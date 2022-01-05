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В центре Алматы возобновились столкновения митингующих с полицейскими: силовики применяют против людей спецсредства, слышны взрывы. ВИДЕО

В центральной части Алматы в среду произошли столкновения митингующих с полицией.

Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Интерфакс-Украина", об этом передает корреспондент "Интерфакс-Казахстан" с места событий.

Протестующие пытались пройти через дворы на улицу Байтурсынова. Полиция начала применять против них спецсредства. Взрываются светошумовые гранаты.

По его данным, ранен сотрудник полиции.

Очевидцы сообщают, что с улицы Шевченко в сторону Байтурсынова проехали около десятка военных грузовиков. Они подвозят ящики со светошумовыми гранатами.

В комендатуре Алматы сообщили, что в центре города продолжается операция по обеспечению правопорядка, жителей города просят воздержаться от прогулок.

Ранее Бакытжан Сагинтаев заявил, что ситуация в городе взята под контроль, в настоящее время выявляются и задерживаются зачинщики беспорядков. Между тем пользователи социальных сетей распространяют фото и видео о продолжающихся массовых протестах в городе.

Читайте на "Цензор.НЕТ": В Алматы введен комендантский час, на улицах появились бронетранспортеры

В среду в Алматы, Алматинской и Мангистауской областях был введен режим ЧП.

Митинги против резкого повышения цен на сжиженный газ начались в Казахстане 2 января в Жанаозене (город в Мангистауской области, на западе Казахстана). Затем они переросли в массовые протесты по всей стране с экономическими и политическими требованиями. 4 января в Алматы произошли столкновения протестующих с силовиками.

Президент страны Касым-Жомарт Токаев ввел в Алматы, Мангистауской и Алматинской областях режим чрезвычайного положения на период до 19 января и комендантский час, который будет действовать с 23:00 до 07:00.

Утром 5 января правительство Казахстана было отправлено в отставку.

Автор: 

Казахстан (781) протест (5858)


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Топ комментарии
+33
Белорусы ходили с букетами, кацапы вообще засцали выходить, а казахи показали, что они не терпилы !
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05.01.2022 10:58
+28
Цензор, вы опаздываете, там уже штурм админ. зданий полным ходом идет

https://t.me/newsnurkz/6179
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05.01.2022 10:56
+26
Русняхпачками валит на Роису.Остались в основном у кого денег нет уехать. Ну и маргиналы.Тут много украинцев.Мы дети,тех кого сюда сослали после войны,в войну. Тут кругом лагеря Карлаг,Степлаг.Тут сидели наши деды.Воины Упа .У меня весь подьезд украинцы.Есть даже роственница батьки Махно и гетмана Сагайдачного.
Я сам украинец .Жена тоже.Русню люто неприемлем.
Мой дед тоже воевал в Упа.Сидел тут.
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05.01.2022 12:20
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«Мы не признали Крым российским, потому что тогда надо было признать Осетию, Абхазию, Косово. Косово тоже просит, чтобы мы признали»,- сказал господин Назарбаев в интервью для фильма https://www.youtube.com/watch?v=uHiFx_MiwDI «Qazaq. История золотого человека» Оливера Стоуна. Но и украинскую сторону тогда Казахстан не поддержал, отметил Нурсултан Назарбаев. «Все это возникло за счет переворота, который случился в Киеве»,- прокомментировал он события того времени.
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05.01.2022 11:47 Ответить
и нашим и вашим, как прежде усатое колхозное чмо из Беларуси.
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05.01.2022 13:15 Ответить
Завжди так буде, коли влада йде проти людей. Але тільки не на мордорі...
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05.01.2022 11:47 Ответить
Грузите апельсині бочками!
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05.01.2022 11:49 Ответить




