 15:32 Ответить
А в ответ только промычала как корова. Странно, что не начала кричать #КРЫМНАШ.
показать весь комментарий
24.12.2021 16:08 Ответить
Харашо что погрансобаки не изнасиловали. І взагалі авца також попала на гроші - звідки прилетіла туди й відправляють. Не знаю скільки їй доведеться смоктати арабам на квиток до рахи
показать весь комментарий
24.12.2021 18:04 Ответить
Ну от якого буя вони,(кацапські шльондри,мається на увазі), всі сюди лізуть? Невже не бояться бути розіпнутими, як мальчік в трусіках?
показать весь комментарий
24.12.2021 16:19 Ответить
Може, вони думають, що тут так і буде? Збоченці...
показать весь комментарий
26.12.2021 19:27 Ответить
Вона в серіалі свати не знімалась?
показать весь комментарий
24.12.2021 17:04 Ответить
Нє, в старій російській парнушці "Школьници"
показать весь комментарий
24.12.2021 18:07 Ответить
Надо подобных залётных кацапок впускать. А на выходе из аэропрта случайный хулиган обольёт ей волосню на голове клеем "Момент", а сверху жидкими фекалиями. Не думаю,что этой "звезде" захочется углубляться в гостеприимный Киев. Видео встречи разместить в сети. Следующая приедет ни в этом десятилетии....
показать весь комментарий
24.12.2021 18:58 Ответить
Маловато на 3 года, сразу подольше надо фигачить, что бы аж глаза на лоб лезли
показать весь комментарий
24.12.2021 21:58 Ответить
так покажите личико этой "красавицы"... фамилию назовите... кагал полумер, полуслов, полудел...
показать весь комментарий
25.12.2021 11:54 Ответить
Нехай щастить!
Некуй шастать!
показать весь комментарий
25.12.2021 19:02 Ответить
у нас токмо Басту-крымнашиста пропускают
показать весь комментарий
26.12.2021 16:55 Ответить
 
 