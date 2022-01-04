На Житомирщині співробітники ДСНС врятували хлопця, що провалився під лід. ВIДЕО

В Брусилові на Житомирщині співробітники ДСНС врятували хлопця, що провалився під лід.

Як повідомляє Цензор.НЕТ з посиланням на пресслужбу ДСНС, 3 січня о 17:39 рятувальники отримали повідомлення про те, що на місцевій водоймі смт Брусилова на кризі знаходиться людина. Про це сповістив сам потерпілий, який не міг вибратися із крижаної пастки через сильний вітер та темряву.

По прибуттю бійців ДСНС з’ясувалося, що потерпілий перебував у мокрому одязі, бо провалився під лід. Він знаходився в альтанці посеред водойми, в 150 м від берега.

За допомогою човна бійці ДСНС транспортували його до берега та передали врятованого з ознаками переохолодження медикам. Після надання невідкладної допомоги хлопця доправили до місцевої лікарні.

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