Андрій Павловський


@Pavlovskyi_A

·
https://twitter.com/Pavlovskyi_A/status/1478665225821949954 4 мин



Після народних протестів влада Казахстану зменшила ціни на газ, бензин, дизель, комунальні тарифи… проте, довготерплячим українцям можна підвищувати і підвищувати ціни і тарифи до безкінечності! Чому наш мудрий нарід так соромиться захищати свої соціальні права і добробут?!
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05.01.2022 11:57 Ответить
в Украине как бы на востоке идет война с РФ, в Казахстане ее нет, ну по крайней мере пока что. Назарбаев - бывший президент Казахстана как бы влияет на власть, несмотря на нового Токаева, народ считает что Токаев это аля Медведев в РФ. У нас прошлые президенты как бы не особо влияют на ЗЕ. Много различий.
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05.01.2022 14:05 Ответить
А в Україні влада може робити все,що захоче,крім побиття студентів.То є червона лінія!
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05.01.2022 11:58 Ответить
А у 2004 кого побили?
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05.01.2022 12:02 Ответить
А що надзвичайного трапилось у 2004 році? Хтось втік у Ростов?
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05.01.2022 12:05 Ответить
А як ти гадаєш, що було у 2005 без Майдану 2004?
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05.01.2022 12:24 Ответить
А що там було?Хтось втік у Ростов?Чи когось посадили?
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05.01.2022 13:55 Ответить
та лано далі буде хріпота як то:
- все ми і все прогрессівное человечество ідем на гавно... - на гавно?
(владімір александровіч перегорніть сторінку будь ласка)
- а... - все ми і все прогрессівное человечество ідем нага в ногу....
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05.01.2022 12:10 Ответить
А чего они протестуют? Уровень жизни там выше, чем в Украине, зарплата выше, цены на топливо и коммуналку в разы ниже. Бизнес там вести легче. Им хочется, что бы было как в Афгане или Сомали?
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05.01.2022 12:01 Ответить
Зарплаты маленькие,продукты дороже чем в Москве.Все вхкредитах.Семьи многодетные в основном у казахов.
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05.01.2022 12:06 Ответить
Минимальная заработная плата
42500 KZT/месяц | 99.567 USD/мес
2021
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05.01.2022 12:20 Ответить
Досить скілгліти треба браті лапату і іті працюваті?
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05.01.2022 13:08 Ответить
Це де ти таке "накопав"?
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05.01.2022 13:19 Ответить
В сети. И Казахстан по важнейшему показателю от ООН по ИРЧП на 51 месте, Россия на 52, Украина на 74.
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05.01.2022 13:30 Ответить
вовик, срань лапотная, а пАчему в "бедной" Украине минимальная зарплата 6.500 гривен(18.000

рЖублей), а на вЯликАй на паРаше у вЯликих азиопских пА беда...бедителей 13.890 рЖублей...

но кацапсина вовик першин таки точно знает, что в Украине живут хуже всех...
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05.01.2022 13:42 Ответить
Какое отношение МРОТ имеет к уровню жизни? Средняя зарплата в Казахстане 600 дол. (16200 грн.).

При этом - в Казахстане средняя цена на коммуналку сегодня - 1 теньге сегодня 0,063 грн.-

- ЭЛЕКТРИЧЕСТВО -1 кВтч стоит 14,14 тенге - 0,89 грн.

-ВОДА И ВОДООТВЕДЕНИЕ- Тариф за 1 кубический метр воды - 88,17 тенге - 0,96 грн.

Тариф за 1 кубический метр водоотведения (канализация) - 35,13 тенге - 2,21 грн.

-ВЫВОЗ МУСОРА - Начисляется на каждого проживающего в месяц по 150 тенге. \9,45 грн.
-ГАЗ-Один кубический метр газа стоит 31,59 тенге - 0,34 грн..
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05.01.2022 14:03 Ответить
придурь вовик, Украина по ИЧР(0,779) относится к странам с высоким индексом, выше Китая на 11 ступенек, этот индекс у Украины растет и совсем немного отстает от паРаши(0,824), у которой индекс падает последние годы.

однако же средние доходы в Китае давно уже в районе 1.000 баксов, а на паРаше(даже с ее лживым рашкаСтатом) 682 бакса( в реальности большинство населения вЯликай азиопской срани в ссаном Замкадье живут на сраных 15-25 тысяч рЖублей), доходы на эРэФии давно уже гораздо ниже Китая и падают с 2014 года. в Украине,кстати, средние зарплаты только незначительно меньше рассеянских.

