Еще одной российской актрисе запретили въезд в Украину, - Госпогранслужба. ВИДЕО
Пограничники Отдельного контрольно-пропускного пункта "Киев" обнаружили, что россиянка, прибывшая в Украину авиарейсом из Абу-Даби, нарушала порядок въезда-выезда на временно оккупированную территорию АР Крым.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу ГНСУ.
"Гражданка России в 2017 году посещала полуостров, где снималась в сериале "Улетный экипаж" для российского телеканала СТС. А добралась она туда авиасообщением "Санкт-Петербург – Симферополь"", - говорится в сообщении.
Учитывая все обстоятельства, пограничники отказали актрисе в пропуске через государственную границу и запретили въезд в Украину на ближайшие 3 года.
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