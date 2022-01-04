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На Житомирщине сотрудники ГСЧС спасли провалившегося под лед парня. ВИДЕО

В Брусилове на Житомирщине сотрудники ГСЧС спасли провалившегося под лед парня.

Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу ГСЧС, 3 января в 17:39 спасатели получили уведомление о том, что на местном водоеме пгт Брусилов на льду находится человек. Об этом сообщил сам потерпевший, который не мог выбраться из ледяной ловушки из-за сильного ветра и темноты.

По прибытию бойцов ГСЧС выяснилось, что потерпевший находился в мокрой одежде, потому что провалился под лед. Он находился в беседке посреди водоема, в 150 м от берега.

С помощью лодки бойцы ГСЧС транспортировали его на берег и передали спасенного с признаками переохлаждения медикам. После оказания неотложной помощи молодого человека доставили в местную больницу.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Полицейские вместе со спасателями достали из ледяной реки мужчину в Херсоне

Автор: 

спасатели (206) ГСЧС (4967) Житомирская область (1390)


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Топ комментарии
+3
Молодці
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04.01.2022 15:33
+3
Я позавчора теж поперся на ставок і теж провалився. Слава Богу, тільки по груди, вискочив пробкою, все викрутив і додому. Лід 15 см, але є промоїни і крихкий. Не ходіть, особливо поодинці.
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04.01.2022 15:54
+2
Неважно,откуда лёд.молодцы герои!!!дай вам бог!уважение и поклон вам!
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04.01.2022 16:32
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Молодці
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04.01.2022 15:33 Ответить
лед откудова + 3
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04.01.2022 15:39 Ответить
Неважно,откуда лёд.молодцы герои!!!дай вам бог!уважение и поклон вам!
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04.01.2022 16:32 Ответить
шоб опять мучаться с вкусняшками с атб..играть в танки ,..дрокать и стареть ))
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04.01.2022 17:55 Ответить
остатки того что было до этого (-12)
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04.01.2022 18:35 Ответить
это где такое ибо у меня в укре не ваша западная патагония
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05.01.2022 17:01 Ответить
а шо такое? на вашей патагонии не было еще - 12 ? ну до того как +3... )))))
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05.01.2022 17:27 Ответить
Что он там делал один в беседке ночью посреди озера?
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04.01.2022 15:46 Ответить
Ночью хорошо клюет.
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04.01.2022 17:10 Ответить
Я позавчора теж поперся на ставок і теж провалився. Слава Богу, тільки по груди, вискочив пробкою, все викрутив і додому. Лід 15 см, але є промоїни і крихкий. Не ходіть, особливо поодинці.
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04.01.2022 15:54 Ответить
Власники IQ з 73%...чого вас так пре загинути тупо втопившись взимку!? Ідіть на передову, хоть якась з вас користь буде оточуючим...
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04.01.2022 16:15 Ответить
 
 