резюме, идиот - уровень доходов не имеет прямого отношения к ИЧР, там очень много показателей. поменьше жри лживой и убогой рашистской пропаганды.

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BF%D0%B8%D1%81%D0%BE%D0%BA_%D1%81%D1%82%D1%80%D0%B0%D0%BD_%D0%BF%D0%BE_%D1%81%D1%80%D0%B5%D0%B4%D0%BD%D0%B5%D0%B9_%D0%B7%D0%B0%D1%80%D0%B0%D0%B1%D0%BE%D1%82%D0%BD%D0%BE%D0%B9_%D0%BF%D0%BB%D0%B0%D1%82%D0%B5

.
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05.01.2022 14:44 Ответить
Уровень жизни там выше, чем в Украине

кацапсина вовик, ежели смотреть только кацапские СМИ и жрать соловьиный помет, то везде лучше, чем в Украине, особенно в сраном Замкадье на паРаше.

действительность несколько иная. открою тебе маленький серет- в Украине живут не хуже, а зачастую и гораздо лучше, чем в большинстве регионов паРаши, кроме масквабада(но и там покупательная способность уменьшилась в разадва-три с 2014 года) и еще нескольких регионов вяликАй.
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05.01.2022 13:40 Ответить
Казахстан средняя цена на коммуналку сегодня - 1 теньге сегодня 0,063 грн.-

- ЭЛЕКТРИЧЕСТВО -1 кВтч стоит 14,14 тенге - 0,89 грн.

-ВОДА И ВОДООТВЕДЕНИЕ- Тариф за 1 кубический метр воды - 88,17 тенге - 0,96 грн.

Тариф за 1 кубический метр водоотведения (канализация) - 35,13 тенге - 2,21 грн.

-ВЫВОЗ МУСОРА - Начисляется на каждого проживающего в месяц по 150 тенге. \9,45 грн.
-ГАЗ-Один кубический метр газа стоит 31,59 тенге - 0,34 грн.. И это при средней зарплате в 600 дол. (16200 грн.).
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05.01.2022 14:01 Ответить
Особистий досвід: зарплати менші десь на чверть, ніж у нас, продукти дорожче.
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05.01.2022 13:42 Ответить
А коммуналка? Казахстан средняя цена на коммуналку сегодня - 1 теньге сегодня 0,063 грн.-

- ЭЛЕКТРИЧЕСТВО -1 кВтч стоит 14,14 тенге - 0,89 грн.

-ВОДА И ВОДООТВЕДЕНИЕ- Тариф за 1 кубический метр воды - 88,17 тенге - 0,96 грн.

Тариф за 1 кубический метр водоотведения (канализация) - 35,13 тенге - 2,21 грн.

-ВЫВОЗ МУСОРА - Начисляется на каждого проживающего в месяц по 150 тенге. \9,45 грн.
-ГАЗ-Один кубический метр газа стоит 31,59 тенге - 0,34 грн.. И это при средней зарплате в 600 дол. (16200 грн.).
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05.01.2022 14:04 Ответить
Напомню , что олигархи Казахстана подписали с рашей договор и продают газ ( ДЛЯ СП2) ПО ЗАНИЖЕННОЙ ЦЕНЕ
ПРИБЫЛЬ 1,5 млрд делится между рашей( Миллер и ****- 750 млн) и казахами (750млн) и оседает в Сингапуре
сделку засветил внук Назарбаева в 2020 г, за что его убили .

https://rus.azattyq.org/a/30796882.html
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05.01.2022 12:03 Ответить
Верно
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05.01.2022 12:07 Ответить
з того часу суми звичайно бiльшi, бо газ набагато дорожчий...

паРаша не дае транзиту вiльного для товарiв з Казахстану та Центральноi Азii, перешкоджае вiльнiй торгiвлi.

чому це питання не ставлять перед ВТО та Европою?

як паРашi можна було продавати газосховища та iнфраструктуру у ЕвропI???
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05.01.2022 16:05 Ответить
Ответ один - тактика кацапов коррупционировать всех и все вокруг себя.

Брюссель мог бы разобраться с этим вопросом, но он занят внедрением гейства в школах
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05.01.2022 16:24 Ответить
Русняхпачками валит на Роису.Остались в основном у кого денег нет уехать. Ну и маргиналы.Тут много украинцев.Мы дети,тех кого сюда сослали после войны,в войну. Тут кругом лагеря Карлаг,Степлаг.Тут сидели наши деды.Воины Упа .У меня весь подьезд украинцы.Есть даже роственница батьки Махно и гетмана Сагайдачного.
Я сам украинец .Жена тоже.Русню люто неприемлем.
Мой дед тоже воевал в Упа.Сидел тут.
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05.01.2022 12:20 Ответить
Най Боженька над вами тримає руку свою !! Все буде добре !
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05.01.2022 13:15 Ответить
Казахи повстали через ціну на газ, а у нас кожного року ростуть ціни на все, олігархи та влада жиріє, а народ мовчить.
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05.01.2022 12:53 Ответить
В Польщі ціни на продукти зросли на третину, пальне теж, але поляки не повстають. І олігархів у них немає. Дивно, так?)))
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05.01.2022 13:44 Ответить
друг працює там ,балакаємо частенько,крім алкоголю та цигарок не чув що б продукти там здорожчали
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05.01.2022 13:57 Ответить
Народ Казахстана должен быть одним из самых богатых, у них народу как в Москве,а природных ресурсов как в России.
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05.01.2022 12:57 Ответить
Вони в мутному союзі з РФ тому "вершки" збирає москва..
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05.01.2022 13:50 Ответить
Нагадує Майдан ... ніби зараз іду з ними по Інститутській.
Лиш би кацапи вчергове не "протягнули братньої руки допомоги"...
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05.01.2022 13:22 Ответить
Звук от светлошумовых один в один как кацапы завезли янукоиду в Киев. До этого был другой
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05.01.2022 13:28 Ответить
Мабудь вже завезли кляті москалі
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05.01.2022 13:30 Ответить
камуняки берут на понт
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05.01.2022 13:27 Ответить
Из Казахстана изгоняют китайских ставленников.
Тем, кто вы не знакомы с размерами захвата Казахстана Китаем следует пополнить свое образование в данном вопросе.

О Токаеве из Википедии:
"В 1970 году поступил в МГИМО МИД СССР, где на 5-м курсе направлен на полугодовую преддипломную практику в Посольство СССР в КНР.
В 1979 году вернулся в аппарат МИД СССР. В 1983 году выехал в Китай на 10-месячную стажировку в Пекинском лингвистическом институте (англ.)рус.. В 1984-1985 годах работал в МИД СССР, затем был направлен в советское посольство в Пекине, где работал до 1991 года на должностях второго секретаря, первого секретаря и советника.
В марте 2011 года генеральный секретарь ООН объявил о своём решении назначить Токаева заместителем генерального секретаря ООН, генеральным директором отделения ООН в Женеве, а также личным представителем генерального секретаря ООН на Конференции по разоружению. Он занимал должность генерального секретаря Конференции по разоружению[11]. Являлся также старшим должностным лицом, ответственным за обеспечение безопасности сотрудников ООН в Швейцарии. Принимал участие в десяти сессиях Генеральной ассамблеи ООН, избирался председателем Советов министров иностранных дел СНГ и Шанхайской организации сотрудничества."

Кем финасируется бунт?
Мусульманами, кем же еще, ведь эти южные регионы, а не северные, ежели были бы северные, то Кремлем.
Недаром Бликен попрыгал сейчас в ОАЭ, только зря Блинкен топчется...
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05.01.2022 13:29 Ответить
Що Білорусь -2, частина перша. Розкачаємо Казахстан, а потім "протягнемо йому руку дружби": патаму ша бєз мацкви - нікак.
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05.01.2022 14:35 Ответить
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