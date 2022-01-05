В центре Алматы возобновились столкновения митингующих с полицейскими: силовики применяют против людей спецсредства, слышны взрывы. ВИДЕО
В центральной части Алматы в среду произошли столкновения митингующих с полицией.
Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Интерфакс-Украина", об этом передает корреспондент "Интерфакс-Казахстан" с места событий.
Протестующие пытались пройти через дворы на улицу Байтурсынова. Полиция начала применять против них спецсредства. Взрываются светошумовые гранаты.
По его данным, ранен сотрудник полиции.
Очевидцы сообщают, что с улицы Шевченко в сторону Байтурсынова проехали около десятка военных грузовиков. Они подвозят ящики со светошумовыми гранатами.
В комендатуре Алматы сообщили, что в центре города продолжается операция по обеспечению правопорядка, жителей города просят воздержаться от прогулок.
Ранее Бакытжан Сагинтаев заявил, что ситуация в городе взята под контроль, в настоящее время выявляются и задерживаются зачинщики беспорядков. Между тем пользователи социальных сетей распространяют фото и видео о продолжающихся массовых протестах в городе.
В среду в Алматы, Алматинской и Мангистауской областях был введен режим ЧП.
Митинги против резкого повышения цен на сжиженный газ начались в Казахстане 2 января в Жанаозене (город в Мангистауской области, на западе Казахстана). Затем они переросли в массовые протесты по всей стране с экономическими и политическими требованиями. 4 января в Алматы произошли столкновения протестующих с силовиками.
Президент страны Касым-Жомарт Токаев ввел в Алматы, Мангистауской и Алматинской областях режим чрезвычайного положения на период до 19 января и комендантский час, который будет действовать с 23:00 до 07:00.
Утром 5 января правительство Казахстана было отправлено в отставку.
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Андрій Павловський
@Pavlovskyi_A
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https://twitter.com/Pavlovskyi_A/status/1478665225821949954 4 мин
Після народних протестів влада Казахстану зменшила ціни на газ, бензин, дизель, комунальні тарифи… проте, довготерплячим українцям можна підвищувати і підвищувати ціни і тарифи до безкінечності! Чому наш мудрий нарід так соромиться захищати свої соціальні права і добробут?!
- все ми і все прогрессівное человечество ідем на гавно... - на гавно?
(владімір александровіч перегорніть сторінку будь ласка)
- а... - все ми і все прогрессівное человечество ідем нага в ногу....
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2021
рЖублей), а на вЯликАй на паРаше у вЯликих азиопских пА беда...бедителей 13.890 рЖублей...
но кацапсина вовик першин таки точно знает, что в Украине живут хуже всех...
При этом - в Казахстане средняя цена на коммуналку сегодня - 1 теньге сегодня 0,063 грн.-
- ЭЛЕКТРИЧЕСТВО -1 кВтч стоит 14,14 тенге - 0,89 грн.
-ВОДА И ВОДООТВЕДЕНИЕ- Тариф за 1 кубический метр воды - 88,17 тенге - 0,96 грн.
Тариф за 1 кубический метр водоотведения (канализация) - 35,13 тенге - 2,21 грн.
-ВЫВОЗ МУСОРА - Начисляется на каждого проживающего в месяц по 150 тенге. \9,45 грн.
-ГАЗ-Один кубический метр газа стоит 31,59 тенге - 0,34 грн..
однако же средние доходы в Китае давно уже в районе 1.000 баксов, а на паРаше(даже с ее лживым рашкаСтатом) 682 бакса( в реальности большинство населения вЯликай азиопской срани в ссаном Замкадье живут на сраных 15-25 тысяч рЖублей), доходы на эРэФии давно уже гораздо ниже Китая и падают с 2014 года. в Украине,кстати, средние зарплаты только незначительно меньше рассеянских.
резюме, идиот - уровень доходов не имеет прямого отношения к ИЧР, там очень много показателей. поменьше жри лживой и убогой рашистской пропаганды.
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BF%D0%B8%D1%81%D0%BE%D0%BA_%D1%81%D1%82%D1%80%D0%B0%D0%BD_%D0%BF%D0%BE_%D1%81%D1%80%D0%B5%D0%B4%D0%BD%D0%B5%D0%B9_%D0%B7%D0%B0%D1%80%D0%B0%D0%B1%D0%BE%D1%82%D0%BD%D0%BE%D0%B9_%D0%BF%D0%BB%D0%B0%D1%82%D0%B5
.
