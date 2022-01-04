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На Житомирщині співробітники ДСНС врятували хлопця, що провалився під лід. ВIДЕО

В Брусилові на Житомирщині співробітники ДСНС врятували хлопця, що провалився під лід.

Як повідомляє Цензор.НЕТ з посиланням на пресслужбу ДСНС, 3 січня о 17:39 рятувальники отримали повідомлення про те, що на місцевій водоймі смт Брусилова на кризі знаходиться людина. Про це сповістив сам потерпілий, який не міг вибратися із крижаної пастки через сильний вітер та темряву.

По прибуттю бійців ДСНС з’ясувалося, що потерпілий перебував у мокрому одязі, бо провалився під лід. Він знаходився в альтанці посеред водойми, в 150 м від берега.

За допомогою човна бійці ДСНС транспортували його до берега та передали врятованого з ознаками переохолодження медикам. Після надання невідкладної допомоги хлопця доправили до місцевої лікарні.

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Автор: 

рятувальники (167) ДСНС (5106) Житомирська область (1261)


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Топ коментарі
+3
Молодці
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04.01.2022 15:33
+3
Я позавчора теж поперся на ставок і теж провалився. Слава Богу, тільки по груди, вискочив пробкою, все викрутив і додому. Лід 15 см, але є промоїни і крихкий. Не ходіть, особливо поодинці.
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04.01.2022 15:54
+2
Неважно,откуда лёд.молодцы герои!!!дай вам бог!уважение и поклон вам!
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04.01.2022 16:32
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Молодці
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04.01.2022 15:33 Відповісти
лед откудова + 3
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04.01.2022 15:39 Відповісти
Неважно,откуда лёд.молодцы герои!!!дай вам бог!уважение и поклон вам!
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04.01.2022 16:32 Відповісти
шоб опять мучаться с вкусняшками с атб..играть в танки ,..дрокать и стареть ))
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04.01.2022 17:55 Відповісти
остатки того что было до этого (-12)
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04.01.2022 18:35 Відповісти
это где такое ибо у меня в укре не ваша западная патагония
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05.01.2022 17:01 Відповісти
а шо такое? на вашей патагонии не было еще - 12 ? ну до того как +3... )))))
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05.01.2022 17:27 Відповісти
Что он там делал один в беседке ночью посреди озера?
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04.01.2022 15:46 Відповісти
Ночью хорошо клюет.
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04.01.2022 17:10 Відповісти
Я позавчора теж поперся на ставок і теж провалився. Слава Богу, тільки по груди, вискочив пробкою, все викрутив і додому. Лід 15 см, але є промоїни і крихкий. Не ходіть, особливо поодинці.
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04.01.2022 15:54 Відповісти
Власники IQ з 73%...чого вас так пре загинути тупо втопившись взимку!? Ідіть на передову, хоть якась з вас користь буде оточуючим...
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04.01.2022 16:15 Відповісти
 
 