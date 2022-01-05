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Казахстан (778) комендантский час (162) протест (5832) чрезвычайное положение (204)

В Алматы введен комендантский час, на улицах появились бронетранспортеры

В Алматы введен комендантский час, на улицах появились бронетранспортеры

В казахстанском городе Алматы на период чрезвычайного положения вводится комендантский час. Указом президента ограничен въезд в город и выезд из него.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на РБК-Украина.

В целях "обеспечения безопасности населения города Алматы" президент Казахстана Токаев издал указ, которым вводится ряд ограничений, в частности:

  • Ввести в границах города Алматы чрезвычайное положение на период с 01:30 5 января 2022 года на срок до 00:00 19 января 2022 года.
  • Ввести в городе Алматы на период действия чрезвычайного положения комендантский час с 23:00 минут до 7:00.
  • Создать на период чрезвычайного положения комендатуру города Алматы и наделить ее полномочиями, предусмотренными Законом Республики Казахстан "О чрезвычайном положении". Назначить комендантом города Алматы начальника Департамента полиции города Алматы Таймерденова Каната Данияровича.
  • Ввести на период действия чрезвычайного положения следующие меры и временные ограничения:

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  1. усилить охрану общественного порядка, охрану особо важных государственных и стратегических объектов, а также объектов, обеспечивающих жизнедеятельность населения и функционирование транспорта;
  2. установить ограничения на свободу передвижения, в том числе транспортных средств, в городе Алматы;
  3. обеспечить проверку документов, удостоверяющих личность физических лиц, личный досмотр, досмотр находящихся при них вещей, транспортных средств;
  4. ограничить въезд в город Алматы, а также выезд из него;
  5. запретить организацию и проведение мирных собраний, зрелищных, спортивных и других массовых мероприятий;
  6. запретить забастовки и иные способы приостановления или прекращения деятельности юридических лиц;
  7. запретить продажу оружия, боеприпасов, взрывчатых веществ, специальных средств, ядовитых веществ, установить особый режим оборота лекарственных, наркотических средств, психотропных веществ, прекурсоров, а также этилового спирта, алкогольной продукции;
  8. обеспечить временное изъятие у физических лиц оружия и боеприпасов, ядовитых веществ, а у юридических лиц временное изъятие, наряду с оружием, боеприпасами и ядовитыми веществами, также боевой и учебной военной техники, взрывчатых и радиоактивных веществ.

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В сети распространяются видео с входом бронетехники в Алматы. Протестующие атаковали бронетранспортеры, введенные в город.

БТР пытается скрыться от протестующих граждан #Казахстан, Алматы pic.twitter.com/f78fbSUWcv

— ⚡Улан Джумаков (@UDzhumakov) January 4, 2022

Напомним, в Казахстане третий день продолжаются массовые протесты, первоначально вызванные ростом цен на сжиженный газ.

Сначала протестующие потребовали снизить цену на газ, который с 1 января подорожал с 60 до 120 тенге за литр. Затем они призывали к отставке действующего правительства, искоренению коррупции и кумовства, строительству фабрик и заводов, сокращению безработицы.

Помимо этого, требования расширились – кроме отставки правительства, они хотят искоренения коррупции и ухода из политики Нурсултана Назарбаева.

После чего стало известно, что президент Казахстана Касим-Жомарт Токаев проведет совещание по социально-экономической ситуации в стране.

Впоследствии Правительственная комиссия пообещала протестующим в городе Актау, что на западе Казахстана, снизить цену на газ до 50 тенге за литр. Также власти гарантировали не привлекать участников акций к ответственности.

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Топ комментарии
+40
Это Вам не Беларусь.
Цветов для полиции не будет...
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05.01.2022 00:38
+18
скоріш за все кацапня вже там..
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05.01.2022 00:46
+16
У нас в уряді єврейські та російські фамілії, зрідка трапляється і українська. А в казахському одні казахські.
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05.01.2022 01:32
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05.01.2022 05:45 Ответить
шерше ля "ихтамнет"
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05.01.2022 06:25 Ответить
Мирний протест.
Все йде по плану.
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05.01.2022 06:33 Ответить
Військова техніка на вулицях для країн тайожного союзу точно не сенсація, можна сказати що це в тайожників в порядку речей,влади Росії, Білорусі, Казахстану як тільки бачать якусь маленьку навіть не загрозу для себе а причину для загрози для блага населення як вони пояснюють відразу жорстко закручують гайки.
А що стосується самого Казахстану то в дев'яностих роках там розстріляли страйкуючих шахтарів, так що в влади Казахстану досвід є...
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05.01.2022 07:23 Ответить
А что было бы, если бы им повысили цены не в два раза, а в 10 как нам??? В Европу хотим,, мы уже и от Азии и Африки отстали. Уже страна не третьего мира, а четвертого....
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05.01.2022 08:12 Ответить
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05.01.2022 09:49 Ответить
Очень хитрая тактика у силовиков. Приехал БТР, толпа кинулась бежать за ним, БТР неспешно поехал. Теперь толпа будет весь день бегать за БТРом, а протестовать уже некому.
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05.01.2022 09:53 Ответить
Протест скорее всего стихийный, нет лидера, организации, поэтому всё затихнет.
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05.01.2022 10:06 Ответить
Путин поможет Назарбаю!!!! Они твари все в кучке!!! Им нужна своя куча, и рабЫ!!!
Удачи , и скорости!!!!! Иначе все зря!!!!! И отваги!!!
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05.01.2022 10:09 Ответить
Основное требование, строительство фабрик и заводов.
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05.01.2022 10:12 Ответить
Американские технологические гиганты начинали свой путь в гаражах. Джобс создал с другом компьютер из говна и палок когда был школьником. А совкам как обычно все должно сделать государство.
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05.01.2022 10:58 Ответить
Ничего не умеют кроме как бить морды на улицах и орать про свободу.
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05.01.2022 11:00 Ответить
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