кацапсина вовик, ежели смотреть только кацапские СМИ и жрать соловьиный помет, то везде лучше, чем в Украине, особенно в сраном Замкадье на паРаше.
действительность несколько иная. открою тебе маленький серет- в Украине живут не хуже, а зачастую и гораздо лучше, чем в большинстве регионов паРаши, кроме масквабада(но и там покупательная способность уменьшилась в разадва-три с 2014 года) и еще нескольких регионов вяликАй.
- ЭЛЕКТРИЧЕСТВО -1 кВтч стоит 14,14 тенге - 0,89 грн.
-ВОДА И ВОДООТВЕДЕНИЕ- Тариф за 1 кубический метр воды - 88,17 тенге - 0,96 грн.
Тариф за 1 кубический метр водоотведения (канализация) - 35,13 тенге - 2,21 грн.
-ВЫВОЗ МУСОРА - Начисляется на каждого проживающего в месяц по 150 тенге. \9,45 грн.
-ГАЗ-Один кубический метр газа стоит 31,59 тенге - 0,34 грн.. И это при средней зарплате в 600 дол. (16200 грн.).
- ЭЛЕКТРИЧЕСТВО -1 кВтч стоит 14,14 тенге - 0,89 грн.
-ВОДА И ВОДООТВЕДЕНИЕ- Тариф за 1 кубический метр воды - 88,17 тенге - 0,96 грн.
Тариф за 1 кубический метр водоотведения (канализация) - 35,13 тенге - 2,21 грн.
-ВЫВОЗ МУСОРА - Начисляется на каждого проживающего в месяц по 150 тенге. \9,45 грн.
-ГАЗ-Один кубический метр газа стоит 31,59 тенге - 0,34 грн.. И это при средней зарплате в 600 дол. (16200 грн.).
ПРИБЫЛЬ 1,5 млрд делится между рашей( Миллер и ****- 750 млн) и казахами (750млн) и оседает в Сингапуре
сделку засветил внук Назарбаева в 2020 г, за что его убили .
https://rus.azattyq.org/a/30796882.html
паРаша не дае транзиту вiльного для товарiв з Казахстану та Центральноi Азii, перешкоджае вiльнiй торгiвлi.
чому це питання не ставлять перед ВТО та Европою?
як паРашi можна було продавати газосховища та iнфраструктуру у ЕвропI???
Брюссель мог бы разобраться с этим вопросом, но он занят внедрением гейства в школах
Я сам украинец .Жена тоже.Русню люто неприемлем.
Мой дед тоже воевал в Упа.Сидел тут.
Лиш би кацапи вчергове не "протягнули братньої руки допомоги"...
Тем, кто вы не знакомы с размерами захвата Казахстана Китаем следует пополнить свое образование в данном вопросе.
О Токаеве из Википедии:
"В 1970 году поступил в МГИМО МИД СССР, где на 5-м курсе направлен на полугодовую преддипломную практику в Посольство СССР в КНР.
В 1979 году вернулся в аппарат МИД СССР. В 1983 году выехал в Китай на 10-месячную стажировку в Пекинском лингвистическом институте (англ.)рус.. В 1984-1985 годах работал в МИД СССР, затем был направлен в советское посольство в Пекине, где работал до 1991 года на должностях второго секретаря, первого секретаря и советника.
В марте 2011 года генеральный секретарь ООН объявил о своём решении назначить Токаева заместителем генерального секретаря ООН, генеральным директором отделения ООН в Женеве, а также личным представителем генерального секретаря ООН на Конференции по разоружению. Он занимал должность генерального секретаря Конференции по разоружению[11]. Являлся также старшим должностным лицом, ответственным за обеспечение безопасности сотрудников ООН в Швейцарии. Принимал участие в десяти сессиях Генеральной ассамблеи ООН, избирался председателем Советов министров иностранных дел СНГ и Шанхайской организации сотрудничества."
Кем финасируется бунт?
Мусульманами, кем же еще, ведь эти южные регионы, а не северные, ежели были бы северные, то Кремлем.
Недаром Бликен попрыгал сейчас в ОАЭ, только зря Блинкен топчется...