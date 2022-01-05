В центре Алматы возобновились столкновения митингующих с полицейскими: силовики применяют против людей спецсредства, слышны взрывы. ВИДЕО

В центральной части Алматы в среду произошли столкновения митингующих с полицией.

Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Интерфакс-Украина", об этом передает корреспондент "Интерфакс-Казахстан" с места событий.

Протестующие пытались пройти через дворы на улицу Байтурсынова. Полиция начала применять против них спецсредства. Взрываются светошумовые гранаты.

По его данным, ранен сотрудник полиции.

Очевидцы сообщают, что с улицы Шевченко в сторону Байтурсынова проехали около десятка военных грузовиков. Они подвозят ящики со светошумовыми гранатами.

В комендатуре Алматы сообщили, что в центре города продолжается операция по обеспечению правопорядка, жителей города просят воздержаться от прогулок.

Ранее Бакытжан Сагинтаев заявил, что ситуация в городе взята под контроль, в настоящее время выявляются и задерживаются зачинщики беспорядков. Между тем пользователи социальных сетей распространяют фото и видео о продолжающихся массовых протестах в городе.

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В среду в Алматы, Алматинской и Мангистауской областях был введен режим ЧП.

Митинги против резкого повышения цен на сжиженный газ начались в Казахстане 2 января в Жанаозене (город в Мангистауской области, на западе Казахстана). Затем они переросли в массовые протесты по всей стране с экономическими и политическими требованиями. 4 января в Алматы произошли столкновения протестующих с силовиками.

Президент страны Касым-Жомарт Токаев ввел в Алматы, Мангистауской и Алматинской областях режим чрезвычайного положения на период до 19 января и комендантский час, который будет действовать с 23:00 до 07:00.

Утром 5 января правительство Казахстана было отправлено в отставку.