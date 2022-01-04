На Житомирщине сотрудники ГСЧС спасли провалившегося под лед парня. ВИДЕО

В Брусилове на Житомирщине сотрудники ГСЧС спасли провалившегося под лед парня.

Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу ГСЧС, 3 января в 17:39 спасатели получили уведомление о том, что на местном водоеме пгт Брусилов на льду находится человек. Об этом сообщил сам потерпевший, который не мог выбраться из ледяной ловушки из-за сильного ветра и темноты.

По прибытию бойцов ГСЧС выяснилось, что потерпевший находился в мокрой одежде, потому что провалился под лед. Он находился в беседке посреди водоема, в 150 м от берега.

С помощью лодки бойцы ГСЧС транспортировали его на берег и передали спасенного с признаками переохлаждения медикам. После оказания неотложной помощи молодого человека доставили в местную больницу